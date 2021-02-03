Зеленский применил санкции против Козака законно - за финансирование терроризма. Но теперь СБУ должна предъявить ему подозрение, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Установление санкций указом президента по закону не требует решения суда об определении причастности гражданина к терроризму.
Об этом на своей странице в Фейсбуке заявил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он отмечает, что по информации источников Цензор.НЕТ в СНБО, санкции против Тараса Козака - владельца телеканалов ZIK, 112, Newsone введены из-за причастности его к финансированию терроризма.
"Сейчас звучит много критики, что у президента вообще нет полномочий вводить санкции против гражданина Украины.
Согласно данным следствия СБУ, структуры Козака связаны с торговлей углем с оккупированных территорий, а наличные средства от этих операций передавались в Украину для финансирования структур Козака.
И поэтому закон Украины о санкциях, статья 1, предоставляет государству следующие полномочия:
"Санкции могут применяться со стороны Украины в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность".
Таким образом, согласно закону, санкции на Козака могут быть применены как к субъекту террористической деятельности. Процедура и порядок введения санкций определяется исключительно указом президента, а не законом, поэтому Глава государства имеет право вводить санкции, как только видит для этого достаточно оснований и доказательств", - пишет Бутусов.
Он подчеркивает, что установление санкций указом президента по закону не требует решения суда об определении причастности гражданина к терроризму.
"Но право на защиту у Козака остается. Теперь Козак подаст в суд и Служба безопасности должна выложить доказательства причастности его к террористической деятельности в суде. Дело по Козаку находится в Главном следственном управлении СБУ, они будут готовить материалы для судебного процесса.
А если на суде будет доказано, что Козак причастен к терроризму, то СБУ должна выдвинуть подозрение против него и начать уголовный процесс", - отметил журналист.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Пожалуйста, подождите...
Бачили, який він ролік записав ?
І він один член зі складу РНБО, який не проголосував за санкції проти російського громадянина Козака.
Але кримінальна справа також повинна бути. Обвинувачення. Суд. Вирок. В'язниця.
Юрий, может быть сначала должно было быть подозрение СБУ, ну, или на крайняк одновременно?
Надеюсь, подозрение будет не на основании камер наблюдения и экспертизы походки...
дозволив дожити?? Нагадайте, будь ласка..🤗
Из-за того, что порошенко только на словах, а не на деле, был патриотом, его и не выбрали.
НАРОД ПІДТРИМУЄ НАШОГО ПРЕЗИДЕНТА ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО !!!
Разве не так тут, на Цензоре, обзывали почти всех украинцев?
Так чего ради у Зеленского рейтинг после закрытия путинских каналов станет подниматься?
Где логика?
Самі придумали чи хтось напоумив?
Телеканали "112 Україна" і NewsOne незабаром можуть зникнути з ефіру - Верховна Рада попросила РНБО застосувати санкції до їхніх власників та анулювати ліцензії каналам. ОБСЄ УЖЕ КРИТИКУЄ ЦЕ РІШЕННЯ.
Приводом того, що у Верховній Раді поставили питання санкцій щодо українських телеканалів "112 Україна" і NewsOne, стала зареєстрована 20 вересня 2018р петиція на сайті парламенту про припинення антиукраїнської діяльності цих телемовників. За дев'ять днів її підписали понад 25 тисяч людей, чого було достатньо для її розгляду.
Уже у четвер, 4 жовтня 2018р, народні депутати проголосували за постанову, в якій вони просять Раду національної безпеки і оборони України застосувати санкції до власників телеканалів "112 Україна" та NewsOne.
За відповідний проект постанови проголосували 229 народних обранців.
Не підтримали її вся фракція "Опозиційний блок", Віктор Бондар з партії "Відродження", В'ячеслав Богуслаєв від "Волі народу", а також позафракційні Яків Безбах та Євген Мураєв.
Разом з тим, медіаюрист Центру демократії і верховенства права Ігор Розкладай вважає, що рішення депутатів було виключно політичним, і сумнівається, що Верховна Рада вибрала правильний шлях закриття цих телеканалів через звернення до РНБО і застосування санкцій до власників.
