РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15946 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
12 190 98
Зеленский (16541) санкции (10616) Ярош (314) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

Ярош - Зеленскому: Удар по кремлевскому холую Медведчуку и его банде полностью поддерживаю! Так держать!

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ярош - Зеленскому: Удар по кремлевскому холую Медведчуку и его банде полностью поддерживаю! Так держать!

Командующий Украинской добровольческой армией, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош поддержал решение президента Владимира Зеленского относительно блокировки телеканалов "112", NewsOne и ZIK

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Зеленский позитивно удивил... Удар по кремлевскому холую Медведчуку и его банде полностью поддерживаю! Теперь, главное, не останавливаться, а продолжить ликвидацию московской агентуры в Украине... Поскольку закрытие части вражеских пропагандистских ресурсов не лишает стратегического влияния Кремля на внутренние процессы в Украине", - написал он.

Ярош подчеркнул, что срочное принятие Закона о коллаборационизме, ликвидация антигосударственных политических и общественных формирований, уничтожение финансово-экономической базы врага внутри государства, зачистка агентуры Путина во власти и силовых структурах даст Украине шанс избавиться вражеского влияния и получить перспективу.

"Господин Зеленский, так держать! Если нужна будет помощь в деле защиты государства - говорите", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава НСЖУ Томиленко о блокировке телеканалов "112", NewsOne и ZIK: Это чрезвычайная ситуация и информационный взрыв

