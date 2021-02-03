Данные о вакцинации в Украине будут хранить в модуле иммунизации, - замглавы Минздрава Кучер
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Министерство здравоохранения разработало модуль иммунизации населения Украины от коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер на брифинге 3 февраля. Вакцинация будет происходить с помощью цифровых инструментов.
"Для того, чтобы в будущем, когда пациент обратится к врачу, чтобы понимать, что он был вакцинирован, это было в единой системе, и электронная система здравоохранения лучше всего для этого подходит. Для этого нами разработан модуль иммунизации", - сказал Кучер.
По словам заместителя, с помощью модуля иммунизация информация будет храниться в формате, который будет удобен как для врача, так и для пациента. Также будут соблюдены все необходимые международные стандарты хранения таких данных.
"Врач может внести большое количество информации в систему по типу вакцины, дозировка, способа введения, причины проведения вакцинации или неоправданно, если человек отказывается", - отметил Кучер.
Он добавил, что медицинскому персоналу не нужно будет учиться как использовать новый программный средство, потому что это будет реализовано в том функционале той медицинской системы, которая представлена в том или ином медицинском учреждении.
В центральной базе данных электронного здравоохранения уже ведется реестр медицинских записей о направлениях и рецептах, реестр пациентов и прочее, что обеспечит наличие и полноту медицинских данных о пациенте в электронной системе здравоохранения.
Кучер добавил, что все данные будут централизованы, чтобы их можно было использовать в других целях в будущем — при дополнительных анализах и в научных целях.
В конце января главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал старт вакцинации в Украине ориентировочно 15 февраля. Окончательную дату пока не утвердили.
На первом этапе планируется вакцинировать почти 367,5 тыс. украинцев.
В рамках глобальной помощи COVAX Украины обещали бесплатно предоставить от 8 до 16 млн доз вакцин.
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А реальні справи, коли?
Давно сделал вывод: в Украине согласие гражданина на предоставление персональной информации равносильно тому, что о тебе хоть завтра будет знать весь интернет.
Все продается и все покупается？Неужели в минЦифровизации не хватает мозгов контролировать источник запроса к БД, разграничить права доступа, и обеспечить невозможность копирования базы данных всеми, кому не лень？