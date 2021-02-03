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Каналы Медведчука заблокировали на основании решения ВР и секретной информации из РФ, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Каналы Медведчука заблокировали на основании решения ВР и секретной информации из РФ, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что телеканалы "112", NewsOne и ZIK заблокировали на основании решения Верховной Рады от 2018 года и секретной информации из Российской Федерации.

Об этом заявил Данилов во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, основаниями для санкций стали решение Верховной Рады от 2018 года, а также обращение Службы безопасности Украины с соответствующими документами в аппарат СНБО.

"Единственное, что могу сказать, что часть этих документов является секретной. Потому что речь идет об информации, которую мы получаем из государства, которое на сегодня осуществляет агрессивные планы по отношению к нашей стране. Это государство, которое захватило Крым, которое захватило часть Донецкой и Луганской областей", - отметил Данилов.

Он также добавил, что в отношении этих телеканалов речь не идет о свободе слова, а об информационном терроризме.

"Мы сюда российские нарративы не звали, мы российских оккупантов не ждали… Речь идет о пятой колонне, которая раскачивает наше государство", - сказал Данилов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Секретарь СНБО Данилов пообещал введение санкций и относительно других пропагандистских ресурсов: Как только у нас будут документы. ВИДЕО
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Топ комментарии
+57
Каналы Медведчука заблокировали на основании решения ВР и секретной информации из РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 9958
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03.02.2021 18:02
+35
Ватани, вам лист убогі защітнічкі!

Каналы Медведчука заблокировали на основании решения ВР и секретной информации из РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 7212
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03.02.2021 18:07
+28
якщо так піде і надалі,у членограя нема іншого виходу,як бути кукольним презідентом...
нам не так багато й треба...віддати каломойшу штатам ,сформувати коаліцию СН.ЕС та Голос та Порошенко прем'єр Каналы Медведчука заблокировали на основании решения ВР и секретной информации из РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 8557
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03.02.2021 18:15
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Де і що він за "сотруднік" мене не цікавить. Я бачив його на посаді прем'єр міністра України, на якій він показав себе як нуль без палички.
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03.02.2021 20:23 Ответить
Так надо было действовать с первого дня войны.
Закрытие всех промосковских каналов, арест пропагандистов кремля.
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03.02.2021 18:22 Ответить
Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 9023
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03.02.2021 19:23 Ответить
Якщо інформація секретна то, демонструвати її можна тільки довіреним союзникам. Хоча, є підозра що, вони вже в курсі, судячи з підтримки.
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03.02.2021 18:23 Ответить
Десь два тижні в курсі.
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03.02.2021 18:25 Ответить
Гра на лохорат, відволікання уваги..))
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03.02.2021 18:28 Ответить
Короче РФ планирует полномасштабное наступление,
чтобы открыть дорогу в Крым.

Мост в Крым сойдет по весне со льдом, воды нет, а паранойя не дает покоя.
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03.02.2021 18:24 Ответить
_Мост не сойдёт, понятное дело, это просто детский сад. А вот полномасштабная война с путлеровцами, жаждущими оксида водорода, скорей произойдёт чем нет.
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03.02.2021 19:26 Ответить
Во всем виноват кум Путлера, Джо Байден... Каналы Медведчука заблокировали на основании решения ВР и секретной информации из РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 8726 Каналы Медведчука заблокировали на основании решения ВР и секретной информации из РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 8726
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03.02.2021 18:24 Ответить
Gut, Waldemar, gut!!
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03.02.2021 18:26 Ответить
Каналы Медведчука заблокировали на основании решения ВР и секретной информации из РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 6191

