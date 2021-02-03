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санкции (10616) СНБО (4373) Козак (134) Бутусов Юрий (3908) Венедиктова (727)

Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов

Генеральная прокурор Ирина Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против народного депутата ОПЗЖ Тараса Козака.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По данным источников Цензор.НЕТ, Генеральная прокурор Ирина Венедиктова как член Совета нацбезопасности и обороны при президенте Украины проголосовала за введение санкций против народного депутата Тараса Козака.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Блокирование "112", Newsone и ZIK не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова. Эти телеканалы давно забыли, что такое журналистские стандарты, - Мендель

Решение было принято после ознакомления с материалами о причастности Козака к финансированию терроризма, предоставленными СНБО Службой безопасности Украины.

Голосование Венедиктовой имеет особое значение. Санкции - это не приговор суда и не определение вины. Это - ограничительная мера.

Сейчас Козак будет оспаривать в суде введение санкций против него. А СБУ придется доказывать обоснованность материалов, предоставленных СНБО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Основанием для санкций против Козака стали поставки угля из ОРДЛО, - СМИ

Однако если доказательства СБУ являются достаточно весомыми, то следующим шагом должно быть досудебное расследование по Козаку, которое должен проводить Главное следственное управление СБУ под надзором Генеральной прокуратуры. Но Козак защищен депутатской неприкосновенностью. Согласно закону, согласие на досудебное расследование в отношении народного депутата должна предоставить Генеральная прокурор Ирина Венедиктова", - заявил Бутусов.

Надеемся, что скандал и иск Козака о снятии санкций ускорит следствие СБУ, и следователи можно скорей обратятся к ОГПУ с просьбой привлечь Козака к ответственности.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
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Топ комментарии
+19
мати Василева!)) от що Байден животворящий робить)))
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03.02.2021 11:19
+15
Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4867
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03.02.2021 11:19
+14
Своя срака ближе)
Она ведь понимает что нужно быть лояльной Величайшему лидеру **********)
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03.02.2021 11:19
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Своя срака ближе)
Она ведь понимает что нужно быть лояльной Величайшему лидеру **********)
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03.02.2021 11:19 Ответить
Життя стає веселіше ,запасаємось попкорном !!!!))))
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03.02.2021 11:24 Ответить
Я ще з вечора насмажив арахісу і тепер хрумаю спостерігаючи за переполохом в зеленому балагані.
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03.02.2021 11:28 Ответить
Ви там обережно з арахісом, бо з приходом до влади Джо ви можете легко стати завширшки юзіка. Палає так, що Маск позаздрив би. Напевно.
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03.02.2021 13:17 Ответить
Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2212
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03.02.2021 11:27 Ответить
Венедиктова под Богом ходит.А вот Разумков -оборотень.Шкурник политический.
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03.02.2021 11:19 Ответить
Я здичавіло вибачаюся, як ви назвали Зюзяндрія? Богом? Ну це вже занадто... хоча б уже Машіахом...
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03.02.2021 11:29 Ответить
Венедіктова проголосувала на РНБО за запровадження санкцій проти Козака, наступним кроком має бути досудове розслідування, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3427
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03.02.2021 11:52 Ответить
Блажен, хто вірує (с).
Венедіктова проголосувала на РНБО за запровадження санкцій проти Козака, наступним кроком має бути досудове розслідування, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1509
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03.02.2021 11:59 Ответить
А це що не було одразу г розуміло хто він такий)))) Дядько Фрейд був геній.
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03.02.2021 11:30 Ответить
...разумков-"бердичевское воспитание"-коммунистов- "дедов"...ВАТА-100%!!
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03.02.2021 11:33 Ответить
Все короли когда-то становятся голыми. В свете последних событий я доверяю только Президенту.СМИ для меня -лишь предмет анализа.Нет объективных СМИ в Украине априори.В СМИ умышленно раздувается тема хаоса.Разумков либо резидент ФСБ,либо пытается создать оппозицию Президенту внутри СН.Тормоз явный и слюнтяй.
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03.02.2021 12:06 Ответить
Фурса хорошо сказал - решение РНБО. Которое, говорят, не поддержал спикер Разумков. Что ж, можно вывести человека из молодых регионов. Но нельзя вывести регионала из человека.
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03.02.2021 12:56 Ответить
Но нельзя вывести регионала из человека
---
Я бы сказал по другому-
Нельзя вывести ЧЕЛОВЕКА из регионала. Венедіктова проголосувала на РНБО за запровадження санкцій проти Козака, наступним кроком має бути досудове розслідування, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7635
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03.02.2021 13:36 Ответить
ЦЕ ТОЧНО.
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03.02.2021 16:17 Ответить
МИ ПОКРАЩИЛИ ДОНБАС І ТЕПЕР ІДЕМ ДО ВАС.Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7837Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8930Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8930Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8930Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8930Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8930Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8930Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8930Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8930Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8930Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8930Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8930Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8930
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03.02.2021 11:19 Ответить
мати Василева!)) от що Байден животворящий робить)))
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03.02.2021 11:19 Ответить
Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4867
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03.02.2021 11:19 Ответить
то что такое произошло в этом заслуга не зеленского а порошенко
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03.02.2021 11:25 Ответить
Угу.

