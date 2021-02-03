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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121) Устинова (110)

Еще во время заседаний ВСК Рады СБУ признало, что Козак связан с деньгами РФ через Медведчука, - нардеп "Голоса" Устинова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Еще во время заседаний ВСК Рады СБУ признало, что Козак связан с деньгами РФ через Медведчука, - нардеп

Без политической воли руководства государства дела телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK долгое время так и лежали погребенными в СБУ.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила нардеп "Голоса" Александра Устинова.

"В 2019 году, меня избрали заместителем председателя Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая рассматривала вопрос собственности телеканалов "112", "Zik" и "Newsone". Тогда, на уровне парламента, нам удалось зафиксировать весь путь пророссийских телеканалов от их появления до попадания в руки депутата "ОПЗЖ" Тараса Козака", - отметила парламентарий.

По словам Устиновой, еще во время заседаний ВСК СБУ признало что Козак действительно связан с деньгами Российской Федерации через Виктора Медведчука.

"А наша ВСК даже продемонстрировала схему того, каким образом "112" и другие телеканалы отбирались у их оригинальных владельцев и передавались Медведчуку. Однако без политической воли руководства, эти дела долгое время так и лежали погребенными в СБУ", - добавила нардеп.

Нардеп "Голоса" считает закрытие телеканалов, которые несут откровенно пророссийскую риторику, финансируются Российской Федерацией и создают тонны "фейковых новостей" - очень нужным шагом для усиления национальной безопасности и обороны страны.

"Ведь мы находимся в условиях гибридной войны, когда каждая ложная новость может играть на руку врагу и разрушать страну изнутри. В то время как аудитория пророссийских телеканалов розрослась до нескольких миллионов человек", - подытожила парламентарий.

Также читайте: В ЕС поддерживают санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", - посол Точицкий

