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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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112_Украина (174) Newsone (175) Корниенко (651) ZIK (121)

Депутаты "Слуги народа" приветствуют решение о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Депутаты

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко говорит, что многие депутаты фракции приветствуют решение СНБО о блокировании телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

 Об этом он рассказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Что касается самого решения - думаю, что многие граждане Украины его приветствуют. Его приветствуют и депутаты партии "Слуга народа". У нас пока что нет официальной позиции фракции, поскольку она не собиралась по этому поводу. Но лично я это решение приветствую. Думаю, что многие мои коллеги по фракции тоже его приветствуют. Потому что в условиях войны, в которой мы уже находимся не первый год, к сожалению, информационная война является большой важной частью, она осуществлялась, велась... Подменять понятия, называя это СМИ, или прикрываясь свободой слова - это подмена понятий", - сказал Корниенко.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

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Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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Вашим дупутатам, як скажуть, то і пріветствуют. Але тут солідарний з вами, як не дивно для мене порохобота.
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03.02.2021 11:36 Ответить
Не вітати це може лише Рабановіч, Ківа та їм подібні кретини.
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03.02.2021 11:37 Ответить
Замечательно! Вопрос: Почему у агрессора электроэнергию покупаем?!!
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03.02.2021 11:43 Ответить
приветствовать - это одно...а вот трибуну заблокировать...слабо оказалось))))
там не языком ляпать...там пиджачки недешевые помять могут )))
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03.02.2021 11:44 Ответить
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков прокомментировал свой отказ поддержать ограничительные меры в отношении депутата Тараса Козака и телеканалов, заявив, что санкции против каналов - это плохо несмотря на то, чьи они.
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03.02.2021 11:51 Ответить
А якої субстанції Андрій Пєрдак набрав у свій рот? Де його "позиція"?
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03.02.2021 11:52 Ответить
что-то я не видел по роже мерветчука в раде что он расстроен, даже улыбался когда рабинович пел
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03.02.2021 12:11 Ответить
Схоже на те, що Корнієнка і Агрохімія не спілкуюся. Як Хомчак з Тараном. У слуг це зараз модно.
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03.02.2021 12:43 Ответить
Вся Україна вітає це рішення . Люді уже усталі ат брехні , теле-гімна і пропаганди вайни з екранів .
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03.02.2021 13:48 Ответить
 
 