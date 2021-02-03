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ЕС на самом деле не очень доволен санкциями против телеканалов в Украине, - журналист РС Йозвяк

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

ЕС на самом деле не очень доволен санкциями против телеканалов в Украине, - журналист РС Йозвяк

Брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк утверждает, что Европейский Союз на самом деле не очень доволен санкциями Украины против Тараса Козака и его телеканалов.

Об этом Йозвяк написал на странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В отличие от того, что сообщалось ранее, ЕС не слишком доволен санкциями, которые Украина наложила на Тараса Козака и его СМИ: "Хотя усилия Украины защитить свою территориальную целостность и национальную безопасность, а также защититься от манипуляций информацией являются законными... это не должно происходить за счет свободы СМИ, а должно осуществляться с полным уважением основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами"", - сообщил журналист о позиции ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ЕС поддерживают санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", - посол Точицкий
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Топ комментарии
+84
А захватом крыма и донбасса ЕС доволен?Пусть вернут нам наши территории,а то пожалели продажные сми.Хватит с нас двух народных недореспублик.
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03.02.2021 17:23
+78
Пусть Йозвяк передаст ЕС что мы сильно сильно озабочены их недовольством. ЕС на самом деле не очень доволен санкциями против телеканалов в Украине, - журналист РС Йозвяк - Цензор.НЕТ 3945
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03.02.2021 17:24
+41
ЕС на самом деле не очень доволен санкциями против телеканалов в Украине, - журналист РС Йозвяк - Цензор.НЕТ 9200
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03.02.2021 17:23
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Страница 2 из 2
Есть такая фигня как дискредитация с помощью публичной "поддержки" от токсичных групп и личностей. Так вот поддержка пиарасов блокировки мертветчуковских телепомоек как раз из этой области - типа пиарасы за блокировку, значит нормальные люди против. Такую же технологию применяли рыги против Ющенко в 2004-м году когда типа "националист" по фамилии Козак (точно не помню) в своих видероликах в "поддержку" Ющенко обещал заставить говорить на украинском весь юго-восток страны, тем самым мобилизируя рыговский электорат. Так и тут пиарасы на акциях которых неоднократно были антиукраинские плакаты решили "поддержать" закрытие телеканалов, тем самым дискредитируя эту идею, потому как подавляющее количество населения страны отрицательно относятся к извращенцам.
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03.02.2021 17:56 Ответить
Нам насрать,мы же не в ЕС.
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03.02.2021 17:45 Ответить
У Європейському Союзі у неофіційній реакції схвально поставилися до запроваджених РНБО санкцій проти телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne та ZIK.
Про це заявив голова представництва України при ЄС Микола Точицький на засіданні комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, повідомляє "Європейська правда".
"Вже сьогодні, починаючи від самого ранку, і з вчорашнього вечора, надзвичайно схвально поставилися у Єврокомісії та Службі зовнішніх дій до вчорашнього рішення Ради національної безпеки по наших санкціях. Це поки що неофіційна реакція, однак я думаю, що в ході візиту прем'єр-міністра до Брюсселя ми почуємо і офіційну. Важливо правильно все це позиціонувати", - зазначив Точицький.
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03.02.2021 17:46 Ответить
Выразим две обеспокоенности и три сожаления ЕС на самом деле не очень доволен санкциями против телеканалов в Украине, - журналист РС Йозвяк - Цензор.НЕТ 2955 Ровно как они выражают по поводу нарушения прав в россии, захвата территорий, северного потока и так далее.
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03.02.2021 17:48 Ответить
Куплен кацапами.
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03.02.2021 17:49 Ответить
Чтобы европейцам понять Украину, им нужно хотя бы месяц прожить через стенку с отъявленным бандитом!
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03.02.2021 17:50 Ответить
Как и партия ЕС )))))
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03.02.2021 17:53 Ответить
ЄС насправді не дуже задоволений санкціями проти телеканалів в Україні, - журналіст РС Йозвяк - Цензор.НЕТ 1293
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03.02.2021 17:55 Ответить
ЕС и 2018 не были довольны.

2018
Телеканали "112 Україна" і NewsOne незабаром можуть зникнути з ефіру - Верховна Рада попросила РНБО застосувати санкції до їхніх власників та анулювати ліцензії каналам.
ОБСЄ УЖЕ КРИТИКУЄ ЦЕ РІШЕННЯ.

https://www.dw.com/uk

Но теперь в отличии от 2018 у нас есть поддержка США
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03.02.2021 17:54 Ответить
нах пошли!слушали уже ЕС в 14.с кацапами и ватниками нунжно жестко действовать! они понимают только силу!под корень выжигать ватную нечить! ЄС насправді не дуже задоволений санкціями проти телеканалів в Україні, - журналіст РС Йозвяк - Цензор.НЕТ 6726
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03.02.2021 17:54 Ответить
Что вы хотите от социалистов, комуняк, демократов цветов радуги.
Шли бои в Грозном, убивали, пытали десятки тысяч чеченцев.
Грозный и населённые посёлки и городки чеченского народа бомбила авиации россии, работала артиллерия и грады, сжигали всё, брали стариков, женщин, детей в заложники.
А в это время леваки Европы, принимали россию в пасе.
" российская федерация вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года, а 30 марта 1998 года ею была ратифицирована Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод.

