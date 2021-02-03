РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15946 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
12 333 74
пропаганда (3472) Россия (91262) санкции (10616) СНБО (4373) ТВ (1858) Ткаченко Александр (429) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

Ткаченко о блокировке телеканалов "112", NewsOne и ZIK: Это иностранная пропагандистская машина, а не обычные телевещатели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ткаченко о блокировке телеканалов

Решение СНБО о санкциях в отношении трех телеканалов, которые называют себя украинскими - давно зрело в обществе и в большинстве журналистского сообщества. Речь идет о "NewsOne", "ZIK", "112 Украина" и их бенефициаре - Тарасе Козаке, (хотя все при этом называли их "медведчуковскими")

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Этот кейс является исключительным (!), но своевременным. И не только из-за информационного терроризма и угрозе безопасности Украины этих инструментов пропаганды Кремля. Но и из-за массовых нарушений журналистских стандартов, фейков и манипуляций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава НСЖУ Томиленко о блокировке телеканалов "112", NewsOne и ZIK: Это чрезвычайная ситуация и информационный взрыв

Уверен, в Москве уже готовят методички о "наступлении на свободу слова в Украине" и "уничтожение свободной прессы". Хочу предупредить: эти телеканалы - не обычные телевизионные вещатели. Это по сути иностранная пропагандистская машина, которая была сформирована в Украине и опосредованно профинансирована Москвой, где о свободе слова речь уже давно не идет, а отдельные журналисты стали солдатами Кремля.

Поэтому решение СНБО - симметричное относительно ежедневных информационных и пропагандистских атак на нашу свободу и независимость. Это логическое завершение расследования временной следственной комиссии, в которой я участвовал еще во время работы народным депутатом. Тогда мы выясняли, как происходили сделки при смене владельцев телеканалов "112", "ZIK" и "NewsOne", которые сегодня принадлежат одному человеку - правой руке Медведчука, депутату Тарасу Козаку. Рад, что и наши наработки стали шагом к установлению полной прозрачности структуры собственности украинских телеканалов и помешали информационной монополизации в интересах отдельных политических сил.

А свобода слова и права человека для этой страны являются ключевыми. Их и стоит отстаивать, чтобы не допустить угрозы национальной безопасности, безопасности граждан нашей страны и нарушение европейских стандартов", - заявил Ткаченко.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Інтер, Г+Г та НАШ, коли закриєте?
показать весь комментарий
03.02.2021 08:43
+18
закрыли и забыли, хорошим людям радость, а ватные жители Украины нехай дро*чат через спутник на расеюодин!
показать весь комментарий
03.02.2021 08:43
+15
Включил в ютубе NEWS ONE - там так жопы рвутся, что теперь и Донбасс без них не интегрируется, и что теперь не кому колоть спутник будет, и что бедные бабушки не смогут правду смотреть! Аахахах!
показать весь комментарий
03.02.2021 08:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Інтер, Г+Г та НАШ, коли закриєте?
показать весь комментарий
03.02.2021 08:43 Ответить
Очевидно Коломойський відчув реальну загрозу і дав команду прогнутись перед Байденом.
Ну і слава богу.
показать весь комментарий
03.02.2021 09:05 Ответить
А Порошенку хто повинен був дати команду...
показать весь комментарий
03.02.2021 09:32 Ответить
Токо это заметели?Глаза умойте и смотрите ДАЛЬШЕ....там еще много таких же каналов...
показать весь комментарий
03.02.2021 08:43 Ответить
закрыли и забыли, хорошим людям радость, а ватные жители Украины нехай дро*чат через спутник на расеюодин!
показать весь комментарий
03.02.2021 08:43 Ответить
Пещерный суд отменит решение РНБО
Первый раз что ,рано радоваться
показать весь комментарий
03.02.2021 09:14 Ответить
Не посмеет идти против Зеленского. А если таки прогнется перед лаптекопытными, то Зеля и его закроет ( такая у меня мечта).
показать весь комментарий
03.02.2021 09:23 Ответить
КС посмів ж піти
показать весь комментарий
03.02.2021 09:35 Ответить
+
показать весь комментарий
03.02.2021 11:13 Ответить
Вот тут я согласен
показать весь комментарий
03.02.2021 08:44 Ответить
Рішення зелоха скасує суд, і опзж лише заробить очок, задля яких все це і робиться...

