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Новости Политика Украины
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финансирование (1702) вещание (183) крымские татары (2689) АТР (21) Министерство реинтеграции (248)

Крымскотатарский телеканал ATR снова не может получить деньги из бюджета, в Минреинтеграции заявляют, что средства не предназначены для одного вещателя

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Крымскотатарский телеканал ATR снова не может получить деньги из бюджета, в Минреинтеграции заявляют, что средства не предназначены для одного вещателя

Крымскотатарский телеканал ATR не может получить финансирование из государственного бюджета из-за внутреннего распоряжения Министерства реинтеграции оккупированных территорий.

Об этом говорится на сайте телеканала, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшние стресс-тесты, которые делает власть, - это прямая дискриминация крымских татар. Мы стоим вне конкурсов всех, мы - телеканал коренного народа, поэтому когда нам говорят, что вы в очередь станьте и таких как вы много, это сразу означает, что нас лишают политического статуса", - уверен гендиректор ATR Ленур Ислямов.

По его словам, средства в бюджете есть, их телеканал должен был получить как прямую поддержку. Но министр Алексей Резников изменил их назначение на услуги. Отныне ATR должен принять участие в тендере, однако, когда он будет, неизвестно.

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По словам Ислямова, Резников на встрече с ним сообщил, что на разработку тендера им нужно полгода, а потом еще два месяца - на сам конкурс.

Пресс-служба Минреинтеграции сообщает, что для эффективного использования ресурсов, увеличения количества вещателей и обеспечения их стабильной работы решили усовершенствовать механизм финансирования, которое будет предоставляться по "абсолютно прозрачной процедуре". Она включает конкурс, состоящий из нескольких лотов - "в частности, вещание на крымскотатарском языке на Крым, вещание на украинском языке на Крым, вещание на временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей".

По данным ведомства, в 2021 году государство поддержит большее количество вещателей на временно оккупированные территории Донбасса и Крым - на это предусмотрено почти 50 млн грн.

По словам заместителя министра Игоря Яременко, "эти средства не предназначены для конкретного вещателя". Он заявил, что понимает важность поддержки канала ATR, но "так же нуждаются в поддержке другие каналы, которые были вынуждены уехать из временно оккупированного Крыма и ОРДЛО". На начало февраля в министерство поступили обращения о помощи от 14 вещателей.

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Сейчас в ведомстве работают, чтобы как можно быстрее запустить прозрачный механизм использования средств, а также над тем, чтобы объем государственной поддержки вещателей увеличился.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
Це неподобство якесь. Забрати все у прокремлівських помийок і віддати АТR.
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03.02.2021 15:50
+3
Почему татары сами не финансируют свои каналы как ватники? Этот Ислямов вроде не бедный. Кацапские банки на 1,5 миллиарда кинул.
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03.02.2021 15:50
+2
ATR тоже под санкциями?
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03.02.2021 16:26
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Це неподобство якесь. Забрати все у прокремлівських помийок і віддати АТR.
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03.02.2021 15:50 Ответить
Почему татары сами не финансируют свои каналы как ватники? Этот Ислямов вроде не бедный. Кацапские банки на 1,5 миллиарда кинул.
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03.02.2021 15:50 Ответить
А можно список каналов, уехавших из оккупированого Крыма и претендующего на помощь? Ведь целых 14, а у меня тольк ATR на слуху.
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03.02.2021 15:56 Ответить
список каналов уехавших из Крыма в студию !

кроме АТР и Черноморки больше нет !
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03.02.2021 15:58 Ответить
Divide et impera.
Діє до циx пір...
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03.02.2021 15:59 Ответить
Кырымлы реально смотрят и ждут АТР в Крыму !!!!
сейчас это больше чем батальон !!!!
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03.02.2021 16:00 Ответить
Вибачаюсь, що не по темі, але:
В среду, 3 февраля, состоялось заседание делегаций Трехсторонней контактной группы. Главы делегаций обсуждали вопросы продолжения перемирия и разблокирования работы некоторых КПВВ на Донбассе.

Це що, наші представники у ТКГ реально не розуміють, що зараз про ніяке "перемир'я" на Донбасі й мови нема?!
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03.02.2021 16:02 Ответить
УКРАИНЦЫ ВЫ МАИ ГЕРОИ !!! Я ПРОШУ ВАС ОДНОГО НЕ ПОДДОВАЙТЕС на 1+1 5 каналов.там одно и тоже как в россия-24. СЕГОДНЯ НАМ ХОТЯТ ИСПОРТЕТ НАСТРОЕНИЕ ))) НЕ ПОЛУЧИТСА !!! ВЧЕРА Я НАКОНЕСТО СПАКОЙНЕ ЗАКЛЫЛ ГЛАЗА !!! И СЕГОДНЯ УВИДЕЛ КАК УКРАИНКА В СВАИ ГОДЫ СТАЛА ПЕРВАЯ В МИРЕ ПО АТЛЕТИКЕ И ПЕРЕБИЛА РЕКОРД МИРА !!!
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03.02.2021 16:13 Ответить
СГОРДОСТЮ ПОСМОТРЕЛ НА ЗЕРКАЛО !!!
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03.02.2021 16:14 Ответить
ATR тоже под санкциями?
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03.02.2021 16:26 Ответить
Treba ATR pidtrimuvati !!!
Odin za vsix ! Vsi za odnogo !
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03.02.2021 16:50 Ответить
 
 