tZE inform

Мы день ждем реакции Медведчука и К.
И ничего ... Истерика, паника.
Россия меланхолично выдавила "Это нехорошо, нужно чтобы ЕС посмотрело"
ЕС посмотрело и сказало что "хорошо, но ... не увлекайтесь
" США посмотрело, сказало "Очень хорошо, работайте дальше"
Витя и ЭТО все ???
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03.02.2021 18:27 Ответить
реакція Медведчука не цікавить . Цікавить , коли воно здохне , щоб не було жодної реакції .
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03.02.2021 18:30 Ответить
сдохне воно-там ще багато є ,що кацапські харчі **********...
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03.02.2021 18:42 Ответить
В 2018 году действительно Татьяна Черновол и Сергей Пашинский подали законопроект о закрытии Ведмедчуковского дерьма в Украине...,но то таке...мелочи жизни... Каналы Медведчука заблокировали на основании решения ВР и секретной информации из РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 7634
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03.02.2021 18:28 Ответить
і хто ж блокував цей законопроект стільки часу ? 🤨
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03.02.2021 18:31 Ответить
Костя,я помню авторов законопроекта,помню 229 "за",шл було далі не пам*ятаю...
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03.02.2021 18:33 Ответить
Его одобрил СНБО, а дальше то ли отложил толи заблочил порошенко, т.к. в след. году выборы и нуна торговать лицом на на этих каналах, шоб переизбраться.
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03.02.2021 19:27 Ответить
Ага!
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03.02.2021 19:42 Ответить
Кидайте скарги на канали 112, zik та newsone і з наступним текстом:

