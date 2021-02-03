В Генштабе ВСУ опровергли, что Хомчак якобы не поддержал решение СНБО о введении санкций против "112", "Zik" и "NewsOne"

Генерал-полковник Руслан Хомчак присутствовал 2 февраля 2021 года на заседании СНБО и поддержал решение о введении санкций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Генштаба ВСУ.

"Сегодня, в информационном пространстве Украины появились безосновательные и ложные сообщения, что якобы главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак не поддержал решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Указанная информация абсолютно не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Хомчак присутствовал на заседании СНБО "и был среди тех, кто проголосовал "за" данное решение".

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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