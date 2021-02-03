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Нацсовет по ТРВ уведомит провайдеров о необходимости блокирования "112 Украина", ZIK и NewsOne

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нацсовет по ТРВ уведомит провайдеров о необходимости блокирования

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания уведомит провайдеров о необходимости соблюдения решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

"В санкционных списках речь идет о спутниковых телеканалах "112 Украина", ZIK и NewsOne. Мы должны уведомить наших лицензиатов-провайдеров. И мониторить ситуацию по их выполнению решения СНБО", - заявила в комментарии "Интерфакс-Украина" глава Нацсовета Ольга Герасимьюк, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, у нескольких компаний, которые перечислены в санкционных списках, действительно есть частотные присвоения, но Нацсовет в сентябре 2019 года не продлил им лицензии.

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"Эти частоты должны быть выставлены на конкурс. Но сейчас, в связи с коронавирусной пандемией, конкурсы приостановлены. А потому какое-то время эти частоты простаивают. Как только будет разблокирована возможность проводить конкурсы - мы выставим их и перераспределим в соответствии с требованиями украинского законодательства", - подчеркнула Герасимьюк.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
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Топ комментарии
+5
а г+г и наш? Нацсовет по ТРВ уведомит провайдеров о необходимости блокирования "112 Украина", ZIK и NewsOne - Цензор.НЕТ 9061
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03.02.2021 14:03
+4
Нацсовет по ТРВ уведомит провайдеров о необходимости блокирования "112 Украина", ZIK и NewsOne - Цензор.НЕТ 2961
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03.02.2021 14:00
+4
Лучше - не видеть !Нацсовет по ТРВ уведомит провайдеров о необходимости блокирования "112 Украина", ZIK и NewsOne - Цензор.НЕТ 8324
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03.02.2021 14:03
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Нацсовет по ТРВ уведомит провайдеров о необходимости блокирования "112 Украина", ZIK и NewsOne - Цензор.НЕТ 2961
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03.02.2021 14:00 Ответить
Скажемо ні кацапському миру в Україні!
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03.02.2021 14:01 Ответить
Лучше - не видеть !Нацсовет по ТРВ уведомит провайдеров о необходимости блокирования "112 Украина", ZIK и NewsOne - Цензор.НЕТ 8324
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03.02.2021 14:03 Ответить
Лично я, не сильно радуюсь этому событию.
С Зе-наркомана станется использовать блокировку каналов исключительно для ШАНТАЖА и ТОРГОВЛИ с ОпЖопниками, ради коалиции в Раде.
При текущем-то развале "Слуг" в Раде очень нужная Зе-наркоману тактика.
"поживем - увидим"...
Нацсовет по ТРВ уведомит провайдеров о необходимости блокирования "112 Украина", ZIK и NewsOne - Цензор.НЕТ 9849
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03.02.2021 14:03 Ответить
Согласен с вами!
гринпоцу не верю, скоро все вернется на круги своя! Зеленский умышленно делает юридические ошибки при принятии решения для возможности их опротестования.
Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» сообщила о намерении , что инициировать процедуру импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Собственно самого заседания СНБО, как такового не было. Подписи собраны по подписке, обсуждение не проводилось. Все как в партии.
Зеленский понимает, что крен социологических настроений идет в сторону патриотической части общества, потому пытается перехватить инициативу демонстративными юридическими действиями против пророссийской части политикума. Далее вполне возможно создание широкой коалиции с присоединения "Голоса" и "Батькивщины", переформатирования руководства Верховной Рады и Кабмина.
Решение СНБО содержит еще закрытую и не оглашенную часть решения.
Указом №43\2021 Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов ("112", "NewsOne", "Zik" ). Санкции практически предусматривают прекращение деятельности телеканалов. При голосовании воздержался председатель ВР Украины Разумков.
Зеленский умышленно делает юридические ошибки при принятии решения для возможности их опротестования.
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03.02.2021 14:04 Ответить
Ну, по поводу импичмента - полный бред и пугалка для тыпилов.
При текущем законе осуществить импичмент невозможно.
Его должны полностью поддержать Ген Прокурор, Верховный Суд и конституционное большинство Рады.
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03.02.2021 14:26 Ответить
"конституционное большинство Рады." - ніт, 3/4 має проголосувати від складу Ради(338 депутатів), тобто тушка президента краще захищена ніж сама конституція.
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03.02.2021 14:52 Ответить
а г+г и наш? Нацсовет по ТРВ уведомит провайдеров о необходимости блокирования "112 Украина", ZIK и NewsOne - Цензор.НЕТ 9061
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03.02.2021 14:03 Ответить
За нарушения лишать провайдеров лицензии сроком на 3 года.
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03.02.2021 14:03 Ответить
нацсовет по ТРВ должен немедленно провести конкурс на передачу частот, на которых вещали залоченные помойки, другим желающим нормальным телеканалам, у которых сейчас вещание ведут только в интернете
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03.02.2021 14:03 Ответить
Провайдеру Мерлін-телеком респект за блокування мертвечини!
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03.02.2021 14:08 Ответить
Если речь идёт об антигосударственной деятельности, то должен срабатывать УК -- автоматычно!

Персонально по виновниками и предателям, а не по их имуществу, орудиям труда и средствам производства -- это всё вторично -- вещ. доки, просто.
А тут, целый околозаконный Указ! -- ...и понесутся разборки в судах и в телевизоре...
Будет пиплу на что отвлечься -- от той же свары между коррумпированными офицерско-барыжными группировками в МО, например...
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03.02.2021 14:12 Ответить
Петушария почему не заблокировали и не направили запрос в Берлин о выдачи этой террористической гниды?
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03.02.2021 14:21 Ответить
Только почему "НАШ" продолжает вещать, на котором показывают беспрерывный антиукраинский шабаш сейчас всяких шуфричей и прочих подонков с типа озабоченными ведущими исключительно на кацапском языке! Что-то про демократию, уроды, бэкают, это ПОДКАЦАПНИКИ про демократию!!! За гранью!
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03.02.2021 15:26 Ответить
 
 