А під шумок скасують медреформу, бо в бюджеті немає грошей на виплати сімейним лікарям.
показать весь комментарий
03.02.2021 08:45 Ответить
Если начнется судебная тягомотина и кацапское вытьё-выносите вопрос на референдум. Зря,что ли закон о нём приняли? Я схожу-галочку поставлю за закрытие кацапских помоек. И мертвечука ещё не нары,падлу.
показать весь комментарий
03.02.2021 08:45 Ответить
И будет полное и безоговорочное поражение Украины по этому вопросу,а значит и в целом Нельзя проводить референдумы,не на часі
показать весь комментарий
03.02.2021 09:37 Ответить
Что такое? Неужели большинство проголосует за мертвечука? Да ну нах. У нас конечно ватнорылых уйма,но чтобы до такой степени..вряд ли.
показать весь комментарий
03.02.2021 09:57 Ответить
А если завтра каналы начнуть восхвалять гитлера и фашизм это тоде будет свобода слова?
Мухи отдельно....
показать весь комментарий
03.02.2021 08:47 Ответить
уже случілось.
показать весь комментарий
03.02.2021 08:53 Ответить
Жора, ты уже получил методичку с Лахта 2? Засунь ее себе в анал, а то тебя вычислят и засунут добрые люди. А так хоть вазелином смажешь, не так больно будет, дрыщ лаптекопытный.
показать весь комментарий
03.02.2021 09:25 Ответить
цапа,ватна пропаганда не являється свободою слова. Ткаченко о блокировке телеканалов "112", NewsOne и ZIK: Это не обычные телевещатели, а иностранная пропагандистская машина - Цензор.НЕТ 6752
показать весь комментарий
03.02.2021 08:52 Ответить
****** кацапский, как там у вас со "свободой слова"?? У вас даже если митингуешь с пустой бумажкой, то гребут в скотовозки Ткаченко про блокування телеканалів "112", NewsOne та ZIK: Це не звичайні телемовники, а іноземна пропагандистська машина - Цензор.НЕТ 8642
показать весь комментарий
03.02.2021 08:57 Ответить
Планьорка в Печерському суді почалась з вибору елітної нерухомості в Дубаї, Сейшелах та Барвіхє 😁😁😁
показать весь комментарий
03.02.2021 08:46 Ответить
При Порошенко такого не бьіло. Интересно , почему ?
показать весь комментарий
03.02.2021 08:46 Ответить
Агент Путина! Злочинна Влада!
показать весь комментарий
03.02.2021 08:48 Ответить
потому, что законы не нарушались.
показать весь комментарий
03.02.2021 08:53 Ответить
Потому что Байдена не было в белом доме. Ведь без Байдена французско-немецкие еврошлюхи кричали бы на весь мир, что Украина ущемляет свободу слова.
показать весь комментарий
03.02.2021 09:12 Ответить
Липецька фабрика поміхою була.
показать весь комментарий
03.02.2021 09:23 Ответить
Взагалі то ці канали скуповувались під вибори.
показать весь комментарий
03.02.2021 10:14 Ответить
Это большое благо для государство! Зеленский просто большой молодец!
показать весь комментарий
03.02.2021 08:47 Ответить
Включил в ютубе NEWS ONE - там так жопы рвутся, что теперь и Донбасс без них не интегрируется, и что теперь не кому колоть спутник будет, и что бедные бабушки не смогут правду смотреть! Аахахах!
показать весь комментарий
03.02.2021 08:47 Ответить
Зеленскому нужно Блинкину еще дать запрос, чтобы и американский ресурс Ютуб забанил их! Это просто будет офигенно!
показать весь комментарий
03.02.2021 08:52 Ответить
Якщо Зеля взявся за розум, то може й невинного Антоненка випустить із СІЗО ?
показать весь комментарий
03.02.2021 09:35 Ответить
Який розум? Він що, з неба падає? Від Америки підсрачник отримав, от і весь "розум". Через пару тижнів змінять власника і назви і знову запрацюють всі ці помийки рашенські.
показать весь комментарий
03.02.2021 09:53 Ответить
Теперь бы еще партию Медведчука из ВР!
показать весь комментарий
03.02.2021 08:49 Ответить
Я-бы весь жопоблок на Крещатике повесил. В назидание репоедам. Только жаль, что мечты не всегда исполняются. Ткаченко про блокування телеканалів "112", NewsOne та ZIK: Це не звичайні телемовники, а іноземна пропагандистська машина - Цензор.НЕТ 806 Ткаченко про блокування телеканалів "112", NewsOne та ZIK: Це не звичайні телемовники, а іноземна пропагандистська машина - Цензор.НЕТ 806 Ткаченко про блокування телеканалів "112", NewsOne та ZIK: Це не звичайні телемовники, а іноземна пропагандистська машина - Цензор.НЕТ 806
показать весь комментарий
03.02.2021 09:28 Ответить
