Зеленский поручил провести инспекцию подразделений ВСУ, выполняющих задачи в зоне ООС, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
По поручению президента Украины Владимира Зеленского и в соответствии с планом контроля за деятельностью Вооруженных сил и других воинских формирований страны в 2021 году 2 февраля начата инспекционная проверка состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ, выполняющих задачи в операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.
Проверка утверждена распоряжением президента №12 от 1 февраля 2021 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Основной целью инспекции является проверка состояния готовности сил и средств, задействованных в ООС, к выполнению задач по назначению, а также определения эффективности мер, принимаемых руководством Министерства обороны Украины и ВСУ, других органов военного управления по всестороннему обеспечению сил из средств, выполняющих задачи на востоке страны.
Кроме того, проверка направлена на выявление факторов, негативно влияющих на состояние готовности сил и средств к выполнению задач.
К участию в инспекционной проверке привлечены представители ОП, аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.
По результатам проверки будет подготовлен доклад президенту, а также предложения по дальнейшему наращиванию возможностей ВСУ и решения имеющихся проблем в сфере обороны государства.
Пожалуйста, подождите...
Так кого? понаїхавших з інспекцією паркетників... чи кого??
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план "Б"? Невже будемо кацапів з української землі вибивати?
А то как потом в глазья путену заглядывать?
Совместную? С "той стороной"?