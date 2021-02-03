Ярош - Зеленскому: Удар по кремлевскому холую Медведчуку и его банде полностью поддерживаю! Так держать!

Командующий Украинской добровольческой армией, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош поддержал решение президента Владимира Зеленского относительно блокировки телеканалов "112", NewsOne и ZIK

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Зеленский позитивно удивил... Удар по кремлевскому холую Медведчуку и его банде полностью поддерживаю! Теперь, главное, не останавливаться, а продолжить ликвидацию московской агентуры в Украине... Поскольку закрытие части вражеских пропагандистских ресурсов не лишает стратегического влияния Кремля на внутренние процессы в Украине", - написал он.

Ярош подчеркнул, что срочное принятие Закона о коллаборационизме, ликвидация антигосударственных политических и общественных формирований, уничтожение финансово-экономической базы врага внутри государства, зачистка агентуры Путина во власти и силовых структурах даст Украине шанс избавиться вражеского влияния и получить перспективу.

"Господин Зеленский, так держать! Если нужна будет помощь в деле защиты государства - говорите", - резюмировал он.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".