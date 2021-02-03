После решения СНБО о блокировке каналов Медведчука причастным лицам нужно вручить подозрения, - Порошенко

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко считает, что после решения СНБО относительно санкций в отношении телеканалов 112, NewsOne и ZIK должны быть немедленно вручены подозрения и избрана мера пресечения всем ответственным лицам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Хочу поздравить СБУ с проведенной антитеррористической операцией, в результате которой были установлены лица, причастные к деятельности террористических организаций, в частности господин Козак и ряд юридических лиц украинской регистрации. Впервые за два года, когда эта информация появилась. Хочу отметить, что два года назад СБУ не предоставила мне как президенту подобной информации. Я думаю, что такая операция на самом деле является успехом", - подчеркнул Порошенко.

"Мы ожидаем, что соответствующие члены террористической организации немедленно получат подозрение, и в ближайшие дни и СБУ, и Офис Генпрокурора пойдут в суд, где будет избрана мера пресечения. Хочу подчеркнуть, что здесь не предусмотрен залог и должно быть исключительно содержания под стражей", - добавил пятый президент.

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Лидер "ЕС" также предостерег власть от двойных стандартов в вопросе импорта энергоносителей из страны-агрессора или контрабанды из оккупированных территорий.

"Если террористическая деятельность заключалась в закупке угля на оккупированных территориях ОРДЛО и у Российской Федерации, то здесь не должны быть двойные стандарты. И тем, кто сейчас покупает электроэнергию у страны-агрессора, обязательно должно быть предъявлена о​такая же подозрение и те же обвинения. Потому как закупка угля, так и закупка электроэнергии у страны-агрессора несет угрозу национальной безопасности", - добавил Порошенко.

Порошенко надеется, что иностранные партнеры с пониманием и поддержкой отнесутся к решению СНБО, которое было принято сегодня ночью.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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