Почему решение СНБО не касается канала "Наш", где российские пропагандисты атакуют нашу армию? - Порошенко
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В октябре 2018 г. именно наша команда инициировала и приняла постановление об ограничительных мерах по пророссийским украинским телеканалам. Единственная причина, по которой постановление не было реализовано тогда, состоит в том, что оно наложилось на начало избирательной кампании. Закрытие каналов во время выборов создало бы фундаментальную проблему с их признанием как честных и прозрачных.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Каналы группы Медведчука стали откровенным орудием российской информационной войны против Украины. И в этой войне Украина имеет право и должна защищаться, используя для этого все имеющиеся инструменты.
В свое время я принял решение запретить в Украине российские телеканалы и социальные сети, и был за это беспощадно критикуемый. Но жизнь за эти годы доказала правильность и эффективность того шага. ВКонтакте и Одноклассники, равно как и российские телеканалы перестали быть значимым каналом распространения дезинформации в Украине.
В октябре 2018 г. именно наша команда инициировала и приняла постановление об ограничительных мерах по пророссийским украинским телеканалам. Единственная причина, по которой постановление не было реализовано тогда, состоит в том, что оно наложилось на начало избирательной кампании. Закрытие каналов во время выборов создало бы фундаментальную проблему с их признанием как честных и прозрачных. Мы отложили это на поствыборный период. Но выборы выиграл господин Зеленский. И, кстати, все три канала поддерживали именно его.
Это - ответ тем, кто всю ночь по команде Банковой вопил "а почему же это решение не принял Порошенко". Потому что Порошенко даже при решении сложных политических проблем придерживался норм права, а оно прямо запрещает санкции против украинских физических и юридических лиц, кроме как за причастность к финансированию терроризма. Правовая чистота решений тоже имеет значение, пусть не для украинских судов, но для Европейского суда так точно.
Возникают другие вопросы. Почему Зеленский ждал целых два года, когда пророссийская истерия на каналах набрала невиданных ранее оборотов? И даже заявлял, что не имеет прав и полномочий закрывать любой канал. И почему решение СНБО не касается канала "Наш", где российские пропагандисты атакуют нашу армию и требуют привлечения к ответственности наших воинов?
Тем не менее политически мы поддерживаем решение СНБО как такое, что направлено на защиту Украины. Мы понимаем, что оно стало прямым следствием американских санкций против представителей российской пятой колонны, которые проводили свои кампании на указанных телеканалах. Ведь еще несколько недель назад один из советников Офиса Президента Украины защищал эти телеканалы, я цитирую: "Они не враги и мы приветствуем их профессиональную деятельность".
Надеемся, что свою позицию власть подкрепит солидным правовым обоснованием, которое, очевидно, понадобится в судах, чтобы защитить решение и обеспечить его воплощение в жизнь. Но для этого надо отстранить всю пророссийскую команду Портнова, всех этих татаровых, смирновых, бабиковых и иже с ними, которые окопались в офисе Зеленского и незаконно давят на суды и правоохранительные органы.
Мы также предостерегаем власть от давления на украинские патриотические телеканалы, потому что понимаем, что прецедент с медиа Медведчука интересует ее не только в контексте борьбы с российской пропагандой, но и с точки зрения борьбы с любой критикой в адрес Зеленского.
В течение пяти лет президентства наша команда, даже в условиях активной фазы войны, неуклонно придерживалась стандартов демократии, гарантировала обеспечение прав граждан, в том числе и фундаментального права на свободу слова", - заявил Порошенко.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
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Попроси прочитать мамУ:
"Это - ответ тем, кто всю ночь по команде Банковой вопил "а почему же это решение не принял Порошенко". Потому что Порошенко даже при решении сложных политических проблем придерживался норм права, а оно прямо запрещает санкции против украинских физических и юридических лиц, кроме как за причастность к финансированию терроризма. Правовая чистота решений тоже имеет значение, пусть не для украинских судов, но для Европейского суда так точно."
Попроси прочитать мамУ:
"Это - ответ тем, кто всю ночь по команде Банковой вопил "а почему же это решение не принял Порошенко". Потому что Порошенко даже при решении сложных политических проблем придерживался норм права, а оно прямо запрещает санкции против украинских физических и юридических лиц, кроме как за причастность к финансированию терроризма. Правовая чистота решений тоже имеет значение, пусть не для украинских судов, но для Европейского суда так точно."
