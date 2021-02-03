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КС (2131) Мойсик (10) электронное декларирование (1015) НАПК (1164) Слиденко Игорь (15)

Нет правовых оснований для составления главой НАПК админпротоколов о конфликте интересов на трех судей КС, - Конституционный Суд. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нет правовых оснований для составления главой НАПК админпротоколов о конфликте интересов на трех судей КС, - Конституционный Суд. ДОКУМЕНТ

В Конституционном Суде Украины заявляют об отсутствии правовых оснований для составления протоколов об административном правонарушении в отношении судей КС Ирины Завгородней, Владимира Мойсика и Игоря Слиденко.

В сообщении, размещенном на сайте суда в среду, отмечается, что Конституционный Суд напоминает, что на сайте Нацагентства обнародована информации о составлении протоколов об административном правонарушении в отношении судей КС Завгородней, Мойсика и Слиденко, передает Цензор.НЕТ.

По информации КС, в октябре 2020 года перед началом рассмотрения дела по конституционному представлению 47 народных депутатов о конституционности ряда положений антикоррупционного законодательства, Завгородняя, Мойсик и Слиденко обратились с заявлениями о самоотводе.

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"Большая палата Конституционного Суда Украины, рассмотрев заявления судей… отказала в удовлетворении их заявлений о самоотводе по указанному делу", - говорится в сообщении КС.

В КС напоминают, что на том же заседании представитель президента в КС Федор Вениславский подавал заявление об отводе этих судей, в удовлетворении которого суд отказал.

"Таки образом, Большая палата Конституционного Суда Украины решил вопрос конфликта интересов в соответствии и с законом Украины "О Конституционном Суде Украины" и регламенте Конституционного Суда Украины, в связи с чем нет правовых оснований для составления протоколов об административном правонарушении в отношений судей Конституционного Суда Завгородней, Мойсика, Слиденко", - подчеркивают в суде.

Нет правовых оснований для составления главой НАПК админпротоколов о конфликте интересов на трех судей КС, - Конституционный Суд 01
Нет правовых оснований для составления главой НАПК админпротоколов о конфликте интересов на трех судей КС, - Конституционный Суд 02
Нет правовых оснований для составления главой НАПК админпротоколов о конфликте интересов на трех судей КС, - Конституционный Суд 03
Нет правовых оснований для составления главой НАПК админпротоколов о конфликте интересов на трех судей КС, - Конституционный Суд 04
Нет правовых оснований для составления главой НАПК админпротоколов о конфликте интересов на трех судей КС, - Конституционный Суд 05

Напомним, 1 февраля глава НАПК Новиков составил в отношении трех судей КС админпротоколы о конфликте интересов.
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Топ комментарии
+3
Гілки влади поводяться як сучья..
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03.02.2021 16:03
+3
Все ясно: на бандитов в мантиях нет никакой управы.
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03.02.2021 16:13
+2
В чистом виде каста неприкасаемых!
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03.02.2021 16:05
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Тоді всіх на палю. Нет правовых оснований для составления главой НАПК админпротоколов о конфликте интересов на трех судей КС, - Конституционный Суд - Цензор.НЕТ 5356
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03.02.2021 16:02 Ответить
Гілки влади поводяться як сучья..
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03.02.2021 16:03 Ответить
В чистом виде каста неприкасаемых!
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03.02.2021 16:05 Ответить
Вони ще не второпали...
-Байдена знаєте???
-Ні... не дуже..
-Ну тоді Ми йдемо до вас... Немає правових підстав для складання главою НАЗК адмінпротоколів про конфлікт інтересів на трьох суддів КС, - Конституційний Суд - Цензор.НЕТ 7790
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03.02.2021 16:08 Ответить
Все ясно: на бандитов в мантиях нет никакой управы.
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03.02.2021 16:13 Ответить
в кс конфликт интересов, они выносят решение связанное с ними же, как они могут вынести справедливое решение?
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03.02.2021 16:17 Ответить
ЇМИ ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ В СВОЮ КОРИСТЬ ЦЕ І Є КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ.
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03.02.2021 16:58 Ответить
ну типа того, только не в а на ))) умничай дальше)))
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03.02.2021 17:16 Ответить
Это не нужный СУД....распустите его....он токо ресурсы налогоплательщиков тратит....
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03.02.2021 16:28 Ответить
Висилити з палаців у ..гуртожитки (без охорони), зарплата 6000грн, відпочинок у Києві ..у підземному переході, заодно і щось подадуть...
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03.02.2021 16:42 Ответить
Ці мавпи в мантіях вирішили, що схопили Бога за бороду...
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03.02.2021 16:34 Ответить
Ці будуть себе відмазувати до кінця.
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03.02.2021 16:40 Ответить
Цікаво "дєвки танцюють" - суді просять відведення з причини конфлікту інтересів, а так як суд у відведенні їм відмовляє, то конфлікту вже й не має? Був до засідання, а у його ході раз -
і випарувався?
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03.02.2021 16:52 Ответить
 
 