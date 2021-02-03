РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13321 посетитель онлайн
Новости ОбществоЗа рубежом Борьба с коронавирусом
5 681 18
вакцина (3815) Венгрия (1540) COVID-19 (18599)

Венгерские врачи заявили, что не могут "с чистой совестью рекомендовать" вакцины из России и Китая

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Венгерские врачи заявили, что не могут

Венгерская медицинская палата заявила, что не может рекомендовать для прививок вакцины из России и Китая до обнародования официальных разрешений на использование этих препаратов, а также описаний их основных характеристик и инструкций к ним.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Euractiv.

Речь идет о российской вакцине Sputnik V и китайской Sinopharm.

Медицинская палата направила специальное письмо Венгерскому национальному институту фармацевтики, продуктов питания и здоровья (OGYÉI), в котором указано, что "нельзя с чистой совестью рекомендовать использование этих препаратов коллегам".

"На сайте OGYÉI нет никаких документов об использовании этих вакцин", - подчеркнули венгерские медицинские работники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX начнут приходить в Украину уже в феврале, - посол ЕС Маасикас

Как сообщалось, венгерское правительство недавно в очень короткие сроки предоставило ограниченное разрешение на продажу в стране как российской, так и китайской вакцины.

Ранее столкнувшись с серьезными задержками с поставками других одобренных вакцин, ЕС оставил возможность для использования китайских и российских вакцин для ускорения вакцинации населения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия первой в ЕС одобрила китайскую COVID-вакцину, которую закупает Украина
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
Все вопросы венгерские врачи пускай задают своему Орбану поклоннику Путинило.
показать весь комментарий
03.02.2021 13:40
+7
Угорські лікарі заявили, що не можуть "з чистою совістю рекомендувати" вакцини з Росії і Китаю - Цензор.НЕТ 7322
показать весь комментарий
03.02.2021 14:12
+3
Ну так це ж виробники відзвітували))) А до цього "звіту", що про цю "вакцину" самі ж кацапи писали? Нагадую-ветиринарний препарат,нє?
показать весь комментарий
03.02.2021 14:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все вопросы венгерские врачи пускай задают своему Орбану поклоннику Путинило.
показать весь комментарий
03.02.2021 13:40 Ответить
Угорські лікарі заявили, що не можуть "з чистою совістю рекомендувати" вакцини з Росії і Китаю - Цензор.НЕТ 7322
показать весь комментарий
03.02.2021 14:12 Ответить
Не можете рекомендувати кацапську болтушку з чистою совістю, то рекомендуйте її брудною совістю.
показать весь комментарий
03.02.2021 13:41 Ответить
С чистой совестью только врагу можно рекомендовать эту канализацию
показать весь комментарий
03.02.2021 13:41 Ответить
Это нормально, бо вчера Меркель чётко сказала, что российская вакцина не прошла полноценное тестирование и сертификацию.

А про чистую совесть -- это, как про чистые руки и горячее сердце...*)
показать весь комментарий
03.02.2021 13:43 Ответить
чтобы пройти "полноценное тестирование и сертификацию" трэба как минимум лет эдак пятнадцать...на сегодняшний же день(ни у кого...) нет, и не может быть, не только этого, но и полноценного завершения всех испытаний - запуск в производство идет на собственный страх и риск...что пфайзер, что астразенека, что спутник, что синовак...
показать весь комментарий
03.02.2021 14:27 Ответить
Очень плохо, что фрау Меркель и Институт Коха, ничего не знают про то, что знаешь о вакцинах ты!

Обратись к ним напрямую -- и когда про тебя расскажут по немецкому радио -- я тут же всё тут всем сообщу... -- прославишься! *)
показать весь комментарий
03.02.2021 14:38 Ответить
Фуфломецин политическое оружие путлера оно опасно для любого человека и даже упоминание о нем вредно для психики !
показать весь комментарий
03.02.2021 13:57 Ответить
Не менжуйте! Дайош спутнік 4 ********!
показать весь комментарий
03.02.2021 14:03 Ответить
А що це за звір такий, "Венгерская медицинская палата", який в неї юридичний статус? Типу "Союз мєча і орала"?
показать весь комментарий
03.02.2021 14:15 Ответить
Медиків зобов'язує клятва Гіппократа, а Орбана і його шобло зов предків.
показать весь комментарий
03.02.2021 14:18 Ответить
Лишнехромосомные "спутником" довольны, чё.
Еще бы Ленку Бондаренку публично привить.. ток хрен там, жопорыги обычно любят всем Западным лечиться, а не из скрепной параши.
показать весь комментарий
03.02.2021 14:24 Ответить
А между тем, журнал Lancet опубликовал данные по 3-й фазе испытаний - эффективность 91,6% ссылка
Для тех кто не читает по-английски, ссылка на Дойче Велле: ссылка
показать весь комментарий
03.02.2021 14:29 Ответить
Ну так це ж виробники відзвітували))) А до цього "звіту", що про цю "вакцину" самі ж кацапи писали? Нагадую-ветиринарний препарат,нє?
показать весь комментарий
03.02.2021 14:44 Ответить
невже щось запідозрили?
показать весь комментарий
03.02.2021 15:42 Ответить
Какая то странная ситуация - мы покупаем у кацапов газ (он пройдя виртуальный реверс не становится европейским), ядерное топливо для АЭС,уголь (в том числе и украденный на оккупированном Донбассе),бензин, нефть, сжиженный газ, у нас продается полно кацапских товаров начиная с автомобилей, бытовой техники и заканчивая косметикой и все это во время войны, но как только дело коснулось "вакцины" то тут стал проявляться невиданный патриотизм у нашего министра здравоохранения и правительства. Я понимаю, что колоть населению кацапскую бодягу не прошедшую полный цикл испытаний это преступление, но вопрос переносится в чисто политическую плоскость, мол мы не станем покупать кацапскую "вакцину" потому что они напали на нашу страну и захватили наши территории, при этом факт покупки всех остальных товаров почему не кажется "нашей" власти преступлением и подыгрыванием оккупанту.
показать весь комментарий
03.02.2021 16:42 Ответить
"Венгерские врачи" лучшие в мире.Также они переводят слова Буда и Пешт, как в цирке.
показать весь комментарий
03.02.2021 17:41 Ответить
 
 