"Як громадянина мене дуже дратує існування ЗМІ, через які Росія намагається вести інформаційний безлад в Україні, і тому держава має захищатися. Однак при всьому цьому Верховна рада не є регулятором у сфері медіа і не є судом. Ні парламент, ні РНБО не можуть скасовувати ліцензії телеканалам", - наголосив Розкладай.
https://www.dw.com/uk
ЗАКРИТТЯ КАНАЛІВ ПІД ЧАС ВИБОРІВ СТВОРИЛО БИ ФУНДАМЕНТАЛЬНУ ПРОБЛЕМУ З ЇХ ВИЗНАННЯМ ЯК ЧЕСНИХ ТА ПРОЗОРИХ.
Ми відклали це на поствиборчий період. Але вибори виграв пан Зеленський. І, до речі, всі три канали підтримували саме його
Порошенко
https://hotnews.guru/
А якобы "малорос" Зеленский не побоялся падения рейтинга и закрыл каналы.
ПОДДЕРЖАВШИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ТЕЛЕКАНАЛОВ ЭКС-ЖУРНАЛИСТЫ ЛЕЩЕНКО И НАЙЕМ ЕЩЕ В 2018 ГОДУ ОТКАЗАЛИСЬ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЭТО РЕШЕНИЕ.
https://ukranews.com/upload/media/2021/02/03/601a63999c973-screenshot_8.jpg.webp
Это реализация постановления Верховной Рады о санкциях 2589-VIII, принятого в октябре 2018 года.
Но пятому президенту Петру Порошенко не дали его ввести в действие, ведь впереди были выборы и это воспринимали наступлением на свободу слова.
Проигнорировать позицию Запада тогда было невозможно - Украине была нужна поддержка, а вот теперь, после избрания президентом США Джо Байдена, компенсируя свои многочисленные факапы, Владимир Зеленский готов на все.
Правду говорили шутники: Байден придет - порядок наведет»
Сказати?
Тому що ще в 2015-му домовився з власниками 112-го про лояльність останніх.
А доки вони були нелояльні - пресував їх.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что выступает за свободу слова, а в его полномочия не входит "закрытие телеканалов".
"Я ОЧЕНЬ УВАЖАЮ КАЖДЫЙ КАНАЛ, И КАНАЛ NEWS ONE.
Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала.
Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете.
Я НИКОГДА В СВОЕЙ ЖИЗНИ НЕ БУДУ ЗАКРЫВАТЬ НИКАКИЕ КАНАЛЫ, не имею права, не имею полномочий", - сказал он во вторник во время поездки в Ривненскую область, отвечая на вопрос журналиста телеканала News On
https://interfax.com.ua/news https://www.facebook.com/ExpressionandMedia/posts/497214301072648//telecom/612344.html
https://bykvu.com/ru/bukvy/zelenskij-zhurnalistu-newsone-ja-ne-budu-zakryvat-nikakie-kanaly-ne-imeju-polnomochij/
Був би Козак власником корівника - закрився б корівник.
Ведь, согласно порошенковским методичкам, за Зеленского проголосовали любители
х--ла. 73% дебилов - зебилов. Стало быть, рейтинг упадёт.
Перший заступник голови Верховної Ради, Кандидат в народні депутати від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко під час Погоджувальної Ради звернулась до політиків із закликом оголосити бойкот телеканалам "NewsOne" і 112, які входять в умовний інформаційний холдинг Медведчука
Звертаючись до політиків, народний депутат зауважила: "Доведіть не словом, а ділом те, що для вас щось означають цінності. Не ходіть на ці телеканали".
Також політик акцентувала, що окрім бойкоту цих телеканалів, має бути чітка реакція тих служб, які за це відповідають.
"Сьогодні має бути рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Вони не мають права знову займати імпотентну позицію… Хочу нагадати, що після минулого тижня, коли тут ми підняли питання про невидачу Нацрадою ліцензії радіостанції "Армія ФМ" - така ліцензія було отримана. Це означає, що Нацрада іноді слухає позицію Верховної Ради", - резюмувала Ірина Геращенко.
https://interfax.com.ua/news/election/598545.html
А если суд не докажет и Козак непричастен, то Указ отменят? -- спрашивает читатель.
Тому Портнов і повернувся.
А ще когось цілком влаштовували судді Портнова, доки вони слухалися його самого.