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Ярош - Зеленскому: Удар по кремлевскому холую Медведчуку и его банде полностью поддерживаю! Так держать! 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+49
Всі нормальні люди це підтримують!
показать весь комментарий
03.02.2021 08:50
+21
А ти візиткою Яроша собі раптово горло не переріж.
показать весь комментарий
03.02.2021 08:51
+19
ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ ПОДДЕРЖИВАЮТ ,НО ЭТОГО МАЛО ,НАДО СРОЧНО ЗАПРЕТИТЬ ОПЗЖ А ЕЁ ЧЛЕНОВ АРЕСТОВАТЬ !!! Ярош - Зеленскому: Удар по кремлевскому холую Медведчуку и его банде полностью поддерживаю! Так держать! - Цензор.НЕТ 7255
показать весь комментарий
03.02.2021 08:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ярош. Жди порцию новичка.
показать весь комментарий
03.02.2021 08:49 Ответить
А ти візиткою Яроша собі раптово горло не переріж.
показать весь комментарий
03.02.2021 08:51 Ответить
Как бы ***** новичком не траванули.
показать весь комментарий
03.02.2021 09:38 Ответить
Ярош - Зеленському: Удар по кремлівському холую Медведчуку і його банді цілком підтримую! Так тримати! - Цензор.НЕТ 5204
показать весь комментарий
03.02.2021 22:56 Ответить
Всі нормальні люди це підтримують!
показать весь комментарий
03.02.2021 08:50 Ответить
Тобто Ар'єв та партія ЕС Пороха ненормальні.
показать весь комментарий
03.02.2021 08:52 Ответить
Естественно. А шо, есть другое мнение?
показать весь комментарий
03.02.2021 08:54 Ответить
А це я хочу від коментатора почути.
показать весь комментарий
03.02.2021 08:55 Ответить
Тролль ты жирный, а они публично где-то возмутились по этому поводу?
показать весь комментарий
03.02.2021 08:56 Ответить
Читай Ар'єва, хамло.
показать весь комментарий
03.02.2021 09:05 Ответить
Давай цитату его возмущения по поводу закрытия аналов *****.
показать весь комментарий
03.02.2021 09:08 Ответить
Тебе вже в Гуглі забанили? Не моя проблема.
показать весь комментарий
03.02.2021 09:09 Ответить
ты такой загадочный...
показать весь комментарий
03.02.2021 09:22 Ответить
Прочитала Ар'єва.
Так, ви троль жирний.
Бо він теж за санкції проти каналів, а не проти якогось Козака.
І знаєте, там є слушна думка - активи перепишуть на іншого і канали будуть знову працювати.
показать весь комментарий
03.02.2021 09:09 Ответить
Не звізди! ЄС і Ар'єв зокрема теж підтримують. Але не вірять, що це надовго. Тому і вимагають заарештувати агентів Деркача, Медведчука, Дубінскаго і інших, щоб ті не купили/створили нові канали. І обов' язковим першим кроком має бути закон про колаборантство. Коли слуги прийму б такий закон, тоді я і повірю, що Зєлєнскій розриває з мацквою. Але такий закон Єрмак, як колаборант, прийняти не дасть.
показать весь комментарий
03.02.2021 08:59 Ответить
Дурік, з такою підтримкою і ворогів не треба.
Ти ж звик саме так звертатися до оточуючих?
показать весь комментарий
03.02.2021 09:06 Ответить
На щастя ті, що мее оточують, нормальні люди. 😁 "Дурік" - це звернення до дуріків. То як щодо причинно-наслідкових дій:спочатку нагла брехня, а потім означення "дурік"? Не чую відповіді. Слабо?
показать весь комментарий
03.02.2021 09:10 Ответить
Ну то спробуй до них в реалі звернутися так, як до мене, і порахуй потім свої витрати на стоматолога, бидло хамовити.
показать весь комментарий
03.02.2021 09:13 Ответить
Ти не зрозумів. Я і до тебе в реалі звернувся так, як ти заслуговуєш. Як і до будь-кого. 😁 Але на щастя, люди, щ мене точують, у більшості нормальні. Я нормальних "дуріками" не називаю. Мав би вже зрозуміти на власному прикладі. 😁
показать весь комментарий
03.02.2021 09:17 Ответить
Де їх офіційна заява?
показать весь комментарий
03.02.2021 08:59 Ответить
На мені десь написано "Довідкова"?
показать весь комментарий
03.02.2021 09:04 Ответить
Тобто, ти офіційно затвердив себе пі...болом.
показать весь комментарий
03.02.2021 09:07 Ответить
Тобто ти офіційно визнав себе неспроможним хоч щось знайти в інеті- ти лузер.
показать весь комментарий
03.02.2021 09:11 Ответить
То не тупи більше.
показать весь комментарий
03.02.2021 09:28 Ответить
Ярош - Зеленському: Удар по кремлівському холую Медведчуку і його банді цілком підтримую! Так тримати! - Цензор.НЕТ 2002
показать весь комментарий
03.02.2021 09:35 Ответить
А це взагалі порушення моїх авторських прав.)))
показать весь комментарий
03.02.2021 09:40 Ответить
А я не вірю в патріотизм главзебіла. По-моєму, це розводняк, ціль якого ми побачимо пізніше...
показать весь комментарий
03.02.2021 08:56 Ответить
Всі нормальні люди в це не вірять. Сподіваюся, що це лише добрий підсрачник від США а далі будуть ще...
показать весь комментарий
03.02.2021 09:02 Ответить
в 99% стран мира существование партий, которые работают на развал государства, просто невозможно и таких партий там просто НЕТ. По нашему законодательству тоже самое, но...
показать весь комментарий
03.02.2021 09:35 Ответить
А коли в такій ситуації чуєш про свободи слова чи що в суді це все одно поміняють- треба стріляти на звук!
показать весь комментарий
03.02.2021 08:50 Ответить
ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ ПОДДЕРЖИВАЮТ ,НО ЭТОГО МАЛО ,НАДО СРОЧНО ЗАПРЕТИТЬ ОПЗЖ А ЕЁ ЧЛЕНОВ АРЕСТОВАТЬ !!! Ярош - Зеленскому: Удар по кремлевскому холую Медведчуку и его банде полностью поддерживаю! Так держать! - Цензор.НЕТ 7255
показать весь комментарий
03.02.2021 08:51 Ответить
Зачем их арестовывать?....просто отправить на ПМЖ на паРашку или Домбабве с Лугандоном... Ярош - Зеленскому: Удар по кремлевскому холую Медведчуку и его банде полностью поддерживаю! Так держать! - Цензор.НЕТ 5220
показать весь комментарий
03.02.2021 08:56 Ответить
Ну конеШно ,отправить преступников в малину ,НЕТ их место на НАРАХ и надолго ,желательно ПОЖИЗНЕННО ,они ярые враги Украины и всего украинского а врагов во время войны отпускать НЕЛЬЗЯ !!!
показать весь комментарий
03.02.2021 09:04 Ответить
Если и на пожизненное, то только в платную камеру. нехрен за наши налоги сидеть. А ещё лучше закрыть навсегда...в гробу.
показать весь комментарий
03.02.2021 10:07 Ответить
Тільки треба забороняти не лише опзж, а і діяльність її членів, бо завтра вони зроблять нову партію
показать весь комментарий
03.02.2021 09:15 Ответить
Ярош - Зеленському: Удар по кремлівському холую Медведчуку і його банді цілком підтримую! Так тримати! - Цензор.НЕТ 7994
показать весь комментарий
03.02.2021 09:16 Ответить
Ярош подчеркнул, что срочное принятие Закона о коллаборационизме, ликвидация антигосударственных политических и общественных формирований, уничтожение финансово-экономической базы врага внутри государства, зачистка агентуры Путина во власти и силовых структурах даст Украине шанс избавиться вражеского влияния и получить перспективу.

