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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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Медведчук (1754) Портнов (629) санкции (10616) Бутусов Юрий (3908) Вовк_Павел (257) 112_Украина (174) ГБР (2549) Офис Президента (1692) Окружной админсуд Киева (390) Татаров Олег (349) Сухачев (52)

Как Портнов может обвинять Зеленского в диктатуре, если он и его команда сотрудничают с действующей властью? - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Как Портнов может обвинять Зеленского в диктатуре, если он и его команда сотрудничают с действующей властью? - Бутусов

Неужели диктатура проявляется в том, что Портнов и его команда продолжают сотрудничество с действующей властью?

Об этом на своей странице в Фейсбуке заявил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя заявление экс-замглавы АП времен Януковича Андрея Портнова.

"Мы связались уже с юристами телеканалов, будем оказывать поддержку консультационную... Будет гражданский раскол между теми, кто поддержал это решение и теми, кто сопротивляется... Это закончится поражением власти" - прокомментировал Андрей Портнов в эфире канала "112" указ президента Владимира Зеленского о санкциях против медиа-холдинга Медведчука.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рабинович и Портнов в своих постах о санкциях против трех каналов соратника Медведчука Козака назвали Зеленского диктатором

Да ладно, да как же это власть может проиграть, если друг и личный адвокат Портнова Олег Татаров является заместителем главы Офиса президента? Только победа!

Какой может быть раскол, если именно по рекомендации Портнова его партнера и друга Павла Вовка и ОАСК защищает Офис президента, если ОП назначила протеже Портнова Алексея Сухачева и.о. главы Государственного бюро расследований? Какой же это раскол - единство крепнет!

Неужели диктатура проявляется в том, что Портнов и его команда продолжают сотрудничество с действующей властью?

Кстати, после остановки телеэфира всех трех каналов аудитория их трансляции в интернете по состоянию на 1.00 составляла суммарно около 12 тысяч зрителей.

По словам ведущих эфира, охрана государственной киностудии имени Довженко, в павильоне которой идет эфир в интернете канала 112, после указа президента закрыла въезд на студию для персонала и гостей "112", - рассказал Бутусов.

Как Портнов может обвинять Зеленского в диктатуре, если он и его команда сотрудничают с действующей властью? - Бутусов 01
Как Портнов может обвинять Зеленского в диктатуре, если он и его команда сотрудничают с действующей властью? - Бутусов 02

