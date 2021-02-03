Зеленский применил санкции против Козака законно - за финансирование терроризма. Но теперь СБУ должна предъявить ему подозрение, - Бутусов

Установление санкций указом президента по закону не требует решения суда об определении причастности гражданина к терроризму.

Об этом на своей странице в Фейсбуке заявил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отмечает, что по информации источников Цензор.НЕТ в СНБО, санкции против Тараса Козака - владельца телеканалов ZIK, 112, Newsone введены из-за причастности его к финансированию терроризма.

"Сейчас звучит много критики, что у президента вообще нет полномочий вводить санкции против гражданина Украины.

Согласно данным следствия СБУ, структуры Козака связаны с торговлей углем с оккупированных территорий, а наличные средства от этих операций передавались в Украину для финансирования структур Козака.

И поэтому закон Украины о санкциях, статья 1, предоставляет государству следующие полномочия:

"Санкции могут применяться со стороны Украины в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность".

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Таким образом, согласно закону, санкции на Козака могут быть применены как к субъекту террористической деятельности. Процедура и порядок введения санкций определяется исключительно указом президента, а не законом, поэтому Глава государства имеет право вводить санкции, как только видит для этого достаточно оснований и доказательств", - пишет Бутусов.

Он подчеркивает, что установление санкций указом президента по закону не требует решения суда об определении причастности гражданина к терроризму.

"Но право на защиту у Козака остается. Теперь Козак подаст в суд и Служба безопасности должна выложить доказательства причастности его к террористической деятельности в суде. Дело по Козаку находится в Главном следственном управлении СБУ, они будут готовить материалы для судебного процесса.

А если на суде будет доказано, что Козак причастен к терроризму, то СБУ должна выдвинуть подозрение против него и начать уголовный процесс", - отметил журналист.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".