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Новости Политика Украины
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Бойко (935) Зеленский (16541) Порошенко (19364) рейтинг (1617) КМИС (270) Слуга народа (2547) Европейская Солидарность (998) Оппозиционная платформа - За жизнь (440)

Рейтинг Зеленского упал до 22,1%, "Слуги народа" - до 18,2%. 47,6% респондентов хотят досрочных выборов президента, 60,7% - Рады, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рейтинг Зеленского упал до 22,1%,

Наибольшую поддержку среди возможных кандидатов в президентыимеет В. Зеленский, но его поддержка снизилась по сравнению с декабрем 2020 года: его готовы поддержать 22,1% среди респондентов, которые определились со своим выбором, против 27% в декабре 2020 года.

Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

"В отношении ко всем политикам процент тех, кто не доверяет, выше процента тех, кто доверяет, за исключением И. Смешко (баланс + 3,7%). Больше всего респондентов доверяют В. Кличко (37,5% доверяют и 51,8% не доверяют, баланс доверия-недоверия составляет -14,3%), В. Зеленскому (35,6% против 59,6%, баланс - -24 %), В. Гройсману (30,9% против 54,2%, баланс - -23,3%), Ю. Бойко (28,9% против 48,4%, баланс - -19,5%), С . Притуле (27,3% против 39,1%, баланс - -11,8%), Д. Разумкову (26,6% против 28,6%, баланс - -2,1%), Ю.Тимошенко (26 2% против 69%, баланс - -42,8%), О. Ляшко (25% против 68,8%, баланс - -43,8%), П. Порошенко (22,7% против 74,4%, баланс - -51,7%) и И. Смешко (22,3% против 18,7%, баланс - + 3,7%). Уровень доверия к другим политикам ниже 20%.

Если сравнивать процент доверия политику, с аналогичным показателем в декабре 2020 года, наибольшие изменения прослеживаются в случае В. Кличко - рост с 31,8% до 37,5%, В. Гройсмана - рост с 25,4% до 30,9%, Ю.Тимошенко - рост с 16,6% до 26,2%.

Также респондентам задавался аналогичный вопрос о доверии к лидерам других государств. Среди списка лидеров, больше всего респондентов - 36% - доверяют А. Лукашенко. Но при этом 53,6% не доверяют ему, поэтому его баланс доверия-недоверия составляет -17,6%.

Байдену и Макрону доверяют, соответственно, 26,7% и 26,2% украинцев, а не доверяют - 23,3% и 23,2%. Их баланс положительный и составляет, соответственно, + 3,4% и + 3%.

Хуже всего украинцы относятся к В. Путину - 79,8% ему не доверяют против 14,4% тех, кто доверяет (баланс - -65,4%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сюмар о рейтинге КМИС: Нарисован под коалицию с ОПЗЖ и "Батькивщиной", чтобы завести в Украину российский газ

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы Президента Украины, 65% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, еще 10,2% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах.

Респондентам показывали два возможных списки кандидатов на должность Президента, и респондент должен был выбрать один ответ для каждого списка. Для минимизации влияния эффекта порядка списков, эти списки разным респондентам показывались в разном порядке.

Если бы в президентских выборах участвовали кандидаты списка А, тогда сейчас наибольшую поддержку получил бы В. Зеленский, но его поддержка снизилась по сравнению с декабрем 2020 года (его готовы поддержать 22,1% среди респондентов, которые определились со своим выбором, против 27% в декабре 2020 года). Второе-третье места, как и в декабре 2021, делят Порошенко (13,7%) и Бойко (13,5%) . Разница в поддержке этих кандидатов в пределах погрешности. По сравнению с декабря 2020 года их рейтинги статистически значимо не изменились (изменились в пределах погрешности).

Далее следуют Тимошенко (11,2%; рост с 7,5% в декабре 2020 года), В. Медведчук (7,9%), В. Гройсман (5,5%), О. Ляшко (4,8 %), С. Притула (4,5%), Д. Разумков (4%). Другие кандидаты имеют низкую поддержку.

