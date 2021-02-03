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Новости Политика УкраиныОбщество Закрытие каналов Медведчука
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112_Украина (174) Newsone (175) Ермак Андрей (1186) Офис Президента (1692) ZIK (121) Подоляк Михаил (243)

Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк

Телеканалы пула Виктора Медведчука, попавшие под санкции СНБО, – "не журналистика, а чистая, незамутненная, злобная и хорошо упакованная в блестящие PR-обертки пропаганда", которая "агрессивно и открыто продвигала ценности государства РФ".

Об этом на своей странице в Facebook советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Вчерашнее коллективное решение СНБО по немедленному введению жестких санкций в отношении известного пула телеканалов господина Медведчука - это совсем не про свободу слова, цензуру, ограничение тех или иных прав. В наше время реально ограничить доступ к информации банально невозможно. Хотя, разумеется, предсказуемой истерики с предсказуемыми же штампами "об угрозе невероятно честным телеканалам" достаточно...

... Но нет. Пул Медведчука - это совсем не журналистика, не информация, не конкуренция точек зрения, не объективная дискуссия. Но это чистая, незамутненная, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда. Которая ещё и перешла в ту стадию, где работа – на оккупантов. Потому данные санкции - это только про ту самую справедливость и про соответствующее "наказание безнаказанности". И про попытку возврата к цивилизованным правилам поведения на медийном рынке. И про институциональное противодействие масштабной пропагандисткой программе, которую тщательно продумала и реализовала одна известная "кумовская группа". Изо дня в день годами данная условная группа активно атаковала ценности суверенного государства, пытаясь доказать его несостоятельность и посеять у нас тотальное разочарование в самих себе. Упорно, а в последнее время агрессивно и открыто продвигала ценности государства РФ. Даже не маскируясь. А зачем маскироваться, если наоборот нужно получить умножение взаимной ненависти? Чёрное, которое елейными голосами называют белым - известная, разумеется, человеческая история...", - написал он.

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Подоляк подчеркнул, что пропаганда, особенно в ее самых циничных лживых формах, всегда порождает только зло: "Ее суть - внутренняя ненависть, расколы, провокации, взаимоуничтожение и самооскорбление. Потому что тогда ты - слабый. Бери и унижай, уничтожай, искореняй, подавляй. Очень простая и действенная тактика гибридных соседей). К чему бы это привело в финале? Риторический вопрос..."

