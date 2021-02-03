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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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112_Украина (174) Newsone (175) Разумков Дмитрий (1521) ZIK (121)

Разумков об отказе поддержать санкции против трех каналов соратника Медведчука Козака: "Это плохо"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков об отказе поддержать санкции против трех каналов соратника Медведчука Козака:

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал свой отказ поддержать санкции в отношении Тараса Козака и его телеканалов ("112 Украина", NewsOne и ZIK), заявив, что ограничительные меры против каналов - это плохо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".

"Я воздержался. Санкции хороши там, где мы не можем наказать по украинскому законодательству. А тут все не на месте. И санкции по отношению к каналам - это плохо. Несмотря на то, чьи они", - сказал Разумков.

Ранее сообщалось, что спикер парламента Дмитрий Разумков воздержался от голосования на заседании Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа Тараса Козака и фактически принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+67
папик был крысой. Крыса и сынок!
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03.02.2021 12:21
+46
*****
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03.02.2021 12:21
+31
Плохо, что у нас такой никчемный спикер парламента. Надеюсь ненадолго
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03.02.2021 12:22
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Народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.
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03.02.2021 12:44 Ответить
Мне кажется это поплыл политический труп Разумкова ))
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03.02.2021 12:44 Ответить
товарищ Разумков - латентный ватный черт, засланный казочок, лайт версия мертвечука. Он очень осторожен, боится потерять свой будущий электорат как на Востоке так и на Западе Украины. Этот хитрован никогда ничего не говорит от себя, никогда не выражает четко свою позицию ни по одному вопросу и всегда ссылается на Народ или на ВР.
Разумкова начинают раскручивать как потенциального претендента на пост Президента Украины. Последний видео-ролик где он бродит оп коридорам ВР весьма показателен. В него вкладывают деньги кацапстан и опзж.
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03.02.2021 12:45 Ответить
Таки рванула консерва!
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03.02.2021 12:46 Ответить
Особливо "розумний". Відосікі почав знімати, з голубодупими в засосікі гратися. Отам поруч з шалавою ківою сяде а не в президенти.
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03.02.2021 12:50 Ответить
Консерва
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03.02.2021 12:55 Ответить
.ТРОЛІ тролі .. зупиніться на хвилинку...


.. ПІДТРИМУЮ Разумкова в цьому-
Разумков про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Якщо людина помічений у фінансуванні тероризму, то повинні бути не санкції, а в'язниця


.. не Юрист Разумков більш ПОМІРКОВАНИЙ чим вся комарільня Зе. ко ..
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03.02.2021 12:55 Ответить
Це хто "поміркований", ГОЛОВА "МАЛАДИХ РЄГІОНОВ"...?! Іди проспись, ботяра, тут дурнів немає.
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03.02.2021 13:04 Ответить
.. читати ВМІЄМО ?

= ПІДТРИМУЮ Разумкова в цьому-...=


....НЕ принижуйте Себе ХАМСТВОМ .. Ганьба
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03.02.2021 13:09 Ответить
Разумков ватою був, ватою і залишиться назавжди!
Гниль парашна!
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03.02.2021 13:01 Ответить
Руськоязичная чєлюсть заговорила.

Разумков про відмову підтримати санкції проти трьох каналів соратника Медведчука Козака: "Це погано" - Цензор.НЕТ 9099
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03.02.2021 13:05 Ответить
Санкции хороши там, где мы не можем наказать по украинскому(с) . . . . . . ЩО??? Так ти готов вводити санкції лише щоб попіаритися і без наслідків? Ох і криса!
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03.02.2021 13:10 Ответить
Может спикера заменить? может ему пора спикером в ********? Какой пример оно подает?
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03.02.2021 13:16 Ответить
Не виключено і таке. Кажуть, що вчора після голосування на РНБО Зеленський був дуже на нього злий і взяв час до ранку щоб подумати, що далі...
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03.02.2021 14:39 Ответить
Хтось очікував інше від "молодого регіонала"?
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03.02.2021 13:18 Ответить
Грызунков из младых рыгоаналов оно априори не может что то сделать системе его взрастившей ! Эта кпутлеровская консерва , которая должна в ближайшем будущем вскрыта и выброшена в мусорку истории !
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03.02.2021 13:21 Ответить
"жених начинает петлять...." ("с")
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03.02.2021 13:22 Ответить
Разумкову слід порадитись з дубінським: спочатку щодо слогана про маму-папу, потім як виключатимуть його з фракції. Поміняти спікера це проста більшість в залі і воля президента.
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03.02.2021 13:29 Ответить
Ця курва ще й заявляла що Україна не була під сов'єтською окупацією за часів Імперії Зла.
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03.02.2021 13:41 Ответить
Разумков про відмову підтримати санкції проти трьох каналів соратника Медведчука Козака: "Це погано" - Цензор.НЕТ 2518 Крыса на корабле!
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03.02.2021 13:51 Ответить
Розумов, чемодан, вокзал, росія. Вали в Ростов до свого шефа Януковича!
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03.02.2021 13:51 Ответить
Все поняли, Разумкову стало плохо от санкций для Мертветчука!
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03.02.2021 13:54 Ответить
Там еще кто-то не голосовал, кто это?
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03.02.2021 13:55 Ответить
Це, дуже погано бо, як раз Разумков мав би висунути питання про загрозу життю вищих посадових осіб держави, заклик до прихильників агресора та виконання пропагандиської пісні з боку Рабіновича та позбавлення його депутатської недоторканності.
Якщо Разумков цього не зробить тоді треба ставити питання про його невідповідність та зміщення з посади Голови.
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03.02.2021 13:58 Ответить
Разумкова, как бывшего рыга, видимо не покидает надежда прихода руSSкого мира в Украину, поэтому он на всякий случай воздержался и свою избирательную компанию вел на языке агрессора.
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03.02.2021 14:16 Ответить
Пророссийская мразь розунков, вали на нашу пока тебя силой туда не закинули
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03.02.2021 14:23 Ответить
Плохо когда не работает СБУ - когда на телеканалах проплачиваемых страной-террористом годами проводится антиукраинская пропаганда, и даже после закрытия некоторых таких телеканалов эта "пропагандистская шобла" будет кочевать по оставшимся площадкам вещания. Почему не задерживают и не открывают производство за подрывную деятельность непосредственно этим "политическим экспертам" и прочей подобной швали ?
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03.02.2021 14:25 Ответить
" ограничительные меры против каналов - это плохо" Плохо это когда ты садишься играть по честному с шулером, а тут похожая ситуация, Х.ло имея неограниченные финансовые ресурсы может лить в уши вокруг все что угодно, покупая большое количество СМИ.
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03.02.2021 14:39 Ответить
у тя закон не работает, придур, ты вчера полтора часа гонялсмя за судьей вовком шоп пидозру вручить, о каких законах ты трещишь
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03.02.2021 14:50 Ответить
Комсомольский мальчик митя, тебе надо потеряться, здесь тебе не место, забирай свою задницу.
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03.02.2021 15:04 Ответить
Разумков - то есть падло и враг Украины, это понятно.
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03.02.2021 15:37 Ответить
Вот же гнида...
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03.02.2021 15:48 Ответить
Мальчик думал боком проскочить (аля-Литвин), но не вышло. Пришлось определяться с кем дружить.
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03.02.2021 16:17 Ответить
Козел!!! Зеля гони его нафик
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03.02.2021 17:01 Ответить
В ТЮРЬМУ ЕГО С КУЧМОЙ !!!
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03.02.2021 20:08 Ответить
ця гнида просто знає, що з нашими судами їх ніколи не посадять
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04.02.2021 08:13 Ответить
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