В списке Б, по сравнению со списком А, отсутствуют В. Медведчук и Д. Разумков, но присутствует И. Смешко. В этом случае также наиболее поддержку имеет В. Зеленский, которого поддержали бы 22,1% респондентов, определившихся с выбором; однако, в декабря 2020 года рейтинг был 27,7%. На втором месте - Бойко (17,5%, его поддержка статистически значимо не изменилась), на третьем - Порошенко (13,1%; поддержка также статистически значимо не изменилась).

Далее следуют Тимошенко (10,6%; рост с 7,3% в декабре 2020 года), И. Смешко (8,8%), В. Гройсман (5,6%), С. Притула (4,8 %), О. Ляшко (4,7%). Другие кандидаты имеют низкую поддержку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленского впервые упал ниже 20%. "Слуга народа" опустилась на четвертое место, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду Украины, 61,4% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, еще 10,2% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах.

Наиболее вероятно проходной барьер преодолели бы "ОПЗЖ" (партию поддержали бы 23,1% среди респондентов, которые определились с выбором), "Слуга народа" (20,9%), "ЕС "(14,1%) и "Батькивщина" (9,8%) . Балансируют на грани прохождения Радикальная партия О.Ляшко (6,1%), "Украинская стратегия Гросймана" (5,2%) и "Сила и честь" (4,4%). Другие партии имеют низкую поддержку.

55,4% респондентов скорее или полностью поддерживают идею отставки действующего правительства и формирования нового Кабинета Министров. Не поддерживают - 29,2%, а 15,4% затруднились ответить на вопрос.

60,7% респондентов скорее или полностью поддерживают идею роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Не поддерживают - 27,7%, а 11,5% затруднились ответить на вопрос.

47,6% респондентов скорее или полностью поддерживают идею отставки президента В. Зеленского и проведения внеочередных выборов. Не поддерживают - 41,1%, а 11,4% затруднились ответить на вопрос", - говорится в исследовании.

С 27 января по 1 февраля 2021 г. Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ) опрошены 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что является репрезентативным для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

Для оценки динамики настроений наиболее корректно полученные результаты сравнивать с предыдущим опросом КМИС, проведенным по аналогичной методологии в декабря 2020 года. Оба опроса проведены одинаковым методом (личные интервью с использованием планшетов), с одинаковыми подходами к формированию и объемом выборки, по близкой анкете, в т.ч. с практически идентичными списками кандидатов на пост президента и партий на выборах в Верховную Раду и с одинаковым порядком вопросов в анкете. Единообразие методологий обоих опросов обеспечивает максимально корректное сравнение.

Рейтинг Зеленского упал до 22,1%, Слуги народа - до 18,2%. 47,6% респондентов хотят досрочных выборов президента, 60,7% - Рады, - КМИС 01
Рейтинг Зеленского упал до 22,1%, Слуги народа - до 18,2%. 47,6% респондентов хотят досрочных выборов президента, 60,7% - Рады, - КМИС 02
Рейтинг Зеленского упал до 22,1%, Слуги народа - до 18,2%. 47,6% респондентов хотят досрочных выборов президента, 60,7% - Рады, - КМИС 03
Рейтинг Зеленского упал до 22,1%, Слуги народа - до 18,2%. 47,6% респондентов хотят досрочных выборов президента, 60,7% - Рады, - КМИС 04
Рейтинг Зеленского упал до 22,1%, Слуги народа - до 18,2%. 47,6% респондентов хотят досрочных выборов президента, 60,7% - Рады, - КМИС 05
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Топ комментарии
+29
Рейтинг Зеленского упал до 22,1%, "Слуги народа" - до 18,2%. 47,6% респондентов хотят досрочных выборов президента, 60,7% - Рады, - КМИС - Цензор.НЕТ 2012
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03.02.2021 13:01
+26
Рейтинг Зеленського впав до 22,1%, "Слуги народу" - до 18,2%. 47,6% респондентів хочуть дострокових виборів президента, 60,7% - Ради, - КМІС - Цензор.НЕТ 3113
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03.02.2021 13:14
+24
солома@elnazaro777

