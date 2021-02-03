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Новости Политика Украины
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авиация (2594) Медведчук (1754) самолет (3328) санкции (10616) СБУ (18682) СНБО (4373)

По инициативе СБУ введены санкции против авиакомпаний, перевозивших Медведчука в РФ и оккупированный Крым

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

По инициативе СБУ введены санкции против авиакомпаний, перевозивших Медведчука в РФ и оккупированный Крым

По инициативе Службы безопасности Украины к молдавской авиакомпании JET4U SRL и португальской JET4U LDA применены санкции за совершение полетов в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"На основании выявленных нарушений Служба безопасности рекомендовала СНБО применить к указанным компаниям такие санкции как: приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СНБО, кроме телеканалов, заблокировал компанию, на которую зарегистрировано 7 частных самолетов, - нардеп "ЕС" Гончаренко

Санкции должны действовать до окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова", - говорится в сообщении.

По данным источника Цензор.НЕТ речь идет об авиакомпаниях, на самолетах которых кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук посещал Москву и оккупированный Крым.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
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Топ комментарии
+83
Это просто праздник какойто!
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03.02.2021 12:15
+55
Это еще Байден даже вещи все в Белый Дом не перенес... Что же дальше будет=)
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03.02.2021 12:20
+45
Ну наконец-то взялись за кремлевских оборотней. Это 5+
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03.02.2021 12:15
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Это просто праздник какойто!
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03.02.2021 12:15 Ответить
санкції проти молдавської й португальської авіакомпанії? Можна ще проти Сонця санкції ввести, бо світить по всій планеті.
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03.02.2021 12:16 Ответить
Ти вже тут навозник?
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03.02.2021 12:21 Ответить
консерва кацапская, в спам
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03.02.2021 12:25 Ответить
По информации ZN.UA от высокопоставленных чиновников СБУ, эти самолеты были перерегистрированы в Молдове после того, как были озвучены намерения США ввести против Медведчука санкции.
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03.02.2021 12:21 Ответить
в Молдове или в ПМР уточните как я понял в ПМР... да да я знаю что ПМР и Молдавия пишется и понимается как Молдавия ы целом.... но есть нюансы.... З ініціативи СБУ запроваджено санкції проти авіакомпаній, які перевозили Медведчука в РФ та окупований Крим - Цензор.НЕТ 8596
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03.02.2021 12:33 Ответить
В придністровських районах Молдови немає міжнародних летовищ.
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03.02.2021 20:35 Ответить
Это еще Байден даже вещи все в Белый Дом не перенес... Что же дальше будет=)
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03.02.2021 12:20 Ответить
вот и я тоже так подумал. После песни Лэди Га(а)ги..что то стало происходить интерестное. З ініціативи СБУ запроваджено санкції проти авіакомпаній, які перевозили Медведчука в РФ та окупований Крим - Цензор.НЕТ 7321
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03.02.2021 12:42 Ответить
+1000%. Белиссимо.
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03.02.2021 12:30 Ответить
Ну наконец-то взялись за кремлевских оборотней. Это 5+
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03.02.2021 12:15 Ответить
сейчас бы еще эмбарго на рашку
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03.02.2021 12:16 Ответить
Ты больше писькова и мертвечука визжишь по всем веткам про внешнее управление. Тебя можно спросить словами соловьева - ты кто, мразь?
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03.02.2021 16:30 Ответить
Тільки но Байден трохи вивільнився від формальних процедур вступу на посаду президента США, як зразу все пішло як по маслу... По инициативе СБУ введены санкции против авиакомпаний, перевозивших Медведчука в РФ и оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 7595
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03.02.2021 12:16 Ответить
и что? Что это меняет? будет летать МАУ. Введете санкции против МАУ? Вся эта буря в стакане - дурное представление а-ля кв95 для зеленых дурней. Пока олигархат правит зеленским, кина, зебобики, не будет. Что с отключенными каналами, что с включенными.
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03.02.2021 12:17 Ответить
так не летает же МАУ в засрашку.
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03.02.2021 12:19 Ответить
Это неважно, просто пример. Речь не о МАУ, а о том, что под видом борьбы с ОПЗЖ беня рвется к абсолютной власти используя ресурсы Рады, Президента, СБУ.
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03.02.2021 12:31 Ответить
Йди вже дурне звідси, тобі ж люди кажуть.
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03.02.2021 13:00 Ответить
Так я так, покурить вышел. А тебе неплохо бы подумать над происходящим. Люди крайне часто ошибаются ,и в результате имеют то, что имеют. Подумай над этим.
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03.02.2021 13:05 Ответить
З ініціативи СБУ запроваджено санкції проти авіакомпаній, які перевозили Медведчука в РФ та окупований Крим - Цензор.НЕТ 4437
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03.02.2021 13:08 Ответить
лучок - это здорово. А все остальное оставь себе. Сегодня я добрый.
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03.02.2021 13:09 Ответить
это компании, на которые зарегистрированы 7 личных чартеров медведчука и верхушки ОПЗЖ. причем тут МАУ??
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03.02.2021 12:20 Ответить
И что? Будет восьмой, девятый, 135-й. Там что, самолеты кончились? Нет, их много. На всех санкции не накладешь.
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03.02.2021 12:33 Ответить
Ну и что, по очереди сбивать надо...
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03.02.2021 14:49 Ответить
Сбивать? Гражданский самолет, пусть даже и чартер медведчука?
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03.02.2021 14:56 Ответить
Московии можно, а нам низя!
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03.02.2021 17:07 Ответить
отобрали у тебя парк люксовых автомобилей, "ну и что это меняет, поезжу на маршрутках" 😁
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03.02.2021 12:23 Ответить
такова специфика: если нужно ездить на маршрутке, будут ездить на маршрутке, чтобы заработать на парк люксовых автомобилей. Для них это не проблема.
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03.02.2021 12:30 Ответить
И последние два года регулярно летал....или у тебя с памятью проблемы?...
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03.02.2021 12:22 Ответить
перевірте на Флайрадарі:
персональний джет мертвечука - хвостовий номер T7-GEM
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03.02.2021 12:17 Ответить
також є ще https://www.radarbox.com/@48.50898,32.26194,z6
там видно всі приватні літаки
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03.02.2021 12:27 Ответить
Давно пора прикрыть все эти "лавочки" ( но только уверен это все временно и больше для пиара и скоро все вернется на круги своя, после решения самого " справедливого" украинского суда. А ОПЗЖосп получит возможность , в виде компенсации, еще и попиариться на этом. Хотелось бы ошибиться, но жизненный опыт говорит обратное.
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03.02.2021 12:21 Ответить
Чекаю санкції на інших аллігаторів-каломойських, ахметків,
новінських, петруччо,пінчуків ітп!
Слабо?! Весна вже скоро!
🤣🤣
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03.02.2021 12:22 Ответить
З ініціативи СБУ запроваджено санкції проти авіакомпаній, які перевозили Медведчука в РФ та окупований Крим - Цензор.НЕТ 2817
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03.02.2021 12:24 Ответить
А от при сонцесяйному потужному миротворцю Мертвечука чомусь боялися образити... Савпадєніє? Не думаю...
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03.02.2021 12:27 Ответить
Volodymyr Ariev