Есть одна закавыка - Ермак. Ярош - Зеленскому: Удар по кремлевскому холую Медведчуку и его банде полностью поддерживаю! Так держать! - Цензор.НЕТ 9260
показать весь комментарий
03.02.2021 08:51 Ответить
Даже две - Баканов.
показать весь комментарий
03.02.2021 08:52 Ответить
Ще й Венедіктова
показать весь комментарий
03.02.2021 09:39 Ответить
Не одна. Там таких, як єрмак, 90% опи. Всі друзі зелоха.
Розігрується хитра (неукраїнська) комбінація, в результаті якої опзж та бют набере електоральних балів.
показать весь комментарий
03.02.2021 08:53 Ответить
Саме так. За два роки "царювання" зенелох тільки добробатів та патріотів добре щимить, а проросійські сили процвітають. То все це "закриття"- спосіб підняття рейтингу ворожим рупорам. Правда, може він про це не здогадується?
показать весь комментарий
03.02.2021 08:59 Ответить
І цікава річ , коли на фоні цієї інсценіровки реально позбавляють фінансування кримсько-татарський телеканал АTR. Ну і як це назвать, як не подарунок *****? Типу КримНЕнаш?
показать весь комментарий
03.02.2021 09:03 Ответить
Поддержка США, ослабление Рассеи - вот вам и результат.
показать весь комментарий
03.02.2021 08:51 Ответить
сейчас еще санкций прибавят за посадку Лехи
показать весь комментарий
03.02.2021 08:56 Ответить
Согласен. Это нужно было сделать 6 лет назад. А не сопли жевать!!!
показать весь комментарий
03.02.2021 08:51 Ответить
У когось є надії, що суд це не скасує? Нагадаю, що суддів ОАСК кришує зелох.
Тоді чому стільки радості?
показать весь комментарий
03.02.2021 08:52 Ответить
Посмотрим. Простым людям нравятся простые решения. Ярош - Зеленскому: Удар по кремлевскому холую Медведчуку и его банде полностью поддерживаю! Так держать! - Цензор.НЕТ 1818
показать весь комментарий
03.02.2021 08:53 Ответить
Якщо під той суд прийде половина тих, хто так одностайно підтримує тут закриття цих каналів, то той суд закриє їх ще двічі чи тричі.)))
показать весь комментарий
03.02.2021 08:54 Ответить
Чуть со стула не упал, какое звание у этого гетьмана?
показать весь комментарий
03.02.2021 08:53 Ответить
А ты где? Вот поедь и сам спроси. Только толстый подгузник зах.вати Ярош - Зеленському: Удар по кремлівському холую Медведчуку і його банді цілком підтримую! Так тримати! - Цензор.НЕТ 5952
показать весь комментарий
03.02.2021 09:11 Ответить
Зеленский самый лучший.
показать весь комментарий
03.02.2021 08:54 Ответить
Сергій Костинський

7 ч. ·

Медвежа послуга Зеленського Україні

Сьогодні РНБО ухвалило політичне (так, саме політичне) рішення відносно пулу телеканалів 112 Україна, NewsOne, ZIK (медіахолдинг "Новини"), декількох регіональних мовників та їхнього формального власника - Тараса Козака.

Ділюся неприємними думками щодо цього, здавалося б, приємного рішення, усвідомлюючи, до речі, що можу помилятися.

1. Загальна оцінка події. На мій погляд, рішення РНБО було радше реактивним та популістичним, ніж продуманим та зваженим.

Оскільки ще минулого тижня Офіс Президента та медіахолдинг «Новини» Віктора Медведчука співпрацювали. Крім того, РНБО проігнорувало медіагрупу «1+1», часткою якої володіє родина Медведчуків.

Гадаю, влада, що за останні два роки наламала дров на всіх політичних напрямках, зробила ставку на отримання швидкої позитивної оцінки з боку адміністрації нового Президента США та значної частини українського суспільства.

Що буде далі - Володимира Зеленського та його команду не особливо турбує. А далі дещо буде.