Судячи з того, як дружно стрепенулися зрадофіли/зелібоби разних мастєй в накиданні тез "Пєтя не зміг, а Зеля - ого-го!", блокування каналів відбулося суто для підняття вмираючого рейтингу зелібоби/"Слуг", ну, і ОПЗЖ причепом, бо їх електорат наразі згуртується ще більше... *скоро вибори

...а ще один можливий профіт - забитий до неможливості інфопростір перед анонсованим оприлюдненням Белінгкетом подробиць у "справі вагнерівців", яке мало би стати інформаційною бомбою...
а отже, СН і ОПЗЖ кинули свою бомбу першими
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03.02.2021 12:58
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Переверните график, и Зеленский будет чемпион
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03.02.2021 12:57 Ответить
Від'ємне зростання. Зато стабільне.
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03.02.2021 13:02 Ответить
Рейтинг Зеленського впав до 22,1%, "Слуги народу" - до 18,2%. 47,6% респондентів хочуть дострокових виборів президента, 60,7% - Ради, - КМІС - Цензор.НЕТ 9365
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03.02.2021 13:20 Ответить
це не опитування, а матеріал для дисертації по "шизофренії" та маніпуляціям...
Хтось вже приплачує за Притулу, Розумкова, Ляшка та Гройсмана??? 14,4% довіряє )(уйлу, пі..лять по макітрі- відвертих ворогів, що ніяк не поїдуть дохнути в радную говень...
22,1%- задоволені знищенням усього, до чого дотягнеться, головний Зе!біл планети. Рейтинг Зеленського впав до 22,1%, "Слуги народу" - до 18,2%. 47,6% респондентів хочуть дострокових виборів президента, 60,7% - Ради, - КМІС - Цензор.НЕТ 4656
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03.02.2021 13:43 Ответить
вовке-шмаркле доверяют 35.6%.. лукашенку - 36%.. совпадение или одни и те же зебильные "морды лица"? Рейтинг Зеленського впав до 22,1%, "Слуги народу" - до 18,2%. 47,6% респондентів хочуть дострокових виборів президента, 60,7% - Ради, - КМІС - Цензор.НЕТ 4427
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03.02.2021 13:54 Ответить
Всё (почти) гениальное - просто !
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03.02.2021 20:33 Ответить
Кстати "замеры" уже проводились не так давно в октябре-ноябре 2020 и оне совсем другие цихерки выдали на гора !
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03.02.2021 20:41 Ответить
солома@elnazaro777

Судячи з того, як дружно стрепенулися зрадофіли/зелібоби разних мастєй в накиданні тез "Пєтя не зміг, а Зеля - ого-го!", блокування каналів відбулося суто для підняття вмираючого рейтингу зелібоби/"Слуг", ну, і ОПЗЖ причепом, бо їх електорат наразі згуртується ще більше... *скоро вибори

...а ще один можливий профіт - забитий до неможливості інфопростір перед анонсованим оприлюдненням Белінгкетом подробиць у "справі вагнерівців", яке мало би стати інформаційною бомбою...
а отже, СН і ОПЗЖ кинули свою бомбу першими
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03.02.2021 12:58 Ответить
Саме так.
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03.02.2021 13:03 Ответить


