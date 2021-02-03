Каналы Медведчука заблокировали на основании решения ВР и секретной информации из РФ, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что телеканалы "112", NewsOne и ZIK заблокировали на основании решения Верховной Рады от 2018 года и секретной информации из Российской Федерации.
Об этом заявил Данилов во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, основаниями для санкций стали решение Верховной Рады от 2018 года, а также обращение Службы безопасности Украины с соответствующими документами в аппарат СНБО.
"Единственное, что могу сказать, что часть этих документов является секретной. Потому что речь идет об информации, которую мы получаем из государства, которое на сегодня осуществляет агрессивные планы по отношению к нашей стране. Это государство, которое захватило Крым, которое захватило часть Донецкой и Луганской областей", - отметил Данилов.
Он также добавил, что в отношении этих телеканалов речь не идет о свободе слова, а об информационном терроризме.
"Мы сюда российские нарративы не звали, мы российских оккупантов не ждали… Речь идет о пятой колонне, которая раскачивает наше государство", - сказал Данилов.
Пожалуйста, подождите...
Закрытие всех промосковских каналов, арест пропагандистов кремля.
чтобы открыть дорогу в Крым.
Мост в Крым сойдет по весне со льдом, воды нет, а паранойя не дает покоя.
tZE inform
Мы день ждем реакции Медведчука и К.
И ничего ... Истерика, паника.
Россия меланхолично выдавила "Это нехорошо, нужно чтобы ЕС посмотрело"
ЕС посмотрело и сказало что "хорошо, но ... не увлекайтесь
" США посмотрело, сказало "Очень хорошо, работайте дальше"
Витя и ЭТО все ???
Даний канал пропагує тероризм та розпалює ворожнечу.
За це проти власника даного каналу Тараса Козака, а також проти цього каналу президентом України застосовано санкції, за якими робота даного каналу повинна бути припинена.
https://www.president.gov.ua/documents/432021-36441
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ ,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати? Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ
Окрім «1+1», Медведчук з родиною є партнером Коломойського у 3 обленерго і 2 металургійних заводах - «Схеми»
Безсмертный: Меркель ввела Медведчука в переговоры об обмене
"Бесмертний- Представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню ситуації на сході України з 2015 по квітень 2016 року і з 9 липня по 13 серпня 2019 року."
"Порошенко за 5 років звільнив 3244 полонених."
У меня доказательства есть, но я вам их не дам...
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США - 2799,50
100 евро - 3363,74 гривен (-0,1539 грн).
Что то непонятное в стране происходит.
Кстати, в России доллар наоборот начал расти.
Решение ВР касалось информресурсов, а не физлиц.
По этому решению СБУ должно было получить решение суда для закрытия информресурса.
При чем тут бубочка и СНБО - хрен его знает.
Решение юридически не выдержано и будет обжаловано, а этот кизяк еще и получит с моего кармана бабло по решению международного суда.
Зато повеселились.
хлопець каже -дивився 112 канал i побачив що у Москвi донецькiх приймають як свoiх
Обратите внимание на различие в поведении посольства США при Трампе и при Байдене. Постановление Рады было принято в 2018 году, и тогда его не смогли реализовать в том числе и из-за сильнейшего давления Госдепа/посольства США, считавшего ликвидацию российских пропагандистских помоек недопустимым актом наступления на свободу слова. Но это, конечно, потому что Трамп помогал Украине, а Байден её сливает.
Так что новость однозначно хорошая и снимающая серьёзную проблему. Остаётся не просрать суды, а там всё очень сложно. Процитирую юриста: "Несколько лет назад на Лиге было большое, долгое и имхо профессиональное обсуждение санкционного механизма в юридической плоскости. Там на форуме "золотой" трэд почти.
Пришли в частности к тому, что в отношении граждан Украины и украинских юрлиц без внешнего контроля санкции могут применяться только "поверх" уголовного дела, если обвиняемый/подозреваемый по нему гражданин Украины находится вне территории страны и явно не спешит возвращаться. Там отдельное было длинное обсуждение условий и т.д., насколько выходит за рамки УПК и прочая борода. Но единым было мнение, что только при выдвижении обвинения или хотя бы такой попытке.