БОТОФЕРМІ пЕТРА.
Недавно команда Петра Порошенка успішно вдавала, що непричетна до зростання впливу Віктора Медведчука в Україні. Та події останніх кількох місяців цілком підтвердили те, про що знаючі люди давно здогадувались: Порошенко та Медведчук таки грають разом. Це не голослівні заяви, а є конкретні факти. Про них розповідає Blind Trust.
https://www.volynnews.com/news/all/telekanaly-medvedchuka-staly-ruporamy-vyborchoyi-kampaniyi-poroshenka/
. Цікава деталь: на «Ньюз Вані» 4 лютого перервали виступ голови фракції БПП Артура Герасимова на Погоджувальній Раді у зв'язку з висвітленням зустрічі Юрія Бойка з виборцями в Узині (Київщина). Але згодом ключові тези виступу Герасимова прозвучали в ефірі в запису тричі (по 1 разу на годину).
Додатковим підтвердженням редакційної політики в інтересах Порошенка може бути плей-лист відео на каналі «112».
Там десятки прямих включень президента і членів його команди за тиждень; навіть Медведчук зі своїми соратниками відстають.
На цьому тлі абсолютно логічною виглядає сумнівна соціологія від соратника Медведчука оприлюднена 14 лютого на телеканалах «112» та «Ньюз Ван» за якою начебто в першому турі перемагає... Петро Порошенко. Досі таких даних і близько не фіксувала жодна авторитетна компанія. Дослідження Центру соціального інжинірингу «РАНД» разом колегами презентував Сергій Годний. Він значиться на сайті «Українського вибору» як член команди, є відео з його виступами як керівника Вінницького відділення організації Медведчука. Годний був модератором заходів «УВ» щодо федералізації, виступав з антиукраїнською риторикою на російських та сепаратистських телеканалах.
А зараз... Хрестики та вся гидота у спамі!
БРЕХУНУ І ДЕМАГОГУ ПЕТРУ.
УТОЧНЕННЯ.
ПІСЛЯ ПЕРШОГО ТУРУ.
https://www.volynnews.com/news/all/telekanaly-medvedchuka-staly-ruporamy-vyborchoyi-kampaniyi-poroshenka/
А В ПОБУТІ ЦЕ ХОРОШІ ТА МИЛІ ЛЮДИ!
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Избави нас Бог от еще одного пришествия Порошенко во власть. Украина этого не переживет.
Приємно спостерігати. ))
Це ж він витягнув Медведчука з "нафталіну", це ж він віддав "дизельку" Медведчуку, це ж він віддав зрідженний газ Медведчуку і т. д.
Це ж цей " великий ******* " в 2009 році був висвячений ДЯКОМ МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ !!!
Томосоносець хренов ...
https://censor.net/ru/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_i_prinyal_uchastie_v_krestnom_hode_fotoreportaj
Що пов'язує точно порошенко і медведчука достеменно невідомо, але те, що такий зв'язок існує - безперечно.
Що до фірм , то- маячня з Г+Г , не хочу й обговорювати .
Как так?
Вы хотя б уже пели одинаковые песни.
Якщо має розум.
НА Т2 все равно только ZIK убрали,основные остались.
В интернете если хотят - смотрят роств. Их не только не блокируют (как в ЕС),но даже не ставят предупреждающие надписи,как в США.
вярните демократичный голос *********
Образ Петра, нарисованный в твоём воображении, выглядит карикатурно для абсолютного большинства украинцев. Ты даже представить себе не можешь на сколько он далёк от реальности.))
Медведчука.
Разве порошенко не знал своего рейтинга? Но несмотря на это, он все равно решил баллотироваться.
А нам он и его Ко рассказывали, что 73% украинцев - малоросы, зебилы и любят путина.
А теперь нам рассказывают, что Зеленский сделал это для поднятия своего рейтинга. Как же так? Малоросы ведь наоборот обозлятся на него за это.
Iaroslav Drobotun
@yadrobotun
П'ятий канал завжди допоможе з ефіромhttps://twitter.com/yadrobotun/status/1357029454720208898
.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
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Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
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рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
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https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
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https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
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. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
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https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be
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