В Украине должны быть только Украинские каналы! Смерть путинским помойкам!!! Еще Блинкину дать запрос, чтобы ютуб забанил все русские пропагандистские помойки и всех их говно-блогеров!
показать весь комментарий
03.02.2021 08:50 Ответить
Теперь надо Медведчука и всех коллаборантов на нары отправить, и я буду готов на руках Зеленского носить!
показать весь комментарий
03.02.2021 08:51 Ответить
посмотрим, надолго-ли нам такое счастье.
показать весь комментарий
03.02.2021 08:51 Ответить
Эти каналы просто преступные сообщества ,это кацапские диверсанты в тылу Украины !!!
показать весь комментарий
03.02.2021 08:52 Ответить
реакция на катастрофическое падение зельц- рейтингов
показать весь комментарий
03.02.2021 08:52 Ответить
рейтинги взлетят после сегодня. Но нельзя останавливаться и нужно принять закон о коллаборантах и пересажать гнид!
показать весь комментарий
03.02.2021 08:54 Ответить
Это арт-подготовка для закрытия Прямого.
Закроют и Прямой и скажут: видите, не только Прямой закрыт!
Но мертвечуковские помойки очень скоро откроют, а вот с открытием Прямого будет ооочень долгая история.
Но гулять так гулять!!! Г+Г тоже закройте хотя бы на ненадолго - оно ничем не лучше мертвечуковских.
А может и хуже - потому что дебильный квартал гоняют постоянно.
показать весь комментарий
03.02.2021 08:54 Ответить
бред!
показать весь комментарий
03.02.2021 08:56 Ответить
Буквально недавно он доказывал, что это свобода слова и он не может и не имеет права это сделать! Ткаченко о блокировке телеканалов "112", NewsOne и ZIK: Это не обычные телевещатели, а иностранная пропагандистская машина - Цензор.НЕТ 513
Боже, храни Америку!
показать весь комментарий
03.02.2021 08:55 Ответить
Байден рулит !!! Молодец, он настоящий бандеровец. Ткаченко про блокування телеканалів "112", NewsOne та ZIK: Це не звичайні телемовники, а іноземна пропагандистська машина - Цензор.НЕТ 5532 Ткаченко про блокування телеканалів "112", NewsOne та ZIK: Це не звичайні телемовники, а іноземна пропагандистська машина - Цензор.НЕТ 5532 Ткаченко про блокування телеканалів "112", NewsOne та ZIK: Це не звичайні телемовники, а іноземна пропагандистська машина - Цензор.НЕТ 5532
показать весь комментарий
03.02.2021 09:30 Ответить
Некоторые каналы раньше принадлежали порошенко.
показать весь комментарий
03.02.2021 08:56 Ответить
Зеленский молодец.
показать весь комментарий
03.02.2021 08:56 Ответить
Скорей Байден молодец. Но тем не менее да. И важно поумерить сейчас компанию " ату его ребята ату" против Зеленского, да бы поддержать пыл президента в правильном направлении
показать весь комментарий
03.02.2021 09:12 Ответить
Согласен. Меня знают, как лютого порохобота, а вот такие действия Зеленского всячески поддерживаю.
Что значит ввести санкции животворящие против Дубы. Ткаченко про блокування телеканалів "112", NewsOne та ZIK: Це не звичайні телемовники, а іноземна пропагандистська машина - Цензор.НЕТ 3795 Ткаченко про блокування телеканалів "112", NewsOne та ZIK: Це не звичайні телемовники, а іноземна пропагандистська машина - Цензор.НЕТ 3795 Ткаченко про блокування телеканалів "112", NewsOne та ZIK: Це не звичайні телемовники, а іноземна пропагандистська машина - Цензор.НЕТ 3795
показать весь комментарий
03.02.2021 09:34 Ответить
Заслуги зеленского в этом ноль.
показать весь комментарий
03.02.2021 09:48 Ответить
Возможно сейчас вообще уникальный момент для проукраинских сил в раде, что бы консолидироваться. Если они выскажут открыто поддержку этому решению Зеленского, и не пойдут по пути преследования партийных или личных интересов, то это большой +к карме и гарантия того, что никакие жопоблоки не прорвутся к власти. Как делают прибалты в своих парламентах:да у них много разногласий, но против проросийских сил голосуют все.
показать весь комментарий
03.02.2021 11:34 Ответить
Никто Прямой не закроет!Зеленский все уже согласовывывает с посольством США!Чтобы ему за вагнеровцев не прилетело!)
показать весь комментарий
03.02.2021 08:58 Ответить
Что Байден животворящий делает!
показать весь комментарий
03.02.2021 08:59 Ответить
Перше державницьке рішення від ЗЕ.
Звісно, не без підсрачника байденівською ногою, але все ж...
показать весь комментарий
03.02.2021 09:01 Ответить
