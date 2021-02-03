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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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Ткаченко Александр (429) Довженко (13) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

В киностудию Довженко направили письмо с просьбой прекратить сотрудничество с NewsOne, ZIK и "112 Украина", - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В киностудию Довженко направили письмо с просьбой прекратить сотрудничество с NewsOne, ZIK и

Министерство культуры и информационной политики Украины направило письмо в киностудию Довженко с просьбой прекратить сотрудничество с телеканалами 112, ZIK и NewsOne.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Александр Ткаченко.

"Это решение (СНБО - ред.) многогранное, поскольку оно касается как лицензии, так и деятельности этих телеканалов на территории государственных предприятий. Мы направили сегодня письмо в киностудию Довженко относительно прекращения сотрудничества с этими телеканалами, поскольку они находятся на территории государственной киностудии", - сказал Ткаченко.

Ранее Ткаченко также сообщил, что в YouTube направят письмо с просьбой заблокировать страницы каналов.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Также читайте: Ткаченко о блокировке телеканалов "112", NewsOne и ZIK: Это иностранная пропагандистская машина, а не обычные телевещатели

Автор: Богдан Гуньковський
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03.02.2021 17:26 Ответить
Молодці. Сказали А, кажуть і Б. А то зажоповці добряче Зє вже рейтинг підрізали.
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03.02.2021 17:41 Ответить
Було "добро" з Держдепартаменту США: видно щось узнали новеньке і неприємне для кацапів.. По-інакшому наша пиз.ота пасті б не роззявила...
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03.02.2021 17:40 Ответить
А Разумков виявляється Гім.юков. Вимагає судових розбірок. Та поміняй бувша рига спочатку законодавство та кадровий склад суддів.
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03.02.2021 17:44 Ответить
припинення співпраці з цими телеканалами, оскільки вони перебувають на території державної кіностудії У кіностудію Довженка направили лист з проханням припинити співпрацю з NewsOne, ZIK та "112 Україна", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1409
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03.02.2021 17:45 Ответить
на панель,суки,на панель! ))
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03.02.2021 17:46 Ответить
чотко
Нормально
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03.02.2021 17:53 Ответить
Душить так вже душить. Тим більше що, стратегічні партнери або висказали задоволення, або розуміння, або послали нафіг стурбованих.
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03.02.2021 18:07 Ответить
Почему они не тронули мураева «наш» , открыто ненавидящего Украину и так же работающего на террористов
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03.02.2021 18:10 Ответить
на "нашому" - бабло (тіпа інвестиції) - від рижої мразі. Ще не час (я чомусь так здогадуюсь).

Але після того, як туди злетяться всі "снегірі", які ошивалися на забанених аналах - там обов'язково появляться підстави діяти Нацраді. Я так здогадуюсь.
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03.02.2021 18:21 Ответить
Як делікатно:
"Міністерство культури та інформаційної політики України направило лист в кіностудію Довженка з проханням припинити співпрацю з телеканалами "112", ZIK і NewsOne." Джерело: https://censor.net/ua/n3245817

Тобто на розсуд керівництва кіностудіїї? У кіностудію Довженка направили лист з проханням припинити співпрацю з NewsOne, ZIK та "112 Україна", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6408
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03.02.2021 20:38 Ответить
Письмо направили... В Рашке ОМОН бы сразу. У кого демократия?
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03.02.2021 21:24 Ответить
 
 