Луиза Чкалова@luiza4kaLova_





А кстати. Как там анонсированная на 2 февраля прессуха Нескромного насчет уууу какой куккурупции Бубачьки?
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03.02.2021 13:04 Ответить
Це все від великих успіхів. Але 22% - це ще дуже багато.
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03.02.2021 13:00 Ответить
мазохісти сер?
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03.02.2021 13:45 Ответить
А Бубачка збирається на другий термін. Рейтинг Зеленского упал до 22,1%, "Слуги народа" - до 18,2%. 47,6% респондентов хотят досрочных выборов президента, 60,7% - Рады, - КМИС - Цензор.НЕТ 1132
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03.02.2021 13:00 Ответить
Хай спочатку за держзраду відсидить, а потім вже й другий, за корупцію.
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03.02.2021 13:03 Ответить
Ну по останнім подіям,рейтинг в Зеленського виросте.Я бачу по соціальних мережах,що за нього вже готові голосувати,ще вчорашні противники.
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03.02.2021 13:01 Ответить
Не кажи гоп
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03.02.2021 13:13 Ответить
Рейтинг Зеленского упал до 22,1%, "Слуги народа" - до 18,2%. 47,6% респондентов хотят досрочных выборов президента, 60,7% - Рады, - КМИС - Цензор.НЕТ 2012
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03.02.2021 13:01 Ответить
Рейтинг Зеленського впав до 22,1%, "Слуги народу" - до 18,2%. 47,6% респондентів хочуть дострокових виборів президента, 60,7% - Ради, - КМІС - Цензор.НЕТ 3113
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03.02.2021 13:14 Ответить
Рейтинг Зеленського впав до 22,1%, "Слуги народу" - до 18,2%. 47,6% респондентів хочуть дострокових виборів президента, 60,7% - Ради, - КМІС - Цензор.НЕТ 9598
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03.02.2021 13:30 Ответить
Интересно чего КМИС при проведении опросов не задают вопрос "кто из голосовавших, осознал, что его голос все в стране сильно усугубил и как ответственный человек больше никогда не пойдет на выборы?"
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03.02.2021 13:29 Ответить
Рейтинг Зеленського впав до 22,1%, "Слуги народу" - до 18,2%. 47,6% респондентів хочуть дострокових виборів президента, 60,7% - Ради, - КМІС - Цензор.НЕТ 78
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03.02.2021 13:15 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ: Я НЕ БУДУ ЗАКРЫВАТЬ НИКАКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ, У МЕНЯ НЕТ НА ЭТО ПРАВ И ПОЛНОМОЧИЙ
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что выступает за свободу слова, а в его полномочия не входит "закрытие телеканалов".
"Я ОЧЕНЬ УВАЖАЮ КАЖДЫЙ КАНАЛ, И КАНАЛ NEWS ONE.
Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала.
Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете.
Я НИКОГДА В СВОЕЙ ЖИЗНИ НЕ БУДУ ЗАКРЫВАТЬ НИКАКИЕ КАНАЛЫ, не имею права, не имею полномочий", - сказал он во вторник во время поездки в Ривненскую область, отвечая на вопрос журналиста телеканала News On
https://interfax.com.ua/news https://www.facebook.com/ExpressionandMedia/posts/497214301072648//telecom/612344.html
https://bykvu.com/ru/bukvy/zelenskij-zhurnalistu-newsone-ja-ne-budu-zakryvat-nikakie-kanaly-ne-imeju-polnomochij/
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03.02.2021 13:37 Ответить
Рейтинг - это сплетня с положительными эмоциями.
😁
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03.02.2021 13:02 Ответить
Стремиться стать самым крупным брендом - бессмысленно. Гораздо важнее стать самым уважаемым брендом.
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03.02.2021 13:03 Ответить
Ретингам не верю упше, последнее время показало, кто заказывает музыку, тот и первый! Если хотите более менее объективную картинку с рейтингами, подпишитесь на Романа Шрайка.
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03.02.2021 13:05 Ответить
Избирательное гамно от "СН" поплыло в "ОПЗЖ"....
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03.02.2021 13:05 Ответить
О мертвечатина засуетилась как, пошли в ход все козыри. Думаю рейтинг зели наоборот вырос, когда он наконец-то начал принимать решения в пользу Украины
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03.02.2021 13:05 Ответить
в ненависті проти Зеленського пЄС і окупаційній блок монолітні , як ніколи раніше !
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03.02.2021 13:11 Ответить
Рейтинг Зеленського впав до 22,1%, "Слуги народу" - до 18,2%. 47,6% респондентів хочуть дострокових виборів президента, 60,7% - Ради, - КМІС - Цензор.НЕТ 3371
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03.02.2021 13:16 Ответить
Медведчук диктував?
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03.02.2021 13:23 Ответить
мне это читать, прямо как думать - у нас такая "демократия", шо лучше и не надо.
Скажу напр. - в Риме, когда флот был разбит, "олигархи" скинулись не суперовый флот, "местного выробництва"+морпехов обезпечили, и флот нанес поражение тем, кто не знал .... поражений.
И потому на Рим равняются все - от Муссолини(обосрался) - до Байдена(не обосрется).
И да - Зевс - храни Байдевщину.....
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03.02.2021 13:05 Ответить
Рейтинг составляли Опзж и ес
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03.02.2021 13:06 Ответить
СН сделал выводы.
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03.02.2021 13:11 Ответить
После избрания президентом США Байдена, компенсируя своимногочисленные факапы, Зеленский готов на все
Это реализация постановления Верховной Рады о санкциях 2589-VIII, принятого в октябре 2018 года.
Но пятому президенту Петру Порошенко не дали его ввести в действие, ведь впереди были выборы и это воспринимали наступлением на свободу слова.
Проигнорировать позицию Запада тогда было невозможно - Украине была нужна поддержка, а вот теперь, после избрания президентом США Джо Байдена, компенсируя свои многочисленные факапы, Владимир Зеленский готов на все.