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Также читайте: Зеленский о блокировке каналов Медведчука: Откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Когда Петушария забаните? Сколько запросов на выдачу Шмария в германию направили?
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03.02.2021 14:19
+6
Еще во время заседаний ВСК Рады СБУ признало, что Козак связан с деньгами РФ через Медведчука, - нардеп "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 3762
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03.02.2021 14:28
+5
Он в Испании сейчас.
СБУ открыло дело с наказанием от 10 до 15 лет за публикацию карты Украины без Крыма и Донбасса.
Но, понятно, что в Интерпол никто не подаёт, т.к. те не дадут на него "красную карточку", т.к. дело - с политической составляющей, и это будет только на руку для очередной порции пропаганды.
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03.02.2021 14:22
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Когда Петушария забаните? Сколько запросов на выдачу Шмария в германию направили?
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03.02.2021 14:19 Ответить
Он в Испании сейчас.
СБУ открыло дело с наказанием от 10 до 15 лет за публикацию карты Украины без Крыма и Донбасса.
Но, понятно, что в Интерпол никто не подаёт, т.к. те не дадут на него "красную карточку", т.к. дело - с политической составляющей, и это будет только на руку для очередной порции пропаганды.
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03.02.2021 14:22 Ответить
Анатолия и не выдадут. Потому что здесь настоящая Европа и демократия. Тебе ли это не знать бродяга сумский.
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03.02.2021 14:34 Ответить
Европа для европейцев, но не для лахтинских ботов.
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03.02.2021 14:59 Ответить
С "деньгами РФ" у нас половина бизнеса связана.
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03.02.2021 14:26 Ответить
вот инересная формулировка - связан с рф через медведчука
наложим на него за это санкции
а на медведчука - нет
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03.02.2021 14:27 Ответить
тоді Порошенко захищав Медведчука , не розумію , що зараз заважає .
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03.02.2021 14:32 Ответить
Еще во время заседаний ВСК Рады СБУ признало, что Козак связан с деньгами РФ через Медведчука, - нардеп "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 3762
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03.02.2021 14:28 Ответить
Україна купляє газ/паливо в Мордору, щей імпорт побутових речей та продуктів made in Russia другий по статистиці. Тобто, Україна теж пов'язана грошіма з Мордором. І шо?
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03.02.2021 14:29 Ответить
И то, что тебе пора бутылку менять и пересаживаться.
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03.02.2021 14:31 Ответить
Відповідь в стилі "Сам дурак".
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03.02.2021 14:35 Ответить
русский, ты когда с бутылки строчишь, ты хоть лапти снимай.
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03.02.2021 14:44 Ответить
русский, или ты кокошник боишься уронить?
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03.02.2021 14:50 Ответить
Какой, политической? Ты еще скажи, что он пострадал как педофил - секс.меньшинство. Было бы желание ЗеБУ и ЗеБарыг... Медведчук тоже политический?
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03.02.2021 14:30 Ответить
Решение суда, что Козак признан виновен - в студию!
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03.02.2021 14:31 Ответить
русский, уже опубликовали, на канале ТВ6
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03.02.2021 14:32 Ответить
произвол, скажи? Надо жаловаться!)
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03.02.2021 14:33 Ответить
ЕСПЧ уже в курсе!
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03.02.2021 14:37 Ответить
а владим владимирович? Ему перво-наперво доложи.
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03.02.2021 14:40 Ответить
Без рішення суду закрити три українських канала за те, що вони справедливо критикують владу - це диктатура та прямі утиски свободи слова. А ще на північного сусіда кивають, що в них немає свободи слова.
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03.02.2021 14:40 Ответить
русский, ты с бутылки написать забыл каналы - принадлежащие стране агрессору и оккупанту.
Как там кстати ТВ6 канал на ********** поживает?
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03.02.2021 14:46 Ответить
Доречі тобі мабуть з Британії краще видно, як тут нам живеться. Повтікали по закордони, сидять клопи в вишиватниках та смердять із-за бугра, що нам українцям робити, патрійоти гребані. Підрахуй ти, а не
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03.02.2021 15:49 Ответить
русский, ты с бутылки свои лапти отрабатываешь?
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03.02.2021 18:09 Ответить
????PNX
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03.02.2021 14:54 Ответить
Livsi Silver- BOVDUR !
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03.02.2021 14:55 Ответить
Thorsten Lingenfelder ти довбодятел твердо-вузько лобий.
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03.02.2021 15:44 Ответить
русский, тебя когда на бутылку сажали,с тебя забыли кокошник снять?
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03.02.2021 18:10 Ответить
Олигархат, это не единый сплочённый фронт единомышленников, а несколько свор волчар, дерущихся между собой за близость к телу Власти.
Надо весь дикий лес жёстко санитарить, а не флажками ограждать отдельные места популяции гробовщиков Украины.
Но! -- если вдруг -- Зля получит кредиты от МВФ и летальное вооружение от США -- будем считать, шо я лоханулся в своих невинных рассуждениях...*)
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03.02.2021 14:31 Ответить
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что если украинские граждане были замечены в финансировании терроризма, должна быть ответственность по украинскому законодательству, а не санкции. Об этом он сказал на брифинге в Верховной Раде
Ще під час засідань ТСК Ради СБУ визнала, що Козак пов'язаний з грошима РФ через Медведчука, - нардепка "Голосу" Устінова - Цензор.НЕТ 5244
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03.02.2021 14:45 Ответить
русский, ты снова на бутылке лапти снять забыл?
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03.02.2021 14:47 Ответить
Передай мурзе привет... Ще під час засідань ТСК Ради СБУ визнала, що Козак пов'язаний з грошима РФ через Медведчука, - нардепка "Голосу" Устінова - Цензор.НЕТ 6764
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03.02.2021 14:56 Ответить
русский, хозяин знает что ты на бутылке бояру кушаешь?
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03.02.2021 18:12 Ответить
Харашё пишит, сволошь... (с)
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03.02.2021 14:48 Ответить
Ще під час засідань ТСК Ради СБУ визнала, що Козак пов'язаний з грошима РФ через Медведчука, - нардепка "Голосу" Устінова - Цензор.НЕТ 2276
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03.02.2021 15:22 Ответить
Я не в курсі чого там Разумков зненацька прозрів але після цих слів, йому доведеться зняти недоторканність як мінімум з Козака аби СБУ могла провести слідство.
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03.02.2021 16:10 Ответить
"Golosu"-povaga !
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03.02.2021 14:51 Ответить
Зеленский не трогал Медведчука до тех пор,пока надеялся вызволить наших пленников из орды и ордло.Однако последние события на переговорах убедили Зеленского в необходимости давить по самому больному орды- всему русскому в Украине.Тут надо болты на груди пятой колонны потуже затягивать.Всех .украинцев ,приезжающих из орды(возвращающихся) ставить на отслеживание с помощью Дії.Ординцев само собой.Моё мнение - начальные классы пора переводить на латиницу,как это сделали казахи и другие республики.Кириллицу оставить для лингвистов.Бизнес с ордой -санкции и конфискация.Тот же Герус,любитель ордынского всего.
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03.02.2021 14:55 Ответить
 
 