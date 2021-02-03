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санкции (10618) Евросоюз (15883) Стано (59)

Представитель ЕС Стано о санкциях против "112", "NewsOne" и "ZIK": У Украины есть право бороться с дезинформацией, но не за счет свободы СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Представитель ЕС Стано о санкциях против

Европейский союз отреагировал на введение санкций СНБО против телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK".

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петера Стано, которое имеется в распоряжении "Европейской правды", передает Цензор.НЕТ.

Стано заявил, что Евросоюзу известно о введении санкций СНБО против Тараса Козака, владельца телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", и ЕС сейчас оценивает это решение.

"По словам украинских властей, это решение было принято на основании антитеррористического законодательства и расследований, которые установили, что господин Козак получал средства с неподконтрольных правительству территорий, контролируемых сепаратистами", - заявил Стано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США поддерживают введение санкций в отношении "112 Украина", NewsOne и ZIK, - посольство

Он подчеркнул, что в соответствии с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС, Евросоюз придает большое значение независимости и свободе СМИ. Стано также констатировал, что украинский медиаландшафт был и продолжает подвергаться постоянным пророссийским кампаниям дезинформации.

"Хотя усилия Украины по защите своей территориальной целостности и национальной безопасности, а также по защите от информационных манипуляций законны, в частности, с учетом масштабов дезинформационных кампаний, затрагивающих Украину, в том числе из-за рубежа, это не должно происходить за счет свободы СМИ и должно происходить при полном уважении основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами", - говорится в заявлении.

Стано добавил, что, по мнению ЕС, любые принимаемые меры должны быть пропорциональны цели.

"Мы внимательно следим за этим делом и свяжемся с украинскими властями для получения дополнительной информации", - заявил пресс-секретарь.

Также читайте: В YouTube направят письмо с просьбой заблокировать страницы каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne, - Ткаченко

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Посол Украины в ЕС Николай Точицкий заявил, что в Евросоюзе в неофициальной реакции одобрительно отнеслись к введенным СНБО санкциям против телеканалов Медведчука.

Читайте также: Нацсовет по ТРВ уведомит провайдеров о необходимости блокирования "112 Украина", ZIK и NewsOne

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+28
Присутствие в украинском эфире кремлёвских телепомоек - это не свобода слова, это война.
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03.02.2021 17:21
+24
Представитель ЕС Стано о санкциях против "112", "NewsOne" и "ZIK": У Украины есть право бороться с дезинформацией, но не за счет свободы СМИ - Цензор.НЕТ 8757
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03.02.2021 17:17
+22
" .... но не за счет свободы СМИ"
Как я понимаю, фактов "за счет свободы СМИ" у наших озабоченных соседей нету.
Обычный бюрократический пук....
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03.02.2021 17:17
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Представитель ЕС Стано о санкциях против "112", "NewsOne" и "ZIK": У Украины есть право бороться с дезинформацией, но не за счет свободы СМИ - Цензор.НЕТ 8757
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03.02.2021 17:17 Ответить
Представитель ЕС Стано о санкциях против "112", "NewsOne" и "ZIK": У Украины есть право бороться с дезинформацией, но не за счет свободы СМИ - Цензор.НЕТ 7259
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03.02.2021 17:24 Ответить
Та чого ви всі(влада) виправдовуєтеся перед лохоратом??🤣
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03.02.2021 17:17 Ответить
Положено так. Аби били не сильно.)))
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03.02.2021 17:21 Ответить
Я ж тебе не сильно, Саньк??
🤑
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03.02.2021 17:28 Ответить
Бойцу не больно, бойцу приятно.
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03.02.2021 17:29 Ответить
Представитель ЕС Стано о санкциях против "112", "NewsOne" и "ZIK": У Украины есть право бороться с дезинформацией, но не за счет свободы СМИ - Цензор.НЕТ 8970
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03.02.2021 17:17 Ответить
" .... но не за счет свободы СМИ"
Как я понимаю, фактов "за счет свободы СМИ" у наших озабоченных соседей нету.
Обычный бюрократический пук....
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03.02.2021 17:17 Ответить
Сказали рівно те, що мали сказати, жодної реакції на істерику ОПЗЖ.
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03.02.2021 17:19 Ответить
Сказали рівно те, що мали сказати, жодної реакції на істерику ОПЗЖ.

