Ткаченко о блокировке телеканалов "112", NewsOne и ZIK: Это иностранная пропагандистская машина, а не обычные телевещатели

Решение СНБО о санкциях в отношении трех телеканалов, которые называют себя украинскими - давно зрело в обществе и в большинстве журналистского сообщества. Речь идет о "NewsOne", "ZIK", "112 Украина" и их бенефициаре - Тарасе Козаке, (хотя все при этом называли их "медведчуковскими")

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Этот кейс является исключительным (!), но своевременным. И не только из-за информационного терроризма и угрозе безопасности Украины этих инструментов пропаганды Кремля. Но и из-за массовых нарушений журналистских стандартов, фейков и манипуляций.

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Уверен, в Москве уже готовят методички о "наступлении на свободу слова в Украине" и "уничтожение свободной прессы". Хочу предупредить: эти телеканалы - не обычные телевизионные вещатели. Это по сути иностранная пропагандистская машина, которая была сформирована в Украине и опосредованно профинансирована Москвой, где о свободе слова речь уже давно не идет, а отдельные журналисты стали солдатами Кремля.

Поэтому решение СНБО - симметричное относительно ежедневных информационных и пропагандистских атак на нашу свободу и независимость. Это логическое завершение расследования временной следственной комиссии, в которой я участвовал еще во время работы народным депутатом. Тогда мы выясняли, как происходили сделки при смене владельцев телеканалов "112", "ZIK" и "NewsOne", которые сегодня принадлежат одному человеку - правой руке Медведчука, депутату Тарасу Козаку. Рад, что и наши наработки стали шагом к установлению полной прозрачности структуры собственности украинских телеканалов и помешали информационной монополизации в интересах отдельных политических сил.

А свобода слова и права человека для этой страны являются ключевыми. Их и стоит отстаивать, чтобы не допустить угрозы национальной безопасности, безопасности граждан нашей страны и нарушение европейских стандартов", - заявил Ткаченко.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".