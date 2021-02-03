Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Генеральная прокурор Ирина Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против народного депутата ОПЗЖ Тараса Козака.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"По данным источников Цензор.НЕТ, Генеральная прокурор Ирина Венедиктова как член Совета нацбезопасности и обороны при президенте Украины проголосовала за введение санкций против народного депутата Тараса Козака.
Решение было принято после ознакомления с материалами о причастности Козака к финансированию терроризма, предоставленными СНБО Службой безопасности Украины.
Голосование Венедиктовой имеет особое значение. Санкции - это не приговор суда и не определение вины. Это - ограничительная мера.
Сейчас Козак будет оспаривать в суде введение санкций против него. А СБУ придется доказывать обоснованность материалов, предоставленных СНБО.
Однако если доказательства СБУ являются достаточно весомыми, то следующим шагом должно быть досудебное расследование по Козаку, которое должен проводить Главное следственное управление СБУ под надзором Генеральной прокуратуры. Но Козак защищен депутатской неприкосновенностью. Согласно закону, согласие на досудебное расследование в отношении народного депутата должна предоставить Генеральная прокурор Ирина Венедиктова", - заявил Бутусов.
Надеемся, что скандал и иск Козака о снятии санкций ускорит следствие СБУ, и следователи можно скорей обратятся к ОГПУ с просьбой привлечь Козака к ответственности.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Пожалуйста, подождите...
Она ведь понимает что нужно быть лояльной Величайшему лидеру **********)
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Я бы сказал по другому-
Нельзя вывести ЧЕЛОВЕКА из регионала.
- На паРаше - да. У нас такого еще с 2004-го нет.
2. "...и так все просрать да еще и кому"
- Ну это же не Порох проголосовал. У нас в 2019-м поддержали Зе аж 73%. Как говорится, "Пасиба жителям Дамбаса, Кривбаса и прочим ватникам, а также уставшим от войны!"
3. "...до второго тура я не верил что он выиграет эти выборы"
- ...и проголосовал за Зе? В результате - "что есть, то есть". А ты "к чему"-кай и дальше.
Да реально это представление.
Идет то.
Пока холопы срутся = Путин подготавливает как всегда..... ХОБА!(картинка шо нож в спину доверливому украинцу)
Убито 100500 зайцев одним выстрелом. Вот уже и Венидиктова классная тетка. ЗЕсопля кто? Лучший Президент всех времен и народов?
Але, знаючи наші реалії, я в то слабо вірю. Скорше за все, справа закінчиться імітацією бурхливої діяльності, а потім тихенько зійде на пси.
Погоджуся і з другою тезою. Головно, треба зберігати почуття гумору і здоровий глузд (спинним мозком відчуваю, що Бубочка під дурью ще нагенерує такого...).
Сподіваюсь, що скоро ми дізнаємося подробиці. Треба просто почекати.
Зараз з'явилась інформація від журналіста Сергія Лещенка (про нього нижче), що рішення про санкції приймалося ОПою після дзвінка нового очільника Держдепу США Блінкена. Якщо це дійсно так, було б добре. Це означає, що "дідо Байден" (як його називають деякі наші патріоти) принаймні поки ще переграє ***** у грі за вплив на ОПУ.
А от Лещенкові, який зараз у захваті від санкцій, у 2018-му, мабуть, не вистачило подібного дзвінка з адміністрації ********* Трампа, бо він тоді проголосував проти санкцій.
Ну і наостанок нагадаю, що й сам Зе ще менш року тому (навесні 2020 року - за часів президентства Трампа) боровся не з Мертвечуком, а з Порохом та Байденом - за поданням агента паРаші Деркача та руками "100% маєво пракурора" Венедиктової.
В якості висновку:
У щирість Зе в питанні санкцій проти агентів паРаші не вірю. За відсутності поки що достатньої інформації можливі два пояснення: або Зе діє за сценарієм "багатоходовки" ***** (і це є погано для України), або під тиском нашого союзника США. Другий варіант є добрим для України, бо при Байдені, на відміну від Трампа (який казав Зе: "Ідіть домовляйтесь із Путіним!"), Україні нічого поганого не порадять.
Щодо Сірожі Лещенка - в тому він весь. Пригадайте, як він у 2019-му зі штанів вискакував, тільки б його взяли до шапіто-95. А коли так і не взяли, то надовго здувся і заліг на дно. Тому я дуже обережно читаю і слухаю інформацію від нього. Та й Гордон - ще той діяч: від нього чекати можна чого завгодно - хоч дійсно цікавих даних, хоч дурні про пірамідки.
Щодо Бубочки. В усьому він винен сам: дурню казковий, куди ж ти поліз і навіщо потяг за собою те кодло? Ну а тепер хай не нарікає: за все тре' платити. І за дурість також.
