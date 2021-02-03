Венгерские врачи заявили, что не могут "с чистой совестью рекомендовать" вакцины из России и Китая
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Венгерская медицинская палата заявила, что не может рекомендовать для прививок вакцины из России и Китая до обнародования официальных разрешений на использование этих препаратов, а также описаний их основных характеристик и инструкций к ним.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Euractiv.
Речь идет о российской вакцине Sputnik V и китайской Sinopharm.
Медицинская палата направила специальное письмо Венгерскому национальному институту фармацевтики, продуктов питания и здоровья (OGYÉI), в котором указано, что "нельзя с чистой совестью рекомендовать использование этих препаратов коллегам".
"На сайте OGYÉI нет никаких документов об использовании этих вакцин", - подчеркнули венгерские медицинские работники.
Как сообщалось, венгерское правительство недавно в очень короткие сроки предоставило ограниченное разрешение на продажу в стране как российской, так и китайской вакцины.
Ранее столкнувшись с серьезными задержками с поставками других одобренных вакцин, ЕС оставил возможность для использования китайских и российских вакцин для ускорения вакцинации населения.
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А про чистую совесть -- это, как про чистые руки и горячее сердце...*)
Обратись к ним напрямую -- и когда про тебя расскажут по немецкому радио -- я тут же всё тут всем сообщу... -- прославишься! *)
Еще бы Ленку Бондаренку публично привить.. ток хрен там, жопорыги обычно любят всем Западным лечиться, а не из скрепной параши.
Для тех кто не читает по-английски, ссылка на Дойче Велле: ссылка