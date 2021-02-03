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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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Аваков (3444) МВД (9221) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

Аваков о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne: Нужно защищать людей не только от пуль и снарядов, но и от пропагандистского яда. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал введение санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", а также против их собственника Тараса Козака.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Седьмой год подряд Украина дает отпор российской агрессии - позорной войне, которая уже унесла жизни десятков тысяч украинцев. Эта война идет на всех фронтах: на суше, на море, в воздухе и в информационном пространстве. Вчера Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие крайне важное для безопасности страны решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении работы некоторых телеканалов, которые системно занимались грубой антиукраинской пропагандой. Это решение основывается на Постановлении Верховной Рады Украины, которое было принято в октябре 2018 года. Материалы, предоставленные Службой безопасности Украины, которые легли в основу решения СНБО, являются вполне достаточными и исчерпывающими", - подчеркнул Аваков.

Также глава МВД призвал не путать понятия "свобода слова" с антиукраинской деятельностью за деньги государства-агрессора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После решения СНБО о блокировке каналов Медведчука причастным лицам нужно вручить подозрения, - Порошенко

"Война - время непростых решений. Нужны решительные шаги для отстаивания интересов государства и защиты людей не только от пуль и снарядов, но и от пропагандистского яда за деньги агрессора. Поэтому это решение является проявлением действительно государственной позиции, а его принятие - прямой обязанностью Президента, членов Правительства и СНБО", - подытожил Аваков.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Также читайте: В киностудию Довженко направили письмо с просьбой прекратить сотрудничество с NewsOne, ZIK и "112 Украина", - Ткаченко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+26
Аваков о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne: Нужно защищать людей не только от пуль и снарядов, но и от пропагандистского яда - Цензор.НЕТ 2047
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03.02.2021 17:34
+24
Арсєнька, там твій Онан- варвар ківа почав бикувати, скажи йому щось.
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03.02.2021 17:31
+21
Аваков о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne: Нужно защищать людей не только от пуль и снарядов, но и от пропагандистского яда - Цензор.НЕТ 2771
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03.02.2021 17:34
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Після вбивства Сашка Білого, на другий день, авакян сказав по ТБ: "Как я ненавижу етих националистов!"
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04.02.2021 08:20 Ответить
І хто ж цю Рюкзаку привів у владу?Спочатку Ющенко(голова Харківської ОДА),потім переметнувся до Юлі,потім втік в Італію,а потім став яценюківським "фронтовиком".А потім його підхопив Зелений.
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05.02.2021 04:29 Ответить
А АВАКОВ ДОЛЖЕН ИДТИ УЧИТЬ УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК !)
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03.02.2021 19:20 Ответить
👍
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03.02.2021 19:21 Ответить
тоже решил пропиариться за счет такого сильного хода Зеленского про патриотического и благого для Украины.
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03.02.2021 19:24 Ответить
Нелюбителем Авакова: При всех проукраинских и околоукраинских властях он будет на посту. Потому что пока он один из немногих, кто умеет думать головой и при этом действительно любит Украину хотя бы как свой дом. А мелкое воровство на фоне всеобщего грабежа лично я пока ему прощаю.
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03.02.2021 19:33 Ответить
А-а-а, ну так это же совсем другое дело!!! Что же ты раньше нам не сказал что его прощаешь? Это же в корне все меняет.
А мы в неведении не любили Авакова
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03.02.2021 21:14 Ответить
Начал за здравие, кончил за упокой. Не было никакого воровства ни крупного, ни мелкого. Была попытка врагов смешать его с говном при помощи клеветы и наговора и достать его через детей.
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03.02.2021 21:46 Ответить
Молодец, учи украинский, будь армянином, а не армяшкой. Слава Україні!
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03.02.2021 19:44 Ответить
И обратите внимание - он патриот Украины, а не Армении, потому что живет и работает в Украине. А россияне живут, работают в Украине, и при этом гадят и поливают грязью Украину.