Даний канал пропагує тероризм та розпалює ворожнечу.
За це проти власника даного каналу Тараса Козака, а також проти цього каналу президентом України застосовано санкції, за якими робота даного каналу повинна бути припинена.
https://www.president.gov.ua/documents/432021-36441
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03.02.2021 18:29 Ответить
Рюсский Мир напал на рюсский мир на Данбассе,но причем тут Бандеровцы и Правый сектор? Каналы Медведчука заблокировали на основании решения ВР и секретной информации из РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 3410
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03.02.2021 18:30 Ответить
Значит никакого совещание и решения СНБО не было и Зеля просто соврал? И Разумков про это говорил. Лихо работает - взял и привязал к этому всю верхушку власти, а подписи наверно собирали уже по утру. Маладец - далеко пойдет джигит, если только свои же и не удавят, после вот таких подстав. Вон и Данилов от этого открещивается, мол я не я и хата не моя.
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03.02.2021 18:33 Ответить
Свободу Насральному и 7 000 арестованніх Каналы Медведчука заблокировали на основании решения ВР и секретной информации из РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 3824
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03.02.2021 18:37 Ответить
Это напоминает совковские времена, когда по телеку орали - свободу Анжеле Девис и почти никто не знал, кто это такая и почему ее посадили. Вот тут почти тоже самое - что он в тюрьме, что он на свободе - по хрену, он мне не мешает.
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03.02.2021 19:06 Ответить
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ ,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати? Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ
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03.02.2021 20:16 Ответить
ты уже заскучал за рожами кивы и рабиновича?
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03.02.2021 18:56 Ответить
А кто это? Из квартала 95?
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03.02.2021 19:01 Ответить
Не, это из ваших, из казламордых... Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 1357 Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 2554
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03.02.2021 19:47 Ответить
Карочи Пентагон и Байден едут в Украину,брать в плен Зелененко,за фразу ГДЕ НАШЕ НАТО? Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 3701
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03.02.2021 18:40 Ответить
Пльонки выложат....
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03.02.2021 18:42 Ответить
Санкції прикріплені до фізичної особи-Козака. Завтра, поміняється властник і канали відновлять роботу із ще більшою аудиторією завдяки штучно роздмуханого скандалу. Вами керують шоумени, клоуни.
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03.02.2021 18:44 Ответить
зміна у реєстрах неможлива для того вони і санкції
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03.02.2021 18:49 Ответить
Ну почему же? Он может продать на россию. Там на санкции плевать, аж до войны (речь ***** в Давосе). Правда продать каналы тоже не легко, есть всякие надзорные органы вплоть до антимонопольного комитета. Пытаться будут, а вот что из этого выйдет увидим. Все будет зависеть от того насколько Зерро & co будут отстаивать свой указ.
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03.02.2021 18:58 Ответить
щоб продати повинен бути рахунок куди переводити кошти, в нього заблоковано все, нехай забирає обладнання та студію вантажить у камази везе через копанку яценюка через кордон- нелегально, бо не факт що майно можливо провезти без наслідків у прикордонників
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03.02.2021 19:02 Ответить
Як він щось продасть, коли воно заблоковано?
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03.02.2021 19:04 Ответить
Закон, что дышло. Ну например передаст свои акции "управляющей компании", которая потом их продаст медведчуку.
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03.02.2021 19:20 Ответить
****, ну ты тупое, ...лять...
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03.02.2021 19:50 Ответить
Те, що він-ПЕРЕДАСТ, я знаю. Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 1680 Але. Як він щось ПЕРЕдасть, коли воно заблоковано?
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04.02.2021 18:58 Ответить
Ну якщо санкції діють, то переоформити канали на іншого власника неможливо.
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03.02.2021 19:02 Ответить
Порошенко легализовал кума путина, позволил ему скупить партии, телеканалы и треть топливного бизнеса, сделал его посредником с рфией и разрешил летать в моцкву в обход санкций.
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03.02.2021 18:45 Ответить
вообще то главное поселение улуса моксель называют мацквабад или мацквачкала.
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03.02.2021 18:47 Ответить
улус орды, какая нафиг разница. В 2018 было решение СНБО о закрытии этих помоек, но впереди выборы, порошенко решил хай стреляют мужикам нашим в спину со всех своих зловонных каналов, главное не потерять тендеры и потоки, переизбраться.
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03.02.2021 19:02 Ответить
а как по другому? ведь мертвячк и петя братьянавек, но не адиннарот т.к. мертвячук украинец.
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03.02.2021 19:12 Ответить
Байден отдал приказ демонтировать кучмовскую олигархическую систему, следующий петя
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03.02.2021 19:15 Ответить
и это правильно, и это справедливо.
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03.02.2021 19:17 Ответить
Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 1334 Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 5362
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04.02.2021 11:05 Ответить
Ану но підніми архіви ЗМІ і почитай що творили всякі борцуни за свободу громадянських прав і свобод коли 28 листопада 2018 Порошенко ввів на 60 днів надзвичайний стан. Далеко не треба ходити, підніми хоч би архів Цензор.нет, дуже багато цікавих коментарів про узурпацію і тому подібне, а може і свій, знайдеш. Згадаєш гавкіт різних журналістів, блогерів, депутатів, найємів, лещенків, парасюків, а жулька кричала, мало не всралась, по всіх медведчуківських каналах.
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03.02.2021 19:16 Ответить
Більше всіх тоді в Раді біснувався Ляшко.
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03.02.2021 20:07 Ответить
Безсмертный порохобот знатный. Мало что Меркель хотела ввести, но факт остается фактом олигарх Порошенко на канале олигарха мертвечука в многочасовых ток-шоу топил за себя, а мертвечук щедро выделял ему дорогущие эфиры в прайм-тайм. Да и крен с нимя что владелец каналов - куп упыря который убивает и берет в заложникик украинцев
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03.02.2021 19:12 Ответить
Бесмертний знатний порохобот? І в чому це проявилось? А цьому?
"Бесмертний- Представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню ситуації на сході України з 2015 по квітень 2016 року і з 9 липня по 13 серпня 2019 року."
"Порошенко за 5 років звільнив 3244 полонених."
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03.02.2021 19:29 Ответить
Меркель ввела петю на мртвечуковские аналы.
Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 3501
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03.02.2021 19:13 Ответить
Ой, прямо "топив". Мабуть, жодного ефіра не пропустив, правда?
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03.02.2021 19:20 Ответить
Почтальон Печкин:
У меня доказательства есть, но я вам их не дам...
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03.02.2021 18:45 Ответить
Американская валюта опустилась ниже 28 гривен за доллар в официальных курсах НБУ.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США - 2799,50
100 евро - 3363,74 гривен (-0,1539 грн).


