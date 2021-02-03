Нацсовет по ТРВ уведомит провайдеров о необходимости блокирования "112 Украина", ZIK и NewsOne

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания уведомит провайдеров о необходимости соблюдения решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

"В санкционных списках речь идет о спутниковых телеканалах "112 Украина", ZIK и NewsOne. Мы должны уведомить наших лицензиатов-провайдеров. И мониторить ситуацию по их выполнению решения СНБО", - заявила в комментарии "Интерфакс-Украина" глава Нацсовета Ольга Герасимьюк, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, у нескольких компаний, которые перечислены в санкционных списках, действительно есть частотные присвоения, но Нацсовет в сентябре 2019 года не продлил им лицензии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацсовет по ТРВ по обращению СБУ назначил внеплановую проверку телеканалу "НАШ" из-за интервью с экс-"регионалкой" Бондаренко

"Эти частоты должны быть выставлены на конкурс. Но сейчас, в связи с коронавирусной пандемией, конкурсы приостановлены. А потому какое-то время эти частоты простаивают. Как только будет разблокирована возможность проводить конкурсы - мы выставим их и перераспределим в соответствии с требованиями украинского законодательства", - подчеркнула Герасимьюк.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".