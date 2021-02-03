РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14798 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
4 480 105
112_Украина (174) Newsone (175) Мендель (232) ZIK (121)

Блокирование "112", Newsone и ZIK не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова. Эти телеканалы давно забыли, что такое журналистские стандарты, - Мендель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Блокирование

Блокирование деятельности телеканалов "112 Украина", "Newsone" и "ZIK" не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, решение принято с целью защиты национальной безопасности, заявляет пресс-секретарь президент Украины Юлия Мендель.

"Блокировка телеканалов так называемого "пула Виктора Медведчука" (председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". - Ред.), которые фиктивно оформлены на его соратника Тараса Козака (нардеп, фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь". - Ред.), не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, которая в Украине является несомненным ценностью. Эти телеканалы давно забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов или освещение, по крайней мере, двух точек зрения", - написала Мендель на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что указанные телеканалы превратились в инструмент пропаганды, который используется в интересах государства-агрессора, нарушившего суверенитет и государственные границы Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский применил санкции против Козака законно - за финансирование терроризма. Но теперь СБУ должна предъявить ему подозрение, - Бутусов

"Уже даже подтверждено финансирование этих каналов из России. Эти медиа стали одним из инструментов войны против Украины, поэтому заблокированы с целью защиты национальной безопасности... Призываем вещателей в Украине соблюдать закон, этических правил и журналистских стандартов. Не сотрудничать с государством-агрессором и избегать финансирования и навязывания редакционной политики с ее стороны", - заявили в Офисе президента.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Блокирование 112, Newsone и ZIK не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова. Эти телеканалы давно забыли, что такое журналистские стандарты, - Мендель 01
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
Блокування "112", Newsone і ZIK не має нічого спільного з наступом на свободу слова. Ці телеканали давно забули, що таке журналістські стандарти, - Мендель - Цензор.НЕТ 7917
показать весь комментарий
03.02.2021 11:13
+17
Вот что значит звонок из США. Даже мендельша вспомнила про стандарты журналистики.😆
показать весь комментарий
03.02.2021 10:54
+12
Блокування "112", Newsone і ZIK не має нічого спільного з наступом на свободу слова. Ці телеканали давно забули, що таке журналістські стандарти, - Мендель - Цензор.НЕТ 7144
показать весь комментарий
03.02.2021 11:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Щось у лісі здохло! Та й ще здоровенне! Йуля Мендель виступила і не згенерувала жодної бздури.
...Нє, я так не граюся. Так від нудьги недовго згинути... Блокування "112", Newsone і ZIK не має нічого спільного з наступом на свободу слова. Ці телеканали давно забули, що таке журналістські стандарти, - Мендель - Цензор.НЕТ 8244
,
показать весь комментарий
03.02.2021 13:07 Ответить
Перший раз Мендель зверзла те що треба для України!
показать весь комментарий
03.02.2021 13:09 Ответить
Боже , помийки рашистських халуїв нарешті закрили . Потік гімна буде меншим . Люді уже усталі ат брехні і памоєв . УРАУРАУРА
показать весь комментарий
03.02.2021 13:41 Ответить
замечено что-то в башке, кроме мацы...
показать весь комментарий
03.02.2021 13:59 Ответить
Страница 2 из 2
 
 