Что то непонятное в стране происходит.

Кстати, в России доллар наоборот начал расти.
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03.02.2021 18:48 Ответить
в росії невелику коливання курсу...
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03.02.2021 18:50 Ответить
Джо Байден дает Зеленскому безпроцентній кредит 10 миллиардов долларов.Продался Зеля Госдепу Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 3740
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03.02.2021 18:52 Ответить
Мавзоленые дали кредит Лукашенко на 1,5 ярда долларов,продался Лукашеску Путлеру... Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 4526
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03.02.2021 18:54 Ответить
Наркоман Павлик взял кредит в "монивео"... тоже продался? Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 1011
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03.02.2021 18:58 Ответить
По наркодури у нас спец Патрушев Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 462825 % мирового оборота контролирует ФСБ РАБссии...
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03.02.2021 19:00 Ответить
у кого это у нас?
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03.02.2021 19:01 Ответить
в дохлом ССсре Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 5843
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03.02.2021 19:03 Ответить
Такой бред просто ни в какие ворота не лезет.........
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03.02.2021 19:04 Ответить
Совсем уже забрехались, пытаясь угодить вышевате.
Решение ВР касалось информресурсов, а не физлиц.
По этому решению СБУ должно было получить решение суда для закрытия информресурса.
При чем тут бубочка и СНБО - хрен его знает.
Решение юридически не выдержано и будет обжаловано, а этот кизяк еще и получит с моего кармана бабло по решению международного суда.
Зато повеселились.
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03.02.2021 19:05 Ответить
А что тут непонятно?РАБссия приняла бюджет об увеличении пропагандонства Сиомонянам Скабеевым и прочим Соловьевым еще на 100 мильярдов рублей,а это значит минимум половину этой суммы отстегнули Ведмедчуку...
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03.02.2021 19:10 Ответить
У п'ятницю відкриють по рішенню суда.
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03.02.2021 19:11 Ответить
закрыть - это не решение.. а вот спалить - именно то что надо..
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03.02.2021 19:17 Ответить
Пішки до Москви: прикордонники затримали 14-річного мешканця Донеччини...хлопець каже дивився 112 канал i побачив що у Москвi донецькiх приймають як свoiх Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 37
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03.02.2021 19:23 Ответить
Пішки до Москви: прикордонники ПІД хАБАРІВСЬКОМ затримали 14-річного мешканця Донеччини...
хлопець каже -дивився 112 канал i побачив що у Москвi донецькiх приймають як свoiх Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 3786
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03.02.2021 19:41 Ответить
ТЕПЕРЬ НЕОБХОДИМО КОНФИСКОВАТЬ ИХ ОБОРУДОВАНИЕ !!! А ИХ САМИХ АРЕСТОВАТЬ !!!
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03.02.2021 19:26 Ответить
Хорошая новостьПохоже сильного протеста "о свободе слова" со стороны союзников не будет. Обеспокоенность конечно выразят, куда без этого.

Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 8389

Обратите внимание на различие в поведении посольства США при Трампе и при Байдене. Постановление Рады было принято в 2018 году, и тогда его не смогли реализовать в том числе и из-за сильнейшего давления Госдепа/посольства США, считавшего ликвидацию российских пропагандистских помоек недопустимым актом наступления на свободу слова. Но это, конечно, потому что Трамп помогал Украине, а Байден её сливает.

Так что новость однозначно хорошая и снимающая серьёзную проблему. Остаётся не просрать суды, а там всё очень сложно. Процитирую юриста: "Несколько лет назад на Лиге было большое, долгое и имхо профессиональное обсуждение санкционного механизма в юридической плоскости. Там на форуме "золотой" трэд почти.

