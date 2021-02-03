Основанием для санкций против Козака стали поставки угля из ОРДЛО, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Заседание СНБО по санкциям не проводилось в традиционной форме.
По информации из источников ZN.UA в СБУ и Офисе президента, основанием для введения санкций против Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма, передает Цензор.НЕТ.
Таким образом фигурант этих санкций попал под действие закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Во-вторых, заседание СНБО по санкциям не проводилось в традиционной форме: было расписано время, когда каждый из членов СНБО должен был явиться на 4 этаж Банковой, где должен был поставить/не поставить свою подпись под решением о введении санкций против Козака. Бланки с подписями принимал и собирал секретарь СНБО Алексей Данилов.
То есть это было индивидуальное голосование без традиционного группового обсуждения.
В-третьих, по данным издания, решение о наложении санкций не было молниеносным, как пишет Сергей Лещенко, и не было напрямую связано с телефонным разговором главы МИД Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Тони Блинкеном.
В течение января президент Владимир Зеленский дважды собирал силовиков и аналитиков для обсуждения вопроса о том, как прекратить вещание каналов Виктора Медведчука, ведущего в стране антиукраинскую деятельность.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Пожалуйста, подождите...
Проти кремлівських помийок можна було вводити санкції вже давно за той антиукраїнський балаган, який вони влаштували.
И тут не факт, что ЕСПЧ не встанет на сторону телеканалов.
да еврам похер твоя "наридная поддержка" - скажут = исполняй, раз-два, а не то кредит не дадут.
Рашка правда уже давно приняла - если суд междунар. не в пользу РФ = мона и не выполнять - и ниче, проглотили.
Ножки Сиярто - бульон(но тока вна Закарпатье).
это мечта Путина - выставить нас под санкции. и думаешь нас бы за это не бомбили как те, так и Путин?
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Верховної Ради України
Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Голова Верховної Ради України
А.ПАРУБІЙ
м. Київ
4 жовтня 2018 року
№ 2589-VIII
Рука, що вказує пальцем вниз
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2589-19#Text
А самой этой антиукраинской деятельности разве недостаточно?
писали что в Кнессете есть куча таких шо чуть ли не разорвать готовы власть и побрататься с черно.... ээээ головыми. и ниче, просто там они имеют меньшинство, а мы - только и боимся шоб такие же у нас не победили, опять
- Мистер Байден - почему мы еще не в НАТО???
- Потому что у вас в Украине работают пропаганлистские каналы 112, Newsone и ZIK!!!
- Понял Вас, мистер Байден!!!
Жду свежие фотожабы на цн.
Основание - поддержать спадающие штаны рейтинга, когда для самых недалёких демонстрируется очередной туз в рукаве.
Первый туз был карлссон, которому недалёкий пипл радовался, аж усыкался..
Обосрался карлссон - появился следующий туз в виде каналов, которые смотрела одна вата.
Через пару недель про это опять все забудут, ваты меньше не станет, а штаны продолжат падение.
Правда было бы желание...
в сша.