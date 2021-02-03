Путинская телевизионная машина в Украине остановлена. "Народный фронт" внес такое постановление еще в 2018-м, - Яценюк
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Лидер "Народного фронта" отметил, что государственное решение президента Зеленского о закрытии пропагандистских рупоров Кремля заслуживает полной поддержки.
"Путинская телевизионная медийная машина в Украине остановлена. Это не средства массовой информации, а средства массового поражения ", - подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии" Народный фронт "Арсений Яценюк.
Он напомнил, что фракция "Народного фронта" внесла постановление о таких санкциях в парламент еще в 2018-м: "Мы добились ее принятия в парламенте. Но тогдашний президент этого не сделал".
"Это не средства массовой информации, а средства массового поражения населения пророссийской ложью, манипуляциями и дезинформацией", - подчеркнул он.
"Надо бороться с российским влиянием дальше, выявляя русскую агентуру в государственных учреждениях, армии, органах безопасности, среди политиков и депутатов. Давайте защищать государство", - отметил Арсений Яценюк.
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Полетит чартером, самолетом других богатеньких Буратин из опзж или кого-то другого прорашенского.
Між собою в середині ми можемо сратися але перед зовнішнім світом виступати, як єдина нація.
Саме з подачі цього яйценючого-пацанючого, зявилися ********* ради при державних підприємствах і один тільки Коболєв легально викачав два мільярди гривень з державного бюджету,невідомо за які заслуги!
Як от зараз буде створюватися в мережі "масове незадоволення переслідуванням чесних каналів". До того ж, додайте підтримку тези ***** та мертвечука про зовнішнє управління Україною, яку ви можете спостерігати тут. Одні кажуть що це, Байден примусив, а інші кажуть що, українці проти і ось вам готова картинка про те, як українці незадоволені зовнішнім управлінням.