Пришли в частности к тому, что в отношении граждан Украины и украинских юрлиц без внешнего контроля санкции могут применяться только "поверх" уголовного дела, если обвиняемый/подозреваемый по нему гражданин Украины находится вне территории страны и явно не спешит возвращаться. Там отдельное было длинное обсуждение условий и т.д., насколько выходит за рамки УПК и прочая борода. Но единым было мнение, что только при выдвижении обвинения или хотя бы такой попытке.

Мое мнение, что сейчас будет решающим фактором кто лучше сумеет с судами решать. Потому что решение почти наверняка не устоит в судах. А если вдруг устоит в наших, то ЕСПЧ его просто аннигилирует. Но вопрос когда это все будет. Потому что если смогут откатить за 2-3 месяца, то наоборот на этом поднимутся. А если еще и запобижными заходами приостановят действие санкций через месяц, то это просто подарок Медведчуку дикий.

А вот если через год+ откатят, то каналы умрут к тому времени, и их зритель уйдет к кому-то немного с меньшей высотой будёновки."

Такие вот пироги. Празднуя поражение Медведчука помните, что Зеля не стал автоматически патриотом, что мы видим не борьбу с российскими агентами (привет Ермаку), а борьбу кланов и попытку узурпации власти а-ля Путин.
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03.02.2021 19:29 Ответить
Пусть мертведчуковские журналюжки поголодают....
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03.02.2021 19:31 Ответить
и тоже показатель - только вовочка Юле поклонился, сразу - три касапских канала прикрыл..
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03.02.2021 19:33 Ответить
Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 3096
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03.02.2021 19:43 Ответить
дружбан, это уже неактуально и не смешно с 2001-го года..
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03.02.2021 19:50 Ответить
юлєчка актуальна як ніколи.. у світлі створення 'ширки":
Монобільшість мінус "холуї Бєні але плюс "стайня Юлєчки" Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 5752
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03.02.2021 22:55 Ответить
Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 864
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03.02.2021 19:33 Ответить
С московской силой тёмною, С проклятою Ордой! Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 846
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03.02.2021 19:37 Ответить
Летить дракон над Карпатами і кричить:
- Фашисти! Бандерівці!
-Бандерівці! Фашисти!

Гуцул вийшов з колиби і дивиться в небо:
-Ну що з тварини візьмеш..., знову ОПЗЖ об'ївся Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 2791
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03.02.2021 19:39 Ответить
Рейтинг Зеленского подскочил до 173 %,рейтинг Ведмедчука упал до 0,73 % Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 6963
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03.02.2021 19:43 Ответить
РЕЙТИНГ ПОРОШЕНКО НЕЗМІННИЙ..
достатній для проходу у другий тур.І все.... Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 5847
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03.02.2021 19:45 Ответить
ТБ анал "НАШ" зажирує - всі сепари з ватою хлинуть, до останнього смітника, подихати руцьким духом.
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03.02.2021 19:45 Ответить
Рейтинг Порошенко не нужен.Все сделает его друг Байденко... Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 6456 Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 8883
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03.02.2021 19:49 Ответить
Мертвечуковцы скулят на всех ватных пабликах. Но в запоребрике сейчас не до них. Вовремя Зеля отработал команду. Хоть в чем то молодец.
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03.02.2021 20:06 Ответить
правильно.
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03.02.2021 20:26 Ответить
Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 8163 Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 6743
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03.02.2021 20:27 Ответить
Я не знаю, що представники США поклали на стіл Зеленському

Чи справу «вагнерівців», чи рахунки, через які виводилися гроші Коломойського, документи по розкраданню ковідного фонду, записи переговорів в Омані... Не знаю. Можливо, що все разом, а можливо те, про що ми навіть не здогадуємося. Але факт залишається фактом:

1. Медведчуковські канали закриті.
2. Справи по Байдену закриті.
3. Дубінський вигнаний з фракції.
4. Зеленський з дитинства за НАТО.
5. Підписаний указ про проведення військового параду.
6. Депутати СН заявляють, що завжди ненавиділи московських посіпак у ВР.

