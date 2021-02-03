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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
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Песков подтвердил, что на оккупированный Донбасс будут поставлять российскую вакцину "Спутник V": Если не мы, то никто не завезет ее туда

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Песков подтвердил, что на оккупированный Донбасс будут поставлять российскую вакцину

В Кремле заявили, что Россия будет поставлять свою т.н. вакцину на оккупированную часть Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

"Безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине. И если не мы, то никто ее туда не поставит", - сказал Песков.

Он подтвердил, что "туда тоже будут поставки", но сроки рекомендовал уточнить у правительства РФ.

Напомним, ранее в поддерживаемом Москвой незаконном вооруженном формировании "ЛНР" заявили, что получили из России вакцину против коронавируса, известную как "Спутник V" , использование которой в Украине не одобрено. 31 января, о прибытии этой же российской вакцины заявили и в аналогичной группировке "ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne: Международные организации должны обратить на это внимание

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
"Если не мы, то солдаты НАТО"
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03.02.2021 13:07
+9
парашская кровавая игра "вежливые спасатели", продолжается, с 2014 года...
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03.02.2021 13:08
+9
Коллаборантам двойную дозу. Песков подтвердил, что на оккупированный Донбасс будут поставлять российскую вакцину "Спутник V": Если не мы, то никто не завезет ее туда - Цензор.НЕТ 1334
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03.02.2021 13:08
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"Если не мы, то солдаты НАТО"
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03.02.2021 13:07 Ответить
парашская кровавая игра "вежливые спасатели", продолжается, с 2014 года...
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03.02.2021 13:08 Ответить
Коллаборантам двойную дозу. Песков подтвердил, что на оккупированный Донбасс будут поставлять российскую вакцину "Спутник V": Если не мы, то никто не завезет ее туда - Цензор.НЕТ 1334
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03.02.2021 13:08 Ответить
10 литровой клизмы Песков подтвердил, что на оккупированный Донбасс будут поставлять российскую вакцину "Спутник V": Если не мы, то никто не завезет ее туда - Цензор.НЕТ 6910
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03.02.2021 13:19 Ответить
и боярыни им по литру!!!!
Песков подтвердил, что на оккупированный Донбасс будут поставлять российскую вакцину "Спутник V": Если не мы, то никто не завезет ее туда - Цензор.НЕТ 1054
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03.02.2021 13:27 Ответить
Чем больше подохнет мразей лугандонских,тем лучше для планеты.
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03.02.2021 13:09 Ответить
Вколите им ящур за компанию. Песков подтвердил, что на оккупированный Донбасс будут поставлять российскую вакцину "Спутник V": Если не мы, то никто не завезет ее туда - Цензор.НЕТ 512
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03.02.2021 13:09 Ответить
та хоть новичок...в любых дозах ! ))))
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03.02.2021 13:09 Ответить
Дійсно, окрім кацапів "спутнік" ніхто не зможе поставити)))
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03.02.2021 13:12 Ответить
Всей вате по тройной дозе)
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03.02.2021 13:14 Ответить
Историческое событие!!! Песков впервые сказал правду!!! Потому как если не они то точно никто не завезет)))
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03.02.2021 13:16 Ответить
А я здесь поддерживаю кремлевскую проститутку песка, пусть уничтожают тот генофонд завезенный ранее из своей гамнораши на наши земли.
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03.02.2021 13:17 Ответить
По идее МИД должен тут же подать ноту и неплохо было бы созвать совет безопасности ООН и выразить протест против незаконных биологических экспериментов на территории других стран, можно даже расписать как испытание биологического оружия.
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03.02.2021 13:18 Ответить
вакцину "Спутник V": Если не мы, то никто не завезет ее туда Песков подтвердил, что на оккупированный Донбасс будут поставлять российскую вакцину "Спутник V": Если не мы, то никто не завезет ее туда - Цензор.НЕТ 2248 ТА ДА!!!!!!
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03.02.2021 13:20 Ответить
" Благодетели" хре-овы. Вы сначала свои 140-145 миллионов или сколько их у вас " снабдите" плюс оккупированный Крым, Абхазию, Юж. Осетию, Приднестровье, часть союзного государства Беларусь.. Судя по наличию мощностей, и скорости вакцинации в Раше на это уйдет лет 7 - 8. А так как действие вакцины ( даже если допустить что это не потерянная моча олимпийцев) действует 8 месяцев ( ну ладно до года), так что бы пройти повторные вакцинации на это уйдут 10-12 лет. Но пиар акции с поставками друзякам в Венгрию, Венесуэлу, Никарагуа и т.д. решили пополнить " благотворительностью " по отношению к ОРДЛО ( так оккупанты по всем международным законам ответственны за оккупированные территории, так что это обязанность а не " благотворительность" вопрос в другом что это " за вакцина" и смогут ли они поставить в ОРДЛО в короткий период -5-6 месяцев ( по две дозы на каждого жителя) а значит до 8 миллионов доз. Смешно. Откедова...
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03.02.2021 13:24 Ответить
Как это никто не завезет? В шахтах, как в копях царя Соломона, у них все есть: танки, беспилотники, и вакцины найдутся.
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03.02.2021 13:26 Ответить
очень важно, что бы биоматериал не спрашивали о желании привиться, а прививали там где паймают.
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03.02.2021 13:26 Ответить
Так в першу чергу колить терористів хай перші подохнуть.. Песков і давай швидше..Диявол давно жде вас.
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03.02.2021 13:30 Ответить
Международный преступник песков лукаво забыл добавить, что завозить на разрушенную русней часть дамбаса "препарат" будут на танках, а "вакцинировать" контингент гетто - под дулами расийских автоматов.
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03.02.2021 13:50 Ответить
Разве в украинском графике нет Крыма и Донбасса?
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03.02.2021 13:51 Ответить
Швидше б і побільше б))),а у тих істот,що мають "паспарт" із двох головою чорнобильською куркою подвійну,а то й потрійну дозу "вакцини")))
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03.02.2021 13:59 Ответить
Никто кроме нас!- песков
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03.02.2021 14:06 Ответить
Вперед курва і побільше !!!
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03.02.2021 14:13 Ответить
Та хоч новачок завезіть, якось поФІГ.
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03.02.2021 14:23 Ответить
погубят наваросов ! Пєсков підтвердив, що на окупований Донбас постачатимуть російську вакцину "Спутник V": Якщо не ми, то ніхто не завезе її туди - Цензор.НЕТ 9330
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03.02.2021 15:55 Ответить
Сначало лугандонам вкололи в мосх, теперь в жопу вставят. Пєсков підтвердив, що на окупований Донбас постачатимуть російську вакцину "Спутник V": Якщо не ми, то ніхто не завезе її туди - Цензор.НЕТ 8031 Пєсков підтвердив, що на окупований Донбас постачатимуть російську вакцину "Спутник V": Якщо не ми, то ніхто не завезе її туди - Цензор.НЕТ 8031 Пєсков підтвердив, що на окупований Донбас постачатимуть російську вакцину "Спутник V": Якщо не ми, то ніхто не завезе її туди - Цензор.НЕТ 8031
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03.02.2021 17:50 Ответить
КАК ПОДОПЫТНЫХ ИСПОЛЬЗУЮТ !!!
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03.02.2021 20:01 Ответить
 
 