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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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санкции (10616) СНБО (4373) терроризм (18674) уголь (989) Козак (134) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

Основанием для санкций против Козака стали поставки угля из ОРДЛО, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Основанием для санкций против Козака стали поставки угля из ОРДЛО, - СМИ

Заседание СНБО по санкциям не проводилось в традиционной форме.

По информации из источников ZN.UA в СБУ и Офисе президента, основанием для введения санкций против Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с  оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма, передает Цензор.НЕТ.

Таким образом фигурант этих санкций попал под действие закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

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Во-вторых, заседание СНБО по санкциям не проводилось в традиционной форме: было расписано время, когда каждый из членов СНБО должен был явиться на 4 этаж Банковой, где должен был поставить/не поставить свою подпись под решением о введении санкций против Козака. Бланки с подписями принимал и собирал секретарь СНБО Алексей Данилов.

То есть это было индивидуальное голосование без традиционного группового обсуждения.

В-третьих, по данным издания, решение о наложении санкций не было молниеносным, как пишет Сергей Лещенко, и не было напрямую связано с телефонным разговором главы МИД Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Тони Блинкеном.

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В течение января президент Владимир Зеленский дважды собирал силовиков и аналитиков для обсуждения вопроса о том, как прекратить вещание каналов Виктора Медведчука, ведущего в стране антиукраинскую деятельность.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
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Топ комментарии
+25
Довго шукали привід..
Проти кремлівських помийок можна було вводити санкції вже давно за той антиукраїнський балаган, який вони влаштували.
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03.02.2021 09:19
+16
Как все было на самом деле:
- Мистер Байден - почему мы еще не в НАТО???
- Потому что у вас в Украине работают пропаганлистские каналы 112, Newsone и ZIK!!!
- Понял Вас, мистер Байден!!!
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03.02.2021 09:24
+14
То чому це не зробив Порох за своєї каденції, розумниця? Він же мав петицію про закриття цих каналів- чим не привід? Та він поклав її під скатертину. А тепер запитай себе- чому він так зробив? Відкрийте нарешті очі на те, що саме завдяки таким і подібним діям Порох і програв вибори! ЗЕ не найкращий був вибір для держави, та це як з демократією- кращого просто не було.
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03.02.2021 09:25
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Довго шукали привід..
Проти кремлівських помийок можна було вводити санкції вже давно за той антиукраїнський балаган, який вони влаштували.
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03.02.2021 09:19 Ответить
Нит. Балаган к делу не пришьешь.

И тут не факт, что ЕСПЧ не встанет на сторону телеканалов.
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03.02.2021 09:22 Ответить
Аби українці у своїй більшості підтримали таке рішення- і тоді всі европейські інстанції не розтулять свого рота на народну підтримку.
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03.02.2021 09:26 Ответить
ахаха, ты реально, или сраказм?
да еврам похер твоя "наридная поддержка" - скажут = исполняй, раз-два, а не то кредит не дадут.
Рашка правда уже давно приняла - если суд междунар. не в пользу РФ = мона и не выполнять - и ниче, проглотили.
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03.02.2021 09:37 Ответить
Тада придецца вазвращать ядренае аружие на раз два. Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9135 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5137 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5137
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03.02.2021 09:55 Ответить
И будем учить рецепты: "кора смереки с буряком, суп", "ягель импортный с репой - чай".
Ножки Сиярто - бульон(но тока вна Закарпатье).
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03.02.2021 10:01 Ответить
Ага типа лягушки пад соусам з равлика. Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7027 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6733 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6733 Калбасса баварская с брюквай. Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6733 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6733 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6733
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03.02.2021 10:10 Ответить
а чего ржешь то?

это мечта Путина - выставить нас под санкции. и думаешь нас бы за это не бомбили как те, так и Путин?
...... Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6200
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03.02.2021 10:13 Ответить
И давно в ЕС суды руководствуются "народной поддержкой", а не правовыми основаниями?
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03.02.2021 15:22 Ответить
То чому це не зробив Порох за своєї каденції, розумниця? Він же мав петицію про закриття цих каналів- чим не привід? Та він поклав її під скатертину. А тепер запитай себе- чому він так зробив? Відкрийте нарешті очі на те, що саме завдяки таким і подібним діям Порох і програв вибори! ЗЕ не найкращий був вибір для держави, та це як з демократією- кращого просто не було.
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03.02.2021 09:25 Ответить
ПОСТАНОВА
Верховної Ради України
Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Голова Верховної Ради України
А.ПАРУБІЙ
м. Київ
4 жовтня 2018 року
№ 2589-VIII
Рука, що вказує пальцем вниз
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2589-19#Text
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03.02.2021 09:45 Ответить
За це і сказав.
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03.02.2021 09:47 Ответить
Патаму шо карышневай лалите нада была саляраправод забарыжит путирастам. Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 792 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1280 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1280
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03.02.2021 09:58 Ответить
КОЗАКА под суд статья ук 111 ИЗМЕНА !!! Все майно по АРЕСТ Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8710
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03.02.2021 09:29 Ответить
Тобто це не було спонтанним рішенням і довго готувалося.
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03.02.2021 09:21 Ответить
Так он еще до нового года записал видосик, в котором все это рассказал, про то что это за каналы и кто их финансирует, предупредил готовьтесь. Правда кто на это внимание обращает...
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03.02.2021 09:44 Ответить
Если Зеленский будет последовательным и по всем остальным вопросам, это только на пользу Украине. Думаю, в этой его каденции будет еще немало сюрпризов. И, кажется, приятных.
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03.02.2021 11:42 Ответить
Основанием для санкций против Козака стали поставки угля из ОРДЛО, - СМИ - Цензор.НЕТ 5593 Основанием для санкций против Козака стали поставки угля из ОРДЛО, - СМИ - Цензор.НЕТ 335
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03.02.2021 09:23 Ответить
Тош не руцкий, а срулевохачикав мир. Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9891 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9891 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9891
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03.02.2021 10:00 Ответить
как прекратить вещание каналов Виктора Медведчука, ведущего в стране антиукраинскую деятельность.