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03.02.2021 21:48 Ответить
Міністром МВС в Україні повинен бути УКРАЇНЕЦЬ, а не вірмен, продажна шкура, який зрадив Порошенка, свій Народний фронт і переметнувся до ворогів незалежності України.
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04.02.2021 08:29 Ответить
"Батькивщина" молчит

Единственной парламентской партией, которая до сих пор не отреагировала на санкции против Козака и формально его каналов, остается "Батькивщина". И Юлия Тимошенко, и ее соратники пока не поддерживают и не критикуют решение Зеленского.
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03.02.2021 20:27 Ответить
На olx записи ефірів вже продають?
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03.02.2021 20:45 Ответить
Пес режиму порошенка..а тепер зеленського вирішив нагадати про свою присутність. Тут варто нагадати зебілам. Шут гороховий продовжив мандат вірменській гниді на посту головмусора до грудня 19 року. Чому не чути досі обурення зебілів з цього приводу?
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03.02.2021 21:22 Ответить
Якби був режим Порошенка, то ніякий наркоман не взяв би булаву.
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04.02.2021 08:31 Ответить
Памойки закрили . НАРЕШТІ ,УРА УРА УРА . Гівна буде менше з гівноящика . Люді усталі ат гавна , рашізма і прапаганди нєнавісті с екрана тєлєвізора .
Залишилось тільки арештувати всіх російсько-фашистських прихвостнів , які пропагували війну , тероризм , ненависть і вбивства людей .
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03.02.2021 22:53 Ответить
Не розслабляйтеся, панове!
Поки одна частина зеленої команди привертає до себе увагу і піариться на закритті каналів ведмудчука (які завтра можуть знову відкритися), інша частина зеко-манди тихесенько, не привертаючи уваги, закриває єдиний канал, що протистоїть діям окупантів в Криму - кримсько-татарський канал АТР.
А ЗМІ мордора це дружньо вітають, що свідчить про те, що закриття АТР - це одна з обіцянок сцикла путлеру.
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03.02.2021 22:54 Ответить
Ти можеш вивчити українську мову за 6 міністерських років?
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03.02.2021 22:57 Ответить
А зачем это армяшке у которого бизнес, вилла... в Италии? Он же жить здесь не собирается, будет обдирать Украину пока сможет, потом свалит, что, первый раз?
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04.02.2021 06:40 Ответить
Потрібно захищати людей не лише від куль і снарядів, але й від пропагандистської отрути. © Арсен Рюкзáков
Слова правильні. Але це лише псевдопатріотичне бла-бла-бла. Випробувано на собі Антоненком, Кузьменко і Дугарь. Котрі вже другий рік поспіль не можуть отримати захист від пропагандистської отрути вашої ЗЕкоманди.
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03.02.2021 23:05 Ответить
Конечно, закрытие рупоров российской агентуры - шаг правильный, можно только приветствовать, если дело будет доведено до конца. Но Зеленскому доверять нельзя. Сейчас он испугался - прошло почти 2 года, рейтинг его падает - надо попытаться перехватить у патриотических сил часть электората. Кроме того, его напугало возможное давление США, история с Дубинским.
Нет, не верьте Ермаку - Зеленскому.
"Бойтесь данайцев, дары приносящих!"
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03.02.2021 23:07 Ответить
Аваков про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Потрібно захищати людей не лише від куль і снарядів, але й від пропагандистської отрути - Цензор.НЕТ 4454
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03.02.2021 23:14 Ответить
Выступал с экрана Вадик Рабинович,
Быть к бюджету ближе он хотел,
Отчего не распилить его бедному еврею
Где с Медведем много общих дел.
Как-то шел на шоу, выпить захотелось,
И зашел в шикарный ресторан.
Там сидел Медведь наш в кожаной тужурке,
А из-под полы торчал наган.
Думали, рядили как пролезть в кумиры,
Чтоб мозги народу промывать:
-Мы ему внушим сказ о русском мире,
Как ******** в зад поцеловать.
