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Песков (1738) Россия (91262) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

Кремль о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne: Международные организации должны обратить на это внимание

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Кремль о блокировке

Кремль осуждает санкции против трех телеканалов в Украине: "112 Украина", ZIK и NewsOne и считает, что на это следует обратить внимание международным организациям.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское госагентство "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

"Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти", - сказал Песков.

По его мнению, "безусловно, ограничение и даже запрет деятельности телеканалов - это то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ".

"Подобное решение властей по ограничению работы СМИ - это, конечно, те события, на которые наверняка следует обратить внимание таким организациям, как ОБСЕ и другим международным организациям", - уверен представитель Кремля.

Читайте: Казанский о блокировании "112 Украина", ZIK и NewsOne: "Каналы - только инструмент. Привлекать к ответственности надо тех, кто его использует"

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+43
Если кремляди осуждают, значит все правильно....
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03.02.2021 12:53
+26
Кремль о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne: Международные организации должны обратить на это внимание - Цензор.НЕТ 1666
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03.02.2021 12:55
+22
Кацапня о свободе слова вопит, пусть ещё о правах человека вспомнят. Пипец, чья бы корова мычала..
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03.02.2021 12:55
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Где заявление украинского МИДа : О вмешательстве во внутренние дела ?
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03.02.2021 17:03 Ответить
"Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти", - сказал Песков. Источник: https://censor.net/ru/n3245729
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Как-то не совсем разрыв пердака. Надо еще чего-то замутить.
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03.02.2021 17:55 Ответить
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