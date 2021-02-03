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За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 15 человек, выздоровели - 2 370, выявлены 330 новых случаев, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 15 человек, выздоровели - 2 370, выявлены 330 новых случаев, - Кличко

В столице продолжается положительная динамика количества тех, кто поборол коронавирус

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 330 больных COVID-19. Умерли 15 человек. Всего за период пандемии в столице 2 392 летальных случая от вирусов. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 129 164", - сказал мэр столицы.

Среди заболевших 178 женщин в возрасте от 18 до 89 лет и шесть девочек от двух до 16 лет. А также 139 мужчин в возрасте - от 18 до 89 лет и семь мальчиков от двух до 16 лет. Заболели, в частности, девять медиков. В больницы столицы госпитализировали 32 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Кроме того, в столице продолжается положительная динамика количества тех, кто поборол коронавирус. За прошедшие сутки в городе выздоровели еще 2 370 человек. Всего излечились от вируса 73 515 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за мнувшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 73, в Днепровском - 70 и в Деснянском районе - 67 случаев.

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Автор: Богдан Гуньковський
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"выздоровели" не значит что побоку вирус, Невзоров говорит что он "в "геном"" встраивается, и это очень .... нетрадиционно. для вирусов то.
Это какой-то самый крутой вирусолог сказал. то есть вероятность шо вирус сам по себе просто так настолько агрессивен....
За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 15 человек, выздоровели - 2 370, выявлены 330 новых случаев, - Кличко - Цензор.НЕТ 267
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03.02.2021 12:14 Ответить
Походу таки большинство переболело...
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03.02.2021 12:40 Ответить
Невзоров говорит что он "в "геном"" встраивается, и это очень .... нетрадиционно. для вирусов то.
===

Ага, особенно для вируса герпеса простого За добу від COVID-19 у Києві померли 15 осіб, видужали - 2370, виявлено 330 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 1599 .
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03.02.2021 14:49 Ответить
 
 