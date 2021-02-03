Нет правовых оснований для составления главой НАПК админпротоколов о конфликте интересов на трех судей КС, - Конституционный Суд. ДОКУМЕНТ

В Конституционном Суде Украины заявляют об отсутствии правовых оснований для составления протоколов об административном правонарушении в отношении судей КС Ирины Завгородней, Владимира Мойсика и Игоря Слиденко.

В сообщении, размещенном на сайте суда в среду, отмечается, что Конституционный Суд напоминает, что на сайте Нацагентства обнародована информации о составлении протоколов об административном правонарушении в отношении судей КС Завгородней, Мойсика и Слиденко, передает Цензор.НЕТ.

По информации КС, в октябре 2020 года перед началом рассмотрения дела по конституционному представлению 47 народных депутатов о конституционности ряда положений антикоррупционного законодательства, Завгородняя, Мойсик и Слиденко обратились с заявлениями о самоотводе.

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"Большая палата Конституционного Суда Украины, рассмотрев заявления судей… отказала в удовлетворении их заявлений о самоотводе по указанному делу", - говорится в сообщении КС.

В КС напоминают, что на том же заседании представитель президента в КС Федор Вениславский подавал заявление об отводе этих судей, в удовлетворении которого суд отказал.

"Таки образом, Большая палата Конституционного Суда Украины решил вопрос конфликта интересов в соответствии и с законом Украины "О Конституционном Суде Украины" и регламенте Конституционного Суда Украины, в связи с чем нет правовых оснований для составления протоколов об административном правонарушении в отношений судей Конституционного Суда Завгородней, Мойсика, Слиденко", - подчеркивают в суде.











Напомним, 1 февраля глава НАПК Новиков составил в отношении трех судей КС админпротоколы о конфликте интересов.