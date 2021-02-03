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Новости Политика Украины
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Зеленский (16541) санкции (10616) Козак (134) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

Зеленский объяснил международным партнерам санкции против "112", NewsOne и ZIK: "Это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский объяснил международным партнерам санкции против

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал краткое объяснение для международного сообщества по поводу санкций СНБО против нардепа Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Англоязычное заявление президента появилась в его аккаунте в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Санкции - это сложное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова, (но) не пропаганду, профинансированную агрессором против нашей страны, подрывающую Украину на пути к европейской и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость - это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности", - написал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Блокирование "112", Newsone и ZIK не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова. Эти телеканалы давно забыли, что такое журналистские стандарты, - Мендель

Зеленский объяснил международным партнерам санкции против 112, NewsOne и ZIK: Это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности 01

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
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Топ комментарии
+37
Сьогодні бубочка прям не такий вже й поганий Зеленский объяснил международным партнерам санкции против "112", NewsOne и ZIK: "Это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности" - Цензор.НЕТ 9780 Пали напалмом кремлевську наволочь!
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03.02.2021 11:32
+25
Я взагалі, ніколи, а тут, прям, здивував!
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03.02.2021 11:34
+22
так, глядишь, скоро расею агрессором назовёт. или уже?
вон шо пендель животворящий от Байдена делает.
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03.02.2021 11:34
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Кстати
ПОДДЕРЖАВШИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ТЕЛЕКАНАЛОВ ЭКС-ЖУРНАЛИСТЫ ЛЕЩЕНКО И НАЙЕМ ЕЩЕ В 2018 ГОДУ ОТКАЗАЛИСЬ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЭТО РЕШЕНИЕ.

Об этом свидетельствуют результаты голосования за Постановление ВР от 04.10.2018 года №9157 в системе Рада.
Так, Мустафа Найем тогда воздержался от поддержки данного постановления.
А Сергей Лещенко отказался брать участие в голосовании.

https://ukranews.com/upload/media/2021/02/03/601a63999c973-screenshot_8.jpg.webp
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03.02.2021 12:56 Ответить
Вони боялися що, їх звинуватять в придушенні демократії. А той, кого звали шмарклею виявився більш хоробрим.
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03.02.2021 13:36 Ответить
Чи не зарано ти почав вважати шмарклю "хоробрим"?
За інформацією Лещенка, "рішення про накладення санкцій на телеканали українська влада ухвалила після розмови держсекретаря США Тоні Блінкена з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою".
А от у 2018-му Лещенкові, мабуть, заважала проголосувати за такі ж санкції відсутність аналогічного дзвінка від команди ********* Трампа. Тому і ******** Бубочка ще 9 місяців тому (у травні 2020) погрожував Пороху і Байдену кримінальними справами.
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03.02.2021 14:05 Ответить
То ви про зовнішнє управління?
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03.02.2021 14:45 Ответить
Я б назвав це "робота з союзниками". А союзники можуть бути геть різними.
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03.02.2021 14:58 Ответить
Так потрібно правильно добирати слова чи інтерпретувати події аби не ставати союзником ***** та мертвечука. Можна сказати простіше що, Україна за дружньої підтримки міжнародних партнерів зробила правильну річ. І це вже буде виглядати зовсім інакше ніж: "українська влада ухвалила після розмови держсекретаря", а то наче з кремлівських новин цитату видрали.
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03.02.2021 17:21 Ответить
"Можна сказати простіше що, Україна за дружньої підтримки міжнародних партнерів зробила правильну річ."
- Можна. Але це мова дипломатів. А я можу дозволити собі коментувати будь-якою іншою мовою, якою забажаю. Коментуючи дії Зе, я зазвичай обираю ту мову, якою він сам послуговується і на посаді преЗЕдента ("Пане Байдене, чому ми досі не в НАТО?"), і на своїх пресконференціях, і під час виступів у Кварталі ("Украіна напамінаєт актрісу із нємєцкіх порнафільмав").
"а то наче з кремлівських новин цитату видрали"
- Цитата з сайту Гордон. Але, як на мене, її стиль чудово підкреслює роль і місце блазня у прийнятті рішення про санкції. Хоча він сам може вважати себе "найвеличнішим".
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03.02.2021 20:14 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ: Я НЕ БУДУ ЗАКРЫВАТЬ НИКАКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ, У МЕНЯ НЕТ НА ЭТО ПРАВ И ПОЛНОМОЧИЙ
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что выступает за свободу слова, а в его полномочия не входит "закрытие телеканалов".
"Я ОЧЕНЬ УВАЖАЮ КАЖДЫЙ КАНАЛ, И КАНАЛ NEWS ONE.
Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала.
Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете.
Я НИКОГДА В СВОЕЙ ЖИЗНИ НЕ БУДУ ЗАКРЫВАТЬ НИКАКИЕ КАНАЛЫ, не имею права, не имею полномочий", - сказал он во вторник во время поездки в Ривненскую область, отвечая на вопрос журналиста телеканала News On
https://interfax.com.ua/news https://www.facebook.com/ExpressionandMedia/posts/497214301072648//telecom/612344.html
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03.02.2021 14:13 Ответить
ПЛЮС ЕМУ, а ОГРОМНЫЙ ПЛЮС ЕМУ будет тогда, когда он ЗАЩИТИТ это деяние... Зеленський пояснив міжнародним партнерам санкції проти "112", NewsOne та ZIK: "Це боротьба в інформаційній війні за правду і європейські цінності" - Цензор.НЕТ 6384
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03.02.2021 12:57 Ответить
Неужели мне это не сниться?
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03.02.2021 13:10 Ответить
НАРЕШТІ . Закрили памойки прорашистських халуїв . Люді уже усталі ат іх брехні і потоків гімна з екранів .
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03.02.2021 13:54 Ответить
А как же НАШ? На расплод оставили?
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03.02.2021 14:14 Ответить
Ну, треба подивитися чим це закінчиться.
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03.02.2021 14:47 Ответить
Байден, вас московських прихвоснів, усіх навчить як Україну любити!
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03.02.2021 15:18 Ответить
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