"Наконец, это потрясающая финальная точка в длинном "патриотическом романе", который начался при небезызвестном "патриотическом" президенте П 4-5 лет назад. Именно в его пафосную бытность этот гигантский медийный пузырь набух, набрался сил, упаковался под самое "нехочу" ресурсами и стал супер пропагандистской площадкой для целого ряда политических групп. Вопрос в том, что вчерашние много и пафосно любят орать о своих достижениях, но воли на реальные действия у них никогда не было. Поэтому деоккупации Крыма тихо перестала обсуждаться на глобальных площадках. Поэтому Минские соглашения поставили нас в тяжёлые переговорные позиции. Поэтому же и Медведчук лихо восстал из пепла забвения, быстро нарастил финансовые мышцы и вдруг оказался одним из электоральных лидеров, а "гибридная страна" получила громадный медийный актив для разрушительной партизанской войны внутри нас. И он этим вполне профессионально пользовался, все быстрее погружая страну в депрессию и облегчая задачи захватчикам...", - резюмировал советник Ермака.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк 01
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Топ комментарии
+11
Воем на ватных болотах УДОВЛЕТВОРЁН!!!
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03.02.2021 10:25
+8
Це дуже добре,пане Подоляк, що Ви правильно зрозуміли натяки животворящого держдепу США. Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 9433
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03.02.2021 10:26
+7
Впервые поддерживаю зеленых слуг и Бубочку!
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03.02.2021 10:26
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Воем на ватных болотах УДОВЛЕТВОРЁН!!!
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03.02.2021 10:25 Ответить
БУМЕРАНГ ЗАПУЩЕННЫЙ МЕДВЕДЧУКОМ УДАРИЛ ЕГО ЖЕ В ЗАТЫЛОК..ай да маладца Витек а что ты думал подонок что требовать запрещения книги про твои предательства как АДВОКАТА КЛИЕНТА и выступать в роли Прокурора на процессе Стуса... это тебе как с ху..лом лобзаться под столом в Огарево..неее сученный выродок получи и свою долю... бумеранг всегда возвращается....
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03.02.2021 10:38 Ответить
Впервые поддерживаю зеленых слуг и Бубочку!
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03.02.2021 10:26 Ответить
и про себя такое скажу - впервые. способны они оценить наш аванс? не облажаются?
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03.02.2021 10:29 Ответить
Я бы так сильно не радовался. Портнов через суды сейчас мигом все вернет назад
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03.02.2021 10:56 Ответить
Знали! Але потреби не було. А тут розпалажттся сракція слуг, що автоматично веде до перевиборів у Раду. Тому це просто усунення конкурентів і їх аітаційних платформ.
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03.02.2021 10:28 Ответить
Ми з Вами це розуміємо. Ще б Зєлєнскій зрозумів.
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03.02.2021 10:44 Ответить
А ще - конкуренти Г+Г на електральному полі люмпенів. 😁
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03.02.2021 10:26 Ответить
Це дуже добре,пане Подоляк, що Ви правильно зрозуміли натяки животворящого держдепу США. Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 9433
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03.02.2021 10:26 Ответить
Неужели они так критиковали Зеленского? Он разве не ватник?
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03.02.2021 10:27 Ответить
собиратель лапши с каналов медведчука? вкусно было, сожалеешь?
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03.02.2021 10:31 Ответить
Честно, ни разу не смотрел.
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03.02.2021 10:34 Ответить
я тоже ту муть практически не смотрел, но просмотр некоторых отрывков антиукраинских шабашей котрые вещались с тех дерьмо-каналов давно достаточно, чтоб закрыть их навсегда, а против продажных журналюг и власникив каналов открыть уголовные дела.
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03.02.2021 15:31 Ответить
Перший крок зроблено. Тепер другий - відправити журнашлюх в країну їх мрій - підаРосію. Або більш гуманно поступити - пристрілити. Можна з судом і слідством. Але "всенепременнийше".
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03.02.2021 10:27 Ответить
Пристрелити - це більш ніж гуманно. А ось макітри танком їм переїхать - в самий раз буде Пул Медведчука - це не журналістика. Це чиста, злісна і добре упакована в блискучі pr-обгортки пропаганда, - радник Єрмака Подоляк - Цензор.НЕТ 4280
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03.02.2021 10:59 Ответить
Второе это посадить с конфискацией мертветчука и ко ! Кстати сразу появится предлог для обмена пленными !
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03.02.2021 11:06 Ответить
Зеленский НАШ Президент! Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 2530
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03.02.2021 10:30 Ответить
Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 7759
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03.02.2021 10:31 Ответить
Волшебный пендель от Администрации Байдена на многое способен!
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03.02.2021 10:32 Ответить
Сальто-мортале в повітрі. Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 6126 Я заскринив твій коментар для історії.
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03.02.2021 10:35 Ответить
Да-да, заскринь ещё мой сарказм. Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 9103
Но твои мозги слишком прямолинейны.
Заскринь. Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 2122
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03.02.2021 10:39 Ответить
Редкий случай, когда я согласен с Подляком. Да только делать надо было по закону! Мкдведчук завтра уже через суд отменит решение о санкциях, т.к. закон предполагает санкции только иностранным лицам и юр.особам!
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03.02.2021 10:30 Ответить
Это всё прекрасно. Но я надеюсь что юристы подковали клована перед таким решением. Ведь мертвечукня уже бежит в портняжный суд. Или -СГОВОР. Хотя..если здесь присутствует интерес США-тогда отлично. Тут не мертвечук ни его кум не перебьёт.
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03.02.2021 10:31 Ответить
еще и вовка сегодня должны поймать... капканы расставлены, ямы выриты, флажки по-периметру... к кому в суд идти? в печерский? после истории с Байденом и Порохом он парализован.
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03.02.2021 10:34 Ответить
Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 2800 ..Тепер і Падляк перевзувся . ОГО !!! Оце так прилетіло зебілам , від Байдена . Я в шоці . Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 8710 .
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03.02.2021 10:31 Ответить
Мабуть прийшла коротка телеграма від Джо: Vova you are next! І пішов процес.
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03.02.2021 10:34 Ответить
Ви не підкажете що сталось - вмикаю ЗІК, а та така картинка: Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 8132
Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 1797
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03.02.2021 10:31 Ответить
Ка́минг-а́ут (от англ. coming out - «раскрытие», «выход») - процесс открытого и добровольного признания человеком своей принадлежности к сексуальному меньшинству, либо результат такого процесса.