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03.02.2021 17:55 Ответить
Аналогично война в Югославии в 1994-2000 г.
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03.02.2021 17:59 Ответить
И Приштина.
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03.02.2021 18:03 Ответить
открываем гугл по запросу Рикард Йозвяк и видим что оно завсегдатай 112.ua...прикормленное рабиновичем лайно
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03.02.2021 17:57 Ответить
Мразь и падаль! ЄС насправді не дуже задоволений санкціями проти телеканалів в Україні, - журналіст РС Йозвяк - Цензор.НЕТ 4665 Всё ясно, благодарю.
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03.02.2021 18:05 Ответить
Все с тобой понятно, Йозвяк. От ватной кормушки отлучили.
ЄС насправді не дуже задоволений санкціями проти телеканалів в Україні, - журналіст РС Йозвяк - Цензор.НЕТ 3216
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03.02.2021 18:06 Ответить
Чего и следовало ожидать... Потому что для Закона важно соблюдение протокола ..о чём зеленые не имеют понятия и даже правильные вещи делают по-дикарски...
"должно осуществляться с полным уважением основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами" НО это - кропотливая работа и юридическая грамотность. Проще убить на лбу комара лопатой... А злюсь потому, что теперь эти мертвечуки отсудят в Европейском суде всё назад. Потому что их адвокаты будут действовать "в соответствии с международными стандартами" и будет очередная лужа под вовой и - что ещё хуже - взлёт рейтинга жопылэхаим. Они ж будут себя сейчас как страдальцы раскручивать..против произвола... Ну нет - возразят мне - это не произвол - это дурость. А я так скажу: это одно и то же. Изговнять любое - даже правильное дело - это дурость и есть.
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03.02.2021 18:06 Ответить
Помнится, Украина тоже была не очень довольна желаниям Меркель построить Северный Поток 2. Не видно, чтобы они как-то желали стать на сторону Украины.
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03.02.2021 18:07 Ответить
Как же еврошлюшки любят кацапское бабло. Просто обожают деньги убийц .
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03.02.2021 18:10 Ответить
Ну- да, типу: ми все розуміємо, хотілося аби все було інакше але поговоримо про це пізніше. Простіше було б сказати що, відповіть стурбованим була в стилі Кілі Бімби: та пашлі ви. Але дипломатичною мовою.
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03.02.2021 18:10 Ответить
Пусть идут лесом. Северный поток 2 строится уже сколько лет, а мнение украины и сигналы что это оч опасно игнорятся.
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03.02.2021 18:10 Ответить
Подумаєш, великий авторитет Йозвяк? Те що він журналіст "Радіо Свобода", то і Ганька Герман колись там працювала. Серед чиновників ЄС таких йозвяків-підхуйловників хоч греблю гати. Ми враховуємо офіційну позицію ЄС і США, а не якогось там журналізда.
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03.02.2021 18:14 Ответить
ну і ху на них
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03.02.2021 18:17 Ответить
А я просто удовлетворен давно ждавшим решением. И чувствую себя превосходно.
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03.02.2021 18:22 Ответить
Отдельных представителей ЕС надо фильтровать на предмет залежности от кремлевского бабла, к сожалению там есть не чистоплотные на руку.
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03.02.2021 18:24 Ответить
Отдельных? Там только отдельные не инвазированы расией.
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03.02.2021 18:28 Ответить
Агоу люди, ви НЕ ТУТ ПИШІТЬ, ВИ ЗАЙДІТЬ У ТВІТ ДО НЬОГО Й ЗАЛИШТЕ КОМЕНТАР.
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03.02.2021 18:25 Ответить
Не стоит обсуждать мнение отдельно взятого журналиста , возможно , ангажированное. В ЕС есть кому говорить официально.
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03.02.2021 18:27 Ответить
_ОБСЕ. Официально! В своём отчёте назвала виновной в войне жертву агрессора - Грузию! Мерзавка тальявини проводила "расследование" и писала подложный "отчёт". А после эту подлую мразь ОБСЕ в Украину направила...
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03.02.2021 18:34 Ответить
Не совсем так , Тельявини вину за начало боевьіх действий возложила на обе стороньі.
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03.02.2021 19:32 Ответить
_Подлая мразь! Людоедка ЄС насправді не дуже задоволений санкціями проти телеканалів в Україні, - журналіст РС Йозвяк - Цензор.НЕТ 1778 Перекладывать вину с агрессора на жертву - исключительная, запредельная подлость!
Ты виноват уж тем,
Что хочется мне кушать...
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03.02.2021 19:39 Ответить
Один умный человек сказал, дружите всегда с США, бо европейские проститутки всегда продадут, об этом и история свидетель. А радио типа свободы это такая же помойка кремлёвская как и раша тудей
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03.02.2021 18:27 Ответить
Ты что головой ударился? Сам рассказывает про дружбу с США и потом обвиняет радио которое финансирует США в том что они голос рашки.
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03.02.2021 18:34 Ответить
Да что вы так возбудились. Европа большая, кто-нибудь бы обязательно нашелся кто недовольный будет. Главное что в Украине довольны.
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03.02.2021 18:39 Ответить
"Не очень доволен", какая то расплывчатая формулировка, располагающая к двоякому трактованию. Ну это их право. В нашем случае , лучше перебеть,чем не до бдеть.
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03.02.2021 18:40 Ответить
ну типа он доволен , но не очень
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03.02.2021 21:43 Ответить
Ну типа Татьяна Татьянина 177807ce вам видней. Или не очень? ЄС насправді не дуже задоволений санкціями проти телеканалів в Україні, - журналіст РС Йозвяк - Цензор.НЕТ 4026
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03.02.2021 22:07 Ответить
Выразите озабоченность.
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03.02.2021 18:51 Ответить
Как и предполагалось, вонь от европроституток. Сейчас еще фридомхаус подтянется.
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03.02.2021 18:52 Ответить
Шо, Йозвяк тоже участвоал в распиле? И сколько ж ему ежемесячно обламывалось?
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03.02.2021 18:53 Ответить
В ответ нужно выразить глубокую обеспокоенность.
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03.02.2021 19:01 Ответить
"Не очень доволен" = "доволен, но не очень".
Саме делікатне, що спадає на думку: ідіть, панове гімноїди, у сраку.
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03.02.2021 19:18 Ответить
якщо так далі піде, то московія рано чи пізно знову нападе на Європу (як це було не раз і два в історії) і тоді подивимось на незадоволення Європи!

