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Генштаб ВС (4284) санкции (10616) СНБО (4374) Хомчак (250)

В Генштабе ВСУ опровергли, что Хомчак якобы не поддержал решение СНБО о введении санкций против "112", "Zik" и "NewsOne"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Генштабе ВСУ опровергли, что Хомчак якобы не поддержал решение СНБО о введении санкций против

Генерал-полковник Руслан Хомчак присутствовал 2 февраля 2021 года на заседании СНБО и поддержал решение о введении санкций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Генштаба ВСУ.

"Сегодня, в информационном пространстве Украины появились безосновательные и ложные сообщения, что якобы главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак не поддержал решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Указанная информация абсолютно не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Хомчак присутствовал на заседании СНБО "и был среди тех, кто проголосовал "за" данное решение".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В YouTube направят письмо с просьбой заблокировать страницы каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne, - Ткаченко

В Генштабе ВСУ опровергли, что Хомчак якобы не поддержал решение СНБО о введении санкций против 112, Zik и NewsOne 01

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Также читайте: В ЕС поддерживают санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", - посол Точицкий

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+9
смешно) но не преувеличивайте! Вот когда против Козака, медведчука и всей етой панибратии жопоблоковской будут возбуждены уголовные дела, по факту спонсирования терроризма, вот тогда можно и Рембо))
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03.02.2021 16:15
+6
Зеленський сьогодні виріс у моїх очах!! Що сталося? Байден ?

В Генштабе ВСУ опровергли, что Хомчак якобы не поддержал решение СНБО о введении санкций против "112", "Zik" и "NewsOne" - Цензор.НЕТ 9266
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03.02.2021 16:11
+5
Що сталося? Байден ?


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03.02.2021 16:32
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Генеральний штаб ЗСУ
@GeneralStaffUA

TELEGRAM-КАНАЛИ "НАЧШТАБУ" ТА "ЧЕРГОВИЙ ООС" - ЦЕ РОСІЙСЬКІ ПРОЄКТИ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ЖОДНОГО СТОСУНКУ ДО ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
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03.02.2021 16:11 Ответить
Зеленський сьогодні виріс у моїх очах!! Що сталося? Байден ?

В Генштабе ВСУ опровергли, что Хомчак якобы не поддержал решение СНБО о введении санкций против "112", "Zik" и "NewsOne" - Цензор.НЕТ 9266
показать весь комментарий
03.02.2021 16:11 Ответить
смешно) но не преувеличивайте! Вот когда против Козака, медведчука и всей етой панибратии жопоблоковской будут возбуждены уголовные дела, по факту спонсирования терроризма, вот тогда можно и Рембо))
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03.02.2021 16:15 Ответить
Ну, Портнов не безробітній. Його друг Татаров прекрасно почувається в ОПі, щось про внєшнєє управлєніє навіть розповідвє.
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03.02.2021 17:24 Ответить
Що сталося? Байден ?


рейтинг
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03.02.2021 16:32 Ответить
Все одно ж дізнаюсь , хто є who . Індикативне голосування , ще таких треба . Непокоїть те , що імена офіційних ,задокументованих у цьому голосуванні зрадників досі не оприлюднено .
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03.02.2021 16:14 Ответить
А возможно это у вас самих ложные сообщения? Ведь зеленскому и его команде верить нельзя, так как, сам зе брехун из брехунов.
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03.02.2021 16:15 Ответить
от сцико безхребетне
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03.02.2021 16:24 Ответить
дыма без огня не бывает как говорится.тем более Хомчак он как бы в двух армиях находится.
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03.02.2021 16:41 Ответить
Граф Иловайский поддержит все, лишь бы табу на анал
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03.02.2021 16:58 Ответить
йому не до цього. тут міністр з рота кусок хліба вириває. Армія це ж бізнес
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03.02.2021 17:06 Ответить
 
 