Венедіктова проголосувала на РНБО за запровадження санкцій проти Козака, наступним кроком має бути досудове розслідування, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8229
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03.02.2021 12:57 Ответить
ну и к чему ты это выложил - вам порохоботам все божья роса - это надо же порошенко иметь такой талант что бы иметь такой ресурс в своем распоряжении , тем более что действующий президент всегда имеет приоритет на выборах - и так все просрать да еще и кому , когда я узнал что зеленский идет на выборы я расценил это как шутку да и до второго тура я не верил что он выиграет эти выборы , но... так что угукай дальше что есть то тесть
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03.02.2021 13:41 Ответить
1. "...действующий президент всегда имеет приоритет на выборах"
- На паРаше - да. У нас такого еще с 2004-го нет.
2. "...и так все просрать да еще и кому"
- Ну это же не Порох проголосовал. У нас в 2019-м поддержали Зе аж 73%. Как говорится, "Пасиба жителям Дамбаса, Кривбаса и прочим ватникам, а также уставшим от войны!"
3. "...до второго тура я не верил что он выиграет эти выборы"
- ...и проголосовал за Зе? В результате - "что есть, то есть". А ты "к чему"-кай и дальше.
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03.02.2021 14:18 Ответить
у цьому заслуга - дебілів
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03.02.2021 16:06 Ответить
Я НЕДУМАВ ЩО ВНАС БІЛЬШЕ 20 ПРОЦЕНТІВ ДЕБІЛІВ ІСНУЄ В УКРАЇНІ , І ТЯГНУТЬ ЗА СИВОГО .
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03.02.2021 16:23 Ответить
дебілів у нас аж 73%. От скажи мені, ти щось знаєш про корупцію в УНР, чи в армії Петлюри? А про корупцію за часи Б.Хмельницького? Думаєш її не було? Була, ще й яка, просто з часом, людям наср.ти на корупцію, а от те, що УНР не втрималась, чи наслідки угоди Б.Хмельницького із кацапами - пам'ятають. Тому твої онуки та правнуки, будуть нести квіти до пам'ятника видатному діячу України - П.Порошенко, який зупинив ворога і втримав державу, а на корупцію за його часів, тариф і різну іншу хер.ню їм буде плювати.
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03.02.2021 16:36 Ответить
Уникальный случай выполнения прямых обязанностей по защите государства. Надо вручить орден.
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03.02.2021 11:22 Ответить
у неё уже часы есть за 10000
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03.02.2021 11:25 Ответить
Все дуже просто. Надійшла вказівка від ЗЕбариги своїй стопроцентній прокурорші. Всі діла. Потрібно спасати Вавку.
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03.02.2021 11:25 Ответить
Так "орден"... або вже ордер с закруткою на спині!
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03.02.2021 11:27 Ответить
...чи медалю, то не так важливо. Важливо, щоб із закруткою на спині.
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03.02.2021 12:01 Ответить
не поспішайте. Треба знати мотиви такого раптового "патріотизму"... Вони можуть перекрити усю користь від зробленого
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03.02.2021 16:52 Ответить
РАБссия готовит Майдан против Зеленского... Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3334Выпустят на свободу даже Навального и Любовь Соболь...а 7 000 арестованных РАБссиянцев выгонят из РАБссии Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3334
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03.02.2021 11:25 Ответить
Совковая.................
Да реально это представление.
Идет то.
Пока холопы срутся = Путин подготавливает как всегда..... ХОБА!(картинка шо нож в спину доверливому украинцу)
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03.02.2021 11:26 Ответить
да да санкции! крылья пообрубывать колеса оторвать электронику повырывать и лети себе с богом в мордор епта!
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03.02.2021 11:28 Ответить
Фамилия мудака РАБссиянского Путлер... Венедіктова проголосувала на РНБО за запровадження санкцій проти Козака, наступним кроком має бути досудове розслідування, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1178кто напишет Вова Трупин будет прав...
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03.02.2021 11:28 Ответить
Йо, шо сі робит!? Шо воно буде? Такий рейвах, такий рейвах? Шеф, все пропало, всё пропало! А кто у них ШЕФ!? https://www.youtube.com/watch?v=c6tUq0IHVoI
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03.02.2021 11:28 Ответить
...На эту "братию" давно пора завести уголовные дела-"предательство "...
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03.02.2021 11:30 Ответить
Венедиктова не обсереться ?
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03.02.2021 11:35 Ответить
Бєнядіктова трохи рєабілітнулась, чи з перепугу? Венедіктова проголосувала на РНБО за запровадження санкцій проти Козака, наступним кроком має бути досудове розслідування, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4811
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03.02.2021 11:35 Ответить
Санкции против Козака....