Страна велет войну сРФ. Какая здесь может быть свобода для вражеских СМИ на территории Украины? Дурдом...
Или там партия шакалов от шария.
Принимаем закон об оганичении СМИ нв время войны с РФ.. Все в рамках закона.
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03.02.2021 20:14 Ответить
а никаких ограничений свободы СМИ нет - только 3 канала закрыли. Вон их сколько 100-150 шт.
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03.02.2021 18:05 Ответить
А в условиях военной агрессии?
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03.02.2021 17:18 Ответить
Тобто обтерлися і нічого проти не мають- а нам своє робити!
Рабінович, тобі давно пику не товкли?
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03.02.2021 17:18 Ответить
зато украине будет чем гордиться -первый в мире клоун-беспредельщик це о-го-го, а сам факт достоин занесения в книгу рекордов гиннеса
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03.02.2021 17:19 Ответить
))) Браво!!!
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03.02.2021 17:20 Ответить
Де на ціх каналах була свобода слова? Одне дірьмо лілось цілодобово.
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03.02.2021 17:20 Ответить
Присутствие в украинском эфире кремлёвских телепомоек - это не свобода слова, это война.
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03.02.2021 17:21 Ответить
Так надо тогда объявить военное положение и на его основании ограничить гражданские свободы и отключать телеканалы.
А они пытаются представить все так что в мирное время в гражданском обществе можно затыкать кому-то рот.
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03.02.2021 17:52 Ответить
Не обязательно. Для начала нужно разработать и принять закон о коллаборантах.
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03.02.2021 17:57 Ответить
ну как-то это надо правильно обставить
должно быть основание чрезвычайности ситуации
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03.02.2021 18:00 Ответить
Юридически признанной международными судами и международным правом агрессии РФ против Украины недостаточно?
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03.02.2021 18:10 Ответить
А война с Россией - это не "основание чрезвычайности ситуации"?
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03.02.2021 20:29 Ответить
А она разве признана ВР? Давайте военное положение со всеми вытекающими.
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03.02.2021 20:32 Ответить
Горячей фазы войны нет - есть информационная и террористическая война, Вам их объявить?

Почему не требуете от Израиля объявить войну Палестине, чтобы не то что инфо-помойку закрыть, а ракетами обстрелять территорию Палестины?? Представник ЄС Стано про санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Україна має право боротися з дезінформацією, але не за рахунок свободи ЗМІ - Цензор.НЕТ 9381
Какие-то двойные стандарты.
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03.02.2021 21:09 Ответить
Израиль вообще-то не очень демократическое государство и права человека там нарушаются.
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03.02.2021 21:23 Ответить
Да, что ты говоришь! Россия - по сравнению с Израилем - венец демократии?
Представник ЄС Стано про санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Україна має право боротися з дезінформацією, але не за рахунок свободи ЗМІ - Цензор.НЕТ 3503
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04.02.2021 17:19 Ответить
Россия это вообще жопа мира. А Израиль весьма специфическая страна, конечно более правовая чем Украина но и никак не Дания / Норвегия
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04.02.2021 17:48 Ответить
Стесняюсь спросить, а практически ежедневные смерти-убийства воинов Украины, обстрел территории Украины, практически прямые и открытие поставки оружия, техники и наемников на Донбасс - этого не достаточно для понимания необъявленной террористической войны против Украины? Представник ЄС Стано про санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Україна має право боротися з дезінформацією, але не за рахунок свободи ЗМІ - Цензор.НЕТ 2882
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03.02.2021 21:10 Ответить
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ ,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати? Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ
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03.02.2021 20:22 Ответить
ЕС услышал, что сегодня прошамкали усы писькова, и быстренько выслужился перед пуйлом.
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03.02.2021 17:21 Ответить
Казнить нельзя,помиловать...Ох эти .ейропейцы.
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03.02.2021 17:23 Ответить
Референдум в Крыму тоже по закону?санкции шоб кацапы почувствовали были?только глубокая озабоченность,с таким успехов канал соловьев live должен работать у нас где разница между 112?северный поток закрыли?хрен там вцепились и строят несмотря на просьбу Украины если б не США импотенты уже открыли бы,ПАСЕ исключили россию в нарушении прав и аннексии Крыма? нет сказали россия будет работать в совете европы,и какие ещё "контролируемых сепаратистами", - заявил Стано.там рос армия и наемниками какие сепаратисты
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03.02.2021 17:23 Ответить
Хоть что то путевое Зеля сделал, хоть и после священного пенделя Байдена!
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03.02.2021 17:23 Ответить
Дай Бог, чтобы не последнее.
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03.02.2021 18:19 Ответить
Озабочены? Ничего страшного,-переживут.
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03.02.2021 17:26 Ответить
Повылазила вата покричать, что Порошеко плохой. Похвали-ли бы Зеленского для разнообразия что-ли... . Подгорает потому что за ********* обидно?
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03.02.2021 17:33 Ответить
Пшел нах кацапська прокладка.
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03.02.2021 17:47 Ответить
Апрель 2019 года это уже шестой год войны. Вы сказать-то что хотели? В чём сенсация и смысл Ваших воплей капслоком?
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03.02.2021 17:51 Ответить
Что тут непонятного? Кушать хочет холоп,-вот и ползает на четвереньках!
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03.02.2021 18:12 Ответить
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13510511.html

