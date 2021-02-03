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ВР (28729) переименования (705) Донецкая область (7142) Виталий Безгин (38)

Комитет Рады поддержал переименование поселка на Донетчине в Нью-Йорк, - "слуга народа" Безгин

Новости Цензор.НЕТ Общество

Комитет Рады поддержал переименование поселка на Донетчине в Нью-Йорк, -

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал проект постановления о переименовании поселка Новгородское в Донецкой области на Нью-Йорк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" и член комитета Виталий Безгин.

"До появления в Украине своего Нью-Йорка остался последний шаг! Комитет поддержал переименование Новгородского (Донецкая область) на Нью-Йорк!" - говорится в сообщении.

Нью-Йорк - историческое название Новгородского. Однако в 1951 указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок переименовали в Новгородское.

Также читайте: Верховный Суд закрыл производство по делу о переименовании Кировограда в Кропивницкий

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+61
Байден, ты что творишь))
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03.02.2021 16:54
+27
Все правильно! Люди хотят вернуть первоначальное название своего поселка.
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03.02.2021 16:58
+25
а Макєєвку - в Маккейнівку
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03.02.2021 17:05
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Байден, ты что творишь))
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03.02.2021 16:54 Ответить
По-ходу Новоархангельську(Кіровоградська обл) треба вернути рідну назву Торговиці.
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03.02.2021 17:45 Ответить
так лучше уж в Байден-Байден )))
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03.02.2021 16:55 Ответить
Компания Кацман и Кацман авторитетно заявляет : " Фигня етот ваш Джонсон и Джонсон . Правда Правда."
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03.02.2021 16:58 Ответить
Пане Василь , Меркель достроково складе повноваження.... ху?ло не переживе.
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03.02.2021 17:02 Ответить
вся біда у тому, що у кремлі стільки двійників *****...що вони можуть ще декілько років дурити плебс ( а може вже і дурять)... а фрау...начебто і так іде...недостроково...
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03.02.2021 17:05 Ответить
На зміну Меркель може прийти пропутінський(забув прізвище).
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03.02.2021 17:47 Ответить
Там мова йшла про назву Нью-Пациків, але вялічіє наполягло на Нью-Йорк
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03.02.2021 17:22 Ответить
а я на дублюванні призвища президента США (співзвучне до Баден-Баден, без прив"язки до країни, де і є справжній курорт )
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03.02.2021 17:27 Ответить
Але, погодьтесь, Нью-Пациків більш українське ніж Нью-Васюки
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03.02.2021 17:39 Ответить
ну...не знаю...Нью-Васюки (якщо від Васьків)))) теж непогано))))
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03.02.2021 17:45 Ответить
новость дня! )))
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03.02.2021 16:55 Ответить
Мэром выберут местного Фрэнка Синатру.
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03.02.2021 16:56 Ответить
тыпиля-мля...
лучше бы уж "Нью-Васюками" назвались бы...
Комитет Рады поддержал переименование поселка на Донетчине в Нью-Йорк, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 7518
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03.02.2021 16:56 Ответить
І це Байден на посаді лише 2 тижні!
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03.02.2021 16:57 Ответить
псаки ввидивайска.
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03.02.2021 16:58 Ответить
Президент Зеленський з"їздив в Буковель і там підхопив Бандеро-Вірус! (Корисна хвороба, я б сказав...) Комитет Рады поддержал переименование поселка на Донетчине в Нью-Йорк, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 9554
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03.02.2021 16:58 Ответить
Комітет Ради підтримав перейменування селища на Донеччині на Нью-Йорк, - "слуга народу" Безгін - Цензор.НЕТ 1589
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03.02.2021 17:12 Ответить
Все правильно! Люди хотят вернуть первоначальное название своего поселка.
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03.02.2021 16:58 Ответить
****! Внєшнєє управлєніє! І татальная русафобія! Комитет Рады поддержал переименование поселка на Донетчине в Нью-Йорк, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 7525
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03.02.2021 17:02 Ответить
))) пригороды нью-йорка, места моего децтва. маслобойка там была знатная, как по мну. там и сегодня живут много моих ватных родычей в каких то коленах.
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03.02.2021 16:59 Ответить
БрайтонБич??
))
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03.02.2021 17:06 Ответить
)) та нє, там по округе немецкими колониями всё было застроено.
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03.02.2021 17:20 Ответить
Агга...Німці були арійцями з Африки..))
Бував...
😁
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03.02.2021 17:48 Ответить
Отакои, сколько было претендентов,а 51 станет Донбасс, ***** вздернется.
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03.02.2021 16:59 Ответить
Давайте в Нью-Васюки!
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03.02.2021 16:59 Ответить
Нічосі...)))
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03.02.2021 17:01 Ответить
Брайтон Бич лучче б підійшло...
Теж в НьюЙорці - район рюзькочєлюстних емігрантів..
🤑
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03.02.2021 17:05 Ответить
А мне нравиться!!!!!!КЛАСС!!!!!
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03.02.2021 17:05 Ответить
а Макєєвку - в Маккейнівку
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03.02.2021 17:05 Ответить
а пусть вата полыхает Комітет Ради підтримав перейменування селища на Донеччині на Нью-Йорк, - "слуга народу" Безгін - Цензор.НЕТ 6684.кстати,нижний новгород тоже надо переименовать...
в "даун нью-йорк"
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03.02.2021 17:07 Ответить
не совсем. просто в даун сити, или сити даунов.
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03.02.2021 17:10 Ответить
не,тут важно шоб дословно...даун-нижний,новый-нью Комітет Ради підтримав перейменування селища на Донеччині на Нью-Йорк, - "слуга народу" Безгін - Цензор.НЕТ 6251
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03.02.2021 17:12 Ответить
Могу прикинуть ответ дарляндии. Переименуют Донецк в Сталино, а Луганск в Ворошиловград
Комітет Ради підтримав перейменування селища на Донеччині на Нью-Йорк, - "слуга народу" Безгін - Цензор.НЕТ 1499
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03.02.2021 17:22 Ответить
Уже два роки, як діє розпорядження про використання назви "Ворошиловград" у "внутрєнніх дакументах ЛНР"...
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03.02.2021 17:33 Ответить
а значки "ворошиловский стрелок" в Лугандонии еще не выдают?
Комітет Ради підтримав перейменування селища на Донеччині на Нью-Йорк, - "слуга народу" Безгін - Цензор.НЕТ 7635
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03.02.2021 17:56 Ответить
Цього не знаю... Однак, років два тому тут приводилась "постанова", яка вимагала вживать назву "Ворошиловград" у внутрішньому вжитку і у вихідні дні...
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03.02.2021 18:26 Ответить
Дальновидный шаг!
Теперь, глядишь, и побратаются этот Нью-Йорк с американским и инвестиции из США поплывут рекой.
))
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03.02.2021 17:11 Ответить
Штатовские инвестиции важны в кацапию.... можно "першингами", можно "томогавками"...
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03.02.2021 17:15 Ответить
Не, ну защита Нью-Йорка - святая обязанность НАТО. Теперь все законно.
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03.02.2021 17:12 Ответить
Санкт- Петербург тоже исконно руцькое название. Комітет Ради підтримав перейменування селища на Донеччині на Нью-Йорк, - "слуга народу" Безгін - Цензор.НЕТ 4462
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03.02.2021 17:16 Ответить
Зачетно потролили долбасян и кацапедов Комітет Ради підтримав перейменування селища на Донеччині на Нью-Йорк, - "слуга народу" Безгін - Цензор.НЕТ 146
Комітет Ради підтримав перейменування селища на Донеччині на Нью-Йорк, - "слуга народу" Безгін - Цензор.НЕТ 3204
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03.02.2021 17:13 Ответить
Якщо б мені вчора сказали, що скоро я житиму за 150 кілометрів від Нью-йорка я б не повірив.
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03.02.2021 17:16 Ответить
Комітет Ради підтримав перейменування селища на Донеччині на Нью-Йорк, - "слуга народу" Безгін - Цензор.НЕТ 6381
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03.02.2021 17:17 Ответить
Ну гонцы) пора бы завязывать кварталить... Такое чувство, что у Байдена уже чей-то зеленый язык свисает из неудобного места.
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03.02.2021 17:20 Ответить
Ну так не зря их Колорадоми называют.
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03.02.2021 17:22 Ответить
До трошки і до Юзівки черга дійде
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03.02.2021 17:23 Ответить
Надо Донецку вернуть изначальное название- Юзовка.
Что бы ничего не напоминало о Дыровском и Ростовском Донецке.Комітет Ради підтримав перейменування селища на Донеччині на Нью-Йорк, - "слуга народу" Безгін - Цензор.НЕТ 1649
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03.02.2021 17:25 Ответить
Юзовка для миллионного города как то не солидно. Лучше в Хьюстон Комітет Ради підтримав перейменування селища на Донеччині на Нью-Йорк, - "слуга народу" Безгін - Цензор.НЕТ 7904. Основатель Юзовки был Джон Хьюз
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03.02.2021 18:00 Ответить
Юзов нормально.)
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03.02.2021 18:11 Ответить
нью васюки....
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03.02.2021 17:30 Ответить
Так пишіть уже правильно: не - "перейменування", а "повернення історичної справедливості і старої назви...".

