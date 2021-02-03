Налоговые поступления в госбюджет продолжают увеличиваться. Прежде всего за счет уплаты НДС с произведенных товаров, - глава ГНС Любченко
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Налоговые поступления в государственный бюджет продолжают увеличиваться. Основной составляющей наблюдаемого роста является уплата НДС с произведенных товаров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.
"Положительные тенденции наполнения госбюджета, начавшиеся в прошлом году, продолжаются и в 2021-м. В январе налоговая служба существенно перевыполнила определенные индикативные показатели. При этом поступления выросли и по сравнению с прошлым годом. Индикативный показатель поступлений в общий фонд государственного бюджета перевыполнен на 11,4% (плюс 3,4 млрд грн). По сравнению с прошлым годом поступления выросли в 1,5 раза (10,9 млрд грн). При индикативе 29,9 млрд грн фактические поступления составили 33,3 млрд грн", – рассказал собеседник.
По его информации, отмечается рост поступлений от уплаты налога на добавленную стоимость.
"Основной составляющей наблюдаемого роста являются поступления от НДС с произведенных товаров. В январе 2021 года поступления этого налога выросли в 2,4 раза по сравнению с январем прошлого года. Индикативные показатели перевыполнены на 21,7%. Увеличение поступлений является результатом начатой в мае 2020 года эффективной работы по выявлению схем уклонения от налогообложения, в частности схем злоупотреблений с НДС, что позволило расширить рынок для работы легального бизнеса. И благодаря росту поступлений по НДС налоговая возвращает накопленные на начало этого года невозвращенные суммы налога. Все суммы налога, заявленные к возвращению, возмещаются вовремя и в полном объеме", – подчеркнул Любченко.
Он отметил, что за прошлый год удалось значительно уменьшить налоговый долг в государственный бюджет.
"Стоит отметить, что принципиальной позицией ГНС является обеспечение поступлений в бюджет без уплаты налогов наперед, за счет улучшения администрирования налогов и развития электронных сервисов, что, в свою очередь, является шагом к росту добровольной уплаты налогов. Благодаря эффективному сотрудничеству налоговиков и плательщиков за 2020 год удалось уменьшить налоговый долг в государственный бюджет на 21,9 млрд грн. По состоянию на 1 января 2021 года он сократился до 82,2 млрд грн", – сказал глава налоговой службы.
По его мнению, рекордные темпы роста налоговых поступлений произошли за счет детенизации.
"Тенденции дальнейшего увеличения поступлений в 2021 году преимущественно будут зависеть от того, оправдаются ли сценарные условия развития экономики (прирост реального ВВП на 4,6% по номиналу даст плюс 13,4%), поскольку рекордные темпы за счет детенизации уже были достигнуты в 2020 году. Так, в 2020 году при росте ВВП по номиналу на 0,3% (рассчитано в соответствии с постановлением Кабмина) темп прироста от поступлений НДС составил 32,4%. В прошлые годы темпы были соизмеримые", – резюмировал Любченко.
Ранее Любченко заявлял, что меньше всего налогов платят Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская и Николаевская области.
По данным Министерства финансов Украины, в 2020 году в общий фонд государственного бюджета поступило 507,5 млрд грн налоговых платежей (это на 49,2 млрд грн больше запланированного).
Пожалуйста, подождите...
Вопрос - выдержит ли корова?
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
Суд в Великобритании обязал бывших владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова выплатить финансовому учреждению один миллион фунтов стерлингов.
Как сообщают в "ПриватБанке", средства «по дополнительному платежу в счет возмещения расходов банка» должны быть выплачены до 15 марта 2021 года. Отмечается, что общая сумма выплаченных средств банку ответчиками вместе с процентами составляет более 12 млн фунтов стерлингов.