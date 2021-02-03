Telegram-каналы "НачШтабу" и "Черговий ООС" - российские проекты и не имеют отношения к Вооруженным силам Украины, - заявление ВСУ
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Специальные площадки в мессенджерах создаются российскими спецслужбами для распространения фейков о Вооруженных силах Украины, сбора информации о них для дальнейшей дискредитации украинских военнослужащих и ВСУ.
Об этом говорится в заявлении на сайте ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Самые известные из таких платформ - telegram-каналы "НачШтабу" и "Черговий ООС". Это российские проекты, не имеющие отношения к Вооруженным cилам Украины. Для введения в заблуждение пользователей, эти каналы представлены как украиноязычные, однако они не являются украинскими", - подчеркивают в ВСУ.
Отмечается, что tеlegram-канал "НачШтабу" позиционируется как площадка, где украинские военнослужащие могут поделиться тем, что "наболело".
"В сетевых обсуждениях подробностей военной службы могут фигурировать данные о местах дислокации воинских частей, численность и состав подразделений, состояние техники, вооружения и тому подобное. Именно эта информация для противника "на вес золота", - напоминают в ВСУ.
По данным военных, российские и пророссийские СМИ - "лидеры мнений оккупированной части Донбасса" - активно рекламируют "НачШтабу" и "Черговий ООС", "что еще раз доказывает принадлежность и направленность этих ресурсов", уверены в ВСУ.
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Нагадує двадцятирічне висловлювання КравчуКчи...
"Я ліг спочивати комуністом, а прокинувся вже демократом"!!!!!!