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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Санкции против России Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26017) Россия (91262) санкции (10616) США (23185) Евросоюз (15877)

Власти РФ предложили российским компаниям работать в оккупированном Крыму анонимно, чтобы не попасть под санкции США и ЕС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Власти РФ предложили российским компаниям работать в оккупированном Крыму анонимно, чтобы не попасть под санкции США и ЕС

Министерство экономического развития РФ разработало законопроект, предусматривающий создание в оккупированном Крыму и Севастополе особых административных районов (ОАР).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК со ссылкой на текст документа, подлинность которого подтвердили в Минэкономразвития.

Предложенный правовой режим позволит инвесторам из других регионов не опасаться введения санкций США и Евросоюза, которые грозят за работу в Крыму, поскольку предложенный законопроект позволит инвесторам сохранить анонимность, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Особые административные районы будут действовать на всей территории оккупированных Крыма и Севастополя, как и свободная экономическая зона, функционирующая с конца 2014 года, сказано в законопроекте. Участниками особых административных районов смогут стать любые российские компании, зарегистрированные в любом регионе, но они будут должны вести бизнес только на полуострове, а за пределами Крыма у них не должно быть филиалов и представительств.

Инвестиционный проект должен включать вложение не менее 150 миллионов рублей, направленных на создание и развитие производства, инфраструктуры, туризма, санаторно-курортного лечения или на организацию отдыха граждан.

РБК отметил, что компании смогут совмещать статусы участника особого административного района со статусом участника свободной экономической зоны. Это позволит инвестору пользоваться льготным обложением налогов и страховых взносов, а также, например, получать земельные участки в аренду без торгов, и при этом сохранять конфиденциальность.

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Многие российские федеральные компании отказываются работать в оккупированных Крыму и Севастополе, опасаясь санкций США и Евросоюза. Так, США еще в 2014 году получили полномочия вводить санкции против любых российских компаний, которые ведут бизнес на полуострове. РБК указывает, что санкции вводят, опираясь на публичные сообщения и сведения российских государственных реестров.

В июне 2019 года правительство России разрешило юридическим лицам, зарегистрированным в оккупированном Крыму или Севастополе, скрывать сведения о себе, подлежащие обязательной публикации в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
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Топ комментарии
+11
хто бы сомневался...
воевать - анонимно... работать - анонимно...паскудить - анонимно...
от анонимшики)))
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03.02.2021 14:05
+9
Вот те на. Так это ж оздоровительные санкции. Власти РФ предложили российским компаниям работать в оккупированном Крыму анонимно, чтобы не попасть под санкции США и ЕС - Цензор.НЕТ 1201
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03.02.2021 14:02
+9
а как же игорная зона, круизные лайнеры,
толстосумы- буржуины в костюмчиках с отливом, и с тёлками под рукой и пр.ништяки 2014 года?
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03.02.2021 14:06
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ой умора анонимно.. это как мысленно??!! все тайное сразу становитсья явным...
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03.02.2021 14:02 Ответить
Вот те на. Так это ж оздоровительные санкции. Власти РФ предложили российским компаниям работать в оккупированном Крыму анонимно, чтобы не попасть под санкции США и ЕС - Цензор.НЕТ 1201
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03.02.2021 14:02 Ответить
о_О как же будет бомбить женушек и дитишек "вумных" когда они попадут под санкции также. Баблишко то говнецом отдает. получите санкции и ехайте на...й к себе в ********. А когда счета поблочат забугорные. Ванька-дурачек, а баблишко то также санкционное. Что же ты ванятко в крым поперся?
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03.02.2021 14:02 Ответить
Власти РФ предложили российским компаниям работать в оккупированном Крыму анонимно, чтобы не попасть под санкции США и ЕС - Цензор.НЕТ 1387 Правильно. И страну на глобусе чернилами замазать...
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03.02.2021 14:03 Ответить
На кожного аноніма знайдеться великий санкційний адресний болт.
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03.02.2021 14:03 Ответить
Родная гавань!
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03.02.2021 14:03 Ответить
хто бы сомневался...
воевать - анонимно... работать - анонимно...паскудить - анонимно...
от анонимшики)))
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03.02.2021 14:05 Ответить
Так і з жінкою скоро спати будуть анонімно. А то мало чого там русофоби надумають...
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03.02.2021 14:10 Ответить
Анонизмо..Власти РФ предложили российским компаниям работать в оккупированном Крыму анонимно, чтобы не попасть под санкции США и ЕС - Цензор.НЕТ 2087
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03.02.2021 14:05 Ответить
а как же игорная зона, круизные лайнеры,
толстосумы- буржуины в костюмчиках с отливом, и с тёлками под рукой и пр.ништяки 2014 года?
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03.02.2021 14:06 Ответить
Это ты о жителях череповца или оренбурга?
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03.02.2021 14:51 Ответить
черепбурга Влада РФ запропонувала російським компаніям працювати в окупованому Криму анонімно, щоб не потрапити під санкції США та ЄС - Цензор.НЕТ 5616
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03.02.2021 16:17 Ответить
Какие нищтяки 2013 года?
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03.02.2021 18:37 Ответить
та хотя бы кацапами не так воняло и вода была в Крыму чтобы помыться , хавчик нормальный был, ни полицаев ни "диверсантов", спокойно, разве это не ништяки ?
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03.02.2021 18:51 Ответить
Знов верещатимуть настамнєт?
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03.02.2021 14:06 Ответить
инвестировать в пустыню - это смело
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03.02.2021 14:08 Ответить
Суверенитет аж прёт! А сбербанк будет там тоже работать анонимно?
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03.02.2021 14:09 Ответить
Там другие платежные системы, не помню, выдают рубли.
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03.02.2021 18:39 Ответить
Як щурі помийні) от вам і "камніснєба" і "раднаяговєнь" і "намкриш" і "палєзниєсанкціі")))
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03.02.2021 14:11 Ответить
Страна 404
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03.02.2021 14:11 Ответить
Власти РФ предложили российским компаниям работать в оккупированном Крыму анонимно, чтобы не попасть под санкции США и ЕС - Цензор.НЕТ 9239
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03.02.2021 14:12 Ответить
как блеял шапиро по кличке соловйов - Байден придэ порядок навэдэ.

