Крымскотатарский телеканал ATR снова не может получить деньги из бюджета, в Минреинтеграции заявляют, что средства не предназначены для одного вещателя

Крымскотатарский телеканал ATR не может получить финансирование из государственного бюджета из-за внутреннего распоряжения Министерства реинтеграции оккупированных территорий.

Об этом говорится на сайте телеканала, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшние стресс-тесты, которые делает власть, - это прямая дискриминация крымских татар. Мы стоим вне конкурсов всех, мы - телеканал коренного народа, поэтому когда нам говорят, что вы в очередь станьте и таких как вы много, это сразу означает, что нас лишают политического статуса", - уверен гендиректор ATR Ленур Ислямов.

По его словам, средства в бюджете есть, их телеканал должен был получить как прямую поддержку. Но министр Алексей Резников изменил их назначение на услуги. Отныне ATR должен принять участие в тендере, однако, когда он будет, неизвестно.

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По словам Ислямова, Резников на встрече с ним сообщил, что на разработку тендера им нужно полгода, а потом еще два месяца - на сам конкурс.

Пресс-служба Минреинтеграции сообщает, что для эффективного использования ресурсов, увеличения количества вещателей и обеспечения их стабильной работы решили усовершенствовать механизм финансирования, которое будет предоставляться по "абсолютно прозрачной процедуре". Она включает конкурс, состоящий из нескольких лотов - "в частности, вещание на крымскотатарском языке на Крым, вещание на украинском языке на Крым, вещание на временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей".

По данным ведомства, в 2021 году государство поддержит большее количество вещателей на временно оккупированные территории Донбасса и Крым - на это предусмотрено почти 50 млн грн.

По словам заместителя министра Игоря Яременко, "эти средства не предназначены для конкретного вещателя". Он заявил, что понимает важность поддержки канала ATR, но "так же нуждаются в поддержке другие каналы, которые были вынуждены уехать из временно оккупированного Крыма и ОРДЛО". На начало февраля в министерство поступили обращения о помощи от 14 вещателей.

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Сейчас в ведомстве работают, чтобы как можно быстрее запустить прозрачный механизм использования средств, а также над тем, чтобы объем государственной поддержки вещателей увеличился.