Убито 100500 зайцев одним выстрелом. Вот уже и Венидиктова классная тетка. ЗЕсопля кто? Лучший Президент всех времен и народов? Венедіктова проголосувала на РНБО за запровадження санкцій проти Козака, наступним кроком має бути досудове розслідування, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1056
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03.02.2021 11:45 Ответить
Ваше время уже закончилось, госпажа, с боем курантоа 2021!
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03.02.2021 11:50 Ответить
Надо показать Мертвечуку то окно в которое смотрел Чечетов.
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03.02.2021 11:52 Ответить
Було б добре, коли б це було по-справжньому.
Але, знаючи наші реалії, я в то слабо вірю. Скорше за все, справа закінчиться імітацією бурхливої діяльності, а потім тихенько зійде на пси.
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03.02.2021 12:10 Ответить
Я вже писав ,що незабаром кремлівські сценаристи зліплять з Віслючка затятого бєндеровця !!!! Дійство кремлівського балагана триває ,далі буде цікавіше та веселіше !!!)))
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03.02.2021 12:24 Ответить
Спасают бубочкин рейтинг
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03.02.2021 12:48 Ответить
Все може бути. Пригадуєте, як Облізле Пу (воно ж ***** звичайне або ***** Vulgaris) обізвало ведмедчука "українським націоналістом"? Венедіктова проголосувала на РНБО за запровадження санкцій проти Козака, наступним кроком має бути досудове розслідування, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1279 Змальована Вами "мнагахадовачька" чітко лягає в рамки цієї ідеї.
Погоджуся і з другою тезою. Головно, треба зберігати почуття гумору і здоровий глузд (спинним мозком відчуваю, що Бубочка під дурью ще нагенерує такого...).
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03.02.2021 12:54 Ответить
Згоден. Знаючи життєвий та політичний багаж Зе - те, що він до цього часу наговорив про Україну та ***** і те, з якого непотрібу він сформував свою ОПу - я впевнений, що він зараз діє в рамках чергової "багатоходовки", сценарій якої йому передали з Кремля.
Сподіваюсь, що скоро ми дізнаємося подробиці. Треба просто почекати.

Венедіктова проголосувала на РНБО за запровадження санкцій проти Козака, наступним кроком має бути досудове розслідування, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7147
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03.02.2021 13:14 Ответить
Бозя все бачить...
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03.02.2021 13:19 Ответить
Уточнення про "подробиці".
Зараз з'явилась інформація від журналіста Сергія Лещенка (про нього нижче), що рішення про санкції приймалося ОПою після дзвінка нового очільника Держдепу США Блінкена. Якщо це дійсно так, було б добре. Це означає, що "дідо Байден" (як його називають деякі наші патріоти) принаймні поки ще переграє ***** у грі за вплив на ОПУ.
А от Лещенкові, який зараз у захваті від санкцій, у 2018-му, мабуть, не вистачило подібного дзвінка з адміністрації ********* Трампа, бо він тоді проголосував проти санкцій.
Ну і наостанок нагадаю, що й сам Зе ще менш року тому (навесні 2020 року - за часів президентства Трампа) боровся не з Мертвечуком, а з Порохом та Байденом - за поданням агента паРаші Деркача та руками "100% маєво пракурора" Венедиктової.
В якості висновку:
У щирість Зе в питанні санкцій проти агентів паРаші не вірю. За відсутності поки що достатньої інформації можливі два пояснення: або Зе діє за сценарієм "багатоходовки" ***** (і це є погано для України), або під тиском нашого союзника США. Другий варіант є добрим для України, бо при Байдені, на відміну від Трампа (який казав Зе: "Ідіть домовляйтесь із Путіним!"), Україні нічого поганого не порадять.