4 год ·

А тепер спокійно.

1. Закриття проросійських каналів прив'язали до конкретної персони - Козака.

2. Козак - лише номінальний власник. Протягом декількох днів всі канали переписують на нову підставну особу, яка не під санкціями. Компанії-власники теж змінюють. На цьому все.
3. Але кілька днів іде розкрутка теми з судами та іншими ритуальними танцями: інформаційне поле займають канали Медведчука. Сам факт стає приводом для консолідації електората ОПЗЖ: своіх абідєлі.
4. Все починає працювати після зміни власника. До каналів підвищується увага, ОПЗЖ і проросійський наратив укріплюється.

Вибачте, що зіпсував свято.
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03.02.2021 12:28 Ответить
Досить складно переписати ці канали на іншого власника, бо ко%ак під санкціями. Проте відкрити нові можливо.
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03.02.2021 13:07 Ответить
Ліцензію не у Козака забрали, а у каналів.
І заборона на передачу активів.
Арієв щось тупонув...
Буває.
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03.02.2021 13:35 Ответить
Санкции запрещают любые финансовые сделки в том числе смену владельца, перерегистрации и т.п. Так что Арьев херню сморозил. Ну а то что суд чето там отменит - тут вопрос к юристам. Как я понял санкции были введены законно, может ли их отменить суд - будем смотреть. У нас все возможно.
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03.02.2021 23:44 Ответить
и как Медведчуку теперь в Москву? поездом? геноцид!
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03.02.2021 12:28 Ответить
А як йому зараз до Криму на дачку? На машинє? З ініціативи СБУ запроваджено санкції проти авіакомпаній, які перевозили Медведчука в РФ та окупований Крим - Цензор.НЕТ 5664
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03.02.2021 12:33 Ответить
Анна Сергеева Пешком!
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03.02.2021 17:10 Ответить
мацква полночи и полдня в афуе-
пердаки пылают,
чё делать - не знают,
перебирают все подлости
какие только можно применить...
и это -радует !
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03.02.2021 12:29 Ответить
Трампісти! Як вам другий тиждень Байдена у Білому домі? З ініціативи СБУ запроваджено санкції проти авіакомпаній, які перевозили Медведчука в РФ та окупований Крим - Цензор.НЕТ 2908
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03.02.2021 12:32 Ответить
Для Америки погано, для України поки нормально.
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03.02.2021 12:35 Ответить
Такое впечатление что его президентом Украины выбрали!!!!
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03.02.2021 12:35 Ответить
Так, при трампє такого не було. З ініціативи СБУ запроваджено санкції проти авіакомпаній, які перевозили Медведчука в РФ та окупований Крим - Цензор.НЕТ 7997
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03.02.2021 13:54 Ответить
😁
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03.02.2021 14:44 Ответить
Не иначе как Байден лично позвонил Вовчику и страшным потусторонним голосом покойного Гепы прохрипел в трубку:

