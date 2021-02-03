Комитет Рады поддержал переименование поселка на Донетчине в Нью-Йорк, - "слуга народа" Безгин
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Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал проект постановления о переименовании поселка Новгородское в Донецкой области на Нью-Йорк.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" и член комитета Виталий Безгин.
"До появления в Украине своего Нью-Йорка остался последний шаг! Комитет поддержал переименование Новгородского (Донецкая область) на Нью-Йорк!" - говорится в сообщении.
Нью-Йорк - историческое название Новгородского. Однако в 1951 указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок переименовали в Новгородское.
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лучше бы уж "Нью-Васюками" назвались бы...
))
Бував...
😁
Теж в НьюЙорці - район рюзькочєлюстних емігрантів..
🤑
в "даун нью-йорк"
Теперь, глядишь, и побратаются этот Нью-Йорк с американским и инвестиции из США поплывут рекой.
))
Что бы ничего не напоминало о Дыровском и Ростовском Донецке.
"Новгоро́дское (укр. Но́вгородське) - посёлок городского типа в Донецкой области. Центр Новгородского поселкового совета, который подчиняется Торецкому городскому совету.
Поселение Нью-Йорк основано менонитами, приглашёнными в Россию Екатериной II. В советское время (ранее 1931 г.) были депортированы в Амурскую область, где организовали одноимённое поселение.
Посёлок назывался Нью-Йорк до 1951 года; под этим именем упоминается в драме Виктора Некрасова«В родном городе».".
От тільки "з якого переляку" рішення про перейменування приймалося ВР РСФСР, не зрозуміло - на Донбасі, в той період, територія Росії не передавалася...