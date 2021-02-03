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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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Порошенко (19364) СБУ (18685) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

После решения СНБО о блокировке каналов Медведчука причастным лицам нужно вручить подозрения, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

После решения СНБО о блокировке каналов Медведчука причастным лицам нужно вручить подозрения, - Порошенко

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко считает, что после решения СНБО относительно санкций в отношении телеканалов 112, NewsOne и ZIK должны быть немедленно вручены подозрения и избрана мера пресечения всем ответственным лицам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Хочу поздравить СБУ с проведенной антитеррористической операцией, в результате которой были установлены лица, причастные к деятельности террористических организаций, в частности господин Козак и ряд юридических лиц украинской регистрации. Впервые за два года, когда эта информация появилась. Хочу отметить, что два года назад СБУ не предоставила мне как президенту подобной информации. Я думаю, что такая операция на самом деле является успехом", - подчеркнул Порошенко.

"Мы ожидаем, что соответствующие члены террористической организации немедленно получат подозрение, и в ближайшие дни и СБУ, и Офис Генпрокурора пойдут в суд, где будет избрана мера пресечения. Хочу подчеркнуть, что здесь не предусмотрен залог и должно быть исключительно содержания под стражей", - добавил пятый президент.

Также читайте: Почему решение СНБО не касается канала "Наш", где российские пропагандисты атакуют нашу армию? - Порошенко

Лидер "ЕС" также предостерег власть от двойных стандартов в вопросе импорта энергоносителей из страны-агрессора или контрабанды из оккупированных территорий.

"Если террористическая деятельность заключалась в закупке угля на оккупированных территориях ОРДЛО и у Российской Федерации, то здесь не должны быть двойные стандарты. И тем, кто сейчас покупает электроэнергию у страны-агрессора, обязательно должно быть предъявлена о​такая же подозрение и те же обвинения. Потому как закупка угля, так и закупка электроэнергии у страны-агрессора несет угрозу национальной безопасности", - добавил Порошенко.

Порошенко надеется, что иностранные партнеры с пониманием и поддержкой отнесутся к решению СНБО, которое было принято сегодня ночью.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США поддерживают введение санкций в отношении "112 Украина", NewsOne и ZIK, - посольство

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+32
а когда был с булавой, чего не перекрыл?
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03.02.2021 17:09
+26
После решения СНБО о блокировке каналов Медведчука причастным лицам нужно вручить подозрения, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4623
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03.02.2021 17:20
+23
Петя в разнос пошел.Увидел,что лавры зеленский собирает.Раньше надо было,петя,принимать такие решения.
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03.02.2021 17:10
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Надя на іншу букву "П"
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03.02.2021 17:37 Ответить
назови хоть пару фамилий тех кого зелебеня выпустил из тюрьмы по необоснованному обвинению во времена пороха...
ну ,кроме тех,шо членограй отдал кацапам по обмену,шоб не было свидетелей по боингу...
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03.02.2021 17:38 Ответить
Зелебеня - це прикре непорозуміння. Продукт телевізора. Він сам нічого не вирішує.
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03.02.2021 17:44 Ответить
а у отих патріотів - клеймо на лобі було "патріот"? Чи, можливо, вирок суду за конкретний злочин?

На, почитай, за своїх "патріотів", що вони нниі витворяють. Там, до речі, один з них вбив чотирьох нацгвардійців строкової служби. І, до речі, не сів по вироку.
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03.02.2021 17:42 Ответить
Ох, как вас плющит, шыкаладненькие! Петюню сегодня просто порвали в г@внище. То, что ты с парой придурков всех спамишь здесь - не поможет. Рви дальше)
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03.02.2021 18:32 Ответить
https://censor.net/ru/resonance/461280/posledniyi_shans_soldata_kolmogorova_osujdennogo_za_vypolnenie_prikaza
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03.02.2021 18:46 Ответить
брехун, а ти не пригадуєш, як Генпрокурор Луценко за Колмогорова заступався?
Ти не пригадуєш, в чому причина засудження Колмогорова?
Ти не пригадуєш, що досі відсутній військовий суд?
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03.02.2021 22:10 Ответить
На, почитай, за своїх "патріотів", що вони нниі витворяють.