https://ibigdan.livejournal.com/26227944.html
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03.02.2021 17:33 Ответить
Вы там в ЕС кроме озабоченности лучше внимательнее смотрите, чтобы ху*ло и ваши СМИ не превратил в пропагандистские помойки!
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03.02.2021 17:27 Ответить
Уже. И захватил ПАРЕ, ОБСЕ.
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03.02.2021 17:42 Ответить
Продажный Евросоюз , депутатов которых всех купил Пуйло.
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03.02.2021 17:29 Ответить
Продажный Евросоюз , депутатов которых всех купил Пуйло.

Нечего бросать тень на Шредера...
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03.02.2021 20:16 Ответить
Оно само хоть поняло, что сказало? Представитель хренов.
Типа как бы в 1940 году в Лондоне геббельсовские каналы вещали...
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03.02.2021 17:32 Ответить
Именно! Представить, что при ежедневных немецких бомбардировках Британии вещали бы радиостанции фашиста Мосли, рассказывающие британцам о прекрасной Германии и её гениальном фюрере.
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03.02.2021 18:42 Ответить
Ну так они и вещали на территорию Британии, за что британцы потом и повесили этого "лорда хау-хау". Наверное тогда забыли про свободу слова.
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03.02.2021 18:53 Ответить
толерантные чмошники
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03.02.2021 17:34 Ответить
А ИГИЛ может свободно вещать по ТВ в ЕС?
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03.02.2021 17:35 Ответить
Так ЗМІ (Засоби масової інформації) в Україні ніхто не закриває і не чіпає! Або нехай наведе приклади.
Ну а із ЗМДП (Засобами Масової Дезінформації і Пропаганди) ми вже якось з Божою поміччю самі розберемось!
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03.02.2021 17:37 Ответить
Стано - иди сосай у людоеда путлера, бессовестное ничтожество!
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03.02.2021 17:38 Ответить
Либерасты чертовы. Они уже почти ввергли Европу в ад своим культурным марксизмом.
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03.02.2021 17:38 Ответить
Первый ай-яй-яй прилетел, а ведь зеленые технократы им еще полную информацию не предоставили.
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03.02.2021 17:39 Ответить
Просто либеральные власти ЕС действуют по методичке. Сторого ей следуют. Они просто отреалировали, не стараясь разобраться даже.
- свобода СМИ
- права меньшинств
Их не волнует что это за ЗМИ и что творят меньшинства. У культурных марксистов план - разрушить традиционное общество, брак, семью, религию. И они этому плану следуют как роботы.
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03.02.2021 17:44 Ответить
Просто они подлецы и мерзавцы. Канальи! Представник ЄС Стано про санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Україна має право боротися з дезінформацією, але не за рахунок свободи ЗМІ - Цензор.НЕТ 8363
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03.02.2021 19:41 Ответить
А эти три каналы это не СМИ, это волки в овечьей шкуре.
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03.02.2021 17:41 Ответить
Так и станы не за свободу слова и права, вообще-то, а - за путлеровскую расию.
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03.02.2021 17:44 Ответить
сейчас подключат ПАСЕ, Совет Европы и начнут метать бисер, заплатив за это эврики.
Латвия, Литва периодически запрещают рос. каналы - и Европа молчит.
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03.02.2021 18:03 Ответить
_Ибо там могут и послать. Вежливо. И просто будут делать что должно, игнорируя визг путлеровских шавок.
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03.02.2021 18:07 Ответить
Ну, ось і відповідь на критику Порошенко, чому він їх всіх не розстріляв в свій час. Це беззаконня забороняти купувати телевізійні канали і забороняти транслювати «відмінну точку зору», якщо (!) це не заборонено в законодавстві!!!
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03.02.2021 17:46 Ответить
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ ,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати? Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ
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03.02.2021 20:24 Ответить
Мне интерестно,а если бы какие то терористы открыли свой канал где небуть в брюселе,и вещали свою пропаганду на весь евросоюз,они тоже бы сказали что сми трогать нельзя это нарушение свободы слова?😁
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03.02.2021 17:50 Ответить
увы, да, их еще не прижало как следует...
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03.02.2021 17:52 Ответить
Может ещё канал чикатило организовать в Украине, наш народ всё стерпит, во славу геноцида.
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03.02.2021 17:52 Ответить
Что вы хотите от социалистов, комуняк.
Шли бои в Грозном, убивали, пытали десятки тысяч чеченцев.
Грозный и населённые посёлки и городки чеченского народа бомбила авиация россии, работала артиллерия и грады, сжигали всё, брали стариков, женщин, детей в заложники.
А в это время леваки Европы, принимали россию в пасе.
" российская федерация вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года, а 30 марта 1998 года ею была ратифицирована Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод.
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03.02.2021 17:57 Ответить
Мне почему-то кажется, что все эти советы Европы, ООНы и прочие сходняки организовываются с одной целью: доить бабло со своих членов.
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03.02.2021 17:59 Ответить
Дайте этому озабоченному прочитать решение СНБО.
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03.02.2021 17:57 Ответить
І шо, навіть не висловив стурбованості? Типу: поговоримо про це пізніше?
Я не знаю чи вип'ю стільки.
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03.02.2021 17:59 Ответить
Схоже багато людей букви знають, а розуміти прочитане не можуть.Він сказав що, як би вони знають про великий потік дезинформації і піклуються про адекватність дій і свободу слова але в цьому випадку думати будуть після додаткових консультацій. Це навіть не тягне на стурбованість, а скоріше: відчепіться з цією хєрнею.
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03.02.2021 18:02 Ответить
"Вони будуть думати" - а це так важко.
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03.02.2021 18:09 Ответить
Лол. Такое ощущение, что раз они не смогли побороть жадность к русским деньгам, то им просто хочется опустить Украину в этом плане до своего уровня, чтобы на ее фоне не выглядеть такими ущербными.
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03.02.2021 18:05 Ответить
"Озабоченные" представители ЕС, сопите в две дырки. Путин что, по международным стандартам захватил Крим и "кусок" Донбасса? Нечего нас учить как поступать в условиях войны со СМИ, ведущими антиукраинскую пропаганду да ещё финансируемых врагом.
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03.02.2021 18:15 Ответить
Стано, скажи а коли в деяких країнах ЄС закрили канал "раша тудей", то це було зроблено "не за счет свободы СМИ и при полном уважении основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами"?
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03.02.2021 18:29 Ответить
ПНХ Ссано
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03.02.2021 18:33 Ответить
Це ще одне підтвердження тези про те що Україні з самого початку її незалежності тре було триматися США а не Європи. Як то робить Польща. США ніколи не зраджує свої друзів ( Південний В"єтнам то виключення з правил) і завжди допоможе якщо шо.
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03.02.2021 18:45 Ответить
Курди теж виключення?
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03.02.2021 21:57 Ответить
То не змі то помиї московські,називай речі своїми іменами хлопе!!!
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03.02.2021 18:52 Ответить
ДУРИК ЗАПУТАЛСЯ !) САМ ЖЕ ГОВОРИЛ:


