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Данные о вакцинации в Украине будут хранить в модуле иммунизации, - замглавы Минздрава Кучер

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Данные о вакцинации в Украине будут хранить в модуле иммунизации, - замглавы Минздрава Кучер

Министерство здравоохранения разработало модуль иммунизации населения Украины от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер на брифинге 3 февраля. Вакцинация будет происходить с помощью цифровых инструментов.

"Для того, чтобы в будущем, когда пациент обратится к врачу, чтобы понимать, что он был вакцинирован, это было в единой системе, и электронная система здравоохранения лучше всего для этого подходит. Для этого нами разработан модуль иммунизации", - сказал Кучер.

По словам заместителя, с помощью модуля иммунизация информация будет храниться в формате, который будет удобен как для врача, так и для пациента. Также будут соблюдены все необходимые международные стандарты хранения таких данных.

"Врач может внести большое количество информации в систему по типу вакцины, дозировка, способа введения, причины проведения вакцинации или неоправданно, если человек отказывается", - отметил Кучер.

Он добавил, что медицинскому персоналу не нужно будет учиться как использовать новый программный средство, потому что это будет реализовано в том функционале той медицинской системы, которая представлена ​​в том или ином медицинском учреждении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX начнут приходить в Украину уже в феврале, - посол ЕС Маасикас

В центральной базе данных электронного здравоохранения уже ведется реестр медицинских записей о направлениях и рецептах, реестр пациентов и прочее, что обеспечит наличие и полноту медицинских данных о пациенте в электронной системе здравоохранения.

Кучер добавил, что все данные будут централизованы, чтобы их можно было использовать в других целях в будущем — при дополнительных анализах и в научных целях.

В конце января главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал старт вакцинации в Украине ориентировочно 15 февраля. Окончательную дату пока не утвердили.

На первом этапе планируется вакцинировать почти 367,5 тыс. украинцев.

В рамках глобальной помощи COVAX Украины обещали бесплатно предоставить от 8 до 16 млн доз вакцин.
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Які гарні слова. І так - весь 2020 рік, і мабуть що і цей також, до нового 2022 року.
А реальні справи, коли?
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03.02.2021 14:37 Ответить
Хорошо бы, если эти данные не будут потом продаваться всем желающим в интернете. Не так давно наш барин поинтересовался, можно ли купить данные обо всех его поездках за границу и пунктах пересечения кордона. За очень скромную сумму ему принесли распечатку со всеми ответатами за последние три года.
Давно сделал вывод: в Украине согласие гражданина на предоставление персональной информации равносильно тому, что о тебе хоть завтра будет знать весь интернет.
Все продается и все покупается？Неужели в минЦифровизации не хватает мозгов контролировать источник запроса к БД, разграничить права доступа, и обеспечить невозможность копирования базы данных всеми, кому не лень？
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03.02.2021 14:39 Ответить
А каким препаратом планируется вакцинировать пенсионеров ?
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03.02.2021 14:44 Ответить
В данном случае, даже учитывая скромные умственные способности ЗЕбилов, система контроля, учета и оповещения продумана из рук вон плохо. Люди должны знать и быстро идентифицировать ГМО, дабы не вступать с ними в половую связь и не плодить мутантов. А посему небольшой аккуратный штрих-код на лобике у прошедших вакцинацию дебилов обязательно должен быть.
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03.02.2021 14:52 Ответить
Будут хранить в модуле чипизации.
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03.02.2021 19:33 Ответить
 
 