Массовые акции в центре Киева: правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в частности, под зданием Верховной Рады Украины и Кабинетом Министров Украины. В связи с этим полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале столицы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
"Для обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения запланированных акций работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство", - сказано в сообщении.
В полиции предупредили, что в связи с массовыми акциями возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы и попросили автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации и ухудшением погодных условий.
Также полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.
Пожалуйста, подождите...
))
тогда я не против выдать полиции эбонитовые палочки...
Вже 30-років...
Судячи з того, як дружно стрепенулися зрадофіли/зелібоби разних мастєй в накиданні тез "Пєтя не зміг, а Зеля - ого-го!", блокування каналів відбулося суто для підняття вмираючого рейтингу зелібоби/"Слуг", ну, і ОПЗЖ причепом, бо їх електорат наразі згуртується ще більше... *скоро вибори
...а ще один можливий профіт - забитий до неможливості інфопростір перед анонсованим оприлюдненням Белінгкетом подробиць у "справі вагнерівців", яке мало би стати інформаційною бомбою...
а отже, СН і ОПЗЖ кинули свою бомбу першими
Шведський економіст, співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд виграв справу проти бізнесмена Ігоря Коломойського.
Коломойський вимагав спростувати слова Аслунда, що він - «бандит і пограбував «ПриватБанк».
Шарійов піднімуть ?
иначе - выйдет один придурок Кива со своим "клубом е-банальных танцев" и их половинки - сумасшедшие бабки за бабки..
Зокрема, пропонують заблокувати активи, анулювати ліцензії та обмежити або припинити надання телекомунікаційних послуг компаніями
ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Телерадіокомпанія "112 ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "Партнер ТВ",
які ведуть мовлення під ліцензією, виданою телеканалу "112 УКРАЇНА"
ТА ТОВ "НОВИНИ 24 ГОДИНИ", НА ЯКЕ ОФОРМЛЕНИЙ КАНАЛ NEWSONE.
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ВСЕ Ж ПОРОХ ПРИТРИМУВАВСЯ ЗАКОНУ І ПРАВ ЛЮДИНИ АЖ ЗАНАДТО, АЛЕ ПРЕЗИДЕНТ ВІН КРАЩИЙ ВІД КЛОУНА У РАЗІВ 100.
У серпні 1991 року група провідних російських журналістів з цілої низки видань, які були закриті ГКЧП після спроби державного перевороту у Радянському Союзі, вирішила виступити з протестом проти рішення російського президента Бориса Єльцина закрити партійні і радянські газети, які підтримували цей переворот
Я відмовився ставити свій підпис під цим листом - і, зрозуміло, колеги мене засуджували, називали противником свободи слова. Але я точно знав - у тому числі з власного професійного досвіду - що "Правда" та інші газети радянського часу це ніяка не журналістика, це робота на владу і безпардонна пропаганда. Крім того, я побачив, що коли один з журналістів "Правди" вирішив вибачитися перед читачами за всю брехню, яку вони могли побачити на сторінках цієї газети протягом цілого століття, переважна більшість співробітників редакції "головної газети країни" його засудила. Вони не хотіли вибачатися. Вони хотіли брехати далі. І я не розумів, чому повинен захищати цих людей. Яка, до біса, журналістика?
Те ж саме стосується телеканалів Віктора Медведчука. Яка, до біса, журналістика? Як взагалі можуть існувати телевізійні канали, весь сенс роботи яких - знищення власної країни?
При цьому, зрозуміло, я добре пам'ятаю, що після заборони КПРС ця партія була відновлена і в Росії, і в Україні за допомогою Конституційних судів. І що професійні брехуни теж повернулися до журналістики. І їхні газети теж. А незабаром, за усього лише десятиліття після серпня 1991 року вся російська журналістика перетворилася на суцільну "Правду". І люди, які підписували лист на захист комуністичних газет, були з професії вичавлені. Переможці їх не пожаліли.
Тому для мене є важливим не тільки те, щоб у нашому ефірі не було проросійських телеканалів, а у парламенті - проросійських політиків. Для мене важливим є і те, щоб рішення про закриття телеканалів і про переслідування колабораціоністів мали чітке правове обгрунтування і не стали сходинкою на шляху до побудови авторитарного режиму.
Тому що у цьому випадку вони обов'язково повернуться.
https://espreso.tv/article/2021/02/03/vitaliy_portnykov_inodi_vony_povertayutsya