А самой этой антиукраинской деятельности разве недостаточно?
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03.02.2021 09:24 Ответить
никак нет. типо "альтернат. т.з." - излишки, или как там, демократии, сэр.
писали что в Кнессете есть куча таких шо чуть ли не разорвать готовы власть и побрататься с черно.... ээээ головыми. и ниче, просто там они имеют меньшинство, а мы - только и боимся шоб такие же у нас не победили, опять
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03.02.2021 09:39 Ответить
Надеюсь, следующее решение СНБО будет запрете партии Мертведчука в ВР!
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03.02.2021 09:24 Ответить
Как все было на самом деле:
- Мистер Байден - почему мы еще не в НАТО???
- Потому что у вас в Украине работают пропаганлистские каналы 112, Newsone и ZIK!!!
- Понял Вас, мистер Байден!!!
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03.02.2021 09:24 Ответить
Зелю тицяли носом ще в Лондоні, але все пролітало мимо вух, поки не отримав пенделя від Штатів і відразу прозрів.
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03.02.2021 09:28 Ответить
Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 270
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03.02.2021 09:50 Ответить
Роттердам+??
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03.02.2021 09:25 Ответить
какой он козак нах - сепар маринованый
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03.02.2021 09:25 Ответить
Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7457 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6868
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03.02.2021 09:27 Ответить
Сдаётся мне это результат встречи Квин с РНБО недели две назад.... почаще бы они встречались...
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03.02.2021 09:27 Ответить
а за поставки электроэнергии из Белоруссии кто попадет под санкции? Беня? Ахметов?Зеленский с Ермаком? Или Лукашенко?
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03.02.2021 09:28 Ответить
А за поставки газа, нефти, нефтепродуктов, твелов, э/энергии и много еще чего из РФ кто ответит?
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03.02.2021 09:32 Ответить
Собственно и я о том же. Кто?
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03.02.2021 09:34 Ответить
То есть если бы не уголь, то они спокойно продолжали бы лить дерьмо в уши?
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03.02.2021 09:30 Ответить
основание одно- антиукраинская деятельность- ну уж лучше поздно чем никогда-
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03.02.2021 09:30 Ответить
Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7729

Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 977
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03.02.2021 09:32 Ответить
Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1013

Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7437
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03.02.2021 09:37 Ответить
Уже спамят фотожабы на зелю. Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3762
Жду свежие фотожабы на цн. Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5319
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03.02.2021 09:40 Ответить
Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3874
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03.02.2021 09:46 Ответить
А карышневае гуано каким боком. Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3080 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5000 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5000
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03.02.2021 10:02 Ответить
Полнейшая туфта.
Основание - поддержать спадающие штаны рейтинга, когда для самых недалёких демонстрируется очередной туз в рукаве.
Первый туз был карлссон, которому недалёкий пипл радовался, аж усыкался..
Обосрался карлссон - появился следующий туз в виде каналов, которые смотрела одна вата.
Через пару недель про это опять все забудут, ваты меньше не станет, а штаны продолжат падение.
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03.02.2021 09:32 Ответить
и даже после смерти. все тянул и тянул, остановиться не мог...
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03.02.2021 09:35 Ответить
Так щодо Козака треба порушувати кримінальне провадження та арештовувати за такими звинуваченнями! І було б непогано й справу по Медведчуку відкрити.
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03.02.2021 09:34 Ответить
А если Козак продаст эти три канал другому лицу они будут вещать?
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03.02.2021 09:37 Ответить
Взагалі то там арешт майна. Арешт - це коли продаж неможливий.
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03.02.2021 11:05 Ответить
Это для опзж самый простой выход,но они пойдут другим путём:они включат все рычаги(а их много)и устроят зеле "порку"
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03.02.2021 09:54 Ответить
закрыть мертвечуковский помойки - дело однозначно богопристойное и полезное, однако я бы не впадал мгновенную в эйфорию и не стал бы строить надежы на "ну наконец-то", "даешь еще" и "так держать", поскольку мы уже имеем опыт роспуска ВР под незаконным предлогом "утраты народного доверия" и других, не менее замечательных документов с формулировками, не имеющими ничего общего с действующим законодательством Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4497 посмотрим, как отреагирует на это судебная власть, на которую сейчас устроены мало имеющие общее с законом гонения, позитив вижу только в одном - все три головы гидры (исполнительная власть, судебная власть и 5-я колонна из телевизора) вцепились друг дргу в глотки и чем больше они нанесут друг другу ущерба - тем однозначно будет лучше нам всем
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03.02.2021 09:45 Ответить
С "судебной властью" все просто, возьми ЛЮБОГО "судью" на нем клейма ставить негде, за все его деятельность можно сажать и надолго, пример Тупицкий.
Правда было бы желание...
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03.02.2021 09:48 Ответить
так в том то и проблема, сколько стоит признать указ неконституционным решением орайонного, окружного или конституционного судов и отменить его действие и сколько на это может понадобиться времени? теперь закон мало что значит
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03.02.2021 09:56 Ответить
не решение, а указ № 43/2021 от 02.02.2021 г. о введении его в действие
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03.02.2021 10:01 Ответить
А шо это такое и хто иго утверждал. Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8862 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8656 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8656
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03.02.2021 10:06 Ответить
И де ссакон про учреждение вирховнава ссудатуда. Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3096 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1711 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1711 Типа касрыссуционавый ссуть, и ссуть нипанятна де. Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3096 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1711 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1711
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03.02.2021 10:13 Ответить
ваЗЕлин!!!! где посадки???? убирай на Х,,,й своего билетера 95 квартала, ставленника суркисов и меРтвечука баканова и ставь Смешко и все это ОПГ за ЖоПу с их Гавноговорилками на нары с полной конфискацией!!!!
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03.02.2021 09:58 Ответить
от що байден животворящий дєлає!!! вєруууююю!!! ще б плюси прикрити, тож напишіть пісьмо в держдеп Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9056 але от є одне але- указ нашого псевдоюриста такий же безграмотний як і він сам, і ручний портновський оаск його легко скасує. тож зашквари наше всьо. але зеля скіко ти не роби героїзму але рейтинг то не підніме
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03.02.2021 09:59 Ответить
Думаю,что эти действия связаны не с тем,что Лыжник сильно волнуется за будущее Украины,а с тем,что рейтинг зажопинцев растёт,а "слуг народа"-падает
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03.02.2021 10:00 Ответить
Так пепа с грыцем усе секретные разработки пида рассии сдал. Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8360 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8360 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8360
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03.02.2021 10:08 Ответить
Сегодня Пепо с Лыжником не может тягаться Медиапространство всё больше захватывает ОПГ "Нежить" А против Пепо он ничего предпринимать не будет,да и незачем Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5712
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03.02.2021 11:14 Ответить
То есть, если бы не поставки угля из дынырылыныры,- эти телепомойки могли бы и дальше нести кацадерьмо в массы?!
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03.02.2021 10:24 Ответить
От що робить чарівний піндоський пєнділь... Зєля ще ніколи не був таким патріотом України, як після заданого Байдену запитання
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03.02.2021 10:31 Ответить
Если Козак спонсировал терроризм, то может там не только санкции вводить надо, а еще и посадить его надо за это. Почему никто этим вопросом не задается?
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03.02.2021 10:52 Ответить
Вспоминается батальон Торнадо, обнаруживший масштабную контрабанду из оккупированных территорий и пытавшийся блокировать поставки угля, взамен на древесину и прочего. Вспоминается воен-прокурор Матиос патетически выступавший на телеканале Савика Шустера о том какие негодяи торнадовцы. После этого сначала пересадили всё руководство батальона, а чуть позже закрыли и саму программу Савика. Вспоминается как противодействовала предыдущая власть добровольцам во главе с Семенченко пытавшимся блокировать поставки дизельного топлива из россии с помощью Медведчука. А сейчас сывочолый гэтьман не жалеет своей энергии для дискредитации его правоприемника. К нынешнему президенту много претензий Например по Ермаку. Но и решительности не отнимешь. Именно Пэтя Порошенко своим двурушничеством создал апатию и недоверие к патриотически настроенным гражданам Украины, пытавшимся ему противодействовать. По этой причине я считаю что закрытие каналов Медведчука это удар и по его бывшему соратнику СДПУ-о Порошенко, внезапно нарядившемся в одежды мегапатирота. Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 319
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03.02.2021 11:49 Ответить
сразу видно, что выбрали правильного Президента.
в сша. Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6654
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03.02.2021 12:07 Ответить
 
 