2. Трохи експозиції. Боротися з телеканалами в Україні - справа майже безнадійна, якщо маєш справу з олігархічними медіа.

Телебачення, радіо - це лише інструменти, функції економічної та політичної активності груп інтересів. Тому для того, щоби вбити медійний вплив тієї чи іншої сили, боротися потрібно з самою силою (причиною), а не з її медійними активами (наслідками).

Тобто, для обмеження російського впливу в Україні владі потрібно було відкривати кримінальні справи або, наприклад, ухвалювати рішення РНБО саме проти Віктора Медведчука та бізнесу, який забезпечує йому економічну базу в Україні. Але не проти тих суб'єктів та об'єктів, які легко замінити на інші.

Відрубуючи голови лернейській гідрі, ризикуєш отримати замість відрубаних голів - нові.

3. Тепер про можливі наслідки. Рішення РНБО просаджує рейтинг партії «Слуга народу» серед проросійського та прорадянського електорату та посилює позиції ОПЗЖ. Електорат мобілізується та збільшується за рахунок перетікання виборців з табору «Слуг» у табір партії Медведчука.

4. Далі. На фоні «переслідувань» та «утисків свободи слова» посилюються медійні бренди 112 Україна, NewsOne, ZIK, та персональні бренди найбільш одіозних телеведучих цих телеканалів.

5. Далі. Телеканали з медіахолдингу «Новини» та сам Тарас Козак оскаржують рішення РНБО спочатку в Україні - долають усі інстанції. Потім оскаржують рішення в ЄСПЛ.

З високою вірогідністю рано чи пізно виграють європейський суд, отримують позитивне рішення на свою користь, яке, крім іншого, передбачає компенсацію з боку української держави.

Потім, за потреби, ці телеканали відновлюють своє мовлення.

І, що найголовніше, з цього моменту вже ніхто нічого ніколи їм зробити більше не зможе! Рішення ЄСПЛ та позиція правозахисних організацій в Україні надають телеканалам Віктора Медведчука фактичну індульгенцію.

6. Далі. Щоби не витрачати час, Медведчук скоріш за все швидко купує або отримує в оренду нові один-два телеканали, що мають ліцензії на ефірне цифрове та супутникове мовлення.

Ці телеканали оперативно змінюють свої програмні концепції, перетворюючись, таким чином, на інформаційні. Знову ж таки, за повного сприяння Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, яка нічого з цим зробити не зможе. Бо таке чинне медіазаконодавство.

У свою чергу, журналісти 112 Україна, NewsOne та ZIK переходять працювати на нові робочі місця, за звичною технологією та ідеологією.

Що маємо в результаті?

1. Мобілізований та більш інтенсивно зростаючий електорат ОПЗЖ

2. Посилення брендів 112 Україна, NewsOne, ZIK та зростання популярності проросійського порядку денного в соціальних мережах

3. Створення Віктором Медведчуком з партнерами нових інформаційних телеканалів

Що потрібно, насправді, було робити?

1. Правоохоронним органам - визначити долю Віктора Медведчука та його бізнесу в Україні

2. Парламенту - а) посилити функціонал СБУ в частині контролю за походженням коштів медіа, б) дозволити Національній раді відмовляти телерадіомовникам у переоформленні ліцензій та отриманні нових ліцензій на мовлення на підставі застережень СБУ

3. Національній раді - продовжити роботу з анулювання ліцензій на мовлення телеканалам 112 Україна, NewsOne, ZIK, Kyiv Live, Odesa Live, НАШ, КРТ, Сварожичі (останні не входять в пул Медведчука, але також, на мою особисту думку, здійснюють цілком руйнівну роботу проти української державності).

Так, цей шлях довгий та нудний. Але це та сама формула, яка забезпечує стратегічну перемогу над російським впливом в Україні.

Все, що я побачив зараз - це тимчасова тактична перемога державних інституцій, яка надає ворогу стратегічної переваги.

Цей тактичний крок, як на мене, був здійснений, щоби сподобатися, а не перемогти. Типовий Володимир Зеленський в дії.

