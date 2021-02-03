Представитель ЕС Стано о санкциях против "112", "NewsOne" и "ZIK": У Украины есть право бороться с дезинформацией, но не за счет свободы СМИ

Европейский союз отреагировал на введение санкций СНБО против телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK".

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петера Стано, которое имеется в распоряжении "Европейской правды", передает Цензор.НЕТ.

Стано заявил, что Евросоюзу известно о введении санкций СНБО против Тараса Козака, владельца телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", и ЕС сейчас оценивает это решение.

"По словам украинских властей, это решение было принято на основании антитеррористического законодательства и расследований, которые установили, что господин Козак получал средства с неподконтрольных правительству территорий, контролируемых сепаратистами", - заявил Стано.

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Он подчеркнул, что в соответствии с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС, Евросоюз придает большое значение независимости и свободе СМИ. Стано также констатировал, что украинский медиаландшафт был и продолжает подвергаться постоянным пророссийским кампаниям дезинформации.

"Хотя усилия Украины по защите своей территориальной целостности и национальной безопасности, а также по защите от информационных манипуляций законны, в частности, с учетом масштабов дезинформационных кампаний, затрагивающих Украину, в том числе из-за рубежа, это не должно происходить за счет свободы СМИ и должно происходить при полном уважении основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами", - говорится в заявлении.

Стано добавил, что, по мнению ЕС, любые принимаемые меры должны быть пропорциональны цели.

"Мы внимательно следим за этим делом и свяжемся с украинскими властями для получения дополнительной информации", - заявил пресс-секретарь.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Посол Украины в ЕС Николай Точицкий заявил, что в Евросоюзе в неофициальной реакции одобрительно отнеслись к введенным СНБО санкциям против телеканалов Медведчука.

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