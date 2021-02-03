Комитет Рады поддержал переименование поселка на Донетчине в Нью-Йорк, - "слуга народа" Безгин

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал проект постановления о переименовании поселка Новгородское в Донецкой области на Нью-Йорк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" и член комитета Виталий Безгин.

"До появления в Украине своего Нью-Йорка остался последний шаг! Комитет поддержал переименование Новгородского (Донецкая область) на Нью-Йорк!" - говорится в сообщении.

Нью-Йорк - историческое название Новгородского. Однако в 1951 указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок переименовали в Новгородское.

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