Вибачте, якщо мої висновки Вам не сподобалися). Сподіваюся, що все ж таки помиляюсь
показать весь комментарий
03.02.2021 08:54 Ответить
Вибачаємо, не сподобались.
показать весь комментарий
03.02.2021 08:56 Ответить
Мені теж не сподобались, але висновки логічні та правельні.
показать весь комментарий
03.02.2021 09:06 Ответить
За ваш логікою, війну на Донбасі треба було оскаржувати у єспч і відкривати справи проти окупантів, а не йти воювати.
показать весь комментарий
03.02.2021 09:04 Ответить
Дорогенький, перечитай Вайнерів "Еру милосердя", той момент коли Шарапов сперечається з Жигловим стосовно законності та "законів воєнного часу".
показать весь комментарий
03.02.2021 09:09 Ответить
причому тут війна до каналів ? Канали хоч і формально, але українські. З точки зору суда вони не чім не відрізняються від інших. То що нема відповідного закону про колаборантів, це вина не суда а ВР.
показать весь комментарий
03.02.2021 09:10 Ответить
нит. больше похоже на бомбардировку Грозного. как думаешь, понравилось бы нашим союзникам, если бы стёрли Донецк под ноль?
показать весь комментарий
03.02.2021 09:18 Ответить
А можливо, що російські фінансові струмки почали сохнути, як ріки у Криму...
показать весь комментарий
03.02.2021 09:30 Ответить
думаю там на це грошей хватить надовго, вони свої анали фінансують на мільярди доларів, бачать що це дуже ефективно
показать весь комментарий
03.02.2021 09:35 Ответить
Надо понимать, что каналы кума ***** Вава заблокировал потому, что они его критикуют. Он бы с удовольствием и проукраинские каналы заблокировал, но в этом случае Майдана не избежать. А Вава панически боится "майданутых".
показать весь комментарий
03.02.2021 08:54 Ответить
Та прям там - Майдан. За шо? За рошеновский 5-ый анал?
показать весь комментарий
03.02.2021 09:00 Ответить
А втихаря пригрозить разве не мог что-ли?
не поверю что вот все так просто - они критиковали и раньше, как я слышал и ноль реакции.
показать весь комментарий
03.02.2021 09:13 Ответить
Так, все правильно - чи сам Зеля з політичних причин у це поліз, чи Байден йому причандалля защемив, але позитивні зрушення не можна не вітати.
Тепер треба протискати і якомога швидше закон про колабораціонізм приймати!
показать весь комментарий
03.02.2021 08:57 Ответить
ой вэй ..... может лучше не спешить с похвалой а с акцентировать внимание на том почему начали покупать электричество в РФ....?.....
показать весь комментарий
03.02.2021 08:57 Ответить
Ярош снова вынырнул из летаргического сна, теперь снова пару лет ждать , пока шнифты раскроет и позвенит рогами.
показать весь комментарий
03.02.2021 08:57 Ответить
Вчера акцентировали мертвечувские каналы мол Зе беспредельщик и убирает опозицию,лишает миллионы людей правды,мол рейтинг низкий а в опзж лидеры и стоит на первом месте если б выборы сейчас(ксати кацапские также акцентируют и называет прямо опзж проросийская и народ бы выбрал их,они лидеры,мол народ хочет к россии и устал)вобщем истерили всю ночь режим марафона на ютуб и подключали в роли "экспертов" всю агентуру был Шарий,Портнов который пообещал порешать,Шуфрич,Дубинский,Лукаш,вот такие кумиры у зрителей как они говорят "опозиции"
показать весь комментарий
03.02.2021 08:58 Ответить
канал Наш еще надо закрыть!
показать весь комментарий
03.02.2021 08:59 Ответить
А мураєва в тупий собачий рот...
показать весь комментарий
03.02.2021 09:05 Ответить
Согласитесь, после таких "решительных шагов", как блокировка каналов, сложно объяснить гражданам, почему не сидит Сивочолий...
показать весь комментарий
03.02.2021 09:00 Ответить
Дебилам в любом случае сложно объяснять.
показать весь комментарий
03.02.2021 09:05 Ответить
Вам видніше..
показать весь комментарий
03.02.2021 09:07 Ответить
естесно... на вас насмотришься )))
показать весь комментарий
03.02.2021 09:21 Ответить