Вот он и пришел.
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03.02.2021 14:16 Ответить
Обмануть, предать, надуть,
Обокрасть - как славно-то!
Страшен путь во мрак и жуть,
Родина державная.

Сколько лет всё нет и нет
Жизни человеческой.
Мчат года всегда беда
Над тобой, Отечество.- Эльдар Рязанов,
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03.02.2021 14:19 Ответить
Найдите дураков. которые будут вкладываться в инфраструктуру
аннексированной территории.
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03.02.2021 14:23 Ответить
Смешно. Такая "вЯликая, скрэпная, духовнЫЯ" сРана, считает Крым своей территорией и прячется в бизнесе внутри своей страны. Так санкции ж токА на пользу, мля, че ссытесь твари? Влада РФ запропонувала російським компаніям працювати в окупованому Криму анонімно, щоб не потрапити під санкції США та ЄС - Цензор.НЕТ 4747
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03.02.2021 14:32 Ответить
"Родная гавань" трусливо прячется в Крыму - вот оно, "величие по-путински".
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03.02.2021 14:34 Ответить
Санкции таки хорошо полируют гнилую рашоглотку раз они пропихивают туда свой бизнес анонимно.
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03.02.2021 14:45 Ответить
А нафига нарываться, выпячивать себя?
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03.02.2021 18:41 Ответить
А зачем анонимно?
В 90-е всё это прошли.
Нужны кроссовки Адидас? - Пожалуйста, только не Адидас, а Абибас - делов-то...
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03.02.2021 15:04 Ответить
Жалоба в комитет защиты потребителей "Анонимная компания продала мне бракованный товар. Прошу принять к ним строгие меры!"
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03.02.2021 15:10 Ответить
Отже, треба вводити санкції на ВСІ російські компанії - презумпція російської винуватості. Незадоволені, мовляв - ми там не працюємо, нехай дякують своєму урядові.
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03.02.2021 17:24 Ответить
"а также, например, получать земельные участки в аренду без торгов, и при этом сохранять конфиденциальность." Для чего и затевалось)) Все остальное мишура.
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03.02.2021 18:31 Ответить
 
 