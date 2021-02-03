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СБУ обнаружила на Луганщине два тайника с артснарядами и гранатометными выстрелами. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области два тайника с военными средствами поражения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, из тайника, обустроенного в лесополосе вблизи поселка Нижнетеплое Станично-Луганского района, правоохранители изъяли 47 артиллерийских снарядов, 16 выстрелов для ручного противотанкового гранатомета, 9 гранат Ф-1 и почти 200 единиц патронов различного калибра.

В другом тайнике, который сотрудники СБУ обнаружили в Старобельском районе на окраине поселка Половинкино, под небольшим слоем почвы находилось более 100 единиц гранатометных выстрелов ВОГ-17.

СБУ обнаружила на Луганщине два тайника с артснарядами и гранатометными выстрелами 01

Сейчас проверяется информация о причастности участников незаконных вооруженных формирований к закладке тайников.

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Мероприятия по изъятию средств поражения проводились с привлечением подразделений Вооруженных Сил Украины и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

СБУ обнаружила на Луганщине два тайника с артснарядами и гранатометными выстрелами 02
СБУ обнаружила на Луганщине два тайника с артснарядами и гранатометными выстрелами 03
СБУ обнаружила на Луганщине два тайника с артснарядами и гранатометными выстрелами 04
Фото: сайт СБУ
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03.02.2021 10:05 Ответить
 
 