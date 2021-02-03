Эпидситуация в Украине позволяет вернуться к модели адаптивного карантина с "зонами", - Шмыгаль

Эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет вернуться стране к адаптивному карантину. В ближайшие дни правительство примет соответствующее решение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам премьера, эпидемическая ситуация в Украине позволяет вернуться к модели адаптивного карантина и в ближайшие дни правительство примет решение об установлении в регионах различных уровней эпидемической опасности - "зеленого", "желтого", "оранжевого" и "красного".

"Министерство здравоохранения должно четко проинформировать о возможных изменениях и критериях зонирования", - отметил Шмыгаль.

Также глава правительства отметил, что в Украине сейчас наблюдается контролируемая и стабильная ситуация по распространению коронавируса.

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"Усиленный карантин был действительно эффективным инструментом, который снизил нагрузку на медицинскую систему и способствовал разрыву цепи заболеваемости. Сейчас больницы обеспечены всем необходимым и там сейчас находится в 18 300 госпитализированных, тогда как в декабре в медицинских учреждениях находилось более 28 000 человек с диагнозом или подозрением на COVID-19", - сообщил Шмыгаль.





