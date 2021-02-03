Еще во время заседаний ВСК Рады СБУ признало, что Козак связан с деньгами РФ через Медведчука, - нардеп "Голоса" Устинова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Без политической воли руководства государства дела телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK долгое время так и лежали погребенными в СБУ.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила нардеп "Голоса" Александра Устинова.
"В 2019 году, меня избрали заместителем председателя Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая рассматривала вопрос собственности телеканалов "112", "Zik" и "Newsone". Тогда, на уровне парламента, нам удалось зафиксировать весь путь пророссийских телеканалов от их появления до попадания в руки депутата "ОПЗЖ" Тараса Козака", - отметила парламентарий.
По словам Устиновой, еще во время заседаний ВСК СБУ признало что Козак действительно связан с деньгами Российской Федерации через Виктора Медведчука.
"А наша ВСК даже продемонстрировала схему того, каким образом "112" и другие телеканалы отбирались у их оригинальных владельцев и передавались Медведчуку. Однако без политической воли руководства, эти дела долгое время так и лежали погребенными в СБУ", - добавила нардеп.
Нардеп "Голоса" считает закрытие телеканалов, которые несут откровенно пророссийскую риторику, финансируются Российской Федерацией и создают тонны "фейковых новостей" - очень нужным шагом для усиления национальной безопасности и обороны страны.
"Ведь мы находимся в условиях гибридной войны, когда каждая ложная новость может играть на руку врагу и разрушать страну изнутри. В то время как аудитория пророссийских телеканалов розрослась до нескольких миллионов человек", - подытожила парламентарий.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
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СБУ открыло дело с наказанием от 10 до 15 лет за публикацию карты Украины без Крыма и Донбасса.
Но, понятно, что в Интерпол никто не подаёт, т.к. те не дадут на него "красную карточку", т.к. дело - с политической составляющей, и это будет только на руку для очередной порции пропаганды.
наложим на него за это санкции
а на медведчука - нет
Как там кстати ТВ6 канал на ********** поживает?
Надо весь дикий лес жёстко санитарить, а не флажками ограждать отдельные места популяции гробовщиков Украины.
Но! -- если вдруг -- Зля получит кредиты от МВФ и летальное вооружение от США -- будем считать, шо я лоханулся в своих невинных рассуждениях...*)