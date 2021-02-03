Ткаченко о блокировке телеканалов "112", NewsOne и ZIK: Это иностранная пропагандистская машина, а не обычные телевещатели
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Решение СНБО о санкциях в отношении трех телеканалов, которые называют себя украинскими - давно зрело в обществе и в большинстве журналистского сообщества. Речь идет о "NewsOne", "ZIK", "112 Украина" и их бенефициаре - Тарасе Козаке, (хотя все при этом называли их "медведчуковскими")
Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
"Этот кейс является исключительным (!), но своевременным. И не только из-за информационного терроризма и угрозе безопасности Украины этих инструментов пропаганды Кремля. Но и из-за массовых нарушений журналистских стандартов, фейков и манипуляций.
Уверен, в Москве уже готовят методички о "наступлении на свободу слова в Украине" и "уничтожение свободной прессы". Хочу предупредить: эти телеканалы - не обычные телевизионные вещатели. Это по сути иностранная пропагандистская машина, которая была сформирована в Украине и опосредованно профинансирована Москвой, где о свободе слова речь уже давно не идет, а отдельные журналисты стали солдатами Кремля.
Поэтому решение СНБО - симметричное относительно ежедневных информационных и пропагандистских атак на нашу свободу и независимость. Это логическое завершение расследования временной следственной комиссии, в которой я участвовал еще во время работы народным депутатом. Тогда мы выясняли, как происходили сделки при смене владельцев телеканалов "112", "ZIK" и "NewsOne", которые сегодня принадлежат одному человеку - правой руке Медведчука, депутату Тарасу Козаку. Рад, что и наши наработки стали шагом к установлению полной прозрачности структуры собственности украинских телеканалов и помешали информационной монополизации в интересах отдельных политических сил.
А свобода слова и права человека для этой страны являются ключевыми. Их и стоит отстаивать, чтобы не допустить угрозы национальной безопасности, безопасности граждан нашей страны и нарушение европейских стандартов", - заявил Ткаченко.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Пожалуйста, подождите...
Ну і слава богу.
Первый раз что ,рано радоваться
А під шумок скасують медреформу, бо в бюджеті немає грошей на виплати сімейним лікарям.
Мухи отдельно....
Закроют и Прямой и скажут: видите, не только Прямой закрыт!
Но мертвечуковские помойки очень скоро откроют, а вот с открытием Прямого будет ооочень долгая история.
Но гулять так гулять!!! Г+Г тоже закройте хотя бы на ненадолго - оно ничем не лучше мертвечуковских.
А может и хуже - потому что дебильный квартал гоняют постоянно.
Боже, храни Америку!
Что значит ввести санкции животворящие против Дубы.
Звісно, не без підсрачника байденівською ногою, але все ж...
Продолжайте давить кацапских гнид дальше по списку ! Список - большой! Зла - не меряно!
Не зупиняйтеся !
ПТН - ПНХ !
С общей аудиторией 16 тыс.? Это не больше 3 000 на канал!
У лузера-блогера больше аудитория.
животворящиедивотворящие" наші печерськоокружні суди діють не на користь держави.
Будем посмотреть...