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Вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX начнут приходить в Украину уже в феврале, - посол ЕС Маасикас

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX начнут приходить в Украину уже в феврале, - посол ЕС Маасикас

Вакцины от COVID-19 начнут поступать в Украину в рамках механизма COVAX уже в феврале текущего года, сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Мы оперативно отреагировали и предоставили 190 млн евро помощи и 1,2 млрд макрофинансовой поддержки - беспрецедентные объемы для кризисного года. Сегодня на первое место вышел вопрос вакцинирования против вируса. Вакцины в рамках поддерживаемой ЕС программы COVAX начнут приходить уже в феврале", - сказал он на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина и другие соседние страны являются приоритетом для ЕС", - подчеркнул Маасикас.

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Как сообщалось, Украина в рамках программы COVAX получит в феврале 117 тыс. доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства, а параллельно, в течение первого полугодия 2021 года, - от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford.
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Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай предоставит международному механизму COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения 10 млн доз COVID-вакцин. Эти препараты будут для развивающихся стран.
Об этом сообщает Reuters.
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03.02.2021 13:17 Ответить
 
 