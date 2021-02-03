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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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санкции (10618) Билецкий (227) Национальный корпус (393) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

Лидер "Нацкорпуса" Билецкий выступил в поддержку санкций против 112, NewsOne и ZIK

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лидер

Андрей Билецкий поддержал санкции, наложенные СНБО против телеканалов Виктора Медведчука, а также пообещал противодействовать массовым беспорядкам в случае такой необходимости.

Об этом он заявил в своем telegram-канале, передает Цензор.НЕТ

"Хочу предостеречь антиукраинские силы даже не пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине. Мы - ветераны, националисты, активная молодежь - готовы всеми нашими силами помочь государству в случае подобных противоправных действий антиукраинских сил. И готовы действовать решительно, чтобы навести порядок в стране", - написал лидер "Нацкорпуса".

Он предупредил, что в любые попытки дестабилизировать ситуацию в страны встретят решительный ответ националистов.

"Мы как национальное движение полностью поддерживаем решение СНБО о введении санкций в отношении телеканалов Медведчука. И это действительно большой шаг вперед к победе Украины в гибридной войне с Кремлем", - написал Билецкий.

Ранее, 2 февраля, по решению СНБО была прекращена трансляция телеканалов, которые связывают с лидером ОПЗЖ Медведчуком, вследствие наложенных на них санкций.
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Топ комментарии
+19
Лидер "Нацкорпуса" Билецкий выступил в поддержку санкций против 112, NewsOne и ZIK - Цензор.НЕТ 3610
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03.02.2021 17:06
+18
Лидер "Нацкорпуса" Билецкий выступил в поддержку санкций против 112, NewsOne и ZIK - Цензор.НЕТ 1714
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03.02.2021 17:02
+18
Лидер "Нацкорпуса" Билецкий выступил в поддержку санкций против 112, NewsOne и ZIK - Цензор.НЕТ 7016
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03.02.2021 17:07
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Лидер "Нацкорпуса" Билецкий выступил в поддержку санкций против 112, NewsOne и ZIK - Цензор.НЕТ 1714
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03.02.2021 17:02 Ответить
Лидер "Нацкорпуса" Билецкий выступил в поддержку санкций против 112, NewsOne и ZIK - Цензор.НЕТ 3610
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03.02.2021 17:06 Ответить
Лидер "Нацкорпуса" Билецкий выступил в поддержку санкций против 112, NewsOne и ZIK - Цензор.НЕТ 7016
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03.02.2021 17:07 Ответить
Лидер "Нацкорпуса" Билецкий выступил в поддержку санкций против 112, NewsOne и ZIK - Цензор.НЕТ 2625
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03.02.2021 17:11 Ответить
Где ж ты ,Билецкий , раньше был ? За все заплачено ? Давай , работы ещё полно дави мураева «наш «, «Интер «
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03.02.2021 17:13 Ответить
Данілов брифінг дає. Каже, що все ж таки прийняли рішення закрити ворогів на підставі рішення Верховної Ради від жовтня 2018 року.
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03.02.2021 17:03 Ответить
Білецький, для тебе "наш" залишили! Живи, пока...
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03.02.2021 17:04 Ответить
Ти порохобот походу, хочу може зелений.
Билецький один з небагатьох українських діячів кого я поважаю, і він дійсно воював за свою країну проти росії, виступав проти пороха за що доречі його й начали давити шоколадні канали, він дійсно патріот а не так як деякі...
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03.02.2021 17:51 Ответить
чмо он
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03.02.2021 18:22 Ответить
Чимало патріотів України надміру захопились критикою та боротьбою проти Порошенка.Іноді деякою мірою основано,та найчастіше без основи. Дуже часто з подачі прокремліської пропаганди. При цьому геть зовсім забуваючи про головного ворога державності України - "руського міра". Як агресивного в образі путінської РФ, так і повзучого в образі опзж , медведчука , бойко і т.і.Це в значній мірі сприяло реалізації проекту Коломойського- зе-команди на чолі з блазнем . Та це ще проміжний результат . В подальших планах - влада опзж та знищення державності України.Реально протистояти цьому нині може тільки "ЄС" на чолі з Порошенком при підтрмці всіх проукраїнських сил.На кону- держаність України, а не доля якихось особистостей.Потрібні розум та наполегливість , а не емоції.
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03.02.2021 20:31 Ответить
То, что он воевал - почет и уважение ему. А то что против Пороха пошел - это самая большая его ошибка. Надеюсь он её исправит.
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03.02.2021 22:03 Ответить
Це хто такий?
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03.02.2021 17:04 Ответить
Фокусник, достающий из неизвестно откуда игрушечных свинок
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03.02.2021 17:05 Ответить
Верховный повелитель титушек,если не считать Авакова.. Лидер "Нацкорпуса" Билецкий выступил в поддержку санкций против 112, NewsOne и ZIK - Цензор.НЕТ 5772
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03.02.2021 17:05 Ответить
Вот вам и первый результат вступления Байдена в должность. Як и казали: Байдэн прыйде, порядок навэдэ
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03.02.2021 17:08 Ответить
Лидер "Нацкорпуса" Билецкий выступил в поддержку санкций против 112, NewsOne и ZIK - Цензор.НЕТ 1722
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03.02.2021 17:09 Ответить
Все ошибаются.
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03.02.2021 22:05 Ответить
хороший сьогодні день!