"Новгоро́дское (укр. Но́вгородське) - посёлок городского типа в Донецкой области. Центр Новгородского поселкового совета, который подчиняется Торецкому городскому совету.
Поселение Нью-Йорк основано менонитами, приглашёнными в Россию Екатериной II. В советское время (ранее 1931 г.) были депортированы в Амурскую область, где организовали одноимённое поселение.
Посёлок назывался Нью-Йорк до 1951 года; под этим именем упоминается в драме Виктора Некрасова«В родном городе».".
От тільки "з якого переляку" рішення про перейменування приймалося ВР РСФСР, не зрозуміло - на Донбасі, в той період, територія Росії не передавалася...
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03.02.2021 17:31 Ответить
Ну все ...зараз як гріби підуть , Балтімор, Чікаго, Лос Анджелс )))
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03.02.2021 17:40 Ответить
надо там строить линию обороны. Дыровцы перед Лондоном и Рейкьявиком могут сдуру ломануться на Нью-Йорк
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03.02.2021 17:45 Ответить
Нью Васюки...
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03.02.2021 18:11 Ответить
В США городу Одесса больше 100 лет.
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03.02.2021 19:06 Ответить
Нью-Йорк на самой линии фронта!А за линией будет штат Колорадо 😀
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03.02.2021 19:21 Ответить
Нью -Васюки в Нью - Йорк? а Нью-Йорк не обидятся)))
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03.02.2021 20:47 Ответить
Интересно какой у них герб и флаг теперь будет?
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03.02.2021 21:32 Ответить
Комітет Ради підтримав перейменування селища на Донеччині на Нью-Йорк, - "слуга народу" Безгін - Цензор.НЕТ 3147
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01.07.2021 21:20 Ответить
 
 