Венедіктова проголосувала на РНБО за запровадження санкцій проти Козака, наступним кроком має бути досудове розслідування, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2442
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03.02.2021 14:50 Ответить
Тут, як кажуть фахові шахісти, ще вагон гри. Поки що зроблено тільки перші ходи (наприклад, 1. e4 e5 2. f4 ef). Тому ще трохи зарано щось прогнозувати. Та й невідомо, чьотамнарасєє насправді. Хтозна, може ***** вже тиждень як лапті зліпило, а його оточення розповідає своєму плебсу і решті світу, що воно живєє всєх живих.
Щодо Сірожі Лещенка - в тому він весь. Пригадайте, як він у 2019-му зі штанів вискакував, тільки б його взяли до шапіто-95. А коли так і не взяли, то надовго здувся і заліг на дно. Тому я дуже обережно читаю і слухаю інформацію від нього. Та й Гордон - ще той діяч: від нього чекати можна чого завгодно - хоч дійсно цікавих даних, хоч дурні про пірамідки.
Щодо Бубочки. В усьому він винен сам: дурню казковий, куди ж ти поліз і навіщо потяг за собою те кодло? Ну а тепер хай не нарікає: за все тре' платити. І за дурість також.
Щодо Порошенка. Я не був і не є його прихильником. Але заради справедливості скажу так. Щоб правильно оцінити його дії у повному обсязі - що він зробив добре, а що зле, потрібен час. Коли емоції, кидання лайна на вентилятори та інші істерики припиняться, залишаться лише факти. От по них і можна буде оцінювати. Справедливо і неупереджено.
Гадаю, Ви погодитесь зі мною, принаймні в цілому.
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03.02.2021 16:10 Ответить
Так, згоден. Дякую.
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03.02.2021 19:55 Ответить
Если террористов спонсирует депутат Украины, то это значит внутри украинский конфликт.
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03.02.2021 12:17 Ответить
Это значит шо ты снова заползаешь в будку с осознанием того факта, шо твоя родина -кацапстан/параша скоро распадется а твой хозяин -карлик-педофил путин будет повешен.
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03.02.2021 12:48 Ответить
2018
Телеканали "112 Україна" і NewsOne незабаром можуть зникнути з ефіру - Верховна Рада попросила РНБО застосувати санкції до їхніх власників та анулювати ліцензії каналам. ОБСЄ УЖЕ КРИТИКУЄ ЦЕ РІШЕННЯ.
Приводом того, що у Верховній Раді поставили питання санкцій щодо українських телеканалів "112 Україна" і NewsOne, стала зареєстрована 20 вересня 2018р петиція на сайті парламенту про припинення антиукраїнської діяльності цих телемовників. За дев'ять днів її підписали понад 25 тисяч людей, чого було достатньо для її розгляду.
Уже у четвер, 4 жовтня 2018р, народні депутати проголосували за постанову, в якій вони просять Раду національної безпеки і оборони України застосувати санкції до власників телеканалів "112 Україна" та NewsOne.
За відповідний проект постанови проголосували 229 народних обранців.
Не підтримали її вся фракція "Опозиційний блок", Віктор Бондар з партії "Відродження", В'ячеслав Богуслаєв від "Волі народу", а також позафракційні Яків Безбах та Євген Мураєв.
Разом з тим, медіаюрист Центру демократії і верховенства права Ігор Розкладай вважає, що рішення депутатів було виключно політичним, і сумнівається, що Верховна Рада вибрала правильний шлях закриття цих телеканалів через звернення до РНБО і застосування санкцій до власників.
"Як громадянина мене дуже дратує існування ЗМІ, через які Росія намагається вести інформаційний безлад в Україні, і тому держава має захищатися. Однак при всьому цьому Верховна рада не є регулятором у сфері медіа і не є судом. Ні парламент, ні РНБО не можуть скасовувати ліцензії телеканалам", - наголосив Розкладай.
https://www.dw.com/uk
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03.02.2021 12:20 Ответить
Дедуля, уже найдена УГОЛОВНАЯ ПРИЧИНА, позволяющая накладывать санкции на граждан Украины и Юр. лиц украинских. Убери заезженную пластинку. Умник, хренов.
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03.02.2021 13:46 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ: Я НЕ БУДУ ЗАКРЫВАТЬ НИКАКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ, У МЕНЯ НЕТ НА ЭТО ПРАВ И ПОЛНОМОЧИЙ
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что выступает за свободу слова, а в его полномочия не входит "закрытие телеканалов".
"Я ОЧЕНЬ УВАЖАЮ КАЖДЫЙ КАНАЛ, И КАНАЛ NEWS ONE.
Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала.
Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете.
Я НИКОГДА В СВОЕЙ ЖИЗНИ НЕ БУДУ ЗАКРЫВАТЬ НИКАКИЕ КАНАЛЫ, не имею права, не имею полномочий", - сказал он во вторник во время поездки в Ривненскую область, отвечая на вопрос журналиста телеканала News On
https://interfax.com.ua/news https://www.facebook.com/ExpressionandMedia/posts/497214301072648//telecom/612344.html
https://bykvu.com/ru/bukvy/zelenskij-zhurnalistu-newsone-ja-ne-budu-zakryvat-nikakie-kanaly-ne-imeju-polnomochij/
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03.02.2021 13:51 Ответить
Венедіктова проголосувала на РНБО за запровадження санкцій проти Козака, наступним кроком має бути досудове розслідування, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7720
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03.02.2021 14:55 Ответить
Может статью назовете?
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03.02.2021 14:27 Ответить
Эта чукча всегда делает как ей хозяин велит. Свое место в строю знает.
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03.02.2021 12:33 Ответить
Кстати
ПОДДЕРЖАВШИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ТЕЛЕКАНАЛОВ ЭКС-ЖУРНАЛИСТЫ ЛЕЩЕНКО И НАЙЕМ ЕЩЕ В 2018 ГОДУ ОТКАЗАЛИСЬ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЭТО РЕШЕНИЕ.