Хоча там багато мазохістів-суїцидників, тому може вони тільки цього і чекають....
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03.02.2021 19:29 Ответить
_Она уже напала! И ведёт войну. Но до кретинов так и не дошло... Даже после атаки на страну НАТО и ЕС, массового убийства высшего руководства армии и страны. Олигофрены просто приняли отказались видеть реальность как она есть и с энтузиазмом, дружно позасовывали свои дурные головы в песок.
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04.02.2021 01:32 Ответить
ватник лайф меттерс, включите заново кАналы
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03.02.2021 19:38 Ответить
тов."йозвяк" за весь ЕС не расписывался бы - там не только комсомольцы-ленинцы проживают..
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03.02.2021 20:09 Ответить
И ШО?
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03.02.2021 20:38 Ответить
Почему, до сих пор, не выступил начальник транспортного цеха (с)...
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03.02.2021 20:39 Ответить
ничего, переживут...... украинцы разрешают им выразить озабоченность.....и не мешать Украине бороться с террористами обнулённого на территории страны...
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03.02.2021 21:12 Ответить
в России проукраинские каналы не закрывают. Потому что их там быть не может. Где свободы слова больше?
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03.02.2021 21:20 Ответить
менше їх слухати треба - от і все ...
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03.02.2021 22:14 Ответить
Україна глибоко занепокоїна занепокоєнням ЄС , але своє глибоке занепокоєння відправить диппоштою пізніше , коли в Україні стихнуть ОВАЦІЇ щодо закриття рашистських TV-помийок .
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03.02.2021 23:24 Ответить
А не надо путать свободу слова со вседозволенностью!
Благодаря соплежуйству и потаканьям сепарам и коллаборационистам, мы лишились части территорий.
Демократия - это хорошо, но не во время войны
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03.02.2021 23:26 Ответить
_А при чём тут отражение вражеской атаки на массовое сознание к ограничению демократии? Демократия не пострадала, а агрессору да, залили смальца за воротник, разгромили его батареи.
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04.02.2021 01:42 Ответить
Товарісчу Йузвяку слід нагадати що під час більшості воєн у 20-му сторіччі військові комендатури вилучали у населення радіоприймачі. В тому числі у глибокому тилу. Незалежно від кольору режиму. На війні як на війні.
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04.02.2021 11:15 Ответить
"Высказали озабоченность"? ЄС насправді не дуже задоволений санкціями проти телеканалів в Україні, - журналіст РС Йозвяк - Цензор.НЕТ 8055
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04.02.2021 11:35 Ответить
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