та он там 3 памперса поменял пока подмахнул подпись...думаю еще до конца так и не понял надо ли оно было ему - так сказали...(приказали) оно и сделало (так что этот первый подвиг (с перепугу)))) пока не считается)))) ибо еще гидра не повержена (думаю тяжбы судебные будут) и комнатному Хераклу еще достанется и от раша и от своих какашей ))))
показать весь комментарий
03.02.2021 09:10 Ответить
Ну, за "ногу" і "підсрачника" нема що говорити, бо це все наші домисли. Не треба наговорювати на Президента США.
показать весь комментарий
03.02.2021 09:44 Ответить
Не зупиняйтеся !
Продолжайте давить кацапских гнид дальше по списку ! Список - большой! Зла - не меряно!
Не зупиняйтеся !
ПТН - ПНХ !
показать весь комментарий
03.02.2021 09:04 Ответить
Ткаченко про блокування телеканалів "112", NewsOne та ZIK: Це не звичайні телемовники, а іноземна пропагандистська машина - Цензор.НЕТ 6942 Ткаченко про блокування телеканалів "112", NewsOne та ZIK: Це не звичайні телемовники, а іноземна пропагандистська машина - Цензор.НЕТ 8952
показать весь комментарий
03.02.2021 09:07 Ответить
Пук зараховано. Вєталік, Гостинний Двір цьому холую можна тепер відати
показать весь комментарий
03.02.2021 09:11 Ответить
и это говорит журналюга с 1+1, хозяин которого хотел продать Украину Путину и вывести российские танки на границу с Польшей?
показать весь комментарий
03.02.2021 09:12 Ответить
из-за информационного терроризма и угрозе безопасности Украины этих инструментов пропаганды Кремля
 Ткаченко про блокування телеканалів "112", NewsOne та ZIK: Це не звичайні телемовники, а іноземна пропагандистська машина - Цензор.НЕТ 1565
С общей аудиторией 16 тыс.? Это не больше 3 000 на канал!
У лузера-блогера больше аудитория.
показать весь комментарий
03.02.2021 09:17 Ответить
Ткаченко, следующая твоя помойка Г+Г. Именно она несет прямую и полную ответственность за манипуляцию с недоразвитыми жителями Украины, коих оказалось 73% . Это ТЫ впаривал в мягкие инфантильные мозги дурачков Голобородьку, которого потом на выборах ловко подменили на шмарклю. Так что ты еще присядешь. И ТСН свое поправь, а то вогнало в стресс всю страну уже. Знаешь, как называют твою ТСН? ВБИЛА-З'ЇЛА-ЗАКОПАЛА.
показать весь комментарий
03.02.2021 09:19 Ответить
Ткаченко прозрів, чи дуже передбачливий.?
показать весь комментарий
03.02.2021 09:27 Ответить
Нееее, этот дрыщ как был Бениной говорящей жопой, так и остался. Это санкции животворящие от штатов прилетели. Думаю, это только начало. Стоит после этого штатам запросить экстрадицию Бени, его тоже радостно выдадут. Под овации всей Украины.
показать весь комментарий
03.02.2021 09:39 Ответить
Воно то так..., але "животворящие дивотворящие" наші печерськоокружні суди діють не на користь держави.
показать весь комментарий
03.02.2021 09:45 Ответить
Та шош это тварицца, антиукраинский Президент на кого замахнулся. Сам Патриот с Украины с шоколадками на святое руку не подымал. Мама дарагаяяяяя
показать весь комментарий
03.02.2021 09:36 Ответить
Та они сейчас их переименуют, выведут из собственников какзака и опять начнут вещать. Может ведущих сменят, чтоб не так узнаваемо было. Вешать лапшу на ухи своему лохторату это у них не отнять.
показать весь комментарий
03.02.2021 09:37 Ответить
А вот появилась информация на TZi о том, что зе специально ввел санкции с правовыми нарушениями, чтоб можно было оспорить. Вот вам и большой санкционный пшик.
Будем посмотреть...
показать весь комментарий
03.02.2021 12:45 Ответить
Эти ватные помойки- прямой результат деятельности зеленского. И перекинуть ответсятвенность на ,,папиредникаф,, это подтвердить глупость и недальновидность нынешней власти.
показать весь комментарий
03.02.2021 09:40 Ответить
С точки зрения закона он прав. А это значит, что наши "самые честные суды" в мире очень быстро все вернут на круги своя. Думаю, что именно в этом и заключался расчет.
показать весь комментарий
03.02.2021 10:03 Ответить
По даному питанню пітримую 100%.
показать весь комментарий
03.02.2021 10:15 Ответить
Впервые согласен с этими недолугими. Байден животворящий...
показать весь комментарий
03.02.2021 13:10 Ответить
верно.
показать весь комментарий
03.02.2021 19:06 Ответить
 
 