Правду говорили шутники: Байден придет - порядок наведет»
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03.02.2021 13:14 Ответить
Зачем выгораживать Петра ,он просто боялся,как и все пять лет
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03.02.2021 13:16 Ответить
Давайте говорити чесно, до прихода Зеленського всі ті помийниці не надавали приводів їх закрити. Не було антиукраїнської риторики. Закрити їх, бо медвечук купив ? Ніхто таких пояснень на передодні виборів не сприйняв би.
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03.02.2021 13:18 Ответить
Рейтинг Зеленського впав до 22,1%, "Слуги народу" - до 18,2%. 47,6% респондентів хочуть дострокових виборів президента, 60,7% - Ради, - КМІС - Цензор.НЕТ 399
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03.02.2021 13:19 Ответить
Рейтинг зі стелі.
Кого більше світять по тв, в того і рейтинг.
Звідки захопники понабирали стільки відсотків ??
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03.02.2021 13:16 Ответить
Рейтинг Зеленського впав до 22,1%, "Слуги народу" - до 18,2%. 47,6% респондентів хочуть дострокових виборів президента, 60,7% - Ради, - КМІС - Цензор.НЕТ 8393
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03.02.2021 13:41 Ответить
Рейтинг Зеленського впав до 22,1%, "Слуги народу" - до 18,2%. 47,6% респондентів хочуть дострокових виборів президента, 60,7% - Ради, - КМІС - Цензор.НЕТ 6766
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03.02.2021 13:43 Ответить
дякую, німецька Ванга... Можливо, ще й попередні прогнози озвучиш? Там, де пришестя святого осла, прогнозувалось? Рейтинг Зеленського впав до 22,1%, "Слуги народу" - до 18,2%. 47,6% респондентів хочуть дострокових виборів президента, 60,7% - Ради, - КМІС - Цензор.НЕТ 4640
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03.02.2021 13:55 Ответить
быдло хочет перевыборов))) что бы в очередной раз выбрать бойка или ляшка презом?))) пастух для баранов никогда не будет хорошим
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03.02.2021 13:25 Ответить
Теперь то рейтинг Зеленского попрет.
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03.02.2021 13:31 Ответить
Нет, но на сегодняшний день он без особых проблем переизбрался бы. И если бы он хоть периодически совершал такие поступки, как вчера, то его преимущество однозначно сохранилось бы до самых выборов.
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03.02.2021 14:03 Ответить
В начале игры никто с козырей не ходит, берегут к концу игры.
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03.02.2021 14:09 Ответить
Главное не затянуть, что бы с этими козырями не остаться.
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03.02.2021 14:18 Ответить
А перевыборы зачем? Через полтора года после того как стадо показало как оно "способно" голосовать, смысл их делать? Будет тот же результат. Вот если ватнорылых 73% оленей лишить права голоса, то да, перевыботы точно нужны
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03.02.2021 13:33 Ответить
Кремлю нужен русной президент и свой агент,который откроет ворота для русских танков и сольет всю Украину!!!Все эти опросы заказные статьи из-за поребррика.Кремль готовит на пост президента своего агента Бойко!!Вот и заказные статьи против Зели.Зеля слабый хозяйственник,но патриот Украины и никогда не сдаст интересы страны ,и не ляжет под фашисткую россию!Мне этого достаточно!А то,что вы работаете на олигархов за копейки или высокая коммуналка - это ваши проблемы!Бастовать не пробовали?Помогает.
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03.02.2021 13:34 Ответить
