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Эпидситуация в Украине позволяет вернуться к модели адаптивного карантина с "зонами", - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Эпидситуация в Украине позволяет вернуться к модели адаптивного карантина с

Эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет вернуться стране к адаптивному карантину. В ближайшие дни правительство примет соответствующее решение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам премьера, эпидемическая ситуация в Украине позволяет вернуться к модели адаптивного карантина и в  ближайшие дни правительство примет решение об установлении в регионах различных уровней эпидемической опасности - "зеленого", "желтого", "оранжевого" и "красного".

"Министерство здравоохранения должно четко проинформировать о возможных изменениях и критериях зонирования", - отметил Шмыгаль.

Также глава правительства отметил, что в Украине сейчас наблюдается контролируемая и стабильная ситуация по распространению коронавируса.

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"Усиленный карантин был действительно эффективным инструментом, который снизил нагрузку на медицинскую систему и способствовал разрыву цепи заболеваемости. Сейчас больницы обеспечены всем необходимым и там сейчас находится в 18 300 госпитализированных, тогда как в декабре в медицинских учреждениях находилось более 28 000 человек с диагнозом или подозрением на COVID-19", - сообщил Шмыгаль.

Эпидситуация в Украине позволяет вернуться к модели адаптивного карантина с зонами, - Шмыгаль 01
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03.02.2021 15:00 Ответить
Шмыга, стало быть ты на этих зонах паханом быть хочешь?
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03.02.2021 15:03 Ответить
В Таджикистане,Туркменистане и в КНДР он вообще нет вируса на словах.

Шмыгаль также хочет скоро?
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03.02.2021 19:18 Ответить
Число тяжелых случаев Сovid среди молодых выросло на 252%, вероятно из-за британской мутации

По данным министерства здравоохранения, в январе произошел резкий скачок заболеваемости коронавирусом среди молодых людей.
В январе в больницы Израиля поступило более 60 пациентов в критическом состоянии, заболевших коронавирусом.
https://mignews.com/news/health/world/030221_85605_40972.html
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04.02.2021 00:41 Ответить
 
 