Цей лист написаний колишніми місцевими царьками . Які багато років ведуть свої "земельні " та " майнові " справи . А новий , принциповий мер , вивернув тії справи на світ Божий .
От тепер , нового мера , старі очільники міста пробують заїсти ... Саме цікаве , що керує місцевою , старою "опозицією" представник "регіоналів" , чоловік Богословської ...
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03.02.2021 20:53 Ответить
Кому ьи ти брехав, про "принциповість" Просітка... Тільки не мені!
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03.02.2021 22:12 Ответить
Всю каденцию Байдена в Черном море буду минимум 2 эсминца США,сегодня это "Дональд Кук и Портер" После решения СНБО о блокировке каналов Медведчука причастным лицам нужно вручить подозрения, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3922
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03.02.2021 17:21 Ответить
Моя соседка сказала что они приплыли что бы Петю на Мальдивы забрать! Баба Галя врать не будет! О барыга! И все это за наши деньги, он дубликат ключей от нацбанка сделал!
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03.02.2021 17:26 Ответить
а он и сделал, тарифы с 0,72 коп до 8,5 за метр куб
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03.02.2021 17:32 Ответить
Он прекрасно знает, что дело шито белыми нитками и просто троллит Зеленского, никто ничего вручать не будет. Но по закону, терроризм - единственная лазейка, через которую можно санкции против своих компаний вводить.
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03.02.2021 17:35 Ответить

@freeukrman

Порох дуже мітко підмітив:
чому немає санкцій про телеканалу НАШ?
Бо цього телеканалу не існувало до 10.2018 коли була прийнята постанова ВРУ на основі якої сьогодні РНБО ввело санкції.
Очевидно потрібна нова постанова і політична воля ватної монобільшості, якої ніколи не буде.
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03.02.2021 17:27 Ответить
Книгу народного депутата Дмитра Чобіта "Нарцис" о Вите Мертвечуке и его банде, Порошенко прочитал одним из первых в Украине,а как защищал Василя Стуса в Суде Ведмедчук,то эту историю Порпошенко знает с молодостьи...КРЫСы Мавзолейные вы ДЕПИЛЫ Після рішення РНБО про блокування каналів Медведчука причетним особам потрібно вручити підозри, - Порошенко - Цензор.НЕТ 895 Після рішення РНБО про блокування каналів Медведчука причетним особам потрібно вручити підозри, - Порошенко - Цензор.НЕТ 895
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03.02.2021 17:28 Ответить
Роман Чайка, 5-тий канал: «Заткнули пельку Кремлю чи "русскій разводняк"? Все про блокування каналів Медведчука - "Час Ч"» - подивіться це відео; може, кому дійде, що обстоюють "порохоботи".
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03.02.2021 17:33 Ответить
Пеця не ведау', што схематоз "вугаль з асаблiвых раенау' данецкай вобласьцi цераз Беларусь - ва Украiну" амаль цэлы год працавау'?!
Вось гэта паварот...
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03.02.2021 17:34 Ответить
Уточните, пожалуйста, о каких «наших» идёт речь???
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03.02.2021 17:36 Ответить
Мабуть він має на увазі евакуацію волонтерами українських військових та їх сімей з Криму. Мій товариш приймав в тому участь. Вони на власних авто евакуювали одну з дуже важливих військових частин.
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03.02.2021 17:50 Ответить
И каким боком тут Петя или Байден? Хотя один из них был тогда президентом?
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03.02.2021 17:51 Ответить
Байден був віце-президентом, друга посадова особа в США.
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03.02.2021 17:53 Ответить
Так , а РФія просто захопила Крим . У цьому - головне.
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03.02.2021 20:19 Ответить
"...семьи ваших военных"(с)? Після рішення РНБО про блокування каналів Медведчука причетним особам потрібно вручити підозри, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4863 А в Крыму были семьи военных и сами военные из US Army? Після рішення РНБО про блокування каналів Медведчука причетним особам потрібно вручити підозри, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8059
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03.02.2021 17:38 Ответить
...ух ты, как быстро ты проксю сменил, янки Після рішення РНБО про блокування каналів Медведчука причетним особам потрібно вручити підозри, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7970 А под своим настоящим флажком зайти стремно? Или в твоей "стране" Цензор под запретом? Після рішення РНБО про блокування каналів Медведчука причетним особам потрібно вручити підозри, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4650
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03.02.2021 18:00 Ответить
Крим захопили у березні 2014. Порошенко президент з червня. Ти щось не на той вентилятор лайно накинув, дядя.
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03.02.2021 23:55 Ответить
еще бы закрыть говноканал "наш" и собачью шмариевскую пасть на ютубе.
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03.02.2021 17:37 Ответить
Да, не тот троль пошёл... мелкий какой то, убогий... даже жалко иногда бывает... тексты и повадки уже года 3 не меняет.... стыдно должно быть, даже лохторат не охотно ведётся на вашу дичь.
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03.02.2021 17:40 Ответить
Невдаха, який навіть клоуну програв, вже поради роздавати почав....
Займайся законодавством. Не відволікайся.
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03.02.2021 17:38 Ответить
Откуда вы такие беретесь? Ты из какого глухого села вылез? Тебе сравнить достижения Гетьма и зеленой сопли? Так напомню, зе даже анализы сдать как мужик не смог. Так что давай не гони на Петра, он поумнее клоуна будет.
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03.02.2021 17:42 Ответить
"Тебе сравнить достижения Гетьма и зеленой сопли?"
Есть факт: бригада Пе уступила бригаде Зе. Это значить, что бригада Зе оказалась адекватнее, чем бригада Пе в конкретной ситуации. Может, Пе и не такой "крутой" управленец, как ему приписывают? Или в бригаде Зе кто-то оказался "круче" и просто выставил Петю за дверь? Прикинь, как Петей "крутили" настоящие монстры управления, если его у Украине обыграли с почти "сухим" счетом?