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
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Топ комментарии
+16
Как Портнов может обвинять Зеленского в диктатуре, если он и его команда сотрудничают с действующей властью? - Бутусов - Цензор.НЕТ 2378
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03.02.2021 09:09
+15
Портнову час збирати чумайдан на росію. Как Портнов может обвинять Зеленского в диктатуре, если он и его команда сотрудничают с действующей властью? - Бутусов - Цензор.НЕТ 3437
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03.02.2021 09:02
+11
Портнов в пленках Глазьева есть, на которых доказана его вина в гос измене! Портнова на нары по статье 111. гос измена! на 15 лет тюрьмы!
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03.02.2021 09:13
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Портнову час збирати чумайдан на росію. Как Портнов может обвинять Зеленского в диктатуре, если он и его команда сотрудничают с действующей властью? - Бутусов - Цензор.НЕТ 3437
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03.02.2021 09:02 Ответить
там повно гнид і без нього цей пітор буде гадити тут до останнього.
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03.02.2021 09:05 Ответить
От коли таке станеиються, тоді я і повірю, що Зєлєнскій ставпатріотом України, а не власного Кварталу. Можливо тоді я щаберу назад багато своїх слів на його адресу. Але підозрюю, що нічого того не станеться.
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03.02.2021 09:30 Ответить
просто рятує власну шкуру.
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03.02.2021 09:35 Ответить
испугали а ведь 112 говно ЗИК #овно и прочие в том числе проведали О пленках Байдена вдогонку США могут персонально ввести по телеканалам и медиагруппам санкции СВОИ во Портнов смотри не о#осрись ублюдок по самое горло будете с Мервейчуком вкушать лайно сутками напролёт е@@ейский ублюдок почему тебя еще не повесили на суку- как суку?!
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03.02.2021 09:38 Ответить
Поэтому его и прокатили на выборах.
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03.02.2021 09:10 Ответить
Загрустил решала - портнов 😀
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03.02.2021 09:08 Ответить
З чого йому сумувати? Він разом з главзебілом розігрують наївних лохів. Це рішення зеленського обернеться пшиком.
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03.02.2021 09:10 Ответить
Ваві діватись нікуди. Він терміново налагоджує контакти з Байденом.
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03.02.2021 09:08 Ответить
Рішення РНБО теж портянка нашептала, схоже.
Під шумок денісова скасує медреформу.
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03.02.2021 09:09 Ответить
Как Портнов может обвинять Зеленского в диктатуре, если он и его команда сотрудничают с действующей властью? - Бутусов - Цензор.НЕТ 2378
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03.02.2021 09:09 Ответить
А шо, Портнова не было при Порошенко?
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03.02.2021 09:12 Ответить
Мабуть в школу ще ходила?
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03.02.2021 09:14 Ответить
в украине не было )))
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03.02.2021 09:14 Ответить
А где же он шастал?
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03.02.2021 09:16 Ответить
гугл в помощь )))
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03.02.2021 09:23 Ответить
А, точно, приехал в мае 2019.
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03.02.2021 09:24 Ответить
по приглашению моники.... и убиенной ею эрики ))))
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03.02.2021 09:31 Ответить
Сидел в России, шастал по Европе, и кажется первый раз в Украину заехал таки при Сывочелом...
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03.02.2021 09:25 Ответить
Та не, вроде как уже при Зеленском.
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03.02.2021 09:32 Ответить
Нет, первый раз, он приехал в 2019 г до инаугурации Зеленского.
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03.02.2021 09:47 Ответить
Все равно, как бы, уже после смены власти. Мне так кажется. На что-то рассчитывал. Имеет право.
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03.02.2021 09:49 Ответить
врунишка ))
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03.02.2021 09:33 Ответить
Уявляєш?!!! А таки не було!
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03.02.2021 09:16 Ответить
Вот те раз...
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03.02.2021 09:18 Ответить
Так Портнов, первый раз после 2014 г. в Украину, если мне не изменяет память, приехал таки при Порошенко...
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03.02.2021 09:27 Ответить
Память тебе таки підводить. Фезам пий, чи ще щось...
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03.02.2021 09:30 Ответить
Точно, Портнов, первый раз в Украину, приехал ДО инаугурации Зеленского ! А Медведчук вообще имел койко-место на ул Банковой!..
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03.02.2021 09:51 Ответить
До інавгурації це 19 травня? Ну сам то ти можеш жерти лайно, але навіщо його пропонувать нам?
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03.02.2021 10:05 Ответить
Не 19 травня а набагато раніше, і якби олігарх П. дійсно переймався державними інтересами то Портов хоча-б пару тижнів, а таки відсидів би !
А лайно жереш ти сам. Саме після-майданна "патріотична" влада до захмарного рівня по піднімала "заробітні" плати "елітного" бидла, завдяки чому сьогодні різноманітні "коболеви отримують по мільйону в день! невідомо за що. Керівник пошти отримує більше ніж Президент США! І навіть наєми з лешенками катаються як сир в маслі.... І це все результат "успішного" керування Україною, твоїми "шановними" яценюками турчиновими порошенками і гройсманами!
Це ти великою ложкою жереш їхнє лайно і облизуєшся!
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03.02.2021 10:22 Ответить
"Набагато раніше" це коли? Пруфи в студію! Чи ти просто маленьке, сцикливе брехло?
Керівнику пошти, Лещенкам і Наємам теж Порох зарплати призначив? Ти не брехати можеш?
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03.02.2021 10:30 Ответить
*********** ради, при державних структурах з"явилися виключно завдяки "партії" БПП! Блок Петра Порошенка, чув про таку? Без підтримки цією шарашкою разом з "народною фрікцією" Яйценюка дебільних рішень, не було-б ніяких ************ рад, а значить і лещенкам з наємами прилаштовуватись було-б нікуди, і коболятіні ніхто не платив би по 365 мільйонів на рік, невідомо за що!
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03.02.2021 12:07 Ответить
А коли підняли зарплати наглядовим радам та керівникам держ.підприємств? При Порошенку? Чи все ж при блазню? Ти можеш не брехати?
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03.02.2021 12:16 Ответить
Ну да, точно, до Блазня, Коболев і Вітренко отримували мінімальну зарплату, за що їм на "бідність", по вісім лямів дол "премії" виписали (224 000 000 гривень) От така "матеріальна допомога" при Шоколадному!
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03.02.2021 15:15 Ответить
Щоб ти, брехло, знало, премію Вітренку і Коболеву виписали за конкретну справу - виграний у Газпрому суд, а не просто так, "на свята". І це не "матеріальна допомога", а світова практика, відсоток від виграної справи.
Собака бреше - вітер носить.
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03.02.2021 15:19 Ответить
Ну, скажем,Безосу ниТрамп ,ни Байден не ровня.
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03.02.2021 10:55 Ответить
Вообще- то хорошему юристу Портнову нужно противопоставить другого хорошего юриста-Стерненко.Хороший замес получится.Стерненко всё же помоложе и покрепче будет.Может очень хорошее дело для Украины сделать.Маруся Зверобой -не потянет.
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03.02.2021 10:54 Ответить
Стерненко , мутный тип и очень даже может в будущем оказаться в одной корзине с яйцами Портнова...
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03.02.2021 12:13 Ответить
Когда стадо дало понять, что оно стадо.
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03.02.2021 09:30 Ответить
Тогда, когда олигарха П. избрало "борцуном" с олигархами !
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03.02.2021 09:53 Ответить
Портной впал в истерику
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03.02.2021 09:12 Ответить
Портнов в пленках Глазьева есть, на которых доказана его вина в гос измене! Портнова на нары по статье 111. гос измена! на 15 лет тюрьмы!
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03.02.2021 09:13 Ответить
Цікаво, це тільки я бачу, що дана комедія розігрується між блазнем і Медведчуком, для подальшого обдурювання лохів?
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03.02.2021 09:21 Ответить
@ Как Портнов может обвинять Зеленского в диктатуре, если он и его команда сотрудничают с действующей властью? @

вот именно.
Так что "закрытие каналов" -- это, на мой взгляд, разводка (а возможно элемент давления на ОПЗЖ и Медведчука по вопросам коалиции в Раде), и скоро мы в этом убедимся
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03.02.2021 09:33 Ответить
Не похоже. Скорее всего - ослабление Путина и давление США. Вероятно Зеленский крутится по ситуации, занимая, на данный момент, самую выгодную для себя позицию.
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03.02.2021 09:37 Ответить
Как же так получилось, что не какие-то чиновники, а оба ГЛАВЫ администрации Порошенко - Ложкин и Райнин личные друзья самого Медведчука, а не какого-то Портнова?
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03.02.2021 09:35 Ответить
Порохоботы, слышали предъяву? Быстро все сюда!
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03.02.2021 09:38 Ответить
Непоганий спосіб розширення аудиторії вказаних каналів, після скасування указів судом з Окружної. Це щось з репертуару наперсточників. Якщо "правду" забороняють --- вона правильна.
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03.02.2021 09:56 Ответить
Так вот чего патриот Пэтрык их не закрывал оказывается?! Раскусили вы малороса клована
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03.02.2021 10:03 Ответить
Тупо бичка криворізька...
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03.02.2021 10:23 Ответить
"А я - Мария" - особа ітелектом та культурою не наділена.
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03.02.2021 10:38 Ответить
Не тільки розширення аудеторії, а й гуртування власного електорату. Чи не збирається блазень з кумом переформатувати ВР? адже в усих обл.радах дуже добре склалася коаліція СН з ОПЗЖ.
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03.02.2021 10:26 Ответить
"... будет гражданский раскол ..." Это все что нужно знать о целях и задачах Портнова.
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03.02.2021 09:57 Ответить
Сам придумал, сам соврал.
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03.02.2021 10:14 Ответить
Боротьба за лідерство серед проросійських угрупувань в Україні виходить на новий, більш агресивний рівень.
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03.02.2021 10:15 Ответить
"Кстати, после остановки телеэфира всех трех каналов аудитория их трансляции в интернете по состоянию на 1.00 составляла суммарно около 12 тысяч зрителей. " - немного поправлю автора...
Среди этих зрителей, очень большая часть была, вроде меня- зашли чисто ПОРЖАТЬ С ИХ ВОПЛЕЙ...! )))
Так что реальных поклонников - у них намного меньше...! )))
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03.02.2021 10:29 Ответить
Автор "законов от 16 января" 2014 года теперь возмущается и говорит о демократии?
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03.02.2021 10:41 Ответить
Портнов вытянут из забвения интриганом Богданом,чтобы вести дела против Порошенко и других делишек.Богдан во всех госделах имел свою корысть.Тот же Нескоромный -его марионетка,хотя и с двойным дном.Не зря Баканов ему пику начистил.Богдан в Раде имеет своих марионеток,почему у Президента есть претензии к СН.Бескорыстие и верность Украине так и не появились в Раде за 30 лет.Все эти прихвостни олигархов пишут под них и себя законы.Самое страшное -практически на задворках остаётся мелкое фермерство,Люди уже не хотят работать на земле.За пределами городов -человеческая пустыня.Такие как Богдан,Бахматюк,сахарные короли ,превратились в агробаронов.
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03.02.2021 10:49 Ответить
"Надеемся, что свою позицию власть подкрепит солидным правовым обоснованием, которое, очевидно, понадобится в судах, чтобы защитить решение и обеспечить его воплощение в жизнь. Но для этого надо отстранить всю пророссийскую команду Портнова, всех этих татаровых, смирновых, бабиковых и иже с ними, которые окопались в офисе Зеленского и незаконно давят на суды и правоохранительные органы.Источник: https://censor.net/ru/n3245692
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03.02.2021 11:22 Ответить
 
 