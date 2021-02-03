Нацсовет по ТРВ уведомит провайдеров о необходимости блокирования "112 Украина", ZIK и NewsOne
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Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания уведомит провайдеров о необходимости соблюдения решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.
"В санкционных списках речь идет о спутниковых телеканалах "112 Украина", ZIK и NewsOne. Мы должны уведомить наших лицензиатов-провайдеров. И мониторить ситуацию по их выполнению решения СНБО", - заявила в комментарии "Интерфакс-Украина" глава Нацсовета Ольга Герасимьюк, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, у нескольких компаний, которые перечислены в санкционных списках, действительно есть частотные присвоения, но Нацсовет в сентябре 2019 года не продлил им лицензии.
"Эти частоты должны быть выставлены на конкурс. Но сейчас, в связи с коронавирусной пандемией, конкурсы приостановлены. А потому какое-то время эти частоты простаивают. Как только будет разблокирована возможность проводить конкурсы - мы выставим их и перераспределим в соответствии с требованиями украинского законодательства", - подчеркнула Герасимьюк.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
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С Зе-наркомана станется использовать блокировку каналов исключительно для ШАНТАЖА и ТОРГОВЛИ с ОпЖопниками, ради коалиции в Раде.
При текущем-то развале "Слуг" в Раде очень нужная Зе-наркоману тактика.
"поживем - увидим"...
гринпоцу не верю, скоро все вернется на круги своя! Зеленский умышленно делает юридические ошибки при принятии решения для возможности их опротестования.
Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» сообщила о намерении , что инициировать процедуру импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Собственно самого заседания СНБО, как такового не было. Подписи собраны по подписке, обсуждение не проводилось. Все как в партии.
Зеленский понимает, что крен социологических настроений идет в сторону патриотической части общества, потому пытается перехватить инициативу демонстративными юридическими действиями против пророссийской части политикума. Далее вполне возможно создание широкой коалиции с присоединения "Голоса" и "Батькивщины", переформатирования руководства Верховной Рады и Кабмина.
Решение СНБО содержит еще закрытую и не оглашенную часть решения.
Указом №43\2021 Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов ("112", "NewsOne", "Zik" ). Санкции практически предусматривают прекращение деятельности телеканалов. При голосовании воздержался председатель ВР Украины Разумков.
Зеленский умышленно делает юридические ошибки при принятии решения для возможности их опротестования.
При текущем законе осуществить импичмент невозможно.
Его должны полностью поддержать Ген Прокурор, Верховный Суд и конституционное большинство Рады.
Персонально по виновниками и предателям, а не по их имуществу, орудиям труда и средствам производства -- это всё вторично -- вещ. доки, просто.
А тут, целый околозаконный Указ! -- ...и понесутся разборки в судах и в телевизоре...
Будет пиплу на что отвлечься -- от той же свары между коррумпированными офицерско-барыжными группировками в МО, например...