"Так напомню, зе даже анализы сдать как мужик не смог. "
На это форуме регулярно появляются сообщения о том, что Петя до сих пор ходит и срет всем в штаны. Надо полагать, это особая гордость сторонников Пети.

"Так что давай не гони на Петра, он поумнее клоуна будет."
Я ничего об умственній способностях Петра не говорил. Но, похоже, Вас терзают смутные сомнения на этот счет, раз Вы решили приписать мне Ваши мысли.
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03.02.2021 18:15 Ответить
...вася, ты сам-то чем занимаешься, а? Після рішення РНБО про блокування каналів Медведчука причетним особам потрібно вручити підозри, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1025 Твои-то советы точно никому не нужны Після рішення РНБО про блокування каналів Медведчука причетним особам потрібно вручити підозри, - Порошенко - Цензор.НЕТ 475
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03.02.2021 17:43 Ответить
Сторонник справедливости , а не наглого вранья !
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03.02.2021 18:28 Ответить
Эх....
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03.02.2021 18:29 Ответить
После решения СНБО о блокировке каналов Медведчука причастным лицам нужно вручить подозрения, - Порошенко

Лучше б перед, а не после! -- а то, законного повода нет, а репрессии уже есть.
Оно понятно -- на судах все отбрэхаются и всё восстановится, но популисткий эффект уже сработает. Причём, ещё не известно, в чью пользу? -- парашного электората в Украине больше, чем патриотического...
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03.02.2021 17:42 Ответить
Российские соцсети когда запрещали, так же обвиняли в финансировании терроризма, но никаких пруфов либо судов не происходило, и до сих пор под запретом.
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03.02.2021 18:45 Ответить
Внимание: Сети российские, а телеканалы украинские!
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03.02.2021 19:20 Ответить
Да, вот только предлог для запрета тот же, как и, собственно, закон о санкциях.
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03.02.2021 19:25 Ответить
Хочете переглядати росо-бред з-за поребрика , то так і скажіть ,нема чого тут хвостом розмахувати , та пальцем на всіх тикать .
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03.02.2021 20:13 Ответить
Ну, молодець. Тепер треба допомогти Разумкову прийняти правильне рішення. Тим більше що, Разумков сам висловлювався про те що, потрібно розслідувати але може якось забути про це.
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03.02.2021 17:45 Ответить
Разумков очкодав, хочет рыбку съесть и костью не подавиться. Типа самый нейтральный.
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03.02.2021 17:54 Ответить
Памиркованый ,типа..
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03.02.2021 17:57 Ответить
И правильно делает. Уже где-то читал, что у него есть типа политических амбиций на будущее, смысл ему топить себя вместе с рейтингом Зеленского? Более того, хорошо, когда человек способен иметь собственную точку зрения, а не слепо следовать стадом.
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04.02.2021 10:08 Ответить
Порох як завжди каже найбільш обґрунтовану точку зору
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03.02.2021 17:51 Ответить
НУ ТАКИ ТАК.
САМ КУРВА НЕЗРОБИВ, БО ДУПА ЖИМ-ЖИМ НА ДВОХ СТІЛЬЦЯХ БУЛА. 😆😅🤣😂😝
А ТЕПЕР ХОРОБРИЙ ВИЛІЗ ЧУЖИМИ РУКАМИ ПІДОЗРИ РОЗДАВАТИ. 😝😆😅🤣🤣
АЛЕ Ж БО ОКРІМ РАДИТИ РАДЯНСЬКА ЛЮДИНА ПОРОШЕНКО НІЧОГО І НЕ ВМІЄ. 😆🥰🤣😂😝
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03.02.2021 18:03 Ответить
Що не зробив ? ) Порох це страшний сон вати, вона від нього тікала за кордон, а при зеленському поверталась в Україну )
p.s Капс відіжми, а то піна летить
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04.02.2021 14:31 Ответить
Причастный к Зику?Після рішення РНБО про блокування каналів Медведчука причетним особам потрібно вручити підозри, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2592
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03.02.2021 17:58 Ответить
ШО ПОРАШЕНКО НЕ СКАЖЕ, ТО ТІЛЬКИ ПІДТВЕРДЖУЄ ЯКА Ж ГАНЕБНА, М'ЯКО КАЖУЧІ ЦЯ ЛЮДИНА. 😄😆😅🤣😂😝
АЛЕ ВОНО Ж САМЕ ОЦЕ УСЕ НЕ ТІЛЬКИ МАЛО, ВОНО МУСІЛО ЦЕ ЗРОБИТИ.
А ТЕПЕР ЦЕ ГІВНО НЕХ...АЙ КРАЩЕ ПОМОВЧИТЬ. 😆😅🤣😂😝
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03.02.2021 18:08 Ответить
Ганебна? Ну, наприклад, тільки 2020 рік відкриваємо:
>У 2020 році році корпорація «Рошен» завершила проєкт капітального ремонту відділення онкогематології та створення відділення аутологічної трансплантації кісткового мозку клініки № 2 в Національному інституті раку. Загальний бюджет проєкту, який тривав майже 2 роки, склав 50 мільйонів гривень. Загальна площа відремонтованих приміщень - 1900 квадратних метрів.

