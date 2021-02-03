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Кравчук (1226) МАГАТЭ (260) Донбасс (26945) Трехсторонняя контактная группа (842) КПВВ (330)

Трехсторонняя контактная группа обсудила открытие КПВВ на Донбассе и допуск представителей МАГАТЭ в ОРДЛО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Трехсторонняя контактная группа обсудила открытие КПВВ на Донбассе и допуск представителей МАГАТЭ в ОРДЛО

В среду, 3 февраля, состоялось заседание делегаций Трехсторонней контактной группы. Главы делегаций обсуждали вопросы продолжения перемирия и разблокирования работы некоторых КПВВ на Донбассе.

Об этом сообщает страница украинской делегации в ТКГ в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

В ходе заседания украинская делегация подчеркнула, что правительство выполнит основные технические условия, необходимые для разблокировки работы контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) "Счастье" и "Золотое". Речь идет о предоставлении Украиной автобусов-челноков для перевозки граждан через линию разграничения, а также об материальном и техническом обеспечении их работы.

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Также обсуждались технические условия возобновления ремонта газораспределительной станции (ГРС) Марьинка.

Кроме этого, Украина на заседании выразила обеспокоенность о нерешении вопроса допуска на оккупированные территории представителей МАГАТЭ. Организация запросила допуск в конце прошлого года.

Трехсторонняя контактная группа обсудила открытие КПВВ на Донбассе и допуск представителей МАГАТЭ в ОРДЛО 01
Трехсторонняя контактная группа обсудила открытие КПВВ на Донбассе и допуск представителей МАГАТЭ в ОРДЛО 02
Трехсторонняя контактная группа обсудила открытие КПВВ на Донбассе и допуск представителей МАГАТЭ в ОРДЛО 03
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а гибель украинского воина...не обговорили??? шоб партнеров-сепаров не обидеть???
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03.02.2021 16:40 Ответить
А нафига??? главное в этом ТКГшном болоте собственный(или индивидуальный) политический гешефт.. Ну кравчучка вам точно об этом (не)скажет...
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03.02.2021 16:45 Ответить
сцукі, що-що?!
Главы делегаций обсуждали вопросы продолжения перемирия


Кравчука та інших "переговорників" разом з Люськой - в Водяне, Шуми, або на промку.

Там вам бьістро обєспєчат просвєтлєниє в мозгу (с)
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03.02.2021 16:47 Ответить
Коли разблокують? Я хочу бачити онуку!
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03.02.2021 17:03 Ответить
Ордилососы уже уран обогащают?
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03.02.2021 18:24 Ответить
 
 