Хоча ми й так здогадувалися за даний канал.
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03.02.2021 10:34 Ответить
А натяки були. Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 9554
Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 4859
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03.02.2021 10:37 Ответить
А для чого Ви його вмикали? Фанат чи що!?
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03.02.2021 11:16 Ответить
ОПа зненацька стала білою та пухнастою. З якого дива? А тому що в повітрі запахло смаженим.
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03.02.2021 10:31 Ответить
ЗЕбилы и тут Пороха приплели. Убогие
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03.02.2021 10:31 Ответить
Ага,правильно.Тільки не 4-5,а якраз під виборчу компанію.Тому оці всі "набух,набрався сил,запакувався" відбулись ,переважно,після неї.Але добре що зупинили.
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03.02.2021 10:32 Ответить
Закройте региональные кремлевские помойки. В Одессе валом сепарских СМИ.
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03.02.2021 10:33 Ответить
Зеленский в этом плане МОЛОДЕЦ ,теперь разобраться с тарифами и будет вообще ПЕСНЯ . Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 8125
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03.02.2021 10:34 Ответить
После всех политических зашкваров, с трудом верится, что Зеля начинает выбираться со своей теплой ванны. У Бойко и ОПЗЖ растет рейтинг и в ОП будут из кожи вылазить, чтобы поднять рейтинг Зеленскому и слугам. Похоже на очередное постановочное шоу. Да, и кстати важно показать картинку за океан, как Зеленский начал бороться с олигархическим злом.)...а может очередной отвлекающий маневр, от чего то очень важного.
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03.02.2021 10:34 Ответить
Ну вот, на "прямом" уже все разжевали, шо "так ся не робе, шо незаконно, що таким чином піднімають рейтинг опзж". Уже очухались, методичка пришла)
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03.02.2021 10:36 Ответить
Simon Bolivar f2151b2b Косо криво, лишь бы живо ?) Во первых внимательней прочитайте о рейтинге, а во вторых очухались вы. Давненько не было такого радостного кваканья на зеленых болотах)) Удачного дня !
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03.02.2021 11:39 Ответить
из госдепа всех обзванивают походу
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03.02.2021 10:37 Ответить
Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 3722
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03.02.2021 10:41 Ответить
Зможе, зможе. Коли дупа підгорає, ше й не таке зможе Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 6773
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03.02.2021 10:43 Ответить
Так, рейтинг же ж бубочки в крутом пике

- последний козырь слил.

(против Байдена с Порохом - и никак, и себе дороже)
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03.02.2021 12:06 Ответить
А шпикер Димочка Разумков за санкции против Медведчуковских на заседании СНБО воздержался. Это надо помнить, когда этот украинофоб будет выдвигать свою кандидатуру в президенты или создаст свою партию
Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 5411
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03.02.2021 10:41 Ответить
Хорошо, но мало. Надо запрещать ЗаЖОПию Пул Медведчука - це не журналістика. Це чиста, злісна і добре упакована в блискучі pr-обгортки пропаганда, - радник Єрмака Подоляк - Цензор.НЕТ 5364
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03.02.2021 11:01 Ответить
Вітаю, хоть щось для України зробив корисне. Ці кремлівські помойки давно треба було закрити а власників відправити за грати за зраду держави. А журналістів з цих ЗМІ в чорний список і нікуди не брати на роботу, один раз зрадив Державу Україну зрадить і іншим разом. Бачите А Порошенко не захотів в свій час знешкодити це кубло. Договорняки.
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03.02.2021 11:18 Ответить
Якби це були санкції проти телеканалів саме Медведчука, то в списку був би й 1+1, де у Медведчука є доля. Це санкції там де треба санкції.

Кожний олігарх в світі чесно, відкрито і від щирого серця виступає проти всіх олігархів у світі, крім одного.

Але беззаперечний позитивний ефект від санкцій полягає в тому, що вони раптово обвішалися державними флагами по самі помідори.

Alex Noinets
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03.02.2021 12:00 Ответить
Їм виступати тільки перед касами, де сплачують комуналку:- там би, чітко, була підтримка!!!:- і бошки би повідпадали!!!
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03.02.2021 13:29 Ответить
Не хрен сильно переживать за КОЗАКА и рвать дупу !!Следствие и суды могут идти годами и десятилетиями!! А к тому времени , я думаю успеют подохнут и всякие там российкие ворюги рабиновичи и Чавкающий Медведчук и российский петух Погребинский и истеричка Бондаренко и многие другие!! .....Никто, ничего , не должен торопится отменять! Вот пуйло -***** уже пять -шесть лет не выполняет решение судов Европы,.о возмещении затрат Акционерам ЮКОСА или убийство путиным трёх лидеров опозиции России, (Политковской и других) и ничего!! С ним все лидеры государств мира встречаются, жмут ему руку и даже плодотворно торгуют, не смотря на многочисленные санкции!! Так , что не всё так безнадёжно!!! Может к тому времени и, даст бог, путин здохнет!!!
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03.02.2021 17:06 Ответить
 
 