А покажи що ти вмієш, окрім дефекації на форумі?
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03.02.2021 23:47 Ответить
Порошенко - об'єктивно найкращій президент, яких Україна мала з часів незалежності. Стільки проукраїнських зрушень за його каденції не зробив жоден.
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04.02.2021 14:32 Ответить
- Почему нельзя заниматься сексом на площади ?
- Копы повяжут ?
- Нет...советчиков много !
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03.02.2021 18:17 Ответить
Це Бубочка вибив землю з під ніг соєвого кондитера. Може коли в одному місці свербіж починається.
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03.02.2021 18:58 Ответить
Два роки чекав, і тут вирішив героїчний вчинок зробити? ))))) Чи може хтось цому яйца у двері тойво..?
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03.02.2021 23:48 Ответить
Петя взявся повчати Зеленского. А що ж тообі мішало те саме зробити кілька років назад ? Безсовісний ти барига. Хоч і досвіду в тебе набагато більше, ніж в Зеленського, але честі в тебе мало.
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03.02.2021 19:01 Ответить
а читать мама не научила? или религия не позволяет?
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03.02.2021 19:25 Ответить
В журналі "Форбс" про честь нічого не сказано. )
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03.02.2021 22:53 Ответить
Так, так, барига! А ще брата вбив, та бізнес на крові )))))))) Читай статтю, лапоть.
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03.02.2021 23:50 Ответить
Читай статтю.
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03.02.2021 23:50 Ответить
Ого ,як троляки перевозбудились на тему . Навіть не підозрював що їх таке наплодилось.
Як повимикали про-кремлівські помийки , так от збіглися на Цензор , щоб хоч чимось зайнятися ...
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03.02.2021 20:09 Ответить
Та стули ти свою пельку. П'ять років жував шмарклі,хиляв хвостом перед )(уйлом та Ведмечуком.
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03.02.2021 20:11 Ответить
а где Зеля в 2014 был? гастролировал по России!
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03.02.2021 21:23 Ответить
Что он несет?! у меня один вопрос: почему ОН не закрыл эту пропогандистскую хрень еще в 2014 году? Понятно что с приходом Байдена у Зели много чего изменилось. В итоге свершилось. Что Порошенко не устраивает? почему он все это вместе с ИНТЕРОМ не закрыл сам? там ведь нарушений тьма-тьмущая давно была!
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03.02.2021 23:53 Ответить
Iaroslav Drobotun
@yadrobotun
П'ятий канал завжди допоможе з ефіром

https://twitter.com/yadrobotun/status/1357029454720208898
Після рішення РНБО про блокування каналів Медведчука причетним особам потрібно вручити підозри, - Порошенко - Цензор.НЕТ 505Після рішення РНБО про блокування каналів Медведчука причетним особам потрібно вручити підозри, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7823
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04.02.2021 06:56 Ответить
Тебе злодюгу світового масштабу давно треба було посадити навічно.
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04.02.2021 12:24 Ответить
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