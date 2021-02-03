Корниенко о блокировании "112 Украина", ZIK и NewsOne: "Это санкции за системную дезинформацию в сторону Украины"

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко говорит, что санкции в отношении владельца телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne введены через системную дезинформацию в сторону Украины.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии журналистам, комментируя юридические основания для применения санкций.

"Это сотрудничество со страной-агрессором, дезинформация, ведение такой деятельности... Понимаем, что это санкции за системную дезинформацию в сторону Украины, украинцев, украинского политикума", - сказал Корниенко.

Также он отметил, что в "СБУ есть дела на этот счет".

"Думаю, что рано или поздно они к своему логическому завершению дойдут. Думаю, что решение больше связано с решением Верховной Рады от 2018", - добавил нардеп.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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