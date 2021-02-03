РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13306 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом Закрытие каналов Медведчука
9 231 49
Еврокомиссия (1317) Евросоюз (15877) Точицкий Николай (61) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

В ЕС поддерживают санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", - посол Точицкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

В ЕС поддерживают санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и

Представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий заявил, что в Европейском Союзе "чрезвычайно положительно" отнеслись к введению Украиной санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина".

Об этом дипломат заявил на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Могу сказать, что уже сегодня, начиная с самого утра, и со вчерашнего вечера, очень одобрительно отнеслись в Европейской комиссии и Службе внешней политики к вчерашнему решению Совета национальной безопасности по нашим санкциям (против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина". - Ред.). Это пока неофициальная реакция, но я думаю, что в ходе визита премьер-министра в Брюссель мы услышим и официальную реакцию. Важно правильно все это позиционировать", - сказал Точицкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацсовет по ТРВ уведомит провайдеров о необходимости блокирования "112 Украина", ZIK и NewsOne

Комментируя в целом вопрос санкций ЕС, дипломат отметил, что он "остается чувствительным". По мнению Точицкого, "нам следует четко формулировать досье, если мы хотим иметь более эффективную реакцию Европейского Союза".

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+23
В ЕС поддерживают санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", - посол Точицкий - Цензор.НЕТ 9084
показать весь комментарий
03.02.2021 14:13
+19
Розумні люди,все розуміють. Дякуємо ЄС
показать весь комментарий
03.02.2021 14:16
+15
Європа завжди виступає за екологію - чи то в природі, чи то в інфопросторі.
показать весь комментарий
03.02.2021 14:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В ЕС поддерживают санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", - посол Точицкий - Цензор.НЕТ 9084
показать весь комментарий
03.02.2021 14:13 Ответить
Європа завжди виступає за екологію - чи то в природі, чи то в інфопросторі.
показать весь комментарий
03.02.2021 14:15 Ответить
З виступу депутата ВР від "РУХУ" : "Панове , я буду говорить про екологію ! Панове депутати , що ж це робиться : дерева сохнуть , ріки міліють .... Скоро не буде де втопить чи повісить москаля !!!"
показать весь комментарий
03.02.2021 14:21 Ответить
Чогось нівєрю..
показать весь комментарий
03.02.2021 14:16 Ответить
Розумні люди,все розуміють. Дякуємо ЄС
показать весь комментарий
03.02.2021 14:16 Ответить
Громко пернули в лужу с этим запретом, как и с назначением *********, зато новостей уже наплодили для самоуспокоения.
Ничего, скоро придут новые платежки и про эти сраные каналы никто и не вспомнит.
показать весь комментарий
03.02.2021 14:16 Ответить
Тут іншу тему обговорюють.
показать весь комментарий
03.02.2021 14:18 Ответить
А вони таки прийдуть. Ото буде радості! В ЕС поддерживают санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", - посол Точицкий - Цензор.НЕТ 1956
показать весь комментарий
03.02.2021 14:19 Ответить



