Зеленский объяснил международным партнерам санкции против "112", NewsOne и ZIK: "Это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал краткое объяснение для международного сообщества по поводу санкций СНБО против нардепа Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK.
Англоязычное заявление президента появилась в его аккаунте в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Санкции - это сложное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова, (но) не пропаганду, профинансированную агрессором против нашей страны, подрывающую Украину на пути к европейской и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость - это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности", - написал Зеленский.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
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ПОДДЕРЖАВШИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ТЕЛЕКАНАЛОВ ЭКС-ЖУРНАЛИСТЫ ЛЕЩЕНКО И НАЙЕМ ЕЩЕ В 2018 ГОДУ ОТКАЗАЛИСЬ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЭТО РЕШЕНИЕ.
Об этом свидетельствуют результаты голосования за Постановление ВР от 04.10.2018 года №9157 в системе Рада.
Так, Мустафа Найем тогда воздержался от поддержки данного постановления.
А Сергей Лещенко отказался брать участие в голосовании.
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За інформацією Лещенка, "рішення про накладення санкцій на телеканали українська влада ухвалила після розмови держсекретаря США Тоні Блінкена з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою".
А от у 2018-му Лещенкові, мабуть, заважала проголосувати за такі ж санкції відсутність аналогічного дзвінка від команди ********* Трампа. Тому і ******** Бубочка ще 9 місяців тому (у травні 2020) погрожував Пороху і Байдену кримінальними справами.
- Можна. Але це мова дипломатів. А я можу дозволити собі коментувати будь-якою іншою мовою, якою забажаю. Коментуючи дії Зе, я зазвичай обираю ту мову, якою він сам послуговується і на посаді преЗЕдента ("Пане Байдене, чому ми досі не в НАТО?"), і на своїх пресконференціях, і під час виступів у Кварталі ("Украіна напамінаєт актрісу із нємєцкіх порнафільмав").
"а то наче з кремлівських новин цитату видрали"
- Цитата з сайту Гордон. Але, як на мене, її стиль чудово підкреслює роль і місце блазня у прийнятті рішення про санкції. Хоча він сам може вважати себе "найвеличнішим".
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что выступает за свободу слова, а в его полномочия не входит "закрытие телеканалов".
"Я ОЧЕНЬ УВАЖАЮ КАЖДЫЙ КАНАЛ, И КАНАЛ NEWS ONE.
Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала.
Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете.
Я НИКОГДА В СВОЕЙ ЖИЗНИ НЕ БУДУ ЗАКРЫВАТЬ НИКАКИЕ КАНАЛЫ, не имею права, не имею полномочий", - сказал он во вторник во время поездки в Ривненскую область, отвечая на вопрос журналиста телеканала News On
https://interfax.com.ua/news https://www.facebook.com/ExpressionandMedia/posts/497214301072648//telecom/612344.html