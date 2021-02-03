Аваков о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne: Нужно защищать людей не только от пуль и снарядов, но и от пропагандистского яда. ВИДЕО

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал введение санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", а также против их собственника Тараса Козака.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

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"Седьмой год подряд Украина дает отпор российской агрессии - позорной войне, которая уже унесла жизни десятков тысяч украинцев. Эта война идет на всех фронтах: на суше, на море, в воздухе и в информационном пространстве. Вчера Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие крайне важное для безопасности страны решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении работы некоторых телеканалов, которые системно занимались грубой антиукраинской пропагандой. Это решение основывается на Постановлении Верховной Рады Украины, которое было принято в октябре 2018 года. Материалы, предоставленные Службой безопасности Украины, которые легли в основу решения СНБО, являются вполне достаточными и исчерпывающими", - подчеркнул Аваков.

Также глава МВД призвал не путать понятия "свобода слова" с антиукраинской деятельностью за деньги государства-агрессора.

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"Война - время непростых решений. Нужны решительные шаги для отстаивания интересов государства и защиты людей не только от пуль и снарядов, но и от пропагандистского яда за деньги агрессора. Поэтому это решение является проявлением действительно государственной позиции, а его принятие - прямой обязанностью Президента, членов Правительства и СНБО", - подытожил Аваков.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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