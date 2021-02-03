Лидер "Нацкорпуса" Билецкий выступил в поддержку санкций против 112, NewsOne и ZIK
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Андрей Билецкий поддержал санкции, наложенные СНБО против телеканалов Виктора Медведчука, а также пообещал противодействовать массовым беспорядкам в случае такой необходимости.
Об этом он заявил в своем telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу предостеречь антиукраинские силы даже не пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине. Мы - ветераны, националисты, активная молодежь - готовы всеми нашими силами помочь государству в случае подобных противоправных действий антиукраинских сил. И готовы действовать решительно, чтобы навести порядок в стране", - написал лидер "Нацкорпуса".
Он предупредил, что в любые попытки дестабилизировать ситуацию в страны встретят решительный ответ националистов.
"Мы как национальное движение полностью поддерживаем решение СНБО о введении санкций в отношении телеканалов Медведчука. И это действительно большой шаг вперед к победе Украины в гибридной войне с Кремлем", - написал Билецкий.
Ранее, 2 февраля, по решению СНБО была прекращена трансляция телеканалов, которые связывают с лидером ОПЗЖ Медведчуком, вследствие наложенных на них санкций.
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Билецький один з небагатьох українських діячів кого я поважаю, і він дійсно воював за свою країну проти росії, виступав проти пороха за що доречі його й начали давити шоколадні канали, він дійсно патріот а не так як деякі...
Сиди, в подполье и дальше, трехрублевое нечто