Наемники РФ обстреляли из гранатомета позиции ВСУ возле Гнутово, потерь нет, - пресс-центр ОС
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В течение текущих суток, 3 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны наемников РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", возле Гнутово, оккупанты открывали огонь из автоматического станкового гранатомета.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
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