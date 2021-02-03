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Массовые акции в центре Киева: правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в частности, под зданием Верховной Рады Украины и Кабинетом Министров Украины. В связи с этим полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения запланированных акций работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство", - сказано в сообщении.

В полиции предупредили, что в связи с массовыми акциями возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы и попросили автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации и ухудшением погодных условий.

Также полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время акции протеста в Киеве один из участников напал на полицейского, в управление доставлены девять человек

Массовые акции в центре Киева: правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале 01
Фото: сайт полиции
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Топ комментарии
+35
ты не попутало Майдан с антимайданом? это как раз те же клоуны, что Мариинку в 14-м загадили.
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03.02.2021 12:39
+33
Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі - Цензор.НЕТ 2340
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03.02.2021 12:51
+29
против закрытия аналов митинговать будут?
тогда я не против выдать полиции эбонитовые палочки...
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03.02.2021 12:36
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ты не попутало Майдан с антимайданом? это как раз те же клоуны, что Мариинку в 14-м загадили.
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03.02.2021 12:39 Ответить
твой кумир Жвания с тобой не согласен. согласуйте методичку. откровения Жвании
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03.02.2021 12:49 Ответить
А де ти був? Мабуть на Расеі гроші заробляв?
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03.02.2021 12:50 Ответить
А нагадай, в 73% скільки медведчуковських? А з ким обєдналися СН в обл.радах?
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03.02.2021 12:40 Ответить
Объединились? Когда? пруфы есть ? 😁😁😁
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03.02.2021 12:48 Ответить
Че за пургу несешь, зелебобик?
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03.02.2021 12:54 Ответить
Кротам по природе положено быть слепыми. Так что не удивляйтесь. Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі - Цензор.НЕТ 4855
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03.02.2021 19:12 Ответить
Защекойладку аж бігом!!
))
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03.02.2021 12:41 Ответить
Дебілоід ватний, я один із тих 25% і яким боком до нас цей ватний мертвечук?!
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03.02.2021 12:58 Ответить
тим самим , яким був в адміністрації президента порошенка . Але у вас пам'ять аж так довго не працює .
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03.02.2021 13:04 Ответить
Это когда Медведчук был сотрудником администрации Порошенко Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі - Цензор.НЕТ 6000? Я думал, зелебобики лураками только прикидываются, но вы оказывается реальные дебилы
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03.02.2021 13:47 Ответить
Откуда в лахтинской параше могут знать кто был в администрации Порошенко? Не требуй от них слишком многого.
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03.02.2021 13:54 Ответить
Придурку! Він був при Кучмі! Ви взагалі якісь хворі на голову виборці Зеленського.
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03.02.2021 14:02 Ответить
против закрытия аналов митинговать будут?
тогда я не против выдать полиции эбонитовые палочки...
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03.02.2021 12:36 Ответить
Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі - Цензор.НЕТ 2340
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03.02.2021 12:51 Ответить
+++
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03.02.2021 16:02 Ответить
это мертвечуки выходят? Хотелось бы посмотреть как их менты лупить будут)
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03.02.2021 12:38 Ответить
Там скорее всего фанатики Шария и жертвы ютуба...
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03.02.2021 12:40 Ответить
Хоч би одного побачити, потримати за зебри.
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03.02.2021 12:56 Ответить
Никогда вата не выйдет на улицу. Прикол в том что сруские ватники очень инертны, максимум что они могут это гавкать в интернете
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03.02.2021 12:46 Ответить
ну хоть кокаето польза от того что россия им в мозг вбивала что майдан это плохо
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03.02.2021 12:54 Ответить
Выйдет, за скрепный прайс хоть с регионов прибегут.
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03.02.2021 13:19 Ответить
Весь вопрос в сумме. Одна моя сродственница в Марьинке стояла за Бандюковича. Сочетала приятное с полезным. Среди такой же ваты да еще и бабки платили Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі - Цензор.НЕТ 2168
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03.02.2021 13:50 Ответить
не будьте так уверены.эти умеют мозги промывать.
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03.02.2021 18:50 Ответить
Это против мусорского государства люди вышли))Вы даже не в курсе а вякаете(((((Вот так и делают скот рабами, он даже не знает какой закон собрались пропихнуть, опомнится когда дубинкой по хребту получит((((
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03.02.2021 13:03 Ответить
Якось не щастить нашим "гетьманам" з невдячним нарідом...
Вже 30-років...
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03.02.2021 12:39 Ответить
Кива с титушней приїде?
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03.02.2021 12:39 Ответить
Хто там мутитиме воду проти Бубачки? Він сьогодні герой дня.
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03.02.2021 12:39 Ответить
Бубочана сегодня на рукох носят даже те кто его поносил последних полтора года,а зря... как будто он чудо света сотворил
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03.02.2021 12:45 Ответить
ну дав за анальные каналы прямь на смерть пойдут
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03.02.2021 12:40 Ответить
солома@elnazaro777

