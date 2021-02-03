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Telegram-каналы "НачШтабу" и "Черговий ООС" - российские проекты и не имеют отношения к Вооруженным силам Украины, - заявление ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Telegram-каналы

Специальные площадки в мессенджерах создаются российскими спецслужбами для распространения фейков о Вооруженных силах Украины, сбора информации о них для дальнейшей дискредитации украинских военнослужащих и ВСУ.

Об этом говорится в заявлении на сайте ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Самые известные из таких платформ - telegram-каналы "НачШтабу" и "Черговий ООС". Это российские проекты, не имеющие отношения к Вооруженным cилам Украины. Для введения в заблуждение пользователей, эти каналы представлены как украиноязычные, однако они не являются украинскими", - подчеркивают в ВСУ.

Отмечается, что tеlegram-канал "НачШтабу" позиционируется как площадка, где украинские военнослужащие могут поделиться тем, что "наболело".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила сеть украинских Telegram-каналов, работавших на спецслужбы РФ. ИНФОГРАФИКА

"В сетевых обсуждениях подробностей военной службы могут фигурировать данные о местах дислокации воинских частей, численность и состав подразделений, состояние техники, вооружения и тому подобное. Именно эта информация для противника "на вес золота", - напоминают в ВСУ.

По данным военных, российские и пророссийские СМИ - "лидеры мнений оккупированной части Донбасса" - активно рекламируют "НачШтабу" и "Черговий ООС", "что еще раз доказывает принадлежность и направленность этих ресурсов", уверены в ВСУ.

Автор: Анна Судак
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Внимание! Телега - это фсб. Пишешь в телегу = пишешь просто в фсб.
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03.02.2021 16:34 Ответить
1 где раньше была военная разведка? 2 почему они работаю? 3 почему никто не арестован? 4 в будущем, не лепите к ним те сми которые выкривают коррупцию в ВСУ.
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03.02.2021 16:39 Ответить
Після того як ця помийка НачШтабу має 26329 підписників наше СБУ вирішило попрацювати?!? За що ця структура отримує гроші?!? Наші гроші платників податків!!!
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03.02.2021 16:42 Ответить
Давите проекты рашистских спецслужб в зародыше! Telegram-каналы "НачШтабу" и "Черговий ООС" - российские проекты и не имеют отношения к Вооруженным силам Украины, - заявление ВСУ - Цензор.НЕТ 9861
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03.02.2021 16:43 Ответить
Чого сьогодні фсі виправдовуються- я не я і корова не моя!!
🤑
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03.02.2021 16:43 Ответить
Сьогодня якесь неймовірне загальне перевзуття...
Нагадує двадцятирічне висловлювання КравчуКчи...
"Я ліг спочивати комуністом, а прокинувся вже демократом"!!!!!! Telegram-каналы "НачШтабу" и "Черговий ООС" - российские проекты и не имеют отношения к Вооруженным силам Украины, - заявление ВСУ - Цензор.НЕТ 8744
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03.02.2021 16:52 Ответить
Якщо ці телеграм-канали "чужі", то чому про них тільки повідомляють, а не блокують? Раз і назавжди!
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03.02.2021 16:58 Ответить
 
 