В киностудию Довженко направили письмо с просьбой прекратить сотрудничество с NewsOne, ZIK и "112 Украина", - Ткаченко
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Министерство культуры и информационной политики Украины направило письмо в киностудию Довженко с просьбой прекратить сотрудничество с телеканалами 112, ZIK и NewsOne.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Александр Ткаченко.
"Это решение (СНБО - ред.) многогранное, поскольку оно касается как лицензии, так и деятельности этих телеканалов на территории государственных предприятий. Мы направили сегодня письмо в киностудию Довженко относительно прекращения сотрудничества с этими телеканалами, поскольку они находятся на территории государственной киностудии", - сказал Ткаченко.
Ранее Ткаченко также сообщил, что в YouTube направят письмо с просьбой заблокировать страницы каналов.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
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Нормально
Але після того, як туди злетяться всі "снегірі", які ошивалися на забанених аналах - там обов'язково появляться підстави діяти Нацраді. Я так здогадуюсь.
"Міністерство культури та інформаційної політики України направило лист в кіностудію Довженка з проханням припинити співпрацю з телеканалами "112", ZIK і NewsOne." Джерело: https://censor.net/ua/n3245817
Тобто на розсуд керівництва кіностудіїї?