Да прост и доверчив наш народ.. не хочется добавлять более резкие характеристики.. У Пидалика самое большое доверие... Смешно. Второго клоуна страна точно не переживет. При таком кандидате в "лидеры доверия" в этой стране точно ничего хорошего не будет и тем кто может нужно готовиться к "эвакуации" Капец одним словом. ( не даром шли слухи что олигархи в случае полного обвала рейтингов Зе готовят нам его замену в виде Пидалика ( с его серым кардиналом Левочкиным), который еще в период после революции возил его к Фирташу на утверждение на должность мэра. Да уж " прост" ( глуп) наш народ и мы все вместе ( и я в том числе, как часть народа)
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03.02.2021 13:36 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ: Я НЕ БУДУ ЗАКРЫВАТЬ НИКАКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ, У МЕНЯ НЕТ НА ЭТО ПРАВ И ПОЛНОМОЧИЙ
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что выступает за свободу слова, а в его полномочия не входит "закрытие телеканалов".
"Я ОЧЕНЬ УВАЖАЮ КАЖДЫЙ КАНАЛ, И КАНАЛ NEWS ONE.
Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала.
Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете.
Я НИКОГДА В СВОЕЙ ЖИЗНИ НЕ БУДУ ЗАКРЫВАТЬ НИКАКИЕ КАНАЛЫ, не имею права, не имею полномочий", - сказал он во вторник во время поездки в Ривненскую область, отвечая на вопрос журналиста телеканала News On
https://interfax.com.ua/news https://www.facebook.com/ExpressionandMedia/posts/497214301072648//telecom/612344.html
https://bykvu.com/ru/bukvy/zelenskij-zhurnalistu-newsone-ja-ne-budu-zakryvat-nikakie-kanaly-ne-imeju-polnomochij/
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03.02.2021 13:38 Ответить
Опять сбрехамши, когда надо рейтинг приподнять
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03.02.2021 13:39 Ответить
Это реализация постановления Верховной Рады о санкциях 2589-VIII, принятого в октябре 2018 года.
Но пятому президенту Петру Порошенко не дали его ввести в действие, ведь впереди были выборы и это воспринимали наступлением на свободу слова.
Проигнорировать позицию Запада тогда было невозможно - Украине была нужна поддержка, а вот теперь, после избрания президентом США Джо Байдена, компенсируя свои многочисленные факапы, Владимир Зеленский готов на все.
Правду говорили шутники: Байден придет - порядок наведет»
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03.02.2021 13:40 Ответить
Дай Бог щоб у Петруччіо стояв , як у Зе.
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03.02.2021 13:44 Ответить
Зеленский не справился с своей задачей, не смог. 2 года прошло и ничего в лучшую сторону не изменилось, в худшую - да. Страной правят олигархи, которых интересует лишь прибыль, а не развитие Украины. Если в России олиграхам есть на чем наживаться - нефть и газ, то в Украине паразиты наживаются на людях, загоняя их в нищету. К примеру взять Беню, он однажды вывел 5.5 миллиарда долларов, покинул страну и при Зеленском вернулся, уж явно не делать украинцам жизнь в украине лучше. Беня купил большой обьем энергии у Енергоатома по 15 коп, и продает по 1.68 грн, а весной хотят сделать все что выше 300квт, по 3.15 грн. Стрижка наращивает объемы.
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03.02.2021 13:44 Ответить
бугага А яким чином Мертвечук опинився у списку кандидатів у президенти, га? Не інакше як Мертвечук і оплатив "опріс". КМІС вже не те що палиться, а аж ПАЛАЄ від мертвечуківської заказухи. Ганьба продажним шлюхам!
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03.02.2021 13:51 Ответить
Що таке рейтинги КМІС - читайте: Скандал с социологами. ОПЗЖ - самая рейтинговая партия? Нет, это не так.
І тут: ОПЗЖ - первая, Слуга народа - четвертая. Как это объясняют социологи

