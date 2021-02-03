Представитель ЕС Стано о санкциях против "112", "NewsOne" и "ZIK": У Украины есть право бороться с дезинформацией, но не за счет свободы СМИ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Европейский союз отреагировал на введение санкций СНБО против телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK".
Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петера Стано, которое имеется в распоряжении "Европейской правды", передает Цензор.НЕТ.
Стано заявил, что Евросоюзу известно о введении санкций СНБО против Тараса Козака, владельца телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", и ЕС сейчас оценивает это решение.
"По словам украинских властей, это решение было принято на основании антитеррористического законодательства и расследований, которые установили, что господин Козак получал средства с неподконтрольных правительству территорий, контролируемых сепаратистами", - заявил Стано.
Он подчеркнул, что в соответствии с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС, Евросоюз придает большое значение независимости и свободе СМИ. Стано также констатировал, что украинский медиаландшафт был и продолжает подвергаться постоянным пророссийским кампаниям дезинформации.
"Хотя усилия Украины по защите своей территориальной целостности и национальной безопасности, а также по защите от информационных манипуляций законны, в частности, с учетом масштабов дезинформационных кампаний, затрагивающих Украину, в том числе из-за рубежа, это не должно происходить за счет свободы СМИ и должно происходить при полном уважении основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами", - говорится в заявлении.
Стано добавил, что, по мнению ЕС, любые принимаемые меры должны быть пропорциональны цели.
"Мы внимательно следим за этим делом и свяжемся с украинскими властями для получения дополнительной информации", - заявил пресс-секретарь.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Посол Украины в ЕС Николай Точицкий заявил, что в Евросоюзе в неофициальной реакции одобрительно отнеслись к введенным СНБО санкциям против телеканалов Медведчука.
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🤑
Как я понимаю, фактов "за счет свободы СМИ" у наших озабоченных соседей нету.
Обычный бюрократический пук....
Страна велет войну сРФ. Какая здесь может быть свобода для вражеских СМИ на территории Украины? Дурдом...
Или там партия шакалов от шария.
Принимаем закон об оганичении СМИ нв время войны с РФ.. Все в рамках закона.
Рабінович, тобі давно пику не товкли?
А они пытаются представить все так что в мирное время в гражданском обществе можно затыкать кому-то рот.
должно быть основание чрезвычайности ситуации
Почему не требуете от Израиля объявить войну Палестине, чтобы не то что инфо-помойку закрыть, а ракетами обстрелять территорию Палестины??
Какие-то двойные стандарты.
Зеленский применил санкции против Козака законно - за финансирование терроризма. Но теперь СБУ должна предъявить ему подозрение, - Бутусов
Установление санкций указом президента по закону не требует решения суда об определении причастности гражданина к терроризму.
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ ,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати? Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ
https://ibigdan.livejournal.com/26227944.html
Нечего бросать тень на Шредера...
Типа как бы в 1940 году в Лондоне геббельсовские каналы вещали...
Ну а із ЗМДП (Засобами Масової Дезінформації і Пропаганди) ми вже якось з Божою поміччю самі розберемось!
- свобода СМИ
- права меньшинств
Их не волнует что это за ЗМИ и что творят меньшинства. У культурных марксистов план - разрушить традиционное общество, брак, семью, религию. И они этому плану следуют как роботы.
Латвия, Литва периодически запрещают рос. каналы - и Европа молчит.
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ ,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати? Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ
Шли бои в Грозном, убивали, пытали десятки тысяч чеченцев.
Грозный и населённые посёлки и городки чеченского народа бомбила авиация россии, работала артиллерия и грады, сжигали всё, брали стариков, женщин, детей в заложники.
А в это время леваки Европы, принимали россию в пасе.
" российская федерация вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года, а 30 марта 1998 года ею была ратифицирована Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод.
Я не знаю чи вип'ю стільки.
Российская дезинформация: игры с коронавирусом
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Российская дезинформация: игры с коронавирусом
11 Апрель, 2020 02:43
Марго Гонтар
Питер Стано
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Питер Стано: «Если раньше использовалась политическая пропаганда, целью которой было заработать побольше очков, то теперь дезинформация играет с человеческими жизнями»
Лидеры США и ЕС обвиняют Россию в проведении кампании дезинформации, в том числе связанной с пандемией коронавируса COVID-19.
Питер Стано, спикер ЕС по иностранным делам и представитель EastStratcom Task Forse, службы, созданной ЕС для борьбы с дезинформацией, подчеркивает, что в условиях пандемии дезинформация несет смертельную опасность: «Мы начали отслеживать это примерно в середине января, и с тех пор обнаружили более 150 случаев дезинформации, лжи или фейковых новостей, касающихся коронавируса, которые либо исходили от России, либо связаны с Россией или хорошо известными прокремлевскими медиа. Важно подчеркнуть, что Россия, подобные медиа и связанные с Россией игроки - не единственные, кто распространяет дезинформацию. Имеется много игроков. Но те, кто из России или как-либо связан с Россией, очень активны»
Это российская пропаганда. Где сепаратисты там война Гражданская. В Украине не было и нет никаких сепаратистов! В Украине есть российские оккупанты и их прихвостни - предатели.