Российская дезинформация: игры с коронавирусом

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Российская дезинформация: игры с коронавирусом

11 Апрель, 2020 02:43

Марго Гонтар

Питер Стано



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Питер Стано: «Если раньше использовалась политическая пропаганда, целью которой было заработать побольше очков, то теперь дезинформация играет с человеческими жизнями»

Лидеры США и ЕС обвиняют Россию в проведении кампании дезинформации, в том числе связанной с пандемией коронавируса COVID-19.
Питер Стано, спикер ЕС по иностранным делам и представитель EastStratcom Task Forse, службы, созданной ЕС для борьбы с дезинформацией, подчеркивает, что в условиях пандемии дезинформация несет смертельную опасность: «Мы начали отслеживать это примерно в середине января, и с тех пор обнаружили более 150 случаев дезинформации, лжи или фейковых новостей, касающихся коронавируса, которые либо исходили от России, либо связаны с Россией или хорошо известными прокремлевскими медиа. Важно подчеркнуть, что Россия, подобные медиа и связанные с Россией игроки - не единственные, кто распространяет дезинформацию. Имеется много игроков. Но те, кто из России или как-либо связан с Россией, очень активны»
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03.02.2021 19:36 Ответить
козли ви довбані. У вас є війна? У вас промивають мізки кацапським лайном останній 30 років ? Нє? Тоді йдіть у дупу!
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03.02.2021 20:10 Ответить
"контролируемых сепаратистами", - заявил Стано"

Это российская пропаганда. Где сепаратисты там война Гражданская. В Украине не было и нет никаких сепаратистов! В Украине есть российские оккупанты и их прихвостни - предатели.
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03.02.2021 20:17 Ответить
О, "Озабоченцы" проснулись.
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03.02.2021 20:52 Ответить
Бороться с дезинформацией но не за счёт сми......Типа - бороться с громкой музыкой не трогать динамики
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03.02.2021 21:28 Ответить
Если переводить с дипломатического на нормальный язык, то это одобрение. Даже озабоченности не высказал.
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04.02.2021 02:12 Ответить
 
 