Разумков об отказе поддержать санкции против трех каналов соратника Медведчука Козака: "Это плохо"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал свой отказ поддержать санкции в отношении Тараса Козака и его телеканалов ("112 Украина", NewsOne и ZIK), заявив, что ограничительные меры против каналов - это плохо.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".
"Я воздержался. Санкции хороши там, где мы не можем наказать по украинскому законодательству. А тут все не на месте. И санкции по отношению к каналам - это плохо. Несмотря на то, чьи они", - сказал Разумков.
Ранее сообщалось, что спикер парламента Дмитрий Разумков воздержался от голосования на заседании Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа Тараса Козака и фактически принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Пожалуйста, подождите...
Разумкова начинают раскручивать как потенциального претендента на пост Президента Украины. Последний видео-ролик где он бродит оп коридорам ВР весьма показателен. В него вкладывают деньги кацапстан и опзж.
.. ПІДТРИМУЮ Разумкова в цьому-
Разумков про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Якщо людина помічений у фінансуванні тероризму, то повинні бути не санкції, а в'язниця
.. не Юрист Разумков більш ПОМІРКОВАНИЙ чим вся комарільня Зе. ко ..
= ПІДТРИМУЮ Разумкова в цьому-...=
....НЕ принижуйте Себе ХАМСТВОМ .. Ганьба
Гниль парашна!
Якщо Разумков цього не зробить тоді треба ставити питання про його невідповідність та зміщення з посади Голови.