Фракция ОПЗЖ планирует в среду утром блокировать трибуну ВР и захватить телеканал "Рада", - Лещенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
ОПЗЖ рассчитывает на то, что их негласно поддержит спикер Разумков.
Об этом сообщил в своем Телеграм-канале экс-нардеп Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Фракция ОПЗЖ планирует в среду утром блокировать трибуну и захватить телеканал "Рада". Это их единственный доступ к эфирному вещанию после отключения телеканалов санкциями СНБО.
Также качать будут через комитет по свободе слова, который возглавляет член ОПЗЖ Нестор Шуфрич. "Это будет предметом острейшей дискуссии в Верховной Раде", - пообещал Шуфрич в эфире Ньюсвана, который после отключения продолжил вещание в ютюбе.
ОПЗЖ рассчитывает на то, что их негласно поддержит спикер Разумков, который не голосовал за санкции против каналов Медведчука", - рассказал Лещенко.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
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Член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Сергей Лещенко в марте задекларировал 332 063 гривны вознаграждения за работу в качестве члена набсовета, такую же сумму он задекларировал в феврале.
Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций, передают Українські Новини.
Согласно им, 6 марта Лещенко получил гонорар в размере 332 063 гривны.
а Бєнєю зайнялась фінансова розвідка США..
НЕДОПРАЦЮВАЛИ.((