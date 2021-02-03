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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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Арахамия (956) 112_Украина (174) Newsone (175) Слуга народа (2547) ZIK (121)

"Слуга народа" обсудит на фракции вопрос блокирования "112 Украина", ZIK и NewsOne, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У фракции "Слуга народа" пока нет позиции относительно введения в действие решения СНБО о блокировании телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Об этом заявил руководитель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вчера вечером произошло событие, которое, действительно, очень резонансное. И не было еще обсуждения. Необходимо созывать фракцию и совместно (обсудить. – ред.)", - сказал он журналистам в среду у здания Верховной Рады.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
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Топ комментарии
+5
Для того что бы обсудить этот вопрос, вам нужно опять собраться в Трускавце и детально изучить все события, которые происходили в Украине начиная с 2013 года. Т.к. если вы собираетесь это обсуждать, Вы не в курсе...
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03.02.2021 10:03
+3
Шо там обсуждать? Радуйтесь, шампанское пейте.. офигенная новость ))
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03.02.2021 10:00
+3
Хламыдія точно не піде а от різні шевченки,барагари,бужанські .....
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03.02.2021 10:05
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Шо там обсуждать? Радуйтесь, шампанское пейте.. офигенная новость ))
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03.02.2021 10:00 Ответить
З цим до Жиріка- а цій хай працюють за наші гроші.
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03.02.2021 10:01 Ответить
жырик идет к черту
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03.02.2021 10:02 Ответить
Він давно там.
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03.02.2021 10:04 Ответить
Не скажіть! У депутат цієї фракції - різні спонсори. І ще не відомо, який з цих спонсорів має золоту карту! 😁
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03.02.2021 10:02 Ответить
Хламыдія точно не піде а от різні шевченки,барагари,бужанські .....
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03.02.2021 10:05 Ответить
"...пока нет позиции..." ,а надо её оперативно иметь ,а не волынить ,как всегда.
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03.02.2021 10:01 Ответить
неужели заднюю включать будут ? "Слуга народа" обсудит на фракции вопрос блокирования "112 Украина", ZIK и NewsOne, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9853
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03.02.2021 10:01 Ответить
"У фракции "Слуга наурода" пока нет позиции" - ні є "коліно-ліктьова перед каломийшою. "Слуга народа" обсудит на фракции вопрос блокирования "112 Украина", ZIK и NewsOne, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4073
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03.02.2021 10:01 Ответить
А что обсуждать? Может ещё обсудят почему цыпленок жёлтый,а небо голубое?
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03.02.2021 10:02 Ответить
А че обсуждать? Решение принято всем исполнять и двигаться дальше....
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03.02.2021 10:02 Ответить
Хитрожопые ЗЕбилы что то затевают. Для этих скунсов,закрытие прокацапских выгребных ям,что то «резонансное»
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03.02.2021 10:03 Ответить
Для того что бы обсудить этот вопрос, вам нужно опять собраться в Трускавце и детально изучить все события, которые происходили в Украине начиная с 2013 года. Т.к. если вы собираетесь это обсуждать, Вы не в курсе...
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03.02.2021 10:03 Ответить
Оце секретність, якщо вже і для СН це було несподіванкою.
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03.02.2021 10:03 Ответить
Що, вже всралися ?
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03.02.2021 10:13 Ответить
Зашел в ТВбокс Зик и 112 не работают , а НьюсВан работает , да еще на говно изводятся .
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03.02.2021 10:22 Ответить
Колись цій Хамії вирвуть не тільки контест,а й його хламідії відірвуть.
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03.02.2021 10:37 Ответить
Схоже що Агрохімія нічого не зрозумів. Як сказав колись герой одного старого фільму - «Ну такие повороты не для моей лошади».
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03.02.2021 10:42 Ответить
Вам Арахамия тоже похож на персонажа с деревни дураков?
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03.02.2021 10:55 Ответить
факти з життя українських(типу) депутатів.

депутати "слуги народу" відчувають баттхерт лише від пляшки Оболонської 2л
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03.02.2021 10:58 Ответить
 
 