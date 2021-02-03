Наемники РФ обстреляли из гранатомета позиции ВСУ возле Гнутово, потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 3 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", возле Гнутово, оккупанты открывали огонь из автоматического станкового гранатомета.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 503-го ОБМП Дмитрий Власенко погиб в зоне ООС 2 февраля от пули снайпера наемников РФ. ФОТО