РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14855 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Оборона
8 763 15
Зеленский (16549) ВСУ (5151) операция Объединенных сил (4182) Офис Президента (1692)

Зеленский поручил провести инспекцию подразделений ВСУ, выполняющих задачи в зоне ООС, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский поручил провести инспекцию подразделений ВСУ, выполняющих задачи в зоне ООС, - ОП

По поручению президента Украины Владимира Зеленского и в соответствии с планом контроля за деятельностью Вооруженных сил и других воинских формирований страны в 2021 году 2 февраля начата инспекционная проверка состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ, выполняющих задачи в операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

Проверка утверждена распоряжением президента №12 от 1 февраля 2021 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Основной целью инспекции является проверка состояния готовности сил и средств, задействованных в ООС, к выполнению задач по назначению, а также определения эффективности мер, принимаемых руководством Министерства обороны Украины и ВСУ, других органов военного управления по всестороннему обеспечению сил из средств, выполняющих задачи на востоке страны.

Кроме того, проверка направлена на выявление факторов, негативно влияющих на состояние готовности сил и средств к выполнению задач.

К участию в инспекционной проверке привлечены представители ОП, аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обеспокоен процессом выполнения гособоронзаказа по результатам прошлого года, - Данилов

По результатам проверки будет подготовлен доклад президенту, а также предложения по дальнейшему наращиванию возможностей ВСУ и решения имеющихся проблем в сфере обороны государства.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
А кого там інспектувати??? Аеророзвідки немає, розвідки немає, снайперів немає, авіації немає, такових підрозділів та важкої артилерії теж...
Так кого? понаїхавших з інспекцією паркетників... чи кого?? Зеленский поручил провести инспекцию подразделений ВСУ, выполняющих задачи в зоне ООС, - ОП - Цензор.НЕТ 3408
показать весь комментарий
03.02.2021 18:03
+9
Инспекцию тех, кто не выполняет "перестать стрелять".
А то как потом в глазья путену заглядывать?
показать весь комментарий
03.02.2021 18:24
+6
ооо ...бамажки проверять будут... (это самое первое)
показать весь комментарий
03.02.2021 18:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А кого там інспектувати??? Аеророзвідки немає, розвідки немає, снайперів немає, авіації немає, такових підрозділів та важкої артилерії теж...
Так кого? понаїхавших з інспекцією паркетників... чи кого?? Зеленский поручил провести инспекцию подразделений ВСУ, выполняющих задачи в зоне ООС, - ОП - Цензор.НЕТ 3408
показать весь комментарий
03.02.2021 18:03 Ответить
Баитца...
показать весь комментарий
03.02.2021 18:06 Ответить
Байден перехопив ініціативу в ізраїльтянина Бєні , і тепер міцно тримає кришталеві "бубенцы" маестро "на роялі без рук".
показать весь комментарий
03.02.2021 19:56 Ответить
ооо ...бамажки проверять будут... (это самое первое)
показать весь комментарий
03.02.2021 18:12 Ответить
Враховуючи наш генералітет перевіряти "папірці" потрібно в першу чергу. Там фінксуються всі дії і накази.
показать весь комментарий
03.02.2021 18:26 Ответить
в 2021 году 2 февраля начата инспекционная проверка состояния готовности к выполнению задач

==========================
план "Б"? Зеленський доручив провести інспекцію підрозділів ЗСУ, що виконують завдання в зоні ООС, - ОП - Цензор.НЕТ 6240 Невже будемо кацапів з української землі вибивати? Зеленський доручив провести інспекцію підрозділів ЗСУ, що виконують завдання в зоні ООС, - ОП - Цензор.НЕТ 8062
показать весь комментарий
03.02.2021 18:45 Ответить
Инспекцию Байрактарами по позициям российских оккупационно-террористических войск?
показать весь комментарий
03.02.2021 18:17 Ответить
Инспекцию тех, кто не выполняет "перестать стрелять".
А то как потом в глазья путену заглядывать?
показать весь комментарий
03.02.2021 18:24 Ответить
а татаров шта?
показать весь комментарий
03.02.2021 18:27 Ответить
Перевірка присутності групи людей викликом за прізвищами або іменами. Штовхаючи один одного, наступаючи на ноги, вишикувалися.
показать весь комментарий
03.02.2021 18:33 Ответить
-А перевіряючи хто? -Хто-хто, х... в пальто!
показать весь комментарий
03.02.2021 18:48 Ответить
Вова!Все твои главные контролёры за бабло рубятся в суде-забыл чи не знаешь? Сам же дал команду с окопов не высовываться,а контроль чего?
показать весь комментарий
03.02.2021 18:56 Ответить
Маленький еврейский клоун-барыга...
показать весь комментарий
03.02.2021 19:54 Ответить
Зеленский поручил провести инспекцию

Совместную? С "той стороной"?
показать весь комментарий
03.02.2021 20:00 Ответить
Шо у пацанів даже рогатки заберуть .???
показать весь комментарий
03.02.2021 21:47 Ответить
 
 