Судячи з того, як дружно стрепенулися зрадофіли/зелібоби разних мастєй в накиданні тез "Пєтя не зміг, а Зеля - ого-го!", блокування каналів відбулося суто для підняття вмираючого рейтингу зелібоби/"Слуг", ну, і ОПЗЖ причепом, бо їх електорат наразі згуртується ще більше... *скоро вибори

...а ще один можливий профіт - забитий до неможливості інфопростір перед анонсованим оприлюдненням Белінгкетом подробиць у "справі вагнерівців", яке мало би стати інформаційною бомбою...
а отже, СН і ОПЗЖ кинули свою бомбу першими
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03.02.2021 12:42 Ответить
за вашою логікою , безвіз із Євросоюзом Порошенку був потрібен , щоб бути ближче до росії , а томосом він намагався популяризувати окупаційну церкву , в якій він сам працював дяком .
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03.02.2021 12:55 Ответить
Я згоден,нехай рейтинг піднімає хоч раз кожного тижня... Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі - Цензор.НЕТ 5325
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04.02.2021 10:30 Ответить
100 калек , 200 гривневых это массовая акция?))) За идею за них ни кто не пойдёт, а платить им нечем, что бы хотя бы 100 000 собрать массовки.
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03.02.2021 12:43 Ответить
Вы хоть поинтерисуйтесь почему народ собирается?(((
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03.02.2021 13:06 Ответить
Так просветите.
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04.02.2021 10:27 Ответить
вата антимайданить вздумала?
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03.02.2021 12:46 Ответить
удивительный бумеранг - Зеленский ударил по Мерведчуку, а обосранным оказался Парашенка
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03.02.2021 12:55 Ответить
на сторінках Цензора виглядає так , ніби найбільшої шкоди від закриття окупаційних тб-каналів отримали боти Порошенка і він сам .
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03.02.2021 12:58 Ответить
какой же ты тупой.... или тупой недо-троль.
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04.02.2021 00:25 Ответить
свічка@svecha62· 19 ч

Шведський економіст, співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд виграв справу проти бізнесмена Ігоря Коломойського.
Коломойський вимагав спростувати слова Аслунда, що він - «бандит і пограбував «ПриватБанк».
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03.02.2021 12:56 Ответить
ОПЗЖ виведе свої "охраные компании" та "спортивные клубы". По нашому "тітушню".
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03.02.2021 12:56 Ответить
С каменец подольского семьи поехали заработать на митинг, тему не знали.
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03.02.2021 12:57 Ответить
На щастя, в Києві, навіть відбірні москалі мають європейське мислення і підсвідомо патріоти України.
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03.02.2021 13:03 Ответить
маячню пишете .
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03.02.2021 13:06 Ответить
так что, можно подходить с битой?
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03.02.2021 13:03 Ответить
І хто вийде ?
Шарійов піднімуть ?
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03.02.2021 13:08 Ответить
массовые акции возможны только в том случае, если, благодаря бездействию баклановской СБУ и Зеле Говнокомандующей, кацапам удалось собрать в Киеве достаточное количество ихтамнетов и местной копеечной титушни..
иначе - выйдет один придурок Кива со своим "клубом е-банальных танцев" и их половинки - сумасшедшие бабки за бабки..
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03.02.2021 13:26 Ответить
С Медведчуком надо было еще в 14 году разобраться. Когда Бандюкович убежал, а сам Медведчук был тише травы. Но. То ли руки не дошли, то ли кума злить забоялись
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03.02.2021 13:54 Ответить
У проголосованій постанові Верховна Рада (04.10.2018) рекомендує РНБО запровадити санкції загалом щодо сімох компаній, яким належать телеканали.

Зокрема, пропонують заблокувати активи, анулювати ліцензії та обмежити або припинити надання телекомунікаційних послуг компаніями

ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Телерадіокомпанія "112 ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "Партнер ТВ",
які ведуть мовлення під ліцензією, виданою телеканалу "112 УКРАЇНА"
ТА ТОВ "НОВИНИ 24 ГОДИНИ", НА ЯКЕ ОФОРМЛЕНИЙ КАНАЛ NEWSONE.
https://www.dw.com/uk
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03.02.2021 15:09 Ответить
Патріотам треба провчити цю Мертвечуків вату, ВОРОГІВ України.
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03.02.2021 14:00 Ответить
Я в шоке с этого Цензора. Ну что это за новость,никаких подробностей,чего хотят,сколько собралось.
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03.02.2021 17:36 Ответить
Хм-м-м... А за що/проти чого мітингуватимуть?
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03.02.2021 17:45 Ответить
Об этом приказали молчать.
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03.02.2021 18:55 Ответить
Йой, і так завше...
Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі - Цензор.НЕТ 8337
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03.02.2021 18:57 Ответить
Фоткайте их шоб потом люди знали в кого при случае плевать.
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03.02.2021 18:19 Ответить
Чтобы замолчать об этом выступлении народных масс на пару дней даже вражеские 3 телевизионные каналы прикрыли. Ай-да молодцы!
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03.02.2021 18:53 Ответить
Нужно переписать их .лишить гражданство и выдать вид на жительство вместе с их семьями., в нормальных странах в годы войны всегда так делают с провокаторами. Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі - Цензор.НЕТ 2193
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03.02.2021 19:42 Ответить
Интересно сколько стоит поучаствовать в митенге на поддержку кацапских инфопомоек?
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03.02.2021 20:37 Ответить
ДУЖЕ ЖАЛЬ ПОРОХ НЕ ЗНАВ ОДНОГО СЕКРЕТУ - ВАТУ І СЄПАРОВ В УКРАЇНІ МОЖНА ПРЕСУВАТИ СКІЛЬКИ ХОЧЕШ, БЕЗКОШТОВНО І БЕЗ БУХЛА ВОНИ НА ВУЛИЦЮ НЕ ВИЙДУТЬ ПРОТЕСТУВАТИ Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі - Цензор.НЕТ 4724
ВСЕ Ж ПОРОХ ПРИТРИМУВАВСЯ ЗАКОНУ І ПРАВ ЛЮДИНИ АЖ ЗАНАДТО, АЛЕ ПРЕЗИДЕНТ ВІН КРАЩИЙ ВІД КЛОУНА У РАЗІВ 100.
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04.02.2021 00:17 Ответить
Віталій Портников: Іноді вони повертаються

У серпні 1991 року група провідних російських журналістів з цілої низки видань, які були закриті ГКЧП після спроби державного перевороту у Радянському Союзі, вирішила виступити з протестом проти рішення російського президента Бориса Єльцина закрити партійні і радянські газети, які підтримували цей переворот
Я відмовився ставити свій підпис під цим листом - і, зрозуміло, колеги мене засуджували, називали противником свободи слова. Але я точно знав - у тому числі з власного професійного досвіду - що "Правда" та інші газети радянського часу це ніяка не журналістика, це робота на владу і безпардонна пропаганда. Крім того, я побачив, що коли один з журналістів "Правди" вирішив вибачитися перед читачами за всю брехню, яку вони могли побачити на сторінках цієї газети протягом цілого століття, переважна більшість співробітників редакції "головної газети країни" його засудила. Вони не хотіли вибачатися. Вони хотіли брехати далі. І я не розумів, чому повинен захищати цих людей. Яка, до біса, журналістика?

Те ж саме стосується телеканалів Віктора Медведчука. Яка, до біса, журналістика? Як взагалі можуть існувати телевізійні канали, весь сенс роботи яких - знищення власної країни?

При цьому, зрозуміло, я добре пам'ятаю, що після заборони КПРС ця партія була відновлена ​​і в Росії, і в Україні за допомогою Конституційних судів. І що професійні брехуни теж повернулися до журналістики. І їхні газети теж. А незабаром, за усього лише десятиліття після серпня 1991 року вся російська журналістика перетворилася на суцільну "Правду". І люди, які підписували лист на захист комуністичних газет, були з професії вичавлені. Переможці їх не пожаліли.

Тому для мене є важливим не тільки те, щоб у нашому ефірі не було проросійських телеканалів, а у парламенті - проросійських політиків. Для мене важливим є і те, щоб рішення про закриття телеканалів і про переслідування колабораціоністів мали чітке правове обгрунтування і не стали сходинкою на шляху до побудови авторитарного режиму.

Тому що у цьому випадку вони обов'язково повернуться.

https://espreso.tv/article/2021/02/03/vitaliy_portnykov_inodi_vony_povertayutsya
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04.02.2021 00:35 Ответить
А что за акции? Чего хотят? Зрелищ? Хлеба уже нажрались? Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі - Цензор.НЕТ 3041
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04.02.2021 07:17 Ответить
В Украине настолько насрать на протесты, что нигде нельзя найти в интернете что за акция. Ни одной фотки, ни одного сообщения. Ни один журналюга не смог подойти, хотя бы человек с телефоном.) Судя по белым флагам это ФОПы.
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04.02.2021 08:46 Ответить
251144 просмотров Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі - Цензор.НЕТ 5303
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04.02.2021 10:47 Ответить
Чого прагнуть зебіли?
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04.02.2021 13:46 Ответить
 
 