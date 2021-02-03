Трехсторонняя контактная группа обсудила открытие КПВВ на Донбассе и допуск представителей МАГАТЭ в ОРДЛО
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В среду, 3 февраля, состоялось заседание делегаций Трехсторонней контактной группы. Главы делегаций обсуждали вопросы продолжения перемирия и разблокирования работы некоторых КПВВ на Донбассе.
Об этом сообщает страница украинской делегации в ТКГ в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
В ходе заседания украинская делегация подчеркнула, что правительство выполнит основные технические условия, необходимые для разблокировки работы контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) "Счастье" и "Золотое". Речь идет о предоставлении Украиной автобусов-челноков для перевозки граждан через линию разграничения, а также об материальном и техническом обеспечении их работы.
Также обсуждались технические условия возобновления ремонта газораспределительной станции (ГРС) Марьинка.
Кроме этого, Украина на заседании выразила обеспокоенность о нерешении вопроса допуска на оккупированные территории представителей МАГАТЭ. Организация запросила допуск в конце прошлого года.
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Главы делегаций обсуждали вопросы продолжения перемирия
Кравчука та інших "переговорників" разом з Люськой - в Водяне, Шуми, або на промку.
Там вам бьістро обєспєчат просвєтлєниє в мозгу (с)