Дмитро щось стає все смішнішим. Щось коїться з дідом. Я думаю - вичерпавсяі вже давно, та деградує як національний лідер хоч і "екс..". Як що зараз би спитати українців - чи підуть вони за ним - був би провал. Чому? Тому що почав і здувся. Йому і справді потрібно на пенсію вже. До онуків. Для такої боротьби як у нас сталася, Яроша не вистачило. А тому .. ну робив добре діло - робив..Честь і хвала. Про те що "втік з арени" на початку реванша СДПУ(о) - про це не будемо згадувати..Добре. Але вже як пішов - то не виходь. Так буде достойніше. Тепер про оцей гег : "удар по мертвечуку..." - сміх ,але сміх поганий. Хто це буде бити? Оце сцикливе,тупе, продажне та малоросське?? Та там погляд один зі сторони кацапоїдних тварин - то це ганебне всереться та поїсть..! Невже Ярош це каже не у сенсі сарказму?? Як що так - тоді діло зовсім погано..
показать весь комментарий
03.02.2021 09:04 Ответить
маЗєкака і Ко відчувають постійне зростання ненависті до себе, тому заграють.
показать весь комментарий
03.02.2021 09:04 Ответить
Согласен с Ярошем 😊
показать весь комментарий
03.02.2021 09:14 Ответить
Ярош ошибается. Закрытие каналов - это представление для щенят с цензора. Вот у них сегодня щенячья радость, они визжат, крутят хвостиками и совершенно не желают задумываться над тем, что происходит за ширмой. Ярош, все же, должен быть более трезвым в своих мыслях. Правильно заметил, что это только часть проблемы(меньшая причем) и которая будет решена разными судьями в ближайшее время. Глобальная проблема: Зеленский тотально подчинен олигархату, а потому рассчитывать на "продолжение банкета" - глупо и наивно. Да и этот "банкет" скоро подойдет к своему логическому завершению в силу сказанного немного выше: Зеленский - марионетка олигархов.
показать весь комментарий
03.02.2021 09:20 Ответить
І хто в нас найголовніший олігарх?
показать весь комментарий
03.02.2021 09:32 Ответить
Надеюсь, следующее решение СНБО будет запрет партии Мертведчука в ВР!
показать весь комментарий
03.02.2021 09:29 Ответить
Дубінський, канали...Байден...
показать весь комментарий
03.02.2021 09:33 Ответить
А, зеля тут при чём...!? Спасибо Байдену. Ярош - Зеленському: Удар по кремлівському холую Медведчуку і його банді цілком підтримую! Так тримати! - Цензор.НЕТ 2236
показать весь комментарий
03.02.2021 09:37 Ответить
Зеленський бачиш, людям подобається, а це на твоїй посаді головне.
показать весь комментарий
03.02.2021 09:42 Ответить
Медведчука і всіх російських окупантів за грати!!!
показать весь комментарий
03.02.2021 09:54 Ответить
Ярош как с луны свалился. Забыл про наши "самые честные в мире" суды? А не приходит в голову, что именно на это и был расчет? Поднять свой сморщенный рейтинг, а потом сказать: Это же не я. Это - суды.
показать весь комментарий
03.02.2021 10:01 Ответить
А удар по куму медведчука-мародеру тоже поддержишь?
показать весь комментарий
03.02.2021 10:16 Ответить
Судячи по реакції на "санкції" проти каналів Медведчука план Кремля вдався. Головна його ціль - створити враження, що влада щось робить в справі захису нашого інфрмаційного простору. Оскільки так ,як розпоясалися медвечуківці, нашівці, бондаренківсц з лукашівціями, то вже навіть владі соромно, хоть вона повністю на їх стороні. Вся ца братія, ЯК СРАЛА НАМ ТАК І ПРОДОВЖИТЬ ЦЕ РОБИТИ з цих самих каналів. Зараз почнуться суди і перший самий чесний це адміністративний,потім шевченківський, потім Венеційська комісія і далі по списку. Буде щось подібне до справи з КС: спочатку Зеленський зіграв в дурочку, потім видав указ, який ніхто не виконує, тепер венеціанка. А хтось реально покараний за антиураїнське рішення КС. Ніхто. Так буде і тут. Вітаю вас, громадяне: нічого ходити в магазини. Лапші на ваших вухах побільшало.
показать весь комментарий
03.02.2021 10:57 Ответить
Цілком підтримую Яроша , який цілком підтримує Зеленського .
Ось тепер нарешті потрібно запасатися поп-корном.
показать весь комментарий
03.02.2021 11:28 Ответить
Снова достали с подвала Вия.
показать весь комментарий
03.02.2021 11:31 Ответить
Вся Україна підтримує , не тільки Ярош . Люді усталі ат помийок і гімновбросів прорашистських халуїв .
показать весь комментарий
03.02.2021 13:34 Ответить
Мозок ГАРАНТА, портошку, починає пульсувати, але часу ЗАМАЛО!!!
показать весь комментарий
03.02.2021 13:39 Ответить
Оооо, выполз...
показать весь комментарий
03.02.2021 15:49 Ответить
 
 