scamp

@scamp_rogue

·19 мин

Россия вышла на второе место по объему импорта товаров в Украину в январе.
показать весь комментарий
03.02.2021 14:18 Ответить
Ну так посмотрите сколько машин стало на улицах. Все владельцы платят дань х-лу за топливо. В сумме набегает под 10 млрд долларов в год на финансирование терроризма из карманов украинцев.
И не надо сказок про закупки где-то ещё. 99% оно из рашки.
показать весь комментарий
03.02.2021 15:12 Ответить
Ну добре. День перемоги, Зє-влада отримала. Завтра що? Вуглю для ТЕЦ немає, вакціна йок, тарифи будуть розти і далі... Яка буде завтра перемога? післязавтра?
показать весь комментарий
03.02.2021 14:18 Ответить
Все пропало? У ЄС підтримують санкції проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", - посол Точицький - Цензор.НЕТ 1219
показать весь комментарий
03.02.2021 14:20 Ответить
Це риторичне питання.
показать весь комментарий
03.02.2021 14:22 Ответить
Тогда нужно опять включать каналы, тогда будет и уголь и вакцина. Порохоботов плющит, ведь их кумир не поднимал руку на святое для руцкага мира
показать весь комментарий
03.02.2021 14:20 Ответить
Та ніякий він не порохобот... порохоботи одобрюють єдину за 2 роки добру справу зроблену зеленським для безпеки України. Огірок це вилупок опезежопний...
показать весь комментарий
03.02.2021 14:51 Ответить
У хворій яві зебілів.
показать весь комментарий
03.02.2021 16:18 Ответить
Завтра сонце підніметься знову . І післязавтра знову зійде .
показать весь комментарий
03.02.2021 14:22 Ответить
Сонце, доречі, підіймається з боку Мордору. Неподобство. Тра його декомунізовать.
показать весь комментарий
03.02.2021 14:24 Ответить
Всі знають, що сонце підіймается завдяки особистій підтримці Петра Порошенка У ЄС підтримують санкції проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", - посол Точицький - Цензор.НЕТ 5885
показать весь комментарий
03.02.2021 14:29 Ответить
Петро Порошенко - єдиний, хто здатний рятувать неньку від азійсько-кацапської навали. Товсто, нє?
показать весь комментарий
03.02.2021 14:33 Ответить
Якось воно буде, відповідає Вовка-півогірка. У ЄС підтримують санкції проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", - посол Точицький - Цензор.НЕТ 7080
У ЄС підтримують санкції проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", - посол Точицький - Цензор.НЕТ 9541
показать весь комментарий
03.02.2021 14:26 Ответить
Не плохо было бы и США передать санкционный список
показать весь комментарий
03.02.2021 14:18 Ответить
Я тоже жду реакцию официальной позиции ЕС. А то что там прибалты с поляками тебе нашептали меня не интересует.
показать весь комментарий
03.02.2021 14:19 Ответить
Ну, репортеры без границ свою позицию уже огласили, но зеленому быдлу нужна хоть одна перемога.
показать весь комментарий
03.02.2021 14:21 Ответить
Твои репортеры уже свое фэ США сказали из-за блокировки трамповских сайтов?
показать весь комментарий
03.02.2021 14:25 Ответить
Привіт, овоч. Ти знову тут?
показать весь комментарий
03.02.2021 14:21 Ответить
Млять да нас очень волнует о чем думают кацапы под прокси.
показать весь комментарий
03.02.2021 14:21 Ответить
У параноиков всегда все под прокси.
показать весь комментарий
03.02.2021 14:27 Ответить
Можеш не ждать-беспокоенность выразят, ничего страшного.
показать весь комментарий
03.02.2021 14:23 Ответить
колорады ,ватники ,сепары сосните леща!!!!
показать весь комментарий
03.02.2021 14:28 Ответить
у ваты еще больше запалыхает ))))
показать весь комментарий
03.02.2021 14:20 Ответить
А ЕС не хочет Петушария выдать? Или Зедегенерат так и не направил запросы о выдачи пособника террористов? Кстати, его пропагандоно помойки сегодня на всю катушку в Украине вещают.
показать весь комментарий
03.02.2021 14:20 Ответить
вот что Байден животворящий делает!..
показать весь комментарий
03.02.2021 14:21 Ответить
Шо, уже снял санкции с потоков?
показать весь комментарий
03.02.2021 14:25 Ответить
ггг) И как обычно, - только светоч демократии расиюшка защищает свободу слова У ЄС підтримують санкції проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", - посол Точицький - Цензор.НЕТ 4325
показать весь комментарий
03.02.2021 14:26 Ответить
У вати сьгодні палае))
показать весь комментарий
03.02.2021 14:27 Ответить
У ЄС підтримують санкції проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", - посол Точицький - Цензор.НЕТ 9187
показать весь комментарий
03.02.2021 14:30 Ответить
У ЄС підтримують санкції проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", - посол Точицький - Цензор.НЕТ 2385
показать весь комментарий
03.02.2021 14:57 Ответить
И? Завтра появятся 234, ZAK, NewsTwo. Пока олигархат существует как явление, будет и коррупция и антиукраинские каналы. И да, беня тоже будет.
показать весь комментарий
03.02.2021 14:28 Ответить
Не так все просто, треба, ще частоти на мовлення мати
показать весь комментарий
03.02.2021 14:31 Ответить
Это важный вопрос. Но ведь покуда жив олигархат, нет нерешенных вопросов, верно?
показать весь комментарий
03.02.2021 14:39 Ответить
Молодці!
показать весь комментарий
03.02.2021 14:45 Ответить
Если правда, то это прекрасно.
показать весь комментарий
03.02.2021 14:52 Ответить
Трохи не очікувано. Я думав що, висловлять стурбованість.
показать весь комментарий
03.02.2021 16:05 Ответить
Не хрен сильно переживать за КОЗАКА и рвать дупу !!Следствие и суды могут идти годами и десятилетиями!! А к тому времени , я думаю успеют подохнут и всякие там российкие ворюги рабиновичи и Чавкающий Медведчук и российский петух Погребинский и истеричка Бондаренко и многие другие!! .....Никто, ничего , не должен торопится отменять! Вот пуйло -***** уже пять -шесть лет не выполняет решение судов Европы,.о возмещении затрат Акционерам ЮКОСА или убийство путиным трёх лидеров опозиции России, (Политковской и других) и ничего!! С ним все лидеры государств мира встречаются, жмут ему руку и даже плодотворно торгуют, не смотря на многочисленные санкции!! Так , что не всё так безнадёжно!!! Может к тому времени и, даст бог, путин здохнет!!!
показать весь комментарий
03.02.2021 16:51 Ответить
 
 