Рейтинг Зеленского упал до 22,1%, "Слуги народа" - до 18,2%. 47,6% респондентов хотят досрочных выборов президента, 60,7% - Рады, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Наибольшую поддержку среди возможных кандидатов в президентыимеет В. Зеленский, но его поддержка снизилась по сравнению с декабрем 2020 года: его готовы поддержать 22,1% среди респондентов, которые определились со своим выбором, против 27% в декабре 2020 года.

Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

"В отношении ко всем политикам процент тех, кто не доверяет, выше процента тех, кто доверяет, за исключением И. Смешко (баланс + 3,7%). Больше всего респондентов доверяют В. Кличко (37,5% доверяют и 51,8% не доверяют, баланс доверия-недоверия составляет -14,3%), В. Зеленскому (35,6% против 59,6%, баланс - -24 %), В. Гройсману (30,9% против 54,2%, баланс - -23,3%), Ю. Бойко (28,9% против 48,4%, баланс - -19,5%), С . Притуле (27,3% против 39,1%, баланс - -11,8%), Д. Разумкову (26,6% против 28,6%, баланс - -2,1%), Ю.Тимошенко (26 2% против 69%, баланс - -42,8%), О. Ляшко (25% против 68,8%, баланс - -43,8%), П. Порошенко (22,7% против 74,4%, баланс - -51,7%) и И. Смешко (22,3% против 18,7%, баланс - + 3,7%). Уровень доверия к другим политикам ниже 20%.

Если сравнивать процент доверия политику, с аналогичным показателем в декабре 2020 года, наибольшие изменения прослеживаются в случае В. Кличко - рост с 31,8% до 37,5%, В. Гройсмана - рост с 25,4% до 30,9%, Ю.Тимошенко - рост с 16,6% до 26,2%.

Также респондентам задавался аналогичный вопрос о доверии к лидерам других государств. Среди списка лидеров, больше всего респондентов - 36% - доверяют А. Лукашенко. Но при этом 53,6% не доверяют ему, поэтому его баланс доверия-недоверия составляет -17,6%.

Байдену и Макрону доверяют, соответственно, 26,7% и 26,2% украинцев, а не доверяют - 23,3% и 23,2%. Их баланс положительный и составляет, соответственно, + 3,4% и + 3%.

Хуже всего украинцы относятся к В. Путину - 79,8% ему не доверяют против 14,4% тех, кто доверяет (баланс - -65,4%).

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Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы Президента Украины, 65% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, еще 10,2% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах.

Респондентам показывали два возможных списки кандидатов на должность Президента, и респондент должен был выбрать один ответ для каждого списка. Для минимизации влияния эффекта порядка списков, эти списки разным респондентам показывались в разном порядке.

Если бы в президентских выборах участвовали кандидаты списка А, тогда сейчас наибольшую поддержку получил бы В. Зеленский, но его поддержка снизилась по сравнению с декабрем 2020 года (его готовы поддержать 22,1% среди респондентов, которые определились со своим выбором, против 27% в декабре 2020 года). Второе-третье места, как и в декабре 2021, делят Порошенко (13,7%) и Бойко (13,5%) . Разница в поддержке этих кандидатов в пределах погрешности. По сравнению с декабря 2020 года их рейтинги статистически значимо не изменились (изменились в пределах погрешности).

Далее следуют Тимошенко (11,2%; рост с 7,5% в декабре 2020 года), В. Медведчук (7,9%), В. Гройсман (5,5%), О. Ляшко (4,8 %), С. Притула (4,5%), Д. Разумков (4%). Другие кандидаты имеют низкую поддержку.

В списке Б, по сравнению со списком А, отсутствуют В. Медведчук и Д. Разумков, но присутствует И. Смешко. В этом случае также наиболее поддержку имеет В. Зеленский, которого поддержали бы 22,1% респондентов, определившихся с выбором; однако, в декабря 2020 года рейтинг был 27,7%. На втором месте - Бойко (17,5%, его поддержка статистически значимо не изменилась), на третьем - Порошенко (13,1%; поддержка также статистически значимо не изменилась).

Далее следуют Тимошенко (10,6%; рост с 7,3% в декабре 2020 года), И. Смешко (8,8%), В. Гройсман (5,6%), С. Притула (4,8 %), О. Ляшко (4,7%). Другие кандидаты имеют низкую поддержку.

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Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду Украины, 61,4% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, еще 10,2% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах.

Наиболее вероятно проходной барьер преодолели бы "ОПЗЖ" (партию поддержали бы 23,1% среди респондентов, которые определились с выбором), "Слуга народа" (20,9%), "ЕС "(14,1%) и "Батькивщина" (9,8%) . Балансируют на грани прохождения Радикальная партия О.Ляшко (6,1%), "Украинская стратегия Гросймана" (5,2%) и "Сила и честь" (4,4%). Другие партии имеют низкую поддержку.

55,4% респондентов скорее или полностью поддерживают идею отставки действующего правительства и формирования нового Кабинета Министров. Не поддерживают - 29,2%, а 15,4% затруднились ответить на вопрос.

60,7% респондентов скорее или полностью поддерживают идею роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Не поддерживают - 27,7%, а 11,5% затруднились ответить на вопрос.

47,6% респондентов скорее или полностью поддерживают идею отставки президента В. Зеленского и проведения внеочередных выборов. Не поддерживают - 41,1%, а 11,4% затруднились ответить на вопрос", - говорится в исследовании.

С 27 января по 1 февраля 2021 г. Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ) опрошены 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что является репрезентативным для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

Для оценки динамики настроений наиболее корректно полученные результаты сравнивать с предыдущим опросом КМИС, проведенным по аналогичной методологии в декабря 2020 года. Оба опроса проведены одинаковым методом (личные интервью с использованием планшетов), с одинаковыми подходами к формированию и объемом выборки, по близкой анкете, в т.ч. с практически идентичными списками кандидатов на пост президента и партий на выборах в Верховную Раду и с одинаковым порядком вопросов в анкете. Единообразие методологий обоих опросов обеспечивает максимально корректное сравнение.









