ЕС на самом деле не очень доволен санкциями против телеканалов в Украине, - журналист РС Йозвяк
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Брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк утверждает, что Европейский Союз на самом деле не очень доволен санкциями Украины против Тараса Козака и его телеканалов.
Об этом Йозвяк написал на странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"В отличие от того, что сообщалось ранее, ЕС не слишком доволен санкциями, которые Украина наложила на Тараса Козака и его СМИ: "Хотя усилия Украины защитить свою территориальную целостность и национальную безопасность, а также защититься от манипуляций информацией являются законными... это не должно происходить за счет свободы СМИ, а должно осуществляться с полным уважением основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами"", - сообщил журналист о позиции ЕС.
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Про це заявив голова представництва України при ЄС Микола Точицький на засіданні комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, повідомляє "Європейська правда".
"Вже сьогодні, починаючи від самого ранку, і з вчорашнього вечора, надзвичайно схвально поставилися у Єврокомісії та Службі зовнішніх дій до вчорашнього рішення Ради національної безпеки по наших санкціях. Це поки що неофіційна реакція, однак я думаю, що в ході візиту прем'єр-міністра до Брюсселя ми почуємо і офіційну. Важливо правильно все це позиціонувати", - зазначив Точицький.
2018
Телеканали "112 Україна" і NewsOne незабаром можуть зникнути з ефіру - Верховна Рада попросила РНБО застосувати санкції до їхніх власників та анулювати ліцензії каналам.
ОБСЄ УЖЕ КРИТИКУЄ ЦЕ РІШЕННЯ.
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Но теперь в отличии от 2018 у нас есть поддержка США
Шли бои в Грозном, убивали, пытали десятки тысяч чеченцев.
Грозный и населённые посёлки и городки чеченского народа бомбила авиации россии, работала артиллерия и грады, сжигали всё, брали стариков, женщин, детей в заложники.
А в это время леваки Европы, принимали россию в пасе.
" российская федерация вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года, а 30 марта 1998 года ею была ратифицирована Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод.
"должно осуществляться с полным уважением основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами" НО это - кропотливая работа и юридическая грамотность. Проще убить на лбу комара лопатой... А злюсь потому, что теперь эти мертвечуки отсудят в Европейском суде всё назад. Потому что их адвокаты будут действовать "в соответствии с международными стандартами" и будет очередная лужа под вовой и - что ещё хуже - взлёт рейтинга жопылэхаим. Они ж будут себя сейчас как страдальцы раскручивать..против произвола... Ну нет - возразят мне - это не произвол - это дурость. А я так скажу: это одно и то же. Изговнять любое - даже правильное дело - это дурость и есть.
Ты виноват уж тем,
Что хочется мне кушать...
Саме делікатне, що спадає на думку: ідіть,
пановегімноїди, у сраку.
Хоча там багато мазохістів-суїцидників, тому може вони тільки цього і чекають....
Благодаря соплежуйству и потаканьям сепарам и коллаборационистам, мы лишились части территорий.
Демократия - это хорошо, но не во время войны