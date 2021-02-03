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Путинская телевизионная машина в Украине остановлена. "Народный фронт" внес такое постановление еще в 2018-м, - Яценюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Путинская телевизионная машина в Украине остановлена.

Лидер "Народного фронта" отметил, что государственное решение президента Зеленского о закрытии пропагандистских рупоров Кремля заслуживает полной поддержки.


"Путинская телевизионная медийная машина в Украине остановлена. Это не средства массовой информации, а средства массового поражения ", - подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии" Народный фронт "Арсений Яценюк.

Он напомнил, что фракция "Народного фронта" внесла постановление о таких санкциях в парламент еще в 2018-м: "Мы добились ее принятия в парламенте. Но тогдашний президент этого не сделал".

"Это не средства массовой информации, а средства массового поражения населения пророссийской ложью, манипуляциями и дезинформацией", - подчеркнул он.

"Надо бороться с российским влиянием дальше, выявляя русскую агентуру в государственных учреждениях, армии, органах безопасности, среди политиков и депутатов. Давайте защищать государство", - отметил Арсений Яценюк.
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Топ комментарии
+21
Он напомнил, что фракция "Народного фронта" внесла постановление о таких санкциях в парламент еще в 2018-м: "Мы добились ее принятия в парламенте. ..
Но тогдашний президент этого не сделал". Путинская телевизионная машина в Украине остановлена. "Народный фронт" внес такое постановление еще в 2018-м, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1711
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03.02.2021 11:37
+14
Путинская телевизионная машина в Украине остановлена. "Народный фронт" внес такое постановление еще в 2018-м, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4112
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03.02.2021 11:39
+12
Вот так удар по порохоботам! Что они теперь будут говорить для оправдания своего бога?)
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03.02.2021 11:40
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Не проблема.
Полетит чартером, самолетом других богатеньких Буратин из опзж или кого-то другого прорашенского.
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03.02.2021 13:08 Ответить
И такое возможно, согласен. Но если честно очень интересно - будет ли у начавшегося вчера действия продолжение? И если да, то какие будут шаги?
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03.02.2021 13:13 Ответить
Многим интересно. Будем наблюдать.
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03.02.2021 15:15 Ответить
и ты сюда подмазался очкастый бесполезный никто навовровал и подпесдует из неоткуда... террорист такой же
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03.02.2021 12:44 Ответить
Вас бентежить те що, Яценюк не підтримав мертвечука?
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03.02.2021 12:56 Ответить
Незалежно від мого ставлення до особи Яценюка, тут я його повністю підтримую. Схоже по троху українські політики стають державниками. Якщо діюча влада робить правильні речі то, потрібно надавати їй всіляку підтримку, хочаб на зовнішньому фронті.
Між собою в середині ми можемо сратися але перед зовнішнім світом виступати, як єдина нація.
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03.02.2021 12:55 Ответить
Коли їх відпихають від корита, ох вони-ж і "державниками" стають! І комуАналку понижують, і проти проклятої МВФи "протестують" і за все хороше проти всього поганого...
Саме з подачі цього яйценючого-пацанючого, зявилися ********* ради при державних підприємствах і один тільки Коболєв легально викачав два мільярди гривень з державного бюджету,невідомо за які заслуги!
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03.02.2021 14:49 Ответить
Ніхто не заперечує необхідності внутрішньої боротьби і це є необхідні наші внутрішні справи. Розмова про консолідацію навколо правильних дій уряду на зовнішньому фронті. Оскільки ми бачимо масу чито недолугих політиканів, чи то продажних ботів, які починають мочити всіх за будь-які дії, які не від їх партійних лідерів. Це, має на меті створення картинки незадоволення народу для зовнішніх суб'єктів. До того ж, часто цим користуються московські тролі під українськими флажками. Що негативно впливає на імідж країни в міжнародних колах.
Як от зараз буде створюватися в мережі "масове незадоволення переслідуванням чесних каналів". До того ж, додайте підтримку тези ***** та мертвечука про зовнішнє управління Україною, яку ви можете спостерігати тут. Одні кажуть що це, Байден примусив, а інші кажуть що, українці проти і ось вам готова картинка про те, як українці незадоволені зовнішнім управлінням.
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03.02.2021 17:15 Ответить
та то шо это очкастое никто и шестерка кулявлоба юля юля..
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03.02.2021 13:02 Ответить
Та йдіть вже на акцію підтримки каналів мертвечука.
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03.02.2021 13:06 Ответить
У победы всегда много родственников, поражение - всегда сирота.
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03.02.2021 14:01 Ответить
Сенцов, коллега по бывшей коалиции уже мокнул Пецюню в дерьмо, кто следующий?
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03.02.2021 14:25 Ответить
Бездарный Яценюк, надо было меньше воровать больше бороться с российской агрессией. На словах ты лев Толстой а на деле яценюк простой
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03.02.2021 14:26 Ответить
А почему не в 2014 или хотя бы в 2015.. чего ждали... тоже "херои" как и эти.
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03.02.2021 14:51 Ответить
Зеленський хоче здихатись Шмигаля з прем'єр міністра, то ходять чутки що хоче Яценюк, на Банкову бігає як на срачку. Правда охочих в черзі багато і першим стоїть Аваков, себе пропонують також Гройман, Юля, не виключено що і Єрмак...
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03.02.2021 15:14 Ответить
Арсений Яйценюх
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04.02.2021 09:13 Ответить
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