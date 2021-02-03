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Новости Политика Украины
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Дубинский и Деркач должны быть привлечены к ответственности за антиукраинскую деятельность, - адвокаты Новиков и Головань

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дубинский и Деркач должны быть привлечены к ответственности за антиукраинскую деятельность, - адвокаты Новиков и Головань

Власть Зеленского обязана не просто закрывать фейковые дела против Байдена и Порошенко, но и привлечь к ответственности лиц, ведущих подрывную деятельность в пользу России и разрушающих стратегические отношения Украины и США, в частности народных депутатов Деркача и Дубинского

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявили адвокаты пятого Президента Петра Порошенко Игорь Головань и Илья Новиков.

По словам адвокатов, сеть пророссийского влияния внутри Украины продолжает свою подрывную деятельность. Поэтому уже 11 сентября прошлого года Печерский суд через судью Волкову принял решение, которое обязало ГБР зарегистрировать еще два производства.

"Это решение было выполнено в авральном порядке 22 января. То есть когда президент Байден уже начал выполнять обязанности Президента США. По нашим данным, эти производства, недавно поспешно открытые, уже закрыты", - отметил Новиков.

"Мы видим, что когда речь идет не просто о расследованиях, которые могут повредить интересам государства, но и о расследовании, которые становятся лично опасными и неудобными для руководства правоохранительных органов, они принимают очевидные решения быстро и без лишних разговоров", - подчеркнул адвокат.

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Новиков также отметил, что 1 февраля апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда окончательно подтвердила решение о прекращении производства по заявлению Деркача, которое расследовало НАБУ.

"Когда Высший антикоррупционный суд 21 января этого года рассматривал жалобу Деркача на закрытие производства, здесь прямо написано, что дело пустое, что никаких признаков уголовного преступления там нет. Но несколько месяцев велось так называемое "расследование", в результате которого было принято единственно возможный вариант - закрыть это уголовное производство. И соответственно обжалование Деркачом этого уголовного производства в Высшем антикоррупционном суде было безуспешным", - отметил Головань.

Новиков напомнил, что когда 19 мая 2020 Деркач обнародовал так называемые "пленки", уже ночью Генпрокурор Венедиктова открыла три уголовных дела. После того, как депутат Деркач оказался в санкционных списках как российский агент, властям стало очевидно, что ситуация вредит отношениям Украины и США.

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"Хотел бы напомнить, что когда 11 января Министерство финансов США сообщало о введении санкций в отношении Дубинского и других, там был прямо приведен "российский агент Деркач", а также шла речь о связанной с Россией сети внешнего влияния на политику и на выборы в США. Я думаю, это все доказательно и соответствующим образом задокументировано соответствующими инстанциями США", - добавил Головань.

Головань отметил, что уголовные производства, которые были открыты по заявлениям агентов российского влияния, должны были закрыть еще несколько месяцев назад.