Лидер "Нацкорпуса" Билецкий выступил в поддержку санкций против 112, NewsOne и ZIK - Цензор.НЕТ 9266
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03.02.2021 17:09 Ответить
Лидер "Нацкорпуса" Билецкий выступил в поддержку санкций против 112, NewsOne и ZIK - Ну как без него. Лидер.
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03.02.2021 17:13 Ответить
Вообще-то лидер. Только зря он против Главнокомандуюшего выступил . Тогдашнего. Надеюсь обратно объединятся. Надо объединится. Ради Украины. Назло врагу. И единым фронтом выступят .
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03.02.2021 22:08 Ответить
Шо сказали то й зробив. Ось зараз виступив.
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04.02.2021 11:18 Ответить
Порохоботам залишається, хіба що, запасатись попкорном і "курити бамбук"
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03.02.2021 17:15 Ответить
о, вот и фурерок подплыл, видать долго в омутке сидел, а тут грошей подсыпали и решил сказануть
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03.02.2021 17:21 Ответить
Давить кремлевских гнид нужно раньше и ежедневно. "Нацжен" проснулся только сегодня, электорат могут украсть.
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03.02.2021 17:26 Ответить
ну вот кому интересно мнение этого мудня трехрублевого?)))
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03.02.2021 17:34 Ответить
Вообще-то он Мариуполь освободил.
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03.02.2021 22:09 Ответить
не он освободил а был один из тысяч освободителей. кива кстати тоже там был))))
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04.02.2021 10:16 Ответить
Де були нацжены раніше? Тільки гомосеків гоняти вміють та заробляти на забудовниках... Не здивуюсь, що це кремлівський проект як і ПС. ПС використали як през для страшилок і викинули. Не кажу за рядових, хто поклав голови на Майдані та полі бою, але верхівка отримувала гроші з кремля як і Свобода. Шкода, що нема справжніх патріотичних сил...
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03.02.2021 18:15 Ответить
Билецкий, что-то тебя после упражнений в прыжках на капот машини не было ни видно, ни слышно.
Сиди, в подполье и дальше, трехрублевое нечто
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03.02.2021 18:25 Ответить
Лікар Нацкорпусу Білецький прочиталосє мені... Чого би це? Кого він лічит?
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03.02.2021 18:28 Ответить
Вистрибнув, як чорт із табакерки. А, як сам шорхався по цим каналам забув, урод? Лідер "Нацкорпусу" Білецький виступив на підтримку санкцій проти "112", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 3485
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03.02.2021 19:49 Ответить
Но очень хорошо, что он все же поддержал решение закрыть. Может все же объединятся патриоты в один фронт? Все таки надо!
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03.02.2021 22:12 Ответить
Вистрибнув, як чорт із табакерки. А, як сам шорхався по цим каналам забув, урод? Лідер "Нацкорпусу" Білецький виступив на підтримку санкцій проти "112", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 5573
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03.02.2021 19:51 Ответить
серьезно та ладно ты и б и гитлеровцам сдался
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03.02.2021 21:17 Ответить
 
 