Щодо Порошенка. Я не був і не є його прихильником. Але заради справедливості скажу так. Щоб правильно оцінити його дії у повному обсязі - що він зробив добре, а що зле, потрібен час. Коли емоції, кидання лайна на вентилятори та інші істерики припиняться, залишаться лише факти. От по них і можна буде оцінювати. Справедливо і неупереджено.
Гадаю, Ви погодитесь зі мною, принаймні в цілому.
Телеканали "112 Україна" і NewsOne незабаром можуть зникнути з ефіру - Верховна Рада попросила РНБО застосувати санкції до їхніх власників та анулювати ліцензії каналам. ОБСЄ УЖЕ КРИТИКУЄ ЦЕ РІШЕННЯ.
Приводом того, що у Верховній Раді поставили питання санкцій щодо українських телеканалів "112 Україна" і NewsOne, стала зареєстрована 20 вересня 2018р петиція на сайті парламенту про припинення антиукраїнської діяльності цих телемовників. За дев'ять днів її підписали понад 25 тисяч людей, чого було достатньо для її розгляду.
Уже у четвер, 4 жовтня 2018р, народні депутати проголосували за постанову, в якій вони просять Раду національної безпеки і оборони України застосувати санкції до власників телеканалів "112 Україна" та NewsOne.
За відповідний проект постанови проголосували 229 народних обранців.
Не підтримали її вся фракція "Опозиційний блок", Віктор Бондар з партії "Відродження", В'ячеслав Богуслаєв від "Волі народу", а також позафракційні Яків Безбах та Євген Мураєв.
Разом з тим, медіаюрист Центру демократії і верховенства права Ігор Розкладай вважає, що рішення депутатів було виключно політичним, і сумнівається, що Верховна Рада вибрала правильний шлях закриття цих телеканалів через звернення до РНБО і застосування санкцій до власників.
"Як громадянина мене дуже дратує існування ЗМІ, через які Росія намагається вести інформаційний безлад в Україні, і тому держава має захищатися. Однак при всьому цьому Верховна рада не є регулятором у сфері медіа і не є судом. Ні парламент, ні РНБО не можуть скасовувати ліцензії телеканалам", - наголосив Розкладай.
https://www.dw.com/uk
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что выступает за свободу слова, а в его полномочия не входит "закрытие телеканалов".
"Я ОЧЕНЬ УВАЖАЮ КАЖДЫЙ КАНАЛ, И КАНАЛ NEWS ONE.
Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала.
Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете.
Я НИКОГДА В СВОЕЙ ЖИЗНИ НЕ БУДУ ЗАКРЫВАТЬ НИКАКИЕ КАНАЛЫ, не имею права, не имею полномочий", - сказал он во вторник во время поездки в Ривненскую область, отвечая на вопрос журналиста телеканала News On
https://interfax.com.ua/news https://www.facebook.com/ExpressionandMedia/posts/497214301072648//telecom/612344.html
https://bykvu.com/ru/bukvy/zelenskij-zhurnalistu-newsone-ja-ne-budu-zakryvat-nikakie-kanaly-ne-imeju-polnomochij/
ПОДДЕРЖАВШИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ТЕЛЕКАНАЛОВ ЭКС-ЖУРНАЛИСТЫ ЛЕЩЕНКО И НАЙЕМ ЕЩЕ В 2018 ГОДУ ОТКАЗАЛИСЬ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЭТО РЕШЕНИЕ.
Об этом свидетельствуют результаты голосования за Постановление ВР от 04.10.2018 года №9157 в системе Рада.
Так, Мустафа Найем тогда воздержался от поддержки данного постановления.
А Сергей Лещенко отказался брать участие в голосовании.
https://ukranews.com/upload/media/2021/02/03/601a63999c973-screenshot_8.jpg.webp
А также Портгову, Ермаку, Татарову, Бенядиктову и пр. нечисти
"Досудебное расследование - а что это?"
Перший заступник голови Верховної Ради, Кандидат в народні депутати від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко під час Погоджувальної Ради звернулась до політиків із закликом оголосити бойкот телеканалам "NewsOne" і 112, які входять в умовний інформаційний холдинг Медведчука - у відповідь на заяву "NewsOne" провести телемост з російським телеканалом "Росія24".
Звертаючись до політиків, народний депутат зауважила: "Доведіть не словом, а ділом те, що для вас щось означають цінності. Не ходіть на ці телеканали".
Також політик акцентувала, що окрім бойкоту цих телеканалів, має бути чітка реакція тих служб, які за це відповідають.
"Сьогодні має бути рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Вони не мають права знову займати імпотентну позицію… Хочу нагадати, що після минулого тижня, коли тут ми підняли питання про невидачу Нацрадою ліцензії радіостанції "Армія ФМ" - така ліцензія було отримана. Це означає, що Нацрада іноді слухає позицію Верховної Ради", - резюмувала Ірина Геращенко.
https://interfax.com.ua/news/election/598545.html
Я не думал что Вы правильная!
Я не думал что Вы правильная!