"Мы поднимаем вопрос о привлечении к ответственности Деркача, мы поднимаем вопрос о привлечении к ответственности Дубинского за их клевету. Что по сути своей является заведомо ложным сообщением о преступлении, а во-вторых это фактически деятельность, направленная на содействие подрывной деятельности государства-агрессора и против украинских интересов. Пророссийская сеть продолжает свою деятельность, и необходимо принять меры для привлечения к ответственности ее членов", - подытожил адвокат.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Памагите!!!!! Мальчика с собачим ртом распять хочут!!!!
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03.02.2021 14:13
+11
Дубинский и Деркач должны быть привлечены к ответственности за антиукраинскую деятельность, - адвокаты Новиков и Головань - Цензор.НЕТ 2843
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03.02.2021 14:06
+10
А когда прикроют Г+Г, на которых они вещали?
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03.02.2021 14:10
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Дубинский и Деркач должны быть привлечены к ответственности за антиукраинскую деятельность, - адвокаты Новиков и Головань - Цензор.НЕТ 2843
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03.02.2021 14:06 Ответить
Дубинский и Деркач должны быть привлечены к ответственности за антиукраинскую деятельность, - адвокаты Новиков и Головань - Цензор.НЕТ 647
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03.02.2021 14:20 Ответить
ага, штраф 1365 грывень и вернуть холодильник Розенлев...
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03.02.2021 14:08 Ответить
В корыто насыпано, ЗЕботы.Налетай!!!
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03.02.2021 14:08 Ответить
Выслать в кремль,по частям,в дипломатической почте,со словами благодарности.
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03.02.2021 14:08 Ответить
Дубінський і Деркач мають бути притягнуті до відповідальності за антиукраїнську діяльність, - адвокати Новіков і Головань - Цензор.НЕТ 2309
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03.02.2021 14:29 Ответить
Весь день участники изнагнания Дубинского демонстрируют взаимопонимание и лояльность. Даже Дубинский. На самом деле все не так. Единственным удовлетворенным в этом спектакле является Зеленский, которому Кулеба наплел о том, что после удаления Дубинского из фракции в отношениях с США наступит период расцвета и взаимопонимания. На самом деле все значительно хуже. США до сих пор ждут реакции Зеленского на санкции против Дубинского. Американцы воспринимают Дубинского как крупного партийного функционера партии Зеленского. В этом статусе ничего не изменилось. Мы давно писали об этом
https://twitter.com/tZEinform/status/1351599464323174403
Недоволен Дубинский, которого публично унизили, но он никому не интересен уже.
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03.02.2021 14:09 Ответить
то хай Дубінського з Деркачем посадять.
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03.02.2021 16:01 Ответить
Буду аплодувати стоячі, якщо, хоч і з запізненням на одну весну, весна 2021 буде з "посадками"!
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03.02.2021 14:11 Ответить
ну вот))) а дубинеска расслабилась )))) подумал маховик репрессий не запустят...
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03.02.2021 14:09 Ответить
пора валить
Дубинский и Деркач должны быть привлечены к ответственности за антиукраинскую деятельность, - адвокаты Новиков и Головань - Цензор.НЕТ 8239
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03.02.2021 14:09 Ответить
А когда прикроют Г+Г, на которых они вещали?
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03.02.2021 14:10 Ответить
давайте для разнообразия повесим этих двух ублюдков на Майдане.... Вова Зеленский твой рейтинг прыгнет сразу в 146% Х..ло даже переплюнешь.. истинно глаголю сию истину вам...
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03.02.2021 14:10 Ответить
а що, вавасік сам їх на шибеницю підтягне?!
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03.02.2021 14:30 Ответить
Куйте залізо поки гаряче.
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03.02.2021 14:11 Ответить
Я конечно извиняюсь, но с какого перепуга некие адвокаты, тем более российские с непонятной репутацией, советуют Президенту Украины, вне зависимости от его фамилии, что делать?... Немного комично выглядит
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03.02.2021 14:12 Ответить
ти дебіл? Чи просто зебіл?
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03.02.2021 14:38 Ответить
все пучком, а вы хотели трагедии?
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03.02.2021 14:45 Ответить
Клиент имеет право нанимать себе любых адвокатов. Порошенко нанял Голованя и Новикова, вот они ему и советуют, что делать. Головань работает с ним давно, это высококлассный и очень дорогой адвокат.
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03.02.2021 15:04 Ответить
так ты тоже по кацапским методичкам строчиш и ничего, ни какого перепуга
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03.02.2021 15:30 Ответить
А записи Мельниченко, Онищенка, петруччо з ******?
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03.02.2021 14:12 Ответить
Памагите!!!!! Мальчика с собачим ртом распять хочут!!!!
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03.02.2021 14:13 Ответить
У вас дві помилки:
а) не "с собачим ртом", а "в собачий рот"
б) не "распять", а "раз шесть" (або навіть більше)
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03.02.2021 14:20 Ответить
Виноват! Исправлюсь!
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03.02.2021 14:39 Ответить
+
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03.02.2021 19:14 Ответить
+
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03.02.2021 19:13 Ответить
+
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03.02.2021 19:13 Ответить
....одним словом ФЛЮГЕРИ ...ГАНЬБА ...
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03.02.2021 14:18 Ответить
Лапухи, а не юристы. Нет такой статьи в украинском законодательстве.
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03.02.2021 14:19 Ответить
В цю компашку за третього дуже органічно вписується Портнов
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03.02.2021 14:37 Ответить
взять Мервечука и посадить-сразу Донбас вернут
а если еще в камеру где 30 человек...!!!
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03.02.2021 14:39 Ответить
Где дело против поддонков??
Где снятие неприкоснованности??
Толку с этого номинального вывода из фракции!!
Цирк.. или говаря современным языком
95 квартал и замыливание глаз
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03.02.2021 14:50 Ответить
 
 