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Зубик (19) застройка (701)

В Киеве могут застроить парк на улице Жмаченко,20: "Стройка уничтожит все зеленые насаждения"

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Экс-нардеп Зубик вопреки решению Киевсовета планирует застроить киевский парк на Жмаченко.

В Киеве могут застроить парк на улице Жмаченко,20: Стройка уничтожит все зеленые насаждения 01

Вопреки решению Киевсовета о создании парка на участке по ул. Генерала Жмаченко, 20 в Киеве, компания "Интергал-Буд" планирует ее застроить жильем. Об этом стало известно от Архитектурного бюро AB ARCHSENAL, которое обнародовало ролик с визуализацией проекта.

Из видео становится очевидным, что все уверения в сохранении парка – обман. Комплекс расположен в самой густой части соснового леса, а на остальной части зеленой зоны размещены вспомогательные постройки, паркинг, спортплощадки.

В Киеве могут застроить парк на улице Жмаченко,20: Стройка уничтожит все зеленые насаждения 02

Фактически вдоль улицы Генерала Жмаченко по протяженности всего участка показан жилой комплекс высотой в 27 этажей, напоминающей своей конструкцией сплошную китайскую стену.

Местные жители три года добивались присвоения статуса парка участку на Жмаченка, 20 и продолжают активно его защищать, создав общественную организацию "Парк Жмаченко". На своей странице в Фейсбук они требуют от городских властей выполнить решение Киевсовета о создания парка – привести в соответствие земельную документацию, демонтировать забор и незаконные строения и провести благоустройство территории.

"Этот проект выглядит весьма нереалистично, особенно если смотреть на него с точки зрения сохранности деревьев. Для выполнения строительства с несущими колоннами как на визуализации, необходимо вбить огромное количество свай под фундамент, разрыть на 10 метров котлован и залить фундаментную плиту, - говорит эксперт по урбанистике Анатолий Гаврильцев, - Такой подход явно противоречит попыткам убедить общество, что при строительстве приоритетом для застройщика будет сохранение деревьев. Хотя бы с точки зрения того, что невозможно представить буровую, которая "аккуратно" вбивает сваи между деревьями. Она полностью уничтожит все зеленые насаждения во всем парке. Кроме того, нужно учесть, что те деревья, которые изображены растущими у дома, согласно пожарным нормам, также будут вырезаны .Все 1000 сосен пойдут под топор в угоду строительства этой китайской стены Зубика", - добавляет эксперт.

Кроме того, активисты призывают Хозяйственный cуд г. Киева, в котором сейчас формальный заказчик строительства религиозная община Христианская надежда и "Интергал-Буд" пытаются получить право на застройку соснового леса, принять законное решение и не отбирать парк у киевлян.
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Топ комментарии
+7
Как могла подняться рука на ЗЕЛЁНЫЕ насаждения? Президент в курсе?!
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03.02.2021 16:24
+5
Знищення зелені і перекопування ґрунтів - це деградація земної кори і погибль всього живого на Землі. Міста повинні стояти в лісопакрових зонах. Цю кримінальну компанію "Інтергал-Буд" треба розстріляти, а керівника Зубика - наштрикнути на палю.
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03.02.2021 17:20
+3
Я не удивлюсь если парк Победы застроят!
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03.02.2021 16:57
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Как могла подняться рука на ЗЕЛЁНЫЕ насаждения? Президент в курсе?!
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03.02.2021 16:24 Ответить
Меньше дихати треба- податок меньше платити!
Ветвям власти всегда не хватает "зелени$"!!

🤑
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03.02.2021 16:25 Ответить
После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно! Молча-а-а-ать! Кроме того, вводится новый налог на осадки ...©
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03.02.2021 16:29 Ответить
привет с зп с парка яланского и рыго банды усатого рыга..
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03.02.2021 16:31 Ответить
Если не ошибаюсь, то совсем недавно был кипишь за недострои итергала)
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03.02.2021 16:38 Ответить
Да ладно! У Интергала нет недостроев. Наоборот, он за УкрБудом достраивает. С этим у них все в порядке. Но вот то, что он уже десятки (если не сотни) гектаров земли в Киеве непонятным образом выкупил под застройку - факт.
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03.02.2021 18:13 Ответить
Новость веселит на фоне очередного рейтинга от КМИС, согласно которого рейтинг доверия украинцев возглавил Кличко.
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03.02.2021 16:40 Ответить
Я не удивлюсь если парк Победы застроят!
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03.02.2021 16:57 Ответить
Знищення зелені і перекопування ґрунтів - це деградація земної кори і погибль всього живого на Землі. Міста повинні стояти в лісопакрових зонах. Цю кримінальну компанію "Інтергал-Буд" треба розстріляти, а керівника Зубика - наштрикнути на палю.
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03.02.2021 17:20 Ответить
Главное такие архитектурно ******** дома муравейники строят.
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03.02.2021 17:52 Ответить
В Киеве нужно строить только дорогие красивые дома.
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03.02.2021 17:54 Ответить
НЕОБХОДИМО В КИЕВЕ СДЕЛАТЬ АУДИТ ПРОЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ ВО ВСЕХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПОСТРОЕННЫХ ПОСЛЕ 2000 ГОДА !!!
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03.02.2021 19:44 Ответить
Зубик подонок, уничтожает всю зелень ради своей наживы, судить эту мразь надо.
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03.02.2021 19:47 Ответить
Ці уроди в Голосіївському лісу потворних 30 поверх коробок вже наставили. Всю унікальну атмосферу Пирогова знищили.
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19.04.2021 10:44 Ответить
Гарна хатинка з паркінкгом, не парком).
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03.02.2021 19:51 Ответить
 
 