Мое мнение, что сейчас будет решающим фактором кто лучше сумеет с судами решать. Потому что решение почти наверняка не устоит в судах. А если вдруг устоит в наших, то ЕСПЧ его просто аннигилирует. Но вопрос когда это все будет. Потому что если смогут откатить за 2-3 месяца, то наоборот на этом поднимутся. А если еще и запобижными заходами приостановят действие санкций через месяц, то это просто подарок Медведчуку дикий.
А вот если через год+ откатят, то каналы умрут к тому времени, и их зритель уйдет к кому-то немного с меньшей высотой будёновки."
Такие вот пироги. Празднуя поражение Медведчука помните, что Зеля не стал автоматически патриотом, что мы видим не борьбу с российскими агентами (привет Ермаку), а борьбу кланов и попытку узурпации власти а-ля Путин.
Монобільшість мінус "холуї Бєні але плюс "стайня Юлєчки"
- Фашисти! Бандерівці!
-Бандерівці! Фашисти!
Гуцул вийшов з колиби і дивиться в небо:
-Ну що з тварини візьмеш..., знову ОПЗЖ об'ївся
достатній для проходу у другий тур.І все....
Чи справу «вагнерівців», чи рахунки, через які виводилися гроші Коломойського, документи по розкраданню ковідного фонду, записи переговорів в Омані... Не знаю. Можливо, що все разом, а можливо те, про що ми навіть не здогадуємося. Але факт залишається фактом:
1. Медведчуковські канали закриті.
2. Справи по Байдену закриті.
3. Дубінський вигнаний з фракції.
4. Зеленський з дитинства за НАТО.
5. Підписаний указ про проведення військового параду.
6. Депутати СН заявляють, що завжди ненавиділи московських посіпак у ВР.
Щось достатньо дієве, щоб на наступний День народження Бандери Зеленський захотів очолити смолоскипну ходу
націоналістів.
Юрій Каракай
https://censor.net/ru/news/3235798/kanaly_medvedchuka_ne_vragi_my_privetstvuem_ih_professionalnuyu_deyatelnost_arestovich
Не прошло и двух месяцев...
Про це повідомляють надійно поінформовані співрозмовники Української правди в РНБО та СБУ
Згідно з отриманою інформацією, правоохоронці встановили, що кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності посадовцями ООО "Торговый дом "Донские угли" частково скеровуються для фінансування деструктивної діяльності телеканалів "112", "ZIK" і "NewsOne", які здійснюють системну діяльність, спрямовану на реалізацію вигідних Росії наративів у контексті легалізації військової агресії на сході України та легітимізації окупації Криму, а також на дискредитацію внутрішньої та міжнародної політики України.
Правоохоронці також підозрюють, що представники "Донских углей" разом з ДП "Торговий дім "Східний Енерго-Альянс", "Міністерством доходів і зборів ЛНР" та іншими незаконними утвореннями створили злочинний механізм придбання кам'яного вугілля, видобутого на окупованих територіях Луганщини, його реалізації енергогенеруючим компаніям РФ із сплатою відповідних податків до бюджету "ЛНР", подальшого використання отриманих прибутків для здійснення терористичних актів, а також підтримання діяльності псевдореспубліки.
З огляду на все це СБУ 2 лютого відкрило кримінальне провадження за ст.258-5 "Фінансування тероризму".
бо канали за рашу топили
кремлівську пропаганду гнали
народу фейки наганяли
опзж з екрану зраду розганяли
ротяки чорні роззявляли
чортівню радянську оживляли
в депресію людей вганяли
з екранів Україну гнобили
українцям мізки пудрили
щодня щосили голосили
що вони найбільщі
патріоти України
а по правді
руському царю лестили
раші сраку лизали
з путина за це гроші брали
коли літіками в маскву літали
та сорому за це не знали.
А коли їх за контрабанду піймали
вугілля вони з донбасу гнали
СБУ на них справи відкрило
тут їх і накрило
то на форсажі вони в раду погнали
трибуну там блокували
за фашизм розповідали
та на захіст свого жирного життя
народ підіймали.
@yadrobotun
П'ятий канал завжди допоможе з ефіром
https://twitter.com/yadrobotun/status/1357029454720208898