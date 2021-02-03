Аваков о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne: Нужно защищать людей не только от пуль и снарядов, но и от пропагандистского яда. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал введение санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", а также против их собственника Тараса Козака.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Седьмой год подряд Украина дает отпор российской агрессии - позорной войне, которая уже унесла жизни десятков тысяч украинцев. Эта война идет на всех фронтах: на суше, на море, в воздухе и в информационном пространстве. Вчера Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие крайне важное для безопасности страны решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении работы некоторых телеканалов, которые системно занимались грубой антиукраинской пропагандой. Это решение основывается на Постановлении Верховной Рады Украины, которое было принято в октябре 2018 года. Материалы, предоставленные Службой безопасности Украины, которые легли в основу решения СНБО, являются вполне достаточными и исчерпывающими", - подчеркнул Аваков.
Также глава МВД призвал не путать понятия "свобода слова" с антиукраинской деятельностью за деньги государства-агрессора.
"Война - время непростых решений. Нужны решительные шаги для отстаивания интересов государства и защиты людей не только от пуль и снарядов, но и от пропагандистского яда за деньги агрессора. Поэтому это решение является проявлением действительно государственной позиции, а его принятие - прямой обязанностью Президента, членов Правительства и СНБО", - подытожил Аваков.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
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А мы в неведении не любили Авакова
Единственной парламентской партией, которая до сих пор не отреагировала на санкции против Козака и формально его каналов, остается "Батькивщина". И Юлия Тимошенко, и ее соратники пока не поддерживают и не критикуют решение Зеленского.
Залишилось тільки арештувати всіх російсько-фашистських прихвостнів , які пропагували війну , тероризм , ненависть і вбивства людей .
Поки одна частина зеленої команди привертає до себе увагу і піариться на закритті каналів ведмудчука (які завтра можуть знову відкритися), інша частина зеко-манди тихесенько, не привертаючи уваги, закриває єдиний канал, що протистоїть діям окупантів в Криму - кримсько-татарський канал АТР.
А ЗМІ мордора це дружньо вітають, що свідчить про те, що закриття АТР - це одна з обіцянок сцикла путлеру.
Слова правильні. Але це лише псевдопатріотичне бла-бла-бла. Випробувано на собі Антоненком, Кузьменко і Дугарь. Котрі вже другий рік поспіль не можуть отримати захист від пропагандистської отрути вашої ЗЕкоманди.
Нет, не верьте Ермаку - Зеленскому.
"Бойтесь данайцев, дары приносящих!"
Быть к бюджету ближе он хотел,
Отчего не распилить его бедному еврею
Где с Медведем много общих дел.
Как-то шел на шоу, выпить захотелось,
И зашел в шикарный ресторан.
Там сидел Медведь наш в кожаной тужурке,
А из-под полы торчал наган.
Думали, рядили как пролезть в кумиры,
Чтоб мозги народу промывать:
-Мы ему внушим сказ о русском мире,
Как ******** в зад поцеловать.
А Хууло спросило: - Что вы не имели?
Разве мало вам бабла давал?
Кольца и браслеты, юбки и жакеты
Вашим я каналам поставлял.
-Кто чего узнает, кто чего услышит,
Кто наврет с три короба - сойдет!
Ковидом придавлен, зритель еле дышит
Лапшу ему на уши и... в рот!
В рашенпропаганде начались провалы,
Их каналы стали попадать...
Но свободу слова мы не потеряем,
Если "русский мир" нам наказать.
А так у него узкоязычная челюсть
"нужно защищать людей не только от пуль, но и от дешевых рюкзаков"(с)