Щось достатньо дієве, щоб на наступний День народження Бандери Зеленський захотів очолити смолоскипну ходу

націоналістів.

Юрій Каракай
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03.02.2021 20:30 Ответить
Петро Олексiйович всю свою каденцiю створював цi канали, щоб знати, що задумав ворог, а цi зрадники все зруйнували. Ганьба кловуну!!!
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03.02.2021 20:43 Ответить
Каналы Медведчука - не враги, мы приветствуем их профессиональную деятельность, - Арестович

https://censor.net/ru/news/3235798/kanaly_medvedchuka_ne_vragi_my_privetstvuem_ih_professionalnuyu_deyatelnost_arestovich
Не прошло и двух месяцев...
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03.02.2021 20:56 Ответить
ООО "Торговый дом "Донские угли", яке веде свою діяльність в ОРЛО, фінансує телеканали Віктора Медведчука "112", "ZIK" і "NewsOne".

Про це повідомляють надійно поінформовані співрозмовники Української правди в РНБО та СБУ
Згідно з отриманою інформацією, правоохоронці встановили, що кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності посадовцями ООО "Торговый дом "Донские угли" частково скеровуються для фінансування деструктивної діяльності телеканалів "112", "ZIK" і "NewsOne", які здійснюють системну діяльність, спрямовану на реалізацію вигідних Росії наративів у контексті легалізації військової агресії на сході України та легітимізації окупації Криму, а також на дискредитацію внутрішньої та міжнародної політики України.
Правоохоронці також підозрюють, що представники "Донских углей" разом з ДП "Торговий дім "Східний Енерго-Альянс", "Міністерством доходів і зборів ЛНР" та іншими незаконними утвореннями створили злочинний механізм придбання кам'яного вугілля, видобутого на окупованих територіях Луганщини, його реалізації енергогенеруючим компаніям РФ із сплатою відповідних податків до бюджету "ЛНР", подальшого використання отриманих прибутків для здійснення терористичних актів, а також підтримання діяльності псевдореспубліки.
З огляду на все це СБУ 2 лютого відкрило кримінальне провадження за ст.258-5 "Фінансування тероризму".
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03.02.2021 22:52 Ответить
Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 9165 Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 9055
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03.02.2021 21:24 Ответить
Мертвечука канали закрили
бо канали за рашу топили
кремлівську пропаганду гнали
народу фейки наганяли
опзж з екрану зраду розганяли
ротяки чорні роззявляли
чортівню радянську оживляли
в депресію людей вганяли
з екранів Україну гнобили
українцям мізки пудрили
щодня щосили голосили
що вони найбільщі
патріоти України
а по правді
руському царю лестили
раші сраку лизали
з путина за це гроші брали
коли літіками в маскву літали
та сорому за це не знали.

А коли їх за контрабанду піймали
вугілля вони з донбасу гнали
СБУ на них справи відкрило
тут їх і накрило
то на форсажі вони в раду погнали
трибуну там блокували
за фашизм розповідали
та на захіст свого жирного життя
народ підіймали.
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03.02.2021 23:01 Ответить
Красава. ) особливо в контексті секретної інфи з-за поребрика. ) ох там зараз пукани будуть палати. підніметься кіпіш - хто ж це нам злив секретну інфу з-за поребрика. ))
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03.02.2021 23:03 Ответить
Iaroslav Drobotun
@yadrobotun
П'ятий канал завжди допоможе з ефіром

https://twitter.com/yadrobotun/status/1357029454720208898
Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 1725
Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 9807
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04.02.2021 06:54 Ответить
Не, ну Данилов правильный пацан, век воли не видать Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 1283

Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 9837
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04.02.2021 18:17 Ответить
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