Ах ты сучий пес, да я тебя на ноль умножу ...
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03.02.2021 12:33 Ответить
Нет, он просто сказал: «Вася, если хочешь ещё играть на рояле, слушай сюда!»
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03.02.2021 12:36 Ответить
Звери! Как же теперь "борцы за интересы простого трудового народа", будут бороться? Пешком что-ли ....?
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03.02.2021 12:41 Ответить
При порошенку такого не було.
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03.02.2021 12:41 Ответить
конкуренция на рынке авиаперевозок...
З ініціативи СБУ запроваджено санкції проти авіакомпаній, які перевозили Медведчука в РФ та окупований Крим - Цензор.НЕТ 6892
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03.02.2021 19:04 Ответить
От шо Байден животворящий делает.
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03.02.2021 12:46 Ответить
Отлично, Слава яйцам! Наконец-то взялись за мертвечука
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03.02.2021 12:56 Ответить
Тим, яких в лещата затисли?
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03.02.2021 13:39 Ответить
bell'e morto
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03.02.2021 12:58 Ответить
Дааааа, Штатам респект, здвинули змертвої точки Дубінеском і пішла лавина!
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03.02.2021 13:07 Ответить
Честно говоря, не ожидал такого от Баканова с Зеленским. Давно бы так!
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03.02.2021 13:33 Ответить
Вся творческая команда квартала-95 должна придумывать теперь ежедневные новые подарки для Байдена. Ребята таланливые, они уже такого напридумывали..
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03.02.2021 13:55 Ответить
На ковре самолете мимо радуги...)
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03.02.2021 13:56 Ответить
З ініціативи СБУ запроваджено санкції проти авіакомпаній, які перевозили Медведчука в РФ та окупований Крим - Цензор.НЕТ 182
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03.02.2021 14:05 Ответить
От шо Байден Животворящий делает !!!
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03.02.2021 15:03 Ответить
"Підтверджено фінансування з Росії": у Зеленського пояснили санкції проти телеканалів 112, ZIK та NewsOne
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/ З ініціативи СБУ запроваджено санкції проти авіакомпаній, які перевозили Медведчука в РФ та окупований Крим - Цензор.НЕТ 1974
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03.02.2021 15:16 Ответить
В нього бізнес давно на дружині.
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03.02.2021 15:26 Ответить
З ініціативи СБУ запроваджено санкції проти авіакомпаній, які перевозили Медведчука в РФ та окупований Крим - Цензор.НЕТ 9623 З ініціативи СБУ запроваджено санкції проти авіакомпаній, які перевозили Медведчука в РФ та окупований Крим - Цензор.НЕТ 9538
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03.02.2021 15:28 Ответить
З ініціативи СБУ запроваджено санкції проти авіакомпаній, які перевозили Медведчука в РФ та окупований Крим - Цензор.НЕТ 5032 З ініціативи СБУ запроваджено санкції проти авіакомпаній, які перевозили Медведчука в РФ та окупований Крим - Цензор.НЕТ 7389 З ініціативи СБУ запроваджено санкції проти авіакомпаній, які перевозили Медведчука в РФ та окупований Крим - Цензор.НЕТ 7389
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03.02.2021 15:30 Ответить
З ініціативи СБУ запроваджено санкції проти авіакомпаній, які перевозили Медведчука в РФ та окупований Крим - Цензор.НЕТ 7497 З ініціативи СБУ запроваджено санкції проти авіакомпаній, які перевозили Медведчука в РФ та окупований Крим - Цензор.НЕТ 4188
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03.02.2021 15:31 Ответить
Московские мрази под видом Украинцев по всем веткам визжат что это Байден приказал прихлопнуть русомразную падаль. Это же самое про «внешнее управление» визжат и мертвечук и все парашные пропагандоны. Типа все связано только с приходом Байдена. Хитрые блляди не упоминают более явный фактор - что в московском сатанате в связи с навальным в эти дни не до Украины - и этим правильно воспользовалась власть в Киеве
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03.02.2021 16:20 Ответить
З ініціативи СБУ запроваджено санкції проти авіакомпаній, які перевозили Медведчука в РФ та окупований Крим - Цензор.НЕТ 207
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03.02.2021 19:15 Ответить
Похоже Бубочка на что-то долго таил злобу ( возможно за испуг в Омане) и теперь поймал момент.
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03.02.2021 20:22 Ответить
З ініціативи СБУ запроваджено санкції проти авіакомпаній, які перевозили Медведчука в РФ та окупований Крим - Цензор.НЕТ 9692
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03.02.2021 23:34 Ответить
 
 