Об этом свидетельствуют результаты голосования за Постановление ВР от 04.10.2018 года №9157 в системе Рада.
Так, Мустафа Найем тогда воздержался от поддержки данного постановления.
А Сергей Лещенко отказался брать участие в голосовании.

https://ukranews.com/upload/media/2021/02/03/601a63999c973-screenshot_8.jpg.webp
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03.02.2021 12:55 Ответить
Не санкции надо вводить, а вручать подозрения Медведчуку за вполне конкретные преступления.

А также Портгову, Ермаку, Татарову, Бенядиктову и пр. нечисти
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03.02.2021 13:02 Ответить
Ответ Венедиктовой Бутусову:
"Досудебное расследование - а что это?"
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03.02.2021 13:02 Ответить
Досудове розслідування (курс молодого бійця)
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03.02.2021 13:18 Ответить
Венедіктова ще та ватніца... Виходить таки інавгурація Байдена це головна причина проукраїнських рішень Зеленського і Венедіктової щодо санкцій проти російських окупантів в особі Козака і Медведчука.
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03.02.2021 14:00 Ответить
08.07.2019 Ирина Геращенко: Призываю коллег не ходить на каналы "NewsOne" и 112
Перший заступник голови Верховної Ради, Кандидат в народні депутати від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко під час Погоджувальної Ради звернулась до політиків із закликом оголосити бойкот телеканалам "NewsOne" і 112, які входять в умовний інформаційний холдинг Медведчука - у відповідь на заяву "NewsOne" провести телемост з російським телеканалом "Росія24".
Звертаючись до політиків, народний депутат зауважила: "Доведіть не словом, а ділом те, що для вас щось означають цінності. Не ходіть на ці телеканали".
Також політик акцентувала, що окрім бойкоту цих телеканалів, має бути чітка реакція тих служб, які за це відповідають.
"Сьогодні має бути рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Вони не мають права знову займати імпотентну позицію… Хочу нагадати, що після минулого тижня, коли тут ми підняли питання про невидачу Нацрадою ліцензії радіостанції "Армія ФМ" - така ліцензія було отримана. Це означає, що Нацрада іноді слухає позицію Верховної Ради", - резюмувала Ірина Геращенко.
https://interfax.com.ua/news/election/598545.html
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03.02.2021 15:00 Ответить
Венедиктова не могла не проголосувати. Над нею висить "дамоклів меч" американських санкцій за відкриття двох кримінальних справ проти Байдена через два дні після його інавгурації.
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03.02.2021 15:27 Ответить
Молодец, госпожа Венедиктова!
Я не думал что Вы правильная!
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03.02.2021 16:22 Ответить
Молодец, госпожа Венедиктова!
Я не думал что Вы правильная!
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03.02.2021 16:24 Ответить
А ще пару раз зможеш? Венедіктова проголосувала на РНБО за запровадження санкцій проти Козака, наступним кроком має бути досудове розслідування, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5568
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03.02.2021 20:24 Ответить
 
 