А Хууло спросило: - Что вы не имели?
Разве мало вам бабла давал?
Кольца и браслеты, юбки и жакеты
Вашим я каналам поставлял.
-Кто чего узнает, кто чего услышит,
Кто наврет с три короба - сойдет!
Ковидом придавлен, зритель еле дышит
Лапшу ему на уши и... в рот!
В рашенпропаганде начались провалы,
Их каналы стали попадать...
Но свободу слова мы не потеряем,
Если "русский мир" нам наказать.
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03.02.2021 23:52 Ответить
НАРЕШТІ ВЛАДА щось зробила для народу, а то від тих каналів одна депресія була..
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04.02.2021 00:12 Ответить
Не получается у Авакова с украинским, но отдаю должное за старание. А так по делу все сказал.
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04.02.2021 00:22 Ответить
Он читает с суфлера! Аваков про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Потрібно захищати людей не лише від куль і снарядів, але й від пропагандистської отрути - Цензор.НЕТ 1459 По глазам очень видно - бегают из стороны в сторону Аваков про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Потрібно захищати людей не лише від куль і снарядів, але й від пропагандистської отрути - Цензор.НЕТ 4841
А так у него узкоязычная челюсть Аваков про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Потрібно захищати людей не лише від куль і снарядів, але й від пропагандистської отрути - Цензор.НЕТ 1459
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07.02.2021 17:59 Ответить
"антиуркАинской" Аваков про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Потрібно захищати людей не лише від куль і снарядів, але й від пропагандистської отрути - Цензор.НЕТ 621
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07.02.2021 18:00 Ответить
Лисиця хитра..
"нужно защищать людей не только от пуль, но и от дешевых рюкзаков"(с) Аваков про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Потрібно захищати людей не лише від куль і снарядів, але й від пропагандистської отрути - Цензор.НЕТ 8409
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04.02.2021 05:50 Ответить
та шмара блогерша що вибрала росію між Україной і наїзжала на воїна вже під опікою опзж "Молодежное Крыло предоставит юридическую помощь блогеру Таисии Маламан", Руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский заявил, что его организация предоставит юридическую помощь популярной блогерше Таисии Маламан, известной под ником "di.rubens", травлю которой начал военнослужащий Генерального Штаба ВСУ Анатолий Штефан, за видео в "ТикТок". На видео девушка, отвечая на вопрос "какую страну Вы хотели бы посетить: Украину или Россию?" ответила, что хотела бы поехать в Россию.і вже пишается і вставила відео зі собою на своїй сторінці в фейсбук хто б сумнівався що вата є вата ось її сторінка там вже прокоментували під відео https://www.facebook.com/people/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD/100023448887702
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04.02.2021 07:54 Ответить
Будет или не будет Тарифный Майдан - покажет время. Но Аваков ссыт уже сейчас, ведь закрытие телеканалов ни тарифы не уменьшит, ни денег народу в карман не добавит. А январские счета за комірне уже на подходе. А шо, если на Майдан вывалит тысяч сто или двести? Придётся ж разгонять, т.е. уподобляться Захарченко. Да и полицаи десять раз задумаются - а шо, если разогнать не получится? У рядовых полицаев нет же вилл в Италиях и свалить ми некуда. Это неудавшуюся революцию назовут бунтом и пересажают зачинщиков. А если бунт удастся, то его назовут революцией и сажать уже будут зачинщики.
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04.02.2021 10:38 Ответить
Аваков про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Потрібно захищати людей не лише від куль і снарядів, але й від пропагандистської отрути - Цензор.НЕТ 9200Аваков про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Потрібно захищати людей не лише від куль і снарядів, але й від пропагандистської отрути - Цензор.НЕТ 5884Аваков про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Потрібно захищати людей не лише від куль і снарядів, але й від пропагандистської отрути - Цензор.НЕТ 1943
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04.02.2021 11:21 Ответить
Надо вслух называть фамилии героев.
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04.02.2021 18:19 Ответить
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