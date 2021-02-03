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Фракция ОПЗЖ планирует в среду утром блокировать трибуну ВР и захватить телеканал "Рада", - Лещенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фракция ОПЗЖ планирует в среду утром блокировать трибуну ВР и захватить телеканал

ОПЗЖ рассчитывает на то, что их негласно поддержит спикер Разумков.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале экс-нардеп Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Фракция ОПЗЖ планирует в среду утром блокировать трибуну и захватить телеканал "Рада". Это их единственный доступ к эфирному вещанию после отключения телеканалов санкциями СНБО.

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Также качать будут через комитет по свободе слова, который возглавляет член ОПЗЖ Нестор Шуфрич. "Это будет предметом острейшей дискуссии в Верховной Раде", - пообещал Шуфрич в эфире Ньюсвана, который после отключения продолжил вещание в ютюбе.

ОПЗЖ рассчитывает на то, что их негласно поддержит спикер Разумков, который не голосовал за санкции против каналов Медведчука", - рассказал Лещенко.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
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Топ комментарии
+24
о, попытка переворота, это уже пахнет уголовкой)
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03.02.2021 09:50
+21
Как все было на самом деле:
- Мистер Байден - почему мы еще не в НАТО???
- Потому что у вас в Украине работают пропагандистские каналы 112, Newsone и ZIK!!!
- Понял Вас, мистер Байден!!!
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03.02.2021 09:49
+16
Фракция ОПЗЖ планирует в среду утром захватить телеканал "Рада" - может сначала мосты . вокзалы и телеграф . как завещал ваш великий вождь ? Фракция ОПЗЖ планирует в среду утром блокировать трибуну ВР и захватить телеканал "Рада", - Лещенко - Цензор.НЕТ 1085
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03.02.2021 09:51
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Фракція ОПЗЖ планує в середу вранці блокувати трибуну ВР і захопити телеканал "Рада", - Лещенко - Цензор.НЕТ 419
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03.02.2021 10:20 Ответить
А Сырожа Лещенко молоток, правильно пристроился. Дайте мне почморить жопоблок за 300 косарей в месяц Фракція ОПЗЖ планує в середу вранці блокувати трибуну ВР і захопити телеканал "Рада", - Лещенко - Цензор.НЕТ 7952

Член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Сергей Лещенко в марте задекларировал 332 063 гривны вознаграждения за работу в качестве члена набсовета, такую же сумму он задекларировал в феврале.
Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций, передают Українські Новини.
Согласно им, 6 марта Лещенко получил гонорар в размере 332 063 гривны.
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03.02.2021 10:15 Ответить
Фракция ОПЗЖ планирует в среду утром блокировать трибуну ВР и захватить телеканал "Рада" - арестовать Медведчука, Шуфрича и Рабиновича !!!
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03.02.2021 10:20 Ответить
так и очевидно, что это прилет на ролик розумкова, который на кресло президентское наметился... розумков решил что теперь рыги его поддержат и все будет ок.. но по-ходу он пойдет вслед за дубинеску
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03.02.2021 10:20 Ответить
у "мами любіт скорость' ще є один офігенний мінус-він відверто маріонетка Бєні..
а Бєнєю зайнялась фінансова розвідка США..
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03.02.2021 10:23 Ответить
Журналистов каналов Zik, 112 и NewsOne пустили в Раду, то есть, аккредитация действует.



НЕДОПРАЦЮВАЛИ.((
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03.02.2021 10:26 Ответить
теперь ценность их аккредитации равна нулю, вести стримы некуда, побродят кулуарами Рады да разойдутся по домам
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03.02.2021 10:48 Ответить
Нехай захоплюють, у них не має недоторканності і якщо буде на то воля, можно усіх цих покидьків пересаджати...
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03.02.2021 10:34 Ответить
Здається мені, що на банковій зрозуміли неминучість перевиборів до ВРУ, особливо в наслідок виключення Дубінського. Оскільки саме 5 колона їх увесь час провокувала, з надією захопити на цих виборах законодавчу владу, інспіруючи тут усі ці соціалістичні мітинги ФОПів, тарифні і т.п., а шансів набрати більшість у Зелених в новому парламенті не має, вони вирішили зрізати прямого конкурента. Що, що, а у чорному піарі, його впливі і т.п. Зєля добре розуміється. Інтригою лишається їх бачення нової коаліції. Юля, соціалістична підстілка, то зрозуміло, а хто ще, якщо не сєпарня і риги?
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03.02.2021 10:38 Ответить
Уроды уникальные! Типа протестуют против закрытия в 1943 году сталинских телеканалов в Берлине. Или гитлеровских в москве.
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03.02.2021 10:41 Ответить
Если это сброд ********, будет аплодировать вся страна ! Вызывайте для подкрепления военных с передка !
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03.02.2021 11:04 Ответить
отличный повод для Нацдружин проявить себя и размяться
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03.02.2021 12:07 Ответить
вызвать дурку и всех в палату под ружье
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03.02.2021 12:29 Ответить
А может дать захватить, только так что бы внутри здания уже были бойцы и там хорошо дать по ушам и люстрировать не отходя от кассы.
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03.02.2021 12:58 Ответить
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