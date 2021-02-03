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Новости Политика Украины
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Работники "Укрлендфарминга" митингуют под Радой и Кабмином и требуют от властей остановить давление на компанию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Работники

Аграрии принесли и положили под Верховной Радой 37 венков с названиями уже остановленных производств, а также раздавали депутатам и прохожим последние яйца из птицефабрик агрохолдинга, которые уже закрываются.

Работники одного из крупнейших украинских агропромышленных холдингов "Укрлендфарминг", который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и животноводством, митингуют под Верховной Радой и Кабинетом министров Украины и требуют от властей остановить давление на компанию, пишет УНИАН.

Присутствующий на митинге председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник отметил, что давление на предприятия "Укрлендфарминга" приводит к негативным последствиям как для самих компаний, так и для аграрного рынка в целом.

"К сожалению, компания за 2020 год закрыла 8 птицефабрик и продолжает закрывать свои предприятия, потому что она не имеет доступа к кредитам и не имеет возможности расширить свои рынки сбыта из-за преследований. Такая ситуация уже сказалась негативно на рынке яиц", - сказал Олейник.

"Я надеюсь, что сегодняшнее обращение работников "Укрлендфарминга" в Верховную Раду относительно создания ВСК депутатами будет услышано. По моему мнению, это единственный механизм, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле", - добавил он.

На митинге собралось около пяти тысяч аграриев из 22 областей Украины, которые обвиняют директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника в полуторагодовалом незаконном давлении на агрохолдинг, за что было уничтожено 37 аграрных предприятий.

Аграрии принесли и положили под Верховной Радой 37 венков с названиями уже остановленных производств, а также раздавали депутатам и прохожим последние яйца из птицефабрик агрохолдинга, которые уже закрываются.

Как сообщила операционный директор группы компаний "Укрлендфарминг" Галина Ковток, работники компании требуют от депутатов защитить их рабочие места от давления силовых органов и создать Временную следственную комиссию (ВСК) для расследования давления Сытника на агрохолдинг.

"Мы собрались, чтобы защитить свои рабочие места. Свое право на работу в Украине. Ровно год назад мы собирались здесь (возле Верховной Рады – УНИАН) впервые. На самом деле за этот год очень плачевные результаты. Это минус 37 предприятий. Минус 13 тысяч рабочих мест. И минус 1,5 млрд гривен налогов в государственный бюджет. Вот все это результат работы за год НАБУ, а именно господина Сытника", - сказала глоток.

Работники, которые пришли митинговать, объясняют, что, если предприятия "Укрлендфарминга" закроют, им придется ехать работать за границу, потому что нечем будет кормить детей.

"Я приехала в Верховную Раду для того, чтобы отстаивать собственные права работать и жить в родной Украине. Но гражданин Сытник этого нам делать не дает. Я не хочу ехать работать за границу. У меня двое деток, поэтому я хочу продолжать работать в родном городе на любимой работе", - прокомментировала ситуацию Плаценко Юлия, которая работает диспетчером на предприятии "Райз-Восток" в городе Лохвица Полтавской области.

Пришли поддержать аграриев также действующие депутаты Верховной Рады, в том числе Алексей Гончаренко, Михаил Цимбалюк, Степан Кубив и Андрей Николаенко.

Операционный директор "Укрлендфарминга" Галина Ковток только что передала представителям Кабинета Министров обращение коллектива с требованием прекратить давление на УЛФ со стороны НАБУ и создать временную следственную комиссию (ВСК) для расследования давления Сытника на агрохолдинг.

Справка. "Укрлендфарминг" – один из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и животноводством. Предприятия агрохолдинга расположены в 22 областях Украины. Акционером агрохолдинга является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.

НАБУ последние полтора года расследует ранее уже закрытое за отсутствием состава преступления дело против бывшего и. о. главы НБУ Александра Писарука и акционера агрохолдинга Олега Бахматюка относительно рефинансирования VAB Банка. Все эти полтора года, за которые в деле не происходит никаких сдвигов, предприятие через давление со стороны НАБУ страдает от ограничений в финансировании, закрытие кредитных линий и т. д, из-за чего вынуждено закрывать свои предприятия по всей Украине.

Выводы экспертиз, заявления НБУ и результаты проверок Фонда гарантирования вкладов опровергают обвинения НАБУ, а сам акционер агрохолдинга обвиняет директора НАБУ Сытника в личной мести: советник сестры Бахматюка был главным свидетелем на суде, который признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в совершении коррупционного правонарушения. На днях Печерский суд г. Киева признал наличие конфликта интересов чиновников НАБУ и необоснованность подозрений. Это решение подтвердил и Апелляционный суд Киева.
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Топ комментарии
+11
Знову Бахматюк безправних "аграріїв" вигнав стояти на морозі заради спасіння своєї шкіри.
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03.02.2021 15:30
+9
Не без тітуханів, але...Там більшість не питаючи згоди завантажили в автобус і повезли до Києва права пана відстоювати.
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03.02.2021 15:31
+8
тітухани бахматюка . Шкода , що поліція їх охороняє .
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03.02.2021 15:29
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тітухани бахматюка . Шкода , що поліція їх охороняє .
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03.02.2021 15:29 Ответить
Не без тітуханів, але...Там більшість не питаючи згоди завантажили в автобус і повезли до Києва права пана відстоювати.
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03.02.2021 15:31 Ответить
"такі затуркані , такі затуркані". (русизм був присутній , життя в окупації не минуло без наслідків, виправлено .)
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03.02.2021 16:08 Ответить
Знову Бахматюк безправних "аграріїв" вигнав стояти на морозі заради спасіння своєї шкіри.
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03.02.2021 15:30 Ответить
Усе простіше.. Бахматюк вже не в змозі заносити золоті "яйця"... А ціна питання зростає...
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03.02.2021 15:48 Ответить
а шо такое...бахматюк уже не может свой дворец содержать ? лафа закончилась?
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03.02.2021 15:35 Ответить
А чому не заарештували його активи? Який може бути бізнесмен, при таких боргах державі?
Повинен бути голий і босий...
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03.02.2021 15:41 Ответить
Бахматюка надо ,как Микитася.
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03.02.2021 15:41 Ответить
з датами неспівпадіння .
Погано побудоване звинувачення є спробою уникнення правосуддя .
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03.02.2021 16:05 Ответить
"Укрленфарминг" развивался и финансировался по принципу финансовой пирамиды. Операционная деятельность финансировалась кредитными средствами. А для погашения старых кредитов брались новые кредиты. И не было проблем, когда есть свой, карманный банк (VAB). А где брал деньги VAB банк? Брал кредиты у НБУ. Проблемы начались, когда НБУ навел резкость на деятельность VAB банка. И закончилось бы все это банкротством банка с долгом перед НБУ в десятки млрд. грн. А деньги в НБУ - государственные, т.е. наши с вами.
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03.02.2021 16:50 Ответить
А их никто не трогает ,пусть работают себе на здоровье.Вот к товарищу БАХМАТЕЛЛО есть много вопросов
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03.02.2021 17:13 Ответить
 
 