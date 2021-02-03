По инициативе СБУ введены санкции против авиакомпаний, перевозивших Медведчука в РФ и оккупированный Крым
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
По инициативе Службы безопасности Украины к молдавской авиакомпании JET4U SRL и португальской JET4U LDA применены санкции за совершение полетов в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства.
Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"На основании выявленных нарушений Служба безопасности рекомендовала СНБО применить к указанным компаниям такие санкции как: приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов.
Санкции должны действовать до окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова", - говорится в сообщении.
По данным источника Цензор.НЕТ речь идет об авиакомпаниях, на самолетах которых кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук посещал Москву и оккупированный Крым.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Пожалуйста, подождите...
персональний джет мертвечука - хвостовий номер T7-GEM
там видно всі приватні літаки
новінських, петруччо,пінчуків ітп!
Слабо?! Весна вже скоро!
🤣🤣
4 год ·
А тепер спокійно.
1. Закриття проросійських каналів прив'язали до конкретної персони - Козака.
2. Козак - лише номінальний власник. Протягом декількох днів всі канали переписують на нову підставну особу, яка не під санкціями. Компанії-власники теж змінюють. На цьому все.
3. Але кілька днів іде розкрутка теми з судами та іншими ритуальними танцями: інформаційне поле займають канали Медведчука. Сам факт стає приводом для консолідації електората ОПЗЖ: своіх абідєлі.
4. Все починає працювати після зміни власника. До каналів підвищується увага, ОПЗЖ і проросійський наратив укріплюється.
Вибачте, що зіпсував свято.
І заборона на передачу активів.
Арієв щось тупонув...
Буває.
пердаки пылают,
чё делать - не знают,
перебирают все подлости
какие только можно применить...
и это -радует !
Ах ты сучий пес, да я тебя на ноль умножу ...
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/