После решения СНБО о блокировке каналов Медведчука причастным лицам нужно вручить подозрения, - Порошенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко считает, что после решения СНБО относительно санкций в отношении телеканалов 112, NewsOne и ZIK должны быть немедленно вручены подозрения и избрана мера пресечения всем ответственным лицам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Хочу поздравить СБУ с проведенной антитеррористической операцией, в результате которой были установлены лица, причастные к деятельности террористических организаций, в частности господин Козак и ряд юридических лиц украинской регистрации. Впервые за два года, когда эта информация появилась. Хочу отметить, что два года назад СБУ не предоставила мне как президенту подобной информации. Я думаю, что такая операция на самом деле является успехом", - подчеркнул Порошенко.
"Мы ожидаем, что соответствующие члены террористической организации немедленно получат подозрение, и в ближайшие дни и СБУ, и Офис Генпрокурора пойдут в суд, где будет избрана мера пресечения. Хочу подчеркнуть, что здесь не предусмотрен залог и должно быть исключительно содержания под стражей", - добавил пятый президент.
Лидер "ЕС" также предостерег власть от двойных стандартов в вопросе импорта энергоносителей из страны-агрессора или контрабанды из оккупированных территорий.
"Если террористическая деятельность заключалась в закупке угля на оккупированных территориях ОРДЛО и у Российской Федерации, то здесь не должны быть двойные стандарты. И тем, кто сейчас покупает электроэнергию у страны-агрессора, обязательно должно быть предъявлена отакая же подозрение и те же обвинения. Потому как закупка угля, так и закупка электроэнергии у страны-агрессора несет угрозу национальной безопасности", - добавил Порошенко.
Порошенко надеется, что иностранные партнеры с пониманием и поддержкой отнесутся к решению СНБО, которое было принято сегодня ночью.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Пожалуйста, подождите...
ну ,кроме тех,шо членограй отдал кацапам по обмену,шоб не было свидетелей по боингу...
На, почитай, за своїх "патріотів", що вони нниі витворяють. Там, до речі, один з них вбив чотирьох нацгвардійців строкової служби. І, до речі, не сів по вироку.
Ти не пригадуєш, в чому причина засудження Колмогорова?
Ти не пригадуєш, що досі відсутній військовий суд?
Цей лист написаний колишніми місцевими царьками . Які багато років ведуть свої "земельні " та " майнові " справи . А новий , принциповий мер , вивернув тії справи на світ Божий .
От тепер , нового мера , старі очільники міста пробують заїсти ... Саме цікаве , що керує місцевою , старою "опозицією" представник "регіоналів" , чоловік Богословської ...
@freeukrman
Порох дуже мітко підмітив:
чому немає санкцій про телеканалу НАШ?
Бо цього телеканалу не існувало до 10.2018 коли була прийнята постанова ВРУ на основі якої сьогодні РНБО ввело санкції.
Очевидно потрібна нова постанова і політична воля ватної монобільшості, якої ніколи не буде.
Вось гэта паварот...
Займайся законодавством. Не відволікайся.
Есть факт: бригада Пе уступила бригаде Зе. Это значить, что бригада Зе оказалась адекватнее, чем бригада Пе в конкретной ситуации. Может, Пе и не такой "крутой" управленец, как ему приписывают? Или в бригаде Зе кто-то оказался "круче" и просто выставил Петю за дверь? Прикинь, как Петей "крутили" настоящие монстры управления, если его у Украине обыграли с почти "сухим" счетом?
"Так напомню, зе даже анализы сдать как мужик не смог. "
На это форуме регулярно появляются сообщения о том, что Петя до сих пор ходит и срет всем в штаны. Надо полагать, это особая гордость сторонников Пети.
"Так что давай не гони на Петра, он поумнее клоуна будет."
Я ничего об умственній способностях Петра не говорил. Но, похоже, Вас терзают смутные сомнения на этот счет, раз Вы решили приписать мне Ваши мысли.
Лучше б перед, а не после! -- а то, законного повода нет, а репрессии уже есть.
Оно понятно -- на судах все отбрэхаются и всё восстановится, но популисткий эффект уже сработает. Причём, ещё не известно, в чью пользу? -- парашного электората в Украине больше, чем патриотического...
САМ КУРВА НЕЗРОБИВ, БО ДУПА ЖИМ-ЖИМ НА ДВОХ СТІЛЬЦЯХ БУЛА. 😆😅🤣😂😝
А ТЕПЕР ХОРОБРИЙ ВИЛІЗ ЧУЖИМИ РУКАМИ ПІДОЗРИ РОЗДАВАТИ. 😝😆😅🤣🤣
АЛЕ Ж БО ОКРІМ РАДИТИ РАДЯНСЬКА ЛЮДИНА ПОРОШЕНКО НІЧОГО І НЕ ВМІЄ. 😆🥰🤣😂😝
p.s Капс відіжми, а то піна летить
АЛЕ ВОНО Ж САМЕ ОЦЕ УСЕ НЕ ТІЛЬКИ МАЛО, ВОНО МУСІЛО ЦЕ ЗРОБИТИ.
А ТЕПЕР ЦЕ ГІВНО НЕХ...АЙ КРАЩЕ ПОМОВЧИТЬ. 😆😅🤣😂😝
>У 2020 році році корпорація «Рошен» завершила проєкт капітального ремонту відділення онкогематології та створення відділення аутологічної трансплантації кісткового мозку клініки № 2 в Національному інституті раку. Загальний бюджет проєкту, який тривав майже 2 роки, склав 50 мільйонів гривень. Загальна площа відремонтованих приміщень - 1900 квадратних метрів.
А покажи що ти вмієш, окрім дефекації на форумі?
- Копы повяжут ?
- Нет...советчиков много !
Як повимикали про-кремлівські помийки , так от збіглися на Цензор , щоб хоч чимось зайнятися ...
@yadrobotun
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