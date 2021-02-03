Депутаты "Слуги народа" приветствуют решение о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne, - Корниенко

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко говорит, что многие депутаты фракции приветствуют решение СНБО о блокировании телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Что касается самого решения - думаю, что многие граждане Украины его приветствуют. Его приветствуют и депутаты партии "Слуга народа". У нас пока что нет официальной позиции фракции, поскольку она не собиралась по этому поводу. Но лично я это решение приветствую. Думаю, что многие мои коллеги по фракции тоже его приветствуют. Потому что в условиях войны, в которой мы уже находимся не первый год, к сожалению, информационная война является большой важной частью, она осуществлялась, велась... Подменять понятия, называя это СМИ, или прикрываясь свободой слова - это подмена понятий", - сказал Корниенко.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

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Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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