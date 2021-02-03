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Наемники РФ обстреляли из гранатомета позиции ВСУ возле Гнутово, потерь нет, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Наемники РФ обстреляли из гранатомета позиции ВСУ возле Гнутово, потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 3 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", возле Гнутово, оккупанты открывали огонь из автоматического станкового гранатомета.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 503-го ОБМП Дмитрий Власенко погиб в зоне ООС 2 февраля от пули снайпера наемников РФ. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Нужно просто в те окопы посадить журнашлюх со "112 Украина", ZIK и NewsOne. А Медведчука с Байрактара на Донецк скинуть.
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03.02.2021 18:14 Ответить
быстрее бы проверка туда приехала...чтобы проверить готовность
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03.02.2021 18:14 Ответить
и бутусовцев завтра закроют, за то что животных наёмниками называют..
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03.02.2021 18:23 Ответить
Обдроченці без "Простаквашино" засумували
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03.02.2021 18:25 Ответить
Так наемники или оккупанты?
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03.02.2021 18:25 Ответить
Люсяаристович вважає, що це не впливає на перемир'я.
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03.02.2021 18:30 Ответить
Когда ГШ начнет сообщать, что подразделение армии РФ уничтожено при попытке открыть огонь, тогда можно считать, что ГШ работу работает.
А пока, эти сообщения напоминают попукивания....
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03.02.2021 18:35 Ответить
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03.02.2021 19:30 Ответить
 
 