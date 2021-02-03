Как Портнов может обвинять Зеленского в диктатуре, если он и его команда сотрудничают с действующей властью? - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Неужели диктатура проявляется в том, что Портнов и его команда продолжают сотрудничество с действующей властью?
Об этом на своей странице в Фейсбуке заявил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя заявление экс-замглавы АП времен Януковича Андрея Портнова.
"Мы связались уже с юристами телеканалов, будем оказывать поддержку консультационную... Будет гражданский раскол между теми, кто поддержал это решение и теми, кто сопротивляется... Это закончится поражением власти" - прокомментировал Андрей Портнов в эфире канала "112" указ президента Владимира Зеленского о санкциях против медиа-холдинга Медведчука.
Да ладно, да как же это власть может проиграть, если друг и личный адвокат Портнова Олег Татаров является заместителем главы Офиса президента? Только победа!
Какой может быть раскол, если именно по рекомендации Портнова его партнера и друга Павла Вовка и ОАСК защищает Офис президента, если ОП назначила протеже Портнова Алексея Сухачева и.о. главы Государственного бюро расследований? Какой же это раскол - единство крепнет!
Неужели диктатура проявляется в том, что Портнов и его команда продолжают сотрудничество с действующей властью?
Кстати, после остановки телеэфира всех трех каналов аудитория их трансляции в интернете по состоянию на 1.00 составляла суммарно около 12 тысяч зрителей.
По словам ведущих эфира, охрана государственной киностудии имени Довженко, в павильоне которой идет эфир в интернете канала 112, после указа президента закрыла въезд на студию для персонала и гостей "112", - рассказал Бутусов.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
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Під шумок денісова скасує медреформу.
А лайно жереш ти сам. Саме після-майданна "патріотична" влада до захмарного рівня по піднімала "заробітні" плати "елітного" бидла, завдяки чому сьогодні різноманітні "коболеви отримують по мільйону в день! невідомо за що. Керівник пошти отримує більше ніж Президент США! І навіть наєми з лешенками катаються як сир в маслі.... І це все результат "успішного" керування Україною, твоїми "шановними" яценюками турчиновими порошенками і гройсманами!
Це ти великою ложкою жереш їхнє лайно і облизуєшся!
Керівнику пошти, Лещенкам і Наємам теж Порох зарплати призначив? Ти не брехати можеш?
Собака бреше - вітер носить.
вот именно.
Так что "закрытие каналов" -- это, на мой взгляд, разводка (а возможно элемент давления на ОПЗЖ и Медведчука по вопросам коалиции в Раде), и скоро мы в этом убедимся
Среди этих зрителей, очень большая часть была, вроде меня- зашли чисто ПОРЖАТЬ С ИХ ВОПЛЕЙ...! )))
Так что реальных поклонников - у них намного меньше...! )))