В двох словах: КМІС робить соц.опитування на догоду замовникам. Замовники - мертвечуки.
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03.02.2021 13:52 Ответить
47,6% респондентов хотят досрочных выборов президента

А зачем досрочные? Достаточно принять закон о очередных выборах раз в год и Рады, и мэров и гор- сель- и т.д. советов. Снимет кучу проблем и необходимость Майданов в дальнейшем.
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03.02.2021 13:54 Ответить
ОПЗЖ" ( 23,1%) , "Слуга народа" (20,9%), "ЕС "(14,1%)
Рейтинг Зеленського впав до 22,1%, "Слуги народу" - до 18,2%. 47,6% респондентів хочуть дострокових виборів президента, 60,7% - Ради, - КМІС - Цензор.НЕТ 6973
Вот истинная причина блокировки каналов ОПЗЖ!
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03.02.2021 13:54 Ответить
Там целый ряд причин.
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03.02.2021 14:05 Ответить
Явно після пісдюліни від Байдена,влада починає по трохи вошкатися.
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03.02.2021 14:11 Ответить
Да немного странно что приходится надеяться на Байдена и Америку, а не самим украинцам решить проблему. Но уж лучше так, чем никак.
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03.02.2021 14:18 Ответить
Власне от це і є причина блокування мертвечука з етера. Адже як виявилось, проєкт про блокування проросійських каналів був поданий ще Порошенко у 2018 році, і знаобилась аж два роки падіння рейтингів та знущання над Україною та українським у етерах ватних помийок, щоб таки його імплементувати
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03.02.2021 14:18 Ответить
у бубочки спрацював інстинкт самозбереження і він закрив зажопінські канали - тепер його рейтинг трохи підросте за рахунок тої аудиторії
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03.02.2021 14:32 Ответить
муд@&# ах, простите, "мудрьiй нарiд"

75 процентам не нравится *****, и 75 процентам не нравится Порошенко.

Диагноз: у 50% мозги в черепной коробке отсутствуют.
Это не оскорбление, это медицинский факт...
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03.02.2021 16:01 Ответить
Как созвучно: "Вова" и "жопа". Не в рифму, конечно, но смысл то какой!
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03.02.2021 16:21 Ответить
подождите, не надо его менять, по-моему от него пульт только вот нашли, кто надо
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03.02.2021 16:57 Ответить
Жулька в черговий раз показала, що для мудрого наріду достатньо трохи підрихтувати обличчя, щоб рейтинг миттєво виріс в півтора рази
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03.02.2021 17:05 Ответить
"Рейтинг Зеленского упал до 22,1%, "Слуги народа" - до 18,2%. 47,6% респондентов хотят досрочных выборов президента, 60,7% - Рады, - КМИС" - чтобы поднять рейтинг Зеленскому и "Слугам народа", надо посадить в тюрьму с конфискацией Ахметова, Коломойского